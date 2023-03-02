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БТиЭ Пылесос Vacuum cleaner

БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner


02.03.2023 История фена для волос: от первых пылесосов до современного устройства

сле изобретения пылесоса в конце XIX века женщины приспособили для сушки волос этот бытовой прибор. Пылесос переводили в режим реверса, когда он начинал вместо всасывания выдувать мощный воздуш
20.01.2023 Роботы-пылесосы с камерой и лидаром: выбор ZOOM

пределяются зоны уборки, запрещенные области, виртуальные стены. Комнаты зонируются автоматически.  Пылесос поддерживает управление через Алису и интегрируется в экосистему умного дома Яндекса.
14.12.2022 Лучшие роботы-пылесосы с голосовым управлением: выбор ZOOM

Polaris PVCR 3900 IQ Home Робот-пылесос швейцарского бренда Polaris предназначен для сухой и влажной уборки. Модель поддержив
25.11.2022 Лучшие автомобильные пылесосы: выбор ZOOM

KT-591 хорошо справится с сухой грязью, пылью и мелким мусором, который часто собирается в салоне. Пылесос имеет тройную систему фильтрации: циклонный фильтр отделяет тяжелые и крупные частицы
22.11.2022 Бесполезные функции роботов-пылесосов: за что не стоит платить

объектов: стекол, зеркал, хромированной мебели или легкого тюля.  Если вы не ищете недорогой робот-пылесос, лучше выбрать модель с лидаром.  У визуальной системы навигации также есть свои дост
03.11.2022 Лучшие паровые пылесосы: выбор ZOOM

венно к описанию самых интересных моделей на российском рынке.Starwind SSV9555 Вертикальный паровой пылесос Starwind SSV9555 предназначен для сухой и влажной уборки, а также обработки паром для
03.10.2022 Hisense представляет новинки бытовой техники на российском рынке

ные сделать повседневные заботы проще и приятнее, эффективны и привлекательны. Микроволновые печи и пылесосы Hisense, несомненно, станут незаменимыми помощниками для создания комфортной домашне
13.09.2022 Забудьте об утомительной уборке: робот-пылесос Starwind SRV4570 – личный помощник по дому

Наслаждайтесь идеальной чистотой в доме без лишних усилий вместе с новым Starwind SRV4570. Робот-пылесос самостоятельно проведет как влажную, так и сухую уборку, не доставляя дискомфорта дом
13.09.2022 Паровые пылесосы для дома: что это и как выбрать лучший

ит ли горячий пар поверхность, попробуйте для начала обработать маленький участок.Что такое паровой пылесос Не стоит путать паровой пылесос с паровой шваброй и пароочистителем. Да, во вс
17.08.2022 Лучшие беспроводные пылесосы: хиты продаж до 20 000 рублей

бъем пылесборника, время автономной работы и удобство эксплуатации. Polaris PVCS 4000 HandStickPRO  Пылесос Polaris PVCS 4000 HandStickPRO обладает оптимальным соотношением цены и функционально
28.06.2022 В России вышел робот-пылесос Tesvor S6 Turbo

ую уборку, что существенно экономит время. С помощью двух боковых щеток и умной траектории движения пылесос аккуратными рядами очистит весь пол, включая края и углы. Tesvor S6 Turbo Устройство

28.06.2022 Обзор парового пылесоса Starwind SSV9550: сухая и влажная уборка с одним устройством

живает поролоновый диск, а совсем мелкие частицы оседают на фильтре из нетканого материала. Паровой пылесос «опирается» на большую щетку для пола с двумя резиновыми колесами и двумя небольшими

19.04.2022 Лучшая техника для мытья окон: от роботов до пылесосов

елью идет 6 насадок, в том числе скребок для стекол, и все они хранятся в отсеках на корпусе.Моющий пылесос с насадкой для окон Моющий пылесос – еще одно универсальное устройство, которо
29.03.2022 Робот-пылесос Starwind SRV7550 – безупречная уборка вашего дома

нику – роботу-пылесосу Starwind SRV7550. Для тех, кто не хочет тратить время на уборку полов, робот-пылесос станет отличным решением. Он работает автономно: просто запрограммируйте время уборки
05.03.2022 Обзор робота-пылесоса 360 S10: флагман со скрытым лидаром и 3D-сканированием

овали все последние инновации. Рассмотрим, что же конкретно может предложить этот флагманский робот-пылесос.Дизайн и конструкция Если вы когда-либо видели любой другой флагманский робот-пыле
03.03.2022 Компания 360 Smart Life запускает новую модель робота-пылесоса 360 S8. Глубокая очистка дома за пару кликов

