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Andreessen Horowitz Венчурный фонд

Andreessen Horowitz - Венчурный фонд

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.06.2025 В США принят закон о предотвращении катастроф, вызванных ИИ 1
19.03.2025 Управляющая компания Google хочет купить стартап в сфере кибербезопасности за $32 млрд наличными 1
12.03.2025 Венчурные инвесторы вкладываются в «полностью цифровые аватары», неотличимые от людей 1
24.10.2023 Из криптоотрасли бегут программисты. За 2023 г. разбежалась половина 1
02.11.2022 Создатель «идеального блокчейна» с рекордной скоростью провалил запуск проекта 1
24.02.2022 Российская Piklema принята в американский B2B-акселератор Alchemist Accelerator 1
14.02.2022 Началась мода на инвестиции в ИИ от мошенничества 1
22.03.2021 Основатель Altair Capital запускает фонд для стартапов поздней стадии 1
18.12.2019 Skype научился звонить пользователям, у которых нет ни аккаунта, ни установленного приложения 1
18.06.2019 Facebook запускает криптовалюту, которая может заменить деньги 1
04.06.2018 Microsoft купила Github, крупнейший в мире сайт разработчиков открытого ПО 1
01.11.2017 Инвестиции в блокчейн-технологии достигли $500 млн в год 1
21.09.2016 Россияне продали стартап крупнейшему оператору США 1
25.07.2016 Конец «убийцы Android». Из Cyanogen выгоняют разработчиков 1
03.12.2015 Bluestacks представила самое крупное обновление своей игровой мобильной платформы 1
16.04.2015 «Убийца Android» согласился распространять приложения Microsoft в своей сверхпопулярной прошивке 1
16.03.2015 Microsoft отказалась инвестировать в «убийцу» Google Android 1
11.02.2015 Создатели альтернативной прошивки Android собирают армию против Google 1
30.01.2015 Microsoft даст миллионы, чтобы «отобрать Android у Google» 1
29.08.2014 Microsoft и Samsung хотят купить «альтернативный Android» 1
13.08.2014 Разработчик антивируса для Android получил $150 млн от главы Amazon и других инвесторов 1
23.06.2014 Разработчик ПО для мониторинга ИТ-инфраструктуры и защиты данных получил $90 млн 1
20.05.2014 Стартап Teleport позволит выбрать город и страну для удаленной работы 1
13.05.2014 Сервис Bitcoin-платежей поднял $30 млн инвестиций 1
21.04.2014 Знаменитый сервис аренды жилья Airbnb привлек $500 млн 1
26.03.2014 Facebook внезапно купила разработчика виртуальной реальности за $2 млрд 1
27.02.2014 Almaz Capital вложился в американского разработчика обучающих игр для детей IfYouCan 1
20.12.2013 «Народный Android» получил $23 млн от инвесторов Facebook и Twitter 1
04.07.2013 Новая уязвимость затрагивает 99% Android-устройств 2
27.11.2012 Юрий Мильнер создал новый инвестфонд 1
30.10.2012 Инвестор Facebook вложил деньги в приложение для экономии трафика 2
04.10.2012 Инвестор Facebook и Twitter вложил $15 млн в новый стартап 2
31.08.2012 Забудьте про LinkedIn: компании ищут ИТ-специалистов в соцсетях для разработчиков 1
20.08.2012 Инвесторы бегут из Groupon 2
24.07.2012 VMware купила разработчика сетей будущего 1
11.05.2012 Платежный стартап Jumio привлек инвестиции от Citigroup 1
06.03.2012 ИТ-инвестор Марк Андреессен дал $100 тыс. кандидату в президенты США 1
01.02.2012 Andreessen Horowitz открыла новый венчурный фонд объемом $1,5 млрд 1
30.11.2011 Инвестор Марк Андреессен собирается купить часть Yahoo 1

Публикаций - 69, упоминаний - 81

Andreessen Horowitz и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4621 26
X Corp - Twitter 2938 16
Google LLC 12688 15
Microsoft Corporation 25775 14
Zynga Game Network 133 11
Yahoo! 3726 10
Amazon Inc - Amazon.com 3277 8
Cyanogen Mod 54 7
Tencent 190 7
Samsung Electronics 11064 6
Alibaba Group 473 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
Joltid 8 5
Apple Inc 13154 5
Box inc - box.com - box.net 375 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
BBK OPPO Electronics 484 4
Microsoft Corporation - GitHub 1075 4
Coinbase 70 4
AOL Inc - America Online 1883 4
Bebo - социальная сеть 81 3
Cisco Systems 5372 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Qualcomm Technologies 1974 3
Xiaomi - Сяоми 2231 3
Citrix Systems 868 3
PayPal 671 3
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Jawbone 37 2
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Greylock Partners 38 5
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Airbnb 101 5
General Catalyst 23 4
CPPIB - CPP Investment Board 12 4
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 4
Sequoia Capital 115 4
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 59 4
Tiger Global Management 44 3
Y Combinator - венчурный фонд 57 3
Y Ventures - Youniversity Ventures 4 3
Institutional Venture Partners 26 3
Avalon Ventures 4 3
Khosla Ventures - венчурный фонд 16 3
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NEA - New Enterprise Associates 23 3
Europlay Capital Advisors 3 3
Accel Partners 49 2
Fidelity Investments - FMR - Fidelity Management & Research - Fidelity Institutional Asset Management 29 2
FF Angel - Founders Fund 17 2
Spark Capital 20 2
Thrive Capital 11 2
Benchmark Capital - Бенчмарк Кэпитал 39 2
Maverick Capital 5 2
Redpoint Ventures 18 2
Lightspeed Venture Partners 9 2
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Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
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Судебная власть - Judicial power 2500 1
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ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
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Ars Technica 450 1
Chicago Sun-Times 10 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 35 3
TeleGeography Research 40 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
Frost & Sullivan 207 1
Fortune Global 100 142 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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