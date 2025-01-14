Okami Оками
|14.01.2025
|Лучшие роботы-пылесосы начала 2025 года: выбор ZOOM 2
|23.12.2023
|Лучшие роботы-пылесосы 2023 года: выбор ZOOM 3
|24.11.2023
|Выбираем робот-пылесос: за что нужно платить в 2023 году 1
|20.01.2023
|Роботы-пылесосы с камерой и лидаром: выбор ZOOM 2
|14.01.2021
|Лучшие роботы-пылесосы с датчиком LiDAR: выбор ZOOM 1
|16.02.2018
|Самые мощные роботы-пылесосы 2
Okami и организации, системы, технологии, персоны:
|Capcom 281 6
|Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 25 5
|Google LLC 11775 4
|Yandex - Яндекс 7339 3
|Amazon - iRobot 56 3
|Комплит - Complete 94 2
|Hobot Technology 11 2
|Samsung Electronics 10254 1
|Microsoft Corporation 24625 1
|1С 8213 1
|Nintendo 755 1
|Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 118 1
|Microsoft - Activision Blizzard 478 1
|ДОК 828 1
|THQ 295 1
|Sumo Digital 4 1
|Ecovacs Robotics 6 1
|Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 43 1
|Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 4
|Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 28 2
|Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
|CNews - ZOOM.CNews 1847 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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