БТиЭ Пылесос Vacuum cleaner
|02.03.2023
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История фена для волос: от первых пылесосов до современного устройства
сле изобретения пылесоса в конце XIX века женщины приспособили для сушки волос этот бытовой прибор. Пылесос переводили в режим реверса, когда он начинал вместо всасывания выдувать мощный воздуш
|20.01.2023
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Роботы-пылесосы с камерой и лидаром: выбор ZOOM
пределяются зоны уборки, запрещенные области, виртуальные стены. Комнаты зонируются автоматически. Пылесос поддерживает управление через Алису и интегрируется в экосистему умного дома Яндекса.
|14.12.2022
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Лучшие роботы-пылесосы с голосовым управлением: выбор ZOOM
Polaris PVCR 3900 IQ Home Робот-пылесос швейцарского бренда Polaris предназначен для сухой и влажной уборки. Модель поддержив
|25.11.2022
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Лучшие автомобильные пылесосы: выбор ZOOM
KT-591 хорошо справится с сухой грязью, пылью и мелким мусором, который часто собирается в салоне. Пылесос имеет тройную систему фильтрации: циклонный фильтр отделяет тяжелые и крупные частицы
|22.11.2022
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Бесполезные функции роботов-пылесосов: за что не стоит платить
объектов: стекол, зеркал, хромированной мебели или легкого тюля. Если вы не ищете недорогой робот-пылесос, лучше выбрать модель с лидаром. У визуальной системы навигации также есть свои дост
|03.11.2022
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Лучшие паровые пылесосы: выбор ZOOM
венно к описанию самых интересных моделей на российском рынке.Starwind SSV9555 Вертикальный паровой пылесос Starwind SSV9555 предназначен для сухой и влажной уборки, а также обработки паром для
|03.10.2022
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Hisense представляет новинки бытовой техники на российском рынке
ные сделать повседневные заботы проще и приятнее, эффективны и привлекательны. Микроволновые печи и пылесосы Hisense, несомненно, станут незаменимыми помощниками для создания комфортной домашне
|13.09.2022
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Забудьте об утомительной уборке: робот-пылесос Starwind SRV4570 – личный помощник по дому
Наслаждайтесь идеальной чистотой в доме без лишних усилий вместе с новым Starwind SRV4570. Робот-пылесос самостоятельно проведет как влажную, так и сухую уборку, не доставляя дискомфорта дом
|13.09.2022
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Паровые пылесосы для дома: что это и как выбрать лучший
ит ли горячий пар поверхность, попробуйте для начала обработать маленький участок.Что такое паровой пылесос Не стоит путать паровой пылесос с паровой шваброй и пароочистителем. Да, во вс
|17.08.2022
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Лучшие беспроводные пылесосы: хиты продаж до 20 000 рублей
бъем пылесборника, время автономной работы и удобство эксплуатации. Polaris PVCS 4000 HandStickPRO Пылесос Polaris PVCS 4000 HandStickPRO обладает оптимальным соотношением цены и функционально
|28.06.2022
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В России вышел робот-пылесос Tesvor S6 Turbo
ую уборку, что существенно экономит время. С помощью двух боковых щеток и умной траектории движения пылесос аккуратными рядами очистит весь пол, включая края и углы. Tesvor S6 Turbo Устройство
|28.06.2022
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Обзор парового пылесоса Starwind SSV9550: сухая и влажная уборка с одним устройством
живает поролоновый диск, а совсем мелкие частицы оседают на фильтре из нетканого материала. Паровой пылесос «опирается» на большую щетку для пола с двумя резиновыми колесами и двумя небольшими
|19.04.2022
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Лучшая техника для мытья окон: от роботов до пылесосов
елью идет 6 насадок, в том числе скребок для стекол, и все они хранятся в отсеках на корпусе.Моющий пылесос с насадкой для окон Моющий пылесос – еще одно универсальное устройство, которо
|29.03.2022
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Робот-пылесос Starwind SRV7550 – безупречная уборка вашего дома
нику – роботу-пылесосу Starwind SRV7550. Для тех, кто не хочет тратить время на уборку полов, робот-пылесос станет отличным решением. Он работает автономно: просто запрограммируйте время уборки
|05.03.2022
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Обзор робота-пылесоса 360 S10: флагман со скрытым лидаром и 3D-сканированием
