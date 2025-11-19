Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186024
ИКТ 14422
Организации 11187
Ведомства 1492
Ассоциации 1068
Технологии 3532
Системы 26390
Персоны 80199
География 2983
Статьи 1570
Пресса 1260
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2740
Мероприятия 876

Iconiq Capital

Iconiq Capital

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


19.11.2025 Microsoft и Nvidia инвестируют до $15 млрд в разработчика чат-бота Claude, он закупит мощности Azure на $30 млрд, чтобы конкурировать с OpenAI 1
10.01.2022 Россияне создали стартап стоимостью $17,5 млрд 2
22.03.2021 Основатель Altair Capital запускает фонд для стартапов поздней стадии 1
17.07.2014 Российские инвесторы полюбили вкладываться в заграничные стартапы 1
16.04.2014 WordPress привлекает $100-150 млн инвестиций 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Iconiq Capital и организации, системы, технологии, персоны:

X Corp - Twitter 2903 2
AirTable 2 1
Flipkart Group 18 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 348 1
Meta Platforms - Facebook 4523 1
Cisco Systems 5218 1
Dell EMC 5088 1
HP Inc. 5753 1
Atlassian 136 1
Grishin Robotics 29 1
Automattic 21 1
Snowflake 24 1
Okta 18 1
DocuSign 18 1
Orbotix 8 1
Alphabet 153 1
Altair Engineering 29 1
Tiger Global Management 44 2
Dragoneer Investment Group 5 1
Kite Ventures 11 1
Spark Capital 19 1
Institutional Venture Partners 26 1
Target Ventures 5 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
Naspers 83 1
Salesforce Ventures 6 1
TCV - Technology Crossover Ventures 9 1
DST Global - Digital Sky Technologies 222 1
Francisco Partners Management 20 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Khosla Ventures - венчурный фонд 16 1
AltaIR Capital 14 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 67 1
General Atlantic - GA 27 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 387 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72568 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11488 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5957 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3093 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3094 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9722 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8342 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8120 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22894 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31801 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17032 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3997 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1997 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7026 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5832 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5837 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1721 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21767 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 97 2
Automattic - WordPress.com 17 1
WordPress Foundation - WordPress 243 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 224 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 323 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 85 1
Nvidia GPU Turing 40 1
Slootman Frank - Слутман Фрэнк 3 1
Хусид Андрей 4 1
Шардин Олег 3 1
Springer Dan - Спрингер Дэн 2 1
Ofstad Andrew - Офштад Эндрю 1 1
Liu Howie - Лю Хоуи 1 1
Dorsey Jack - Дорси Джек 35 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 351 1
Мильнер Юрий 136 1
Mullenweg Matt - Мулленвег Мэтт 10 1
Рябенький Игорь 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 155908 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53355 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13549 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1048 1
Германия - Федеративная Республика 12920 1
Япония 13522 1
Великобритания - Лондон 2406 1
Нидерланды 3624 1
Австралия - Сидней 275 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1587 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3590 1
США - Нью-Йорк 3147 1
Франция - Французская Республика 7969 1
Нидерланды - Амстердам 617 1
Германия - Бавария - Мюнхен 478 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1429 1
Япония - Токио 1005 1
Германия - Берлин 729 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 807 1
США - Техас - Остин 175 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17339 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5489 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2251 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31656 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10668 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 698 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3760 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11391 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54751 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2060 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6224 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1247 2
TNW - The Next Web 89 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 665 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
FT - Financial Times 1256 1
NYT - The New York Times 1086 1
Crunchbase 74 1
Fortune 210 1
NBC News 184 1
GigaOM 71 1
Times 642 1
Fortune Global 100 142 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1048 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1400959, в очереди разбора - 732643.
Создано именных указателей - 186024.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/