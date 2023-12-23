Разделы

iRobot Roomba Discovery Roomba Red робот-пылесос


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


23.12.2023 Лучшие роботы-пылесосы 2023 года: выбор ZOOM 1
20.01.2023 Роботы-пылесосы с камерой и лидаром: выбор ZOOM 2
20.10.2020 Роботы-пылесосы до 20 000 рублей: 7 лучших моделей 1
02.12.2019 Лучшие роботы-пылесосы: хиты продаж 2
28.03.2019 iRobot Roomba i7+ не заблудится в любом доме 4
26.12.2018 Новогодние подарки, которые подойдут всем: выбор ZOOM 1
25.09.2018 Хиты продаж: роботы-пылесосы 1
10.12.2012 Гендиректор Mail.ru вложил деньги в «Магазин для роботов». ВИДЕО 1
24.09.2012 10 лет роботам-пылесосам 1
22.08.2012 Надувная рука DARPA гарантирует мягкий захват. ВИДЕО 1
13.01.2011 Робот-пылесос LG Hom-Bot: первый тест в России 1
13.09.2007 Пылесосы: битва роботов 7
24.06.2005 iRobot обновил своих роботов-уборщиков 3
22.10.2004 Мировая популяция роботов стремительно растет 1

Публикаций - 15, упоминаний - 30

iRobot и организации, системы, технологии, персоны:

iRobot - 59 13
Samsung Electronics 10636 4
Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 33 3
LG Electronics 3678 3
Hobot Technology 13 2
Okami - Оками 15 2
Yandex - Яндекс 8472 2
Xiaomi 1979 2
Sony 6636 2
Google LLC 12277 2
iconBIT 39 1
Siemens AG - Siemens Group 2629 1
Anker Innovations 4 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 234 1
Kitfort 69 1
Hitachi - Хитачи 1481 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2658 1
Yahoo! 3707 1
Probotics 1 1
Acer Group - Acer Inc 2660 1
VK - Mail.ru Group 3535 1
Комплит - Complete 107 1
Philips 2076 1
Grishin Robotics 29 1
Nintendo 797 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 127 1
Best Buy 218 1
Double Robotics 6 1
Rovio Mobile 41 1
Kärcher - Karcher - Керхер 74 2
Makita - Макита 24 1
Dyson 132 1
Лента - Сеть розничной торговли 2275 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 150 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1181 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1849 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 523 1
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 18 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6917 14
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner - Робот-уборщик 277 11
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 709 10
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 7
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 861 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 6
Док-станция - Docking station 547 5
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3775 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 4
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2065 4
Таймер - Timer 429 3
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2369 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34055 3
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2609 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3348 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 2
Микрофон - Microphone 2707 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 2
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1915 2
Оповещение и уведомление - Notification 5388 2
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 720 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5151 2
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1547 2
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1028 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1845 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3614 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6262 2
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 304 2
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1144 2
Утилизация мусора - Умные мусоросборщики - решения в сфере управления логистикой по вывозу отходов 68 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1971 2
Аккумулятор литий-полимерный электрический - Аккумулятор литий-ионный полимерный электрический - Lithium-ion polymer battery - Li-pol, Li-polymer, LIP, Li-poly 228 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 1
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 505 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 459 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2390 1
Xiaomi Mi Home 85 4
Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner - серия роботов-пылесосов 17 3
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 434 3
Ecovacs Deebot 15 2
Ecovacs HOME 5 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1419 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 838 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1356 2
Xiaomi Roidmi - серия пылесосов 9 2
iLife Robot Vacuum Cleaner - робот-пылесос 4 2
Apple iLife 72 2
Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов 66 2
Polaris PVCR - робот-пылесос 15 2
Weissgauff - Вайссгауфф Рус - Гауф Рус 19 1
Anker Eufy 9 1
Polaris IQ Home 31 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 190 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 213 1
LG HOM-BOT SQUARE 15 1
Electrolux Trilobite - робот-пылесос 4 1
Redmond RV - серия пылесосов 13 1
Redmond MasterFry - Redmond SkyCooker - Redmond SkyKitchen - Redmond RMC - Redmond RMC - скороварка, мультиварка, мультикухня 21 1
Siemens Sensor Cruiser - Робот-пылесос 3 1
Xiaomi - Dreame Bot - Dreame D9 Plus - Dreame F9 Pro - Dreame X40 Ultra Complete - Dreame X50 Master - Dreame L10s Pro Ultra - Dreame L30 Ultra - робот-пылесос 19 1
iconBIT Kick Scooter 4 1
Xiaomi - Dreame - Dreamehome 22 1
Probotics Cye 1 1
HP Compaq iPaq Pocket PC 313 1
Google YouTube - Видеохостинг 2895 1
Apple iPad 3942 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 438 1
Apple - App Store 3011 1
Apple Siri - Голосовой помощник 417 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1428 1
Nintendo Switch - Игровая приставка 89 1
Honor Watch Magic - Honor Choice Watch - умные часы 71 1
Huawei Watch - Умные часы 118 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 188 1
Acer Spin - Серия ноутбуков 12 1
Karlsson Jan - Карлссон Ян 1 1
Jones Chris - Джонс Крис 20 1
Angle Kolin - Энгл Колин 2 1
Inbar Elad - Инбар Элад 1 1
Криницкий Игорь 26 1
Гришин Дмитрий 210 1
Россия - РФ - Российская федерация 157230 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18252 4
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 176 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53491 3
Германия - Федеративная Республика 12945 2
Япония 13555 2
Америка - Американский регион 2188 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 386 2
Швеция - Королевство 3716 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 1
Европа 24650 1
Южная Корея - Республика 6866 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3048 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18633 1
Израиль 2785 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1076 1
Италия - Итальянская Республика 4430 1
Франция - Французская Республика 7980 1
Бразилия - Федеративная Республика 2453 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1434 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1397 1
США - Массачусетс 512 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2921 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1828 1
Зоология - наука о животных 2793 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 689 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 597 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1629 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 796 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - электрический мотоцикл - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 159 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 345 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1293 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 879 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 159 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 439 1
Литий - Lithium - химический элемент 606 1
Здравоохранение - Реабилитация 418 1
Транспорт - Трубопровод - Трубопроводная инфраструктура 120 1
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 316 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5907 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3664 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 906 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1160 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 1
Кибернетика - Cybernetics 248 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 4
Чудо техники 60 1
ABI Research 235 1
World Robotics Survey 3 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 17 1