овали все последние инновации. Рассмотрим, что же конкретно может предложить этот флагманский робот-пылесос.Дизайн и конструкция Если вы когда-либо видели любой другой флагманский робот-пыле
|03.03.2022
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Компания 360 Smart Life запускает новую модель робота-пылесоса 360 S8. Глубокая очистка дома за пару кликов
ия 360 Smart Life выпустила последнюю версию своей линейки роботов-пылесосов — модель 360 S8. Робот-пылесос 360 S8, известный точной навигационной системой LiDAR SLAM и интеллектуальным избеган
|02.02.2022
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Irbis представил «умный» робот-пылесос
Международный производитель электроники Irbis выпустил на рынок робот-пылесос – первый продукт в сегменте бытовой техники. Ассортимент включает три модели, каждая
|17.12.2021
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Roborock анонсировала старт продаж станции для автоматической очистки своей последней модели робота-пылесоса S7 в России
льно подойдет даже для людей с повышенной аллергической реакцией на пыль. Так же, как и сами роботы пылесосы от Roborock, станция для автоматической очистки располагает фильтрами высокой эффект
|08.10.2021
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Лучшие циклонные пылесосы: выбор ZOOM
и жизни в комплекте, объемный двухлитровый контейнер, эргономичный дизайн. На максимальной мощности пылесос справляется даже с опилками и другим мелким строительным мусором. Однако имейте в ви
|29.09.2021
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Лучшие беспроводные пылесосы: выбор ZOOM
4s Cordless Plus поможет убрать дом или салон авто: он превращается из вертикальной модели в ручной пылесос с контейнером 0.3 л. Большая насадка для пола оснащена электроприводом и поворачивает
|22.09.2021
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Масштабная роботизация — роботы-пылесосы стали доступнее для россиян на 49%
месячно», - отметил Михаил Догадин, вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной». Робот-пылесос обладает искусственный интеллектом и способен заменить человека в ежедневном рутинном
|06.09.2021
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Обзор Roborock S7: робот-пылесос с инновационной системой влажной уборки
Робот-пылесос Roborock S7 был создан в стенах компании Beijing Roborock Technology Co., Ltd, котора
|10.08.2021
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Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: роботы захватывают российский рынок пылесосов
му около 29,7 млрд руб., что больше на 30% в штуках и 40% в деньгах, чем годом ранее. Каждый третий пылесос приобретается в «М.видео» или «Эльдорадо». Роботы-пылесосы увеличили долю в количеств
|05.08.2021
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Лучшие роботы-пылесосы с функцией влажной уборки: выбор ZOOM
еще лучше, используйте чистящее средство — для него предусмотрен отдельный съемный резервуар. Робот-пылесос Samsung VR05R503PWG На верхней панели пылесоса расположена единственная кнопка старта
|27.07.2021
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Выбираем строительный пылесос: 10 лучших моделей
, наличие розетки на пылесосе для подключения дополнительного инструмента. И, конечно, промышленный пылесос не только позволит сохранить чистоту на объекте, но и сбережет здоровье мастера, кото
|02.07.2021
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Обзор робота-пылесоса 360 C50-1: бюджетная модель с высокой мощностью
Комплектация Робот-пылесос C50-1 является продуктом компании 360. Несмотря на доступную цену устройства, 360 C50
|01.07.2021
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Обзор вертикального беспроводного пылесоса Jimmy JV51
луживаться по гарантии в авторизованных сервисных центрах. Jimmy JV51 — вертикальный аккумуляторный пылесос с приличным набором аксессуаров. Его более дорогие конкуренты имеют схожий набор щето
|22.06.2021
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В России вышел новый робот-пылесос Tesvor A1
мальные параметры для каждой ситуации, а с помощью приложения TuyaSmart можно с легкостью управлять пылесосом удаленно. Помимо стандартного режима в роботе присутствует возможность влажной убор
|21.06.2021
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Обзор робота-пылесоса Viomi SE: сухая и влажная уборка с управлением со смартфона
круглый корпус «украшен» лидаром с логотипом бренда, отделанным в цвете розовое золото. Такой робот-пылесос не испортит своим присутствием даже самый элитный интерьер. Спереди установлен бампе
|15.06.2021
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Обзор беспроводного пылесоса Jimmy H8 Pro: достойная альтернатива премиум-классу?
