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Grishin Robotics

Grishin Robotics

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


12.05.2022 Основатель и бессменный председатель совета директоров VK покинул пост после 10 лет в должности 2
13.05.2020 Глава Mail.ru вложился в разработчика 3D-персонажей «Игры престолов» 3
06.03.2019 Сооснователь Mail.ru Group совершил странную инвестицию 2
19.06.2018 Grishin Robotics инвестирует в разработку ИИ для роботов-помощников 1
06.04.2018 Глава Mail.ru инвестирует в «умные» велосипеды 2
01.03.2018 Глава Mail.ru продал стартап с пятикратной прибылью 2
28.02.2018 Grishin Robotics объявила о продаже Amazon разработчика «умных» устройств Ring 1
31.10.2017 Председатель совета директоров Mail.Ru продает большую часть своих акций 2
27.03.2017 Главе Mail.ru Group подарили акций на $47 млн 2
13.01.2017 Глава Mail.Ru инвестировал в роботов-курьеров 4
15.12.2016 Глава Mail.Ru предложил законодательно приравнять роботов к животным или юрлицам 3
26.10.2016 Гендиректор «Вконтакте» возглавил Mail.ru Group 2
25.05.2016 Grishin Robotics инвестирует в разработчика умных роутеров eero 1
11.04.2016 Гендиректор Mail.ru Group вложит $100 млн в робототехнику и частный космос 3
29.07.2015 Глава Mail.ru Group инвестировал в создателя «первого в мире мобильного 3D-сканера» 2
25.06.2015 Глава Mail.ru Group инвестировал в создателя игрушечных роботов. Видео 2
24.03.2015 В «Сколково» состоялось нашествие роботов 1
18.11.2014 Главные вопросы основных направлений робототехники обсудят на Robotics Expo 2014 1
17.07.2014 Российские инвесторы полюбили вкладываться в заграничные стартапы 1
14.02.2014 В России открывается частный технопарк для создателей роботов и гаджетов 1
03.02.2014 Гендиректор Mail.ru инвестировал в разработчика портативной акустики 1
22.01.2014 Гендиректор Mail.ru вложил $1,125 млн в робота-кормушку для животных 1
11.07.2013 Grishin Robotics инвестировал $300 тыс. в наноспутники 1
22.05.2013 Глава Mail.ru вложил полмиллиона долларов в подставки для iPhone и iPad. ВИДЕО 1
21.02.2013 Grishin Robotics вложила средства в hardware-инкубатор Bolt 1
10.12.2012 Гендиректор Mail.ru вложил деньги в «Магазин для роботов». ВИДЕО 1
21.09.2012 Глава Mail.ru инвестировал $250 тыс. в двухколесных роботов для iPad. ВИДЕО 1
15.06.2012 Гендиректор Mail.ru потратит на роботов личные $25 млн 1
15.06.2012 Сооснователь Mail.Ru Дмитрий Гришин вложит $25 млн в стартапы в сфере робототехники 1

