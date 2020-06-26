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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 202615
ИКТ 15710
Организации 11908
Ведомства 1508
Ассоциации 1132
Технологии 3599
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Мероприятия 894

Chicago Sun-Times

СОБЫТИЯ


26.06.2020 Microsoft выпустила антивирус для Linux 1
12.11.2019 Фирменный антивирус Microsoft проник в Linux 1
29.08.2019 Microsoft «подарил» Linux свою популярную файловую систему 1
04.06.2018 Microsoft купила Github, крупнейший в мире сайт разработчиков открытого ПО 1
11.06.2014 Expedia.com начала принимать биткойны 1
02.04.2010 Apple iPad: первые впечатления пользователей 1
01.04.2010 Первые обзоры Apple iPad появились в интернете 1
17.10.2008 Microsoft стал дистрибутором Open Source 1
05.06.2008 К консорциуму онлайн-рекламы Yahoo присоединились еще 94 газеты 1
11.09.2000 Real Media анонсировала свою новую сеть из 400 сайтов и систему скидок для рекламодателей 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Chicago Sun-Times и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25884 5
Apple Inc 13301 5
Microsoft Corporation - GitHub 1104 4
Sony 6756 3
Defender 165 2
Amazon Inc - Amazon.com 3309 2
Nintendo 829 2
Google LLC 12817 2
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 1
DISH Network - DIgital Sky Highway 37 1
Samsung Electronics 11148 1
Cisco Systems 5383 1
Meta Platforms - Facebook 4636 1
IBM - International Business Machines Corp 9719 1
HP Inc. 5909 1
Canon 1444 1
Red Hat 1382 1
Philips 2101 1
Yahoo! 3729 1
Sharp Corporation 1062 1
SanDisk 344 1
OpenText - Micro Focus - Novell 880 1
Coinbase 72 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 70 1
Expedia Group 151 1
OIN - Open Invention Network 24 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8802 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10070 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28607 4
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 399 4
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 595 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10868 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6530 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7774 3
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1597 3
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 809 2
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1101 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18522 2
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2497 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35974 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27186 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15565 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17121 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13828 2
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 688 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8053 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5917 2
Кибербезопасность - ATP - Advanced Threat Protection - Инструменты для работы со сложными угрозами 87 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13155 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11971 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1890 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6484 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3676 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 796 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2534 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16733 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13385 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5537 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5385 1
Фильтр синего света - синяя подсветка - режим чтения 247 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13623 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23988 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10685 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6300 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18382 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54914 1
Linux OS 11675 5
Microsoft Windows 17033 4
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 370 4
Microsoft Azure Sphere 17 3
Microsoft exFAT - Extended FAT - Проприетарная файловая система 45 3
Microsoft Azure HDInsight 22 3
Microsoft Azure Kubernetes Service - Microsoft AKS 19 3
Amazon Kindle 195 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7716 2
Apple iPad 4027 2
Microsoft Windows 10 1959 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3126 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5871 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 308 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 2
Microsoft Windows Defender ATP - Microsoft WDATP Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection 74 2
Apple macOS High Sierra 13 1
Linux - Debian GNU 581 1
Microsoft Windows Embedded 208 1
Google Android 15380 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 500 1
Apple macOS 2475 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1678 1
Microsoft Office 4238 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 576 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1034 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 714 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2568 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 860 1
WordPress Foundation - WordPress 258 1
Microsoft Office 365 1057 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 1094 1
Booking.com 127 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 155 1
Apple macOS Mojave 29 1
Microsoft Xamarin 36 1
Microsoft Visual Studio Code - Microsoft VSCode - Microsoft Visual Studio IntelliCode 121 1
Drupal - CMS-система 83 1
Linux FUSE 30 1
Apple iTunes Store 1119 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 5
Satya Nadella - Сатья Наделла 228 4
Pogue David - Пог Дэвид 16 2
Mossberg Walter - Моссберг Уолтер 25 2
Asay Matt - Эсей Мэтт - Эсэй Мэтт 10 1
Hood Amy - Гуд Эми 17 1
Avalos Julio - Авалос Хулио 2 1
Gulmann Michael - Гульман Майкл 1 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 937 1
Friedman Nat - Friedman Nathan - Фридман Нэт - Фридман Натан 23 1
Guthrie Scott - Гатри Скотт 30 1
Allen Paul - Аллен Пол 125 1
Wanstrath Chris - Уэнстрат Крис 4 1
Ramaswamy Sridhar - Рамасвами Шридхар 6 1
США - Вашингтон - Редмонд 238 3
Россия - РФ - Российская федерация 168704 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55115 2
Европа 25033 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1467 1
США - Иллинойс - Чикаго 442 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1257 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58542 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16373 1
Blacklist - Чёрный список 722 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18436 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4098 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7716 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6881 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 858 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1929 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1545 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4048 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5168 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6105 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1350 3
USA Today 154 2
NYT - The New York Times 1104 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
New York Post 64 1
Milwaukee Journal Sentinel 1 1
Dallas Morning News - Dallas News 10 1
Bloomberg 1652 1
ZDnet 666 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 269 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 248 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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