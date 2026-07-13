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БТиЭ Пылесос Vacuum cleaner

БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner

Электрический пылесос «Днепр» — «Хорошо и быстро очищает от пыли ковры, одежду, мебель, стены и полы». Советский рекламный плакат, 1954 Электрический пылесос «Днепр» — «Хорошо и быстро очищает от пыли ковры, одежду, мебель, стены и полы». Советский рекламный плакат, 1954
Электрический пылесос «Днепр» — «Хорошо и быстро очищает от пыли ковры, одежду, мебель, стены и полы». Советский рекламный плакат, 1954

СОБЫТИЯ

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13.07.2026 Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

+ Устройство поддерживает 3 режима работы:  экономичный, турбо и автоматический. Причем в последнем пылесос самостоятельно адаптирует силу всасывания, исходя из степени загрязненности.  В набор
10.07.2026 Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки

ри постановке на подвесную базу, но далеко не каждый может/хочет сверлить стены. Просто подзарядить пылесос на полу не выйдет: база просто не удерживается на вертикальных поверхностях так, чтоб
06.07.2026 Dreame расширяет линейку вертикальных беспроводных пылесосов с возможностью влажной уборки

дки. Еще одной особенностью новинок стал облегченный корпус весом всего 1,28 кг, благодаря которому пылесос удобно использовать не только для уборки пола, но и для очистки мебели, штор, лестниц
02.07.2026 Roborock объявляет о старте продаж вертикального моющего пылесоса F25 LT Gen 2 в России

т легко маневрировать между мебелью и преодолевать небольшие пороги и стыки напольных покрытий. Технология FlatReach® 2.0 помогает очищать пространство под низкой мебелью. При наклоне корпуса до 180° пылесос сохраняет мощность всасывания, а высота корпуса всего 12,5 см позволяет добраться до участков, которые обычно остаются вне зоны доступа. Фирменная система JawScrapers® помогает предотвр
26.06.2026 Обзор вертикального беспроводного пылесоса Dreame Z40 TangleCut Flex+: больше никаких ножниц

енту: матовый металл в сочетании с черным тоже матовым пластиком смотрится элегантно.  Когда берешь пылесос в руку, он ощущается хорошо сбалансированным. Масса моторного блока — около 1,5 кг, в
25.06.2026 Roborock объявляет о старте продаж серии роботов-пылесосов S9 в России

Roborock объявляет о запуске в России новой серии роботов-пылесосов S9. Новинки сочетают высокую мощность всасывания, интеллектуальную навигацию и расш
15.06.2026 Trouver выпустил первый робот-пылесос с роликовым мопом в среднем сегменте

ми и питомцами. Станция S70 Roller берет на себя основные этапы обслуживания: автоматически очищает пылесборник, пополняет воду, промывает роликовый моп горячей водой 80 °C и сушит его горячим

11.06.2026 Roborock представляет робот-пылесос Qrevo Edge 2 для уборки в самых труднодоступных местах дома

Roborock представила робот-пылесос Qrevo Edge 2 для уборки в самых труднодоступных местах дома. Об этом CNews сообщили п
09.06.2026 Обзор робота-пылесоса Dreame X60 Ultra Complete: апгрейд флагмана

ую стоимость, получается приличная сумма.  В коробке с Dreame X60 Ultra Complete мы обнаружили: сам пылесос, станцию самообслуживания с установленным мешком для сбора мусора и запасным мешком, 
05.06.2026 На российском рынке представлены серия телевизоров Xiaomi TV S Mini LED 2026 и робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro

Компания diHouse, дистрибьютор продукции потребительской электроники и «умных» устройств Xiaomi, объявляет о старте продаж новой серии телевизоров Xiaomi TV S Mini LED 2026 и робота-пылесоса Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro. Об этом CNews сообщили представители diHouse. Серия Xiaomi TV S Mini LED 2026 Телевизоры серии Xiaomi TV S Mini LED 2026 доступны в диагоналях 55, 65, 75,

28.05.2026 Roborock представляет Qrevo Edge 2 Pro — робот-пылесос с выдвижным лидаром и системой уборки труднодоступных зон

щность устройства — 25000 Па. С такими показателями почти любые бытовые загрязнения легко выводятся пылесосом. Для минимизации ручного обслуживания модель оснащена многофункциональной станцией