ия 360 Smart Life выпустила последнюю версию своей линейки роботов-пылесосов — модель 360 S8. Робот-пылесос 360 S8, известный точной навигационной системой LiDAR SLAM и интеллектуальным избеган
02.02.2022 Irbis представил «умный» робот-пылесос

Международный производитель электроники Irbis выпустил на рынок робот-пылесос – первый продукт в сегменте бытовой техники. Ассортимент включает три модели, каждая

17.12.2021 Roborock анонсировала старт продаж станции для автоматической очистки своей последней модели робота-пылесоса S7 в России

льно подойдет даже для людей с повышенной аллергической реакцией на пыль. Так же, как и сами роботы пылесосы от Roborock, станция для автоматической очистки располагает фильтрами высокой эффект
08.10.2021 Лучшие циклонные пылесосы: выбор ZOOM

и жизни в комплекте, объемный двухлитровый контейнер, эргономичный дизайн. На максимальной мощности пылесос справляется даже с опилками и другим мелким строительным мусором.  Однако имейте в ви
29.09.2021 Лучшие беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

4s Cordless Plus поможет убрать дом или салон авто: он превращается из вертикальной модели в ручной пылесос с контейнером 0.3 л. Большая насадка для пола оснащена электроприводом и поворачивает
22.09.2021 Масштабная роботизация — роботы-пылесосы стали доступнее для россиян на 49%

месячно», - отметил Михаил Догадин, вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной». Робот-пылесос обладает искусственный интеллектом и способен заменить человека в ежедневном рутинном
06.09.2021 Обзор Roborock S7: робот-пылесос с инновационной системой влажной уборки

Робот-пылесос Roborock S7 был создан в стенах компании Beijing Roborock Technology Co., Ltd, котора
10.08.2021 Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: роботы захватывают российский рынок пылесосов

му около 29,7 млрд руб., что больше на 30% в штуках и 40% в деньгах, чем годом ранее. Каждый третий пылесос приобретается в «М.видео» или «Эльдорадо». Роботы-пылесосы увеличили долю в количеств
05.08.2021 Лучшие роботы-пылесосы с функцией влажной уборки: выбор ZOOM

еще лучше, используйте чистящее средство — для него предусмотрен отдельный съемный резервуар. Робот-пылесос Samsung VR05R503PWG На верхней панели пылесоса расположена единственная кнопка старта
27.07.2021 Выбираем строительный пылесос: 10 лучших моделей

, наличие розетки на пылесосе для подключения дополнительного инструмента. И, конечно, промышленный пылесос не только позволит сохранить чистоту на объекте, но и сбережет здоровье мастера, кото
02.07.2021 Обзор робота-пылесоса 360 C50-1: бюджетная модель с высокой мощностью

Комплектация Робот-пылесос C50-1 является продуктом компании 360. Несмотря на доступную цену устройства, 360 C50
01.07.2021 Обзор вертикального беспроводного пылесоса Jimmy JV51

луживаться по гарантии в авторизованных сервисных центрах. Jimmy JV51 — вертикальный аккумуляторный пылесос с приличным набором аксессуаров. Его более дорогие конкуренты имеют схожий набор щето
22.06.2021 В России вышел новый робот-пылесос Tesvor A1

мальные параметры для каждой ситуации, а с помощью приложения TuyaSmart можно с легкостью управлять пылесосом удаленно. Помимо стандартного режима в роботе присутствует возможность влажной убор
21.06.2021 Обзор робота-пылесоса Viomi SE: сухая и влажная уборка с управлением со смартфона

круглый корпус «украшен» лидаром с логотипом бренда, отделанным в цвете розовое золото. Такой робот-пылесос не испортит своим присутствием даже самый элитный интерьер.  Спереди установлен бампе
15.06.2021 Обзор беспроводного пылесоса Jimmy H8 Pro: достойная альтернатива премиум-классу?

пылесосы Xiaomi и некоторые устройства премиум-брендов. В целом, решение лаконичное и компактное — пылесос весит около 1,5 кг, а это совсем немного, если сравнивать с другими моделями в его кл
09.06.2021 5 простых советов, чтобы робот-пылесос максимально эффективно убирался без вас

Робот-пылесос позволяет сэкономить огромное количество времени, которое мы обычно тратим на уборку.
20.04.2021 diHouse начала поставки вертикальных пылесосов Jimmy

. Теперь продукция под собственным брендом производителя — Jimmy — доступна российским покупателям. Пылесосы Jimmy новой серии обладают большой мощностью всасывания в 25 000 Па и повышенной про
24.03.2021 Пылесосы с НЕРА-фильтром: хиты продаж

