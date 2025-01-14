Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Okami Оками

Okami - Оками


14.01.2025 Лучшие роботы-пылесосы начала 2025 года: выбор ZOOM 2
23.12.2023 Лучшие роботы-пылесосы 2023 года: выбор ZOOM 3
24.11.2023 Выбираем робот-пылесос: за что нужно платить в 2023 году 1
20.01.2023 Роботы-пылесосы с камерой и лидаром: выбор ZOOM 2
14.01.2021 Лучшие роботы-пылесосы с датчиком LiDAR: выбор ZOOM 1
16.02.2018 Самые мощные роботы-пылесосы 2

Публикаций - 14, упоминаний - 21

Okami и организации, системы, технологии, персоны:

Capcom 281 6
Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 25 5
Google LLC 11775 4
Yandex - Яндекс 7339 3
Amazon - iRobot 56 3
Комплит - Complete 94 2
Hobot Technology 11 2
Samsung Electronics 10254 1
Microsoft Corporation 24625 1
8213 1
Nintendo 755 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 118 1
Microsoft - Activision Blizzard 478 1
ДОК 828 1
THQ 295 1
Sumo Digital 4 1
Ecovacs Robotics 6 1
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 43 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 4
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 28 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 6
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 632 6
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 5
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 255 5
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 228 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 4
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3416 3
Речевые технологии - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1019 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3332 3
Док-станция - Docking station 527 3
БТиЭ - Швабра - паровая швабра - паровая щётка - электрошвабра 58 3
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 829 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 2
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 2
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 990 2
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация воздуха - HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 131 2
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1082 2
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 141 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 2
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2105 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
ToF camera - Time-of-flight камера 65 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 929 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1559 1
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 220 1
Nintendo Wii - игровая консоль 759 6
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 414 5
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 4
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 4
Ecovacs Deebot 9 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 3
Xiaomi Roidmi - серия пылесосов 9 3
Xiaomi Mi Home 74 3
Polaris IQ Home 28 3
Capcom - Lost Planet - Компьютерная игра (Шутер от третьего лица) 58 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1824 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 171 2
Epic Games - Gears of War - Компьютерная игра - Шутер от третьего лица 117 2
Nintendo Wii Remote - Nintendo Wiimote 38 2
Insomniac Games - Resistance - серия игр 14 2
Xiaomi - Dreame Bot - Dreame D9 Plus - Dreame F9 Pro - Dreame X40 Ultra Complete - Dreame L10s Pro Ultra - робот-пылесос 14 2
Xiaomi - Dreame - Dreamehome 10 2
Ecovacs HOME 4 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 1
Apple Siri - Голосовой помощник 395 1
Apple iPhone 12 219 1
Stafory - робот Вера 330 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 358 1
Samsung SmartThings 42 1
VK Combo 82 1
God of War - компьютерная игра 44 1
Omni - криптовалюта 86 1
Xiaomi Viomi Cleaning Robot - серия беспроводных роботов-пылесосов 8 1
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 211 1
Nintendo - The Legend of Zelda - компьютерная игра 49 1
iClebo Omega - робот-пылесос 4 1
Sony Playstation Network - PSN 198 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 660 1
Nintendo DS - игровая консоль 339 1
Ubisoft - Massive Entertainment World in Conflict - Компьютерная игра - Стратегия в реальном времени 61 1
Sony Interactive Entertainment - Bungie Studios - Halo - компьютерная игра - шутер от первого лица 107 1
2K Boston Bioshock - Компьютерная игра (Шутер) 122 1
SEGA Rally - компьютерная игра (гоночная игра) 15 1
Барышников Николай 16 1
Япония 13282 4
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 158 4
Земля - планета Солнечной системы 10374 3
Солнечная система - Solar system 2522 3
Россия - РФ - Российская федерация 144197 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Европа 21767 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Америка - Американский регион 2160 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 1
Великобритания - Лондон 2386 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1412 1
Новая Зеландия 719 1
США - Иллинойс - Чикаго 432 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 359 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 143 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 3
Зоология - наука о животных 2603 3
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 299 3
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1394 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 603 1
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 201 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 1
Слепые зоны 109 1
Английский язык 6634 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще