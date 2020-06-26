Индексная книга (каталог) CNews*
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Chicago Sun-Times
СОБЫТИЯ
|26.06.2020
|Microsoft выпустила антивирус для Linux 1
|12.11.2019
|Фирменный антивирус Microsoft проник в Linux 1
|29.08.2019
|Microsoft «подарил» Linux свою популярную файловую систему 1
|04.06.2018
|Microsoft купила Github, крупнейший в мире сайт разработчиков открытого ПО 1
|11.06.2014
|Expedia.com начала принимать биткойны 1
|02.04.2010
|Apple iPad: первые впечатления пользователей 1
|01.04.2010
|Первые обзоры Apple iPad появились в интернете 1
|17.10.2008
|Microsoft стал дистрибутором Open Source 1
|05.06.2008
|К консорциуму онлайн-рекламы Yahoo присоединились еще 94 газеты 1
|11.09.2000
|Real Media анонсировала свою новую сеть из 400 сайтов и систему скидок для рекламодателей 1
Публикаций - 11, упоминаний - 11
Chicago Sun-Times и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 25884 5
|Apple Inc 13301 5
|Microsoft Corporation - GitHub 1104 4
|Sony 6756 3
|Defender 165 2
|Amazon Inc - Amazon.com 3309 2
|Nintendo 829 2
|Google LLC 12817 2
|Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 1
|DISH Network - DIgital Sky Highway 37 1
|Samsung Electronics 11148 1
|Cisco Systems 5383 1
|Meta Platforms - Facebook 4636 1
|IBM - International Business Machines Corp 9719 1
|HP Inc. 5909 1
|Canon 1444 1
|Red Hat 1382 1
|Philips 2101 1
|Yahoo! 3729 1
|Sharp Corporation 1062 1
|SanDisk 344 1
|OpenText - Micro Focus - Novell 880 1
|Coinbase 72 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478606, в очереди разбора - 724460.
Создано именных указателей - 202615.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478606, в очереди разбора - 724460.
Создано именных указателей - 202615.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.