Публикаций - 30, упоминаний - 48

Grishin Robotics и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3613 26
littleBits Electronics 11 10
Occipital 11 8
Orbotix 8 8
Ring 65 7
Eero 8 6
Double Robotics 6 6
Amazon Inc - Amazon.com 3298 5
Rogue Games 20 3
Oculus VR 79 3
Nest 43 3
Wonder 23 3
Bolt 39 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5030 3
Virgin Group 145 2
Google LLC 12764 2
Box inc - box.com - box.net 377 2
Starsky Robotics 2 2
RobotLAB 5 2
Qualcomm Technologies 1988 2
Apple Inc 13253 2
Meta Platforms - Facebook 4631 2
Fitbit 63 2
Zendesk 39 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 293 1
Promobot - Промобот 168 1
Indiegogo 57 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 128 1
Nvidia Corp 4065 1
Microsoft - Activision Blizzard 511 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 361 1
Sonos 29 1
SurveyMonkey - сервис для создания опросов и анкет 8 1
Embodied 4 1
Best Buy 224 1
Ziva Dynamics 1 1
Jawbone 37 1
Dolby Laboratories - Dolby Labs 41 1
3D Robotics 3 1
Rethink Robotics 5 1
Starship Technologies 19 6
Kickstarter 138 5
DST Global - Digital Sky Technologies 229 4
Gobee.bike 3 3
Obike 3 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 598 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 739 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 2
Naspers 85 2
Intel Capital 149 2
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 59 2
Denholma 2 2
Shasta Ventures 8 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1283 2
Runa Capital 158 1
Ford 437 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 205 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 45 1
Starta Capital Fund - венчурный фонд 17 1
Citi - Citibank 158 1
Uber 364 1
Francisco Partners Management 20 1
Lego Education 12 1
Index Ventures 50 1
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 28 1
Россети Ленэнерго 1699 1
New Media Technologies Capital Partners 6 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 42 1
Tiger Global Management 44 1
Phystech Ventures 14 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 1
Iconiq Capital 5 1
Bionic Hill 3 1
Y Combinator - венчурный фонд 57 1
Segway 20 1
iTech Capital 17 1
USM Holdings - Ardoe Finance 13 1
Kite Ventures 11 1
O'Reilly AlphaTech Ventures - OATV 5 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 405 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3453 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 81 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 5 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6661 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 786 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7558 26
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6514 13
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10002 7
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5065 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27053 7
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3802 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23417 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13122 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54512 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8575 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18465 3
Умные платформы 2003 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2120 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13083 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13784 2
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 763 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10787 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14089 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16552 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10797 2
Аксессуары 4315 2
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 901 2
Application store - магазин приложений 1481 2
Робототехника - Telerobotics - Телероботика - Remote Presence Device, RPD - Роботы телеприсутствия - Устройство телеприсутствия - Teleoperation - remote operation 141 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13568 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1534 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3217 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36600 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9395 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3446 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2290 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4909 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24641 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11903 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1056 1
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 308 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12970 1
Web Interface - Веб-интерфейс 2070 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6890 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6242 1
Apple iPad 4023 6
Apple - App Store 3139 3
Double Robotics - Double iPad Robot 2 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3579 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1764 2
Apple Siri - Голосовой помощник 448 2
Apple iPhone 6 4860 2
Microsoft Dynamics 1198 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 765 1
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 52 1
Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов 66 1
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 1
iRobot - Roomba Discovery - Roomba Red - робот-пылесос 18 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
NaviRobot Furo-D промо-робот 3 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 932 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7677 1
Google Android 15325 1
Apple iOS 8628 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2126 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 251 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 559 1
Apple iBeacon - API сервиса iOS передачи данных между беспроводными устройствами (маяками) 23 1
Huawei nova - Серия смартфона 117 1
Гришин Дмитрий 210 26
Мильнер Юрий 137 3
Комиссарова Валерия 9 3
Кириенко Владимир 148 1
Делицын Леонид 138 1
Вексельберг Виктор 155 1
Сергеев Дмитрий 61 1
Дерипаска Олег 41 1
Новиков Андрей 34 1
Godsell Chris - Годселл Крис 1 1
Ефимов Альберт 43 1
Jacobs James - Джейкобс Джеймс 1 1
Freitas Renato - Фрейтас Ренато 1 1
Lambrecht Ariel - Ламбрехт Ариэль 1 1
Musa Eduardo - Муса Эдуардо 1 1
DeLaet Mike - ДеЛаэт Майк 1 1
Pirjanian Paolo - Пирджанян Паоло 1 1
Пертенава Лилиана 8 1
Комиссаров Валерий 24 1
Добродеев Олег 17 1
Heinla Ahti - Хеинла Ахти 3 1
Рогозов Дмитрий 1 1
Friis Janus - Фриис Янус 28 1
Ибрагимов Рамиль 2 1
Barbic Jernej - Барбик Джерней 1 1
Dolby David - Долби Дэвид 1 1
Закиев Василь 1 1
Matarić Maja - Матарич Майя 1 1
Inbar Elad - Инбар Элад 1 1
Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 1
Дуров Павел 328 1
Добродеев Борис 97 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54985 14
Россия - РФ - Российская федерация 167709 8
США - Нью-Йорк 3188 4
Европа 25014 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13852 3
Сингапур - Республика 1959 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1830 3
Великобритания - Лондон 2434 3
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1463 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47919 2
Земля - планета Солнечной системы 10893 2
Канада 5093 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1098 2
Бразилия - Федеративная Республика 2529 2
Украина 7947 2
Европа Западная 1497 2
США - Вашингтон - Сиэтл 408 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 362 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 823 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 414 1
Украина - Киев 1155 1
Бразилия - Сан-Паулу 182 1
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 144 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 340 1
США - Калифорния - Редвуд-Сити 13 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19299 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4221 1
Япония 13839 1
Индия - Bharat 5897 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3491 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4521 1
Израиль 2869 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2619 1
Германия - Федеративная Республика 13281 1
Африка - Африканский регион 3647 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1821 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1703 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1946 1
США - Калифорния 4838 1
Эстония - Эстонская Республика 765 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18313 22
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5827 15
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2315 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9153 7
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3811 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34116 5
Зоология - наука о животных 2902 5
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 854 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58223 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5668 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2148 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5643 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6239 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4814 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3062 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8897 2
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 142 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Велоспорт 301 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10484 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21909 1
Фондовая биржа - GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 114 1
Закон Мура - Moore's law 214 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9146 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 401 1
Здравоохранение - Нервная система - ДЦП - Детские церебральные параличи - Infantile cerebral palsy 37 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1254 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16256 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10952 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8301 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7568 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1727 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 930 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6136 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53889 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8942 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4069 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1806 1
Финансовый сектор - Crowdfunding - Краудфандинг - Краудинвестинг - Краудфинансирование - Краудлендинг - народное финансирование - C2C-кредитование 77 1
Здравоохранение - Педиатрия - Детское здравоохранение 80 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4723 1
Crunchbase 74 4
IGN 54 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1319 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
ABI Research 236 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1088 1
Fortune Global 500 298 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 754 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 298 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 247 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 14 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 1
SU - Singularity University - Университет сингулярности в Калифорнии 4 1
Universal University - БВШД - Британская высшая школа дизайна - Британка 15 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
International Space University - Международный космический университет 3 1
МТИ - Московский технологический институт - МосТех ОАНО ВО 9 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 64 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 599 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1517 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 468 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 402 1
Skolkovo Robotics Forum 12 1
Robotics Expo 5 1
Robotics Conference 2 1
Robotics Action Time 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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