борки. В современных бытовых пылесосах чаще всего применяется фильтр HEPA 13 класса.Samsung VC20M25 Пылесос с многоразовым тканевым мешком, но также при желании к нему можно покупать одноразовы
15.03.2021 Обзор пылесоса Viomi V2 Pro: мощный робот с датчиком LiDAR

ot – то есть роботы-уборщики. И это правильный термин, ведь ставшее привычным словосочетание “робот-пылесос” уже не в полной мере передает все возможности такого устройства. Современный робот т
26.02.2021 Обзор пылесоса Roidmi X30 Pro: для влажной уборки и стерилизации без проводов

ные модели известных в России брендов.  Roidmi X30 Pro – это самая продвинутая модель бренда. Новый пылесос обладает высокой мощностью всасывания и достойной автономностью. Также модель выгодно
15.01.2021 Лучшие вертикальные пылесосы до 25 000 рублей: выбор ZOOM

Samsung Jet 70 turbo (VS15T7031R4) Jet 70 turbo — это беспроводной пылесос с инверторным мотором, благодаря специальной крыльчатке которого мощность всасывания

14.01.2021 Лучшие роботы-пылесосы с датчиком LiDAR: выбор ZOOM

стереозрением. Это дает возможность лучше просчитать траекторию движения, учитывая все препятствия. Пылесос не только распознает лежащие на полу предметы, но и может известить вас о них, отмеча
29.12.2020 Обзор робота-пылесоса 360 Robot Vacuum Cleaner C50: бюджетная модель с функцией влажной уборки

наиболее доступную версию С50-1. Дизайн и конструкция По дизайну, материалам и качеству исполнения пылесос С50-1 от 360 гораздо ближе к дорогим решениям, нежели к бюджетным. Во-первых, “благор
24.12.2020 diHouse стала официальным дистрибьютором техники для дома Jimmy

сти применяются и при разработке пылесосов, что делает их более надежными и производительными. Так, пылесосы JV63, JV65, JV85, JV85 PRO и JV51 обладают высокоскоростным бесщеточным мотором с ча
18.12.2020 Исследование: шпионить за нами могут даже роботы-пылесосы

нок — ученые-компьютерщики из NUS (Национального университета Сингапура) доказали, что даже роботы-пылесосы могут за нами шпионить. Ученым удалось наглядно продемонстрировать, что самый обычный робот-пылесос с лидаром может подслушивать приватные разговоры. Конечно, не сам по себе: существует метод атаки под названием LidarPhone — он и превращает лидар, который роботу нужен для навигации по

Публикаций - 507, упоминаний - 1350

БТиЭ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

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LG Electronics 3555 89
Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы 390 63
Zoom Int - Zoom Video Communications 1357 63
Philips 2058 52
Xiaomi 1381 49
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Siemens AG - Siemens Group 2555 26
Apple Inc 11392 25
Yandex - Яндекс 5980 25
Базовые Решения - Platformix - СИЛА 1 25
Redmond - Инновационные решения 106 24
РТИ Микрон - Micron 1288 21
ДОК 777 20
BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte 67 17
Microsoft Corporation 23768 15
Amazon - iRobot 54 15
Ростех - Автоматика Концерн 1533 14
Google LLC 11131 14
Sony 6495 13
Huawei 3588 11
Haier 131 9
Intel Corporation 11754 9
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STARWIND 22 8
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2440 8
HP Inc. 5587 8
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KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel 292 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5621 8
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Dell EMC 4954 7
DeLonghi 34 7
Titanium 80 6
Toshiba Corporation 2903 6
Meta Platforms - Facebook 4354 6
Daewoo Electronics 43 6
7270 6
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Dyson 113 72
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1906 41
Miele - Миле 134 33
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6713 30
Kärcher - Karcher - Керхер 69 23
Россети Ленэнерго 2396 21
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 967 19
Groupe SEB - Tefal 87 19
Haier - Candy Group - Канди 92 17
Hansa - Ханса 102 14
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2550 14
Groupe SEB - Rowenta 42 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6327 13
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 133 9
Gorenje 90 9
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 386 9
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Вирлпул Рус 82 9
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 8
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 168 8
Braun 76 7
Лента - Сеть розничной торговли 1783 7
Swarovski AG 70 7
Совкомбанк Совесть 269 6
Daewoo 102 6
Gaggenau 35 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6116 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 697 6
Beko 67 6
Bugatti 17 5
Black & Decker 17 5
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Block - Square 199 4
Smeg 17 4
Евросеть 1402 3
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