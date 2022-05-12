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Grishin Robotics
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 30, упоминаний - 48
Grishin Robotics и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group 3613 26
|littleBits Electronics 11 10
|Occipital 11 8
|Orbotix 8 8
|Ring 65 7
|Eero 8 6
|Double Robotics 6 6
|Amazon Inc - Amazon.com 3298 5
|Rogue Games 20 3
|Oculus VR 79 3
|Nest 43 3
|Wonder 23 3
|Bolt 39 3
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5030 3
|Virgin Group 145 2
|Google LLC 12764 2
|Box inc - box.com - box.net 377 2
|Starsky Robotics 2 2
|RobotLAB 5 2
|Qualcomm Technologies 1988 2
|Apple Inc 13253 2
|Meta Platforms - Facebook 4631 2
|Fitbit 63 2
|Zendesk 39 1
|SpaceX - Space Exploration Technologies 293 1
|Promobot - Промобот 168 1
|Indiegogo 57 1
|ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 128 1
|Nvidia Corp 4065 1
|Microsoft - Activision Blizzard 511 1
|Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 361 1
|Sonos 29 1
|SurveyMonkey - сервис для создания опросов и анкет 8 1
|Embodied 4 1
|Best Buy 224 1
|Ziva Dynamics 1 1
|Jawbone 37 1
|Dolby Laboratories - Dolby Labs 41 1
|3D Robotics 3 1
|Rethink Robotics 5 1
|IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
|ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
|OLPC - One Laptop per Child 82 1
|Crunchbase 74 4
|IGN 54 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1319 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
|ABI Research 236 3
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1088 1
|Fortune Global 500 298 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.