пылесосы Xiaomi и некоторые устройства премиум-брендов. В целом, решение лаконичное и компактное — пылесос весит около 1,5 кг, а это совсем немного, если сравнивать с другими моделями в его кл
|09.06.2021
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5 простых советов, чтобы робот-пылесос максимально эффективно убирался без вас
Робот-пылесос позволяет сэкономить огромное количество времени, которое мы обычно тратим на уборку.
|20.04.2021
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diHouse начала поставки вертикальных пылесосов Jimmy
. Теперь продукция под собственным брендом производителя — Jimmy — доступна российским покупателям. Пылесосы Jimmy новой серии обладают большой мощностью всасывания в 25 000 Па и повышенной про
|24.03.2021
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Пылесосы с НЕРА-фильтром: хиты продаж
борки. В современных бытовых пылесосах чаще всего применяется фильтр HEPA 13 класса.Samsung VC20M25 Пылесос с многоразовым тканевым мешком, но также при желании к нему можно покупать одноразовы
|15.03.2021
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Обзор пылесоса Viomi V2 Pro: мощный робот с датчиком LiDAR
ot – то есть роботы-уборщики. И это правильный термин, ведь ставшее привычным словосочетание “робот-пылесос” уже не в полной мере передает все возможности такого устройства. Современный робот т
|26.02.2021
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Обзор пылесоса Roidmi X30 Pro: для влажной уборки и стерилизации без проводов
ные модели известных в России брендов. Roidmi X30 Pro – это самая продвинутая модель бренда. Новый пылесос обладает высокой мощностью всасывания и достойной автономностью. Также модель выгодно
|15.01.2021
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Лучшие вертикальные пылесосы до 25 000 рублей: выбор ZOOM
Samsung Jet 70 turbo (VS15T7031R4) Jet 70 turbo — это беспроводной пылесос с инверторным мотором, благодаря специальной крыльчатке которого мощность всасывания
|14.01.2021
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Лучшие роботы-пылесосы с датчиком LiDAR: выбор ZOOM
стереозрением. Это дает возможность лучше просчитать траекторию движения, учитывая все препятствия. Пылесос не только распознает лежащие на полу предметы, но и может известить вас о них, отмеча
|29.12.2020
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Обзор робота-пылесоса 360 Robot Vacuum Cleaner C50: бюджетная модель с функцией влажной уборки
наиболее доступную версию С50-1. Дизайн и конструкция По дизайну, материалам и качеству исполнения пылесос С50-1 от 360 гораздо ближе к дорогим решениям, нежели к бюджетным. Во-первых, “благор
|24.12.2020
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diHouse стала официальным дистрибьютором техники для дома Jimmy
сти применяются и при разработке пылесосов, что делает их более надежными и производительными. Так, пылесосы JV63, JV65, JV85, JV85 PRO и JV51 обладают высокоскоростным бесщеточным мотором с ча
|18.12.2020
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Исследование: шпионить за нами могут даже роботы-пылесосы
нок — ученые-компьютерщики из NUS (Национального университета Сингапура) доказали, что даже роботы-пылесосы могут за нами шпионить. Ученым удалось наглядно продемонстрировать, что самый обычный робот-пылесос с лидаром может подслушивать приватные разговоры. Конечно, не сам по себе: существует метод атаки под названием LidarPhone — он и превращает лидар, который роботу нужен для навигации по
БТиЭ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
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|Hosea Devin - Хосеа Девин 2 2
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|Тенишев Андрей 12 1
|Иванов Алексей 109 1
|Касперский Евгений 310 1
|Догадин Михаил 17 1
|Сорокина Татьяна 17 1
|Певнев Сергей 18 1
|Юшков Евгений 2 1
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|Чудо техники 60 5
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11039 4
|Optics 141 2
|Nature 796 2
|Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 102 2
|91Mobiles 1733 2
|Cosmopolitan 25 2
|Ananova 250 2
|Ведомости 633 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5795 2
|Vnunet 226 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 698 2
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 272 1
|РБК Daily 91 1
|Daily Telegraph 45 1
|Деловой Петербург 25 1
|Japan Today 47 1
|Fortune 209 1
|Прайм - Агентство экономической информации 860 1
|Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 253 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1357 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 529 1
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