27.05.2026 Roborock объявляет о начале продаж робота-пылесоса Saros 20 в России

ту корпуса для поддержания оптимального контакта щетки с ковровыми покрытиями высотой до 3 см. Если пылесос сталкивается со сложным препятствием или застревает, система AdaptiLift™ может припод
29.04.2026 Trouver запускает в России портативный пылесос 4 в 1

к и для ухода за техникой и интерьером. Пресс-служба Trouver Trouver запускает в России портативный пылесос В комплект входят щетка и щелевая насадка 2-в-1, длинная и короткая насадки для обдув
22.04.2026 Trouver запускает продажи робота-пылесоса E40 Ultra в России

ели стала технология MaxiReach Mop™. Во время влажной уборки моп автоматически выдвигается на 4 см за пределы корпуса, позволяя очищать зоны вдоль стен, плинтусов и мебели. Пресс-служба Trouver Робот-пылесоса E40 Ultra Такая функция ранее была характерна для более дорогих моделей и позволяет устранить одну из главных проблем роботизированной уборки — пропуски по краям помещения. Минимум обс
17.04.2026 «М.Видео» объявляет предзаказ на новую линейку пылесосов Dreame

тва поступят в свободную продажу. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Флагманский робот-пылесос X60 Ultra Complete объединяет ключевые технологические решения Dreame для полностью а
13.04.2026 Roborock презентует в России сразу две новинки 2026 года — новый робот-пылесос Qrevo C Pro и моющую машину F25 ACE PRO

томатически возвращается на базу для подзарядки, а затем продолжает уборку с того же места. Большой пылесборник и съемный фильтр с возможностью мытья — простое и гигиеничное обслуживание. Опцио
13.04.2026 Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Dreame Matrix10 Ultra Dreame Matrix10 Ultra — это, пожалуй, самый технологичный робот-пылесос на сегодня. Особого внимания здесь заслуживает станция самоочистки, которая полностью
10.04.2026 «Авито»: Россияне готовятся к сезону аллергии и скупают технику для очищения воздуха

ов для уборки и очистки воздуха и выяснили, что с наступлением весны пользователи все чаще выбирают пылесосы, увлажнители и пароочистители, чтобы уменьшить количество пыли и улучшить качество в
07.04.2026 Dreame представила в России ультратонкий моющий пылесос G12S Pro с высокой автономностью и силой всасывания

а конструкция с возможностью полного раскладывания на 180°. Благодаря корпусу высотой всего 9,85 см пылесос легко проходит под диванами, кроватями и шкафами, где чаще всего скапливается пыль и

24.03.2026 Trouver представил в России пылесос без «мертвой зоны» вдоль стен

с которой сталкиваются владельцы обычных пылесосов. Помимо инновационной системы уборки вдоль стен, пылесос использует двойную щетку OptiInsight™, которая предотвращает спутывание волос, но при
19.03.2026 Ecovacs встроил GPT в роботы-пылесосы: теперь они понимают живую русскую речь

хватывает полный функциональный цикл устройства: начать или закончить уборку, выбрать режим (только пылесос, только швабра или одновременно), отправиться на зарядку, построить карту комнат, под
24.02.2026 Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete — моющий робот-пылесос, который использует для влажной уборки не привычные круглые мопы, а роликовую швабру

16.02.2026 Подержанные ноутбуки, смартфоны и кофеварки в России продаются с вирусами и участвуют в DDoS-атаках. Пылесосы тоже заражены

можно выполнить сброс к заводским настройкам. Киберпреступники научились встраивать опасный софт даже в бытовую технику. Такие программы россияне все чаще обнаруживают в прошивках, к примеру, роботов-пылесосов и кофеварок. Цель хакеров часто заключается не столько в краже пользовательской информации, сколько в приобщении зараженных устройств к ботнетам. В дальнейшем эта электронная «армия»

12.02.2026 Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Распродажа техники Dreame проходит с 10 по 23 февраля 2026 года. Цены снижены на такие устройства, как робот-пылесос Dreame X50 Ultra Complete, беспроводные пылесосы H14 Dual и Z20, телевизор серии K100. Также со скидкой можно приобрести фен Dreame Miracle Pro и стайлер Airstyle Pro. Рассказываем про

30.12.2025 Обзор робота-пылесоса Dreame Matrix10 Ultra: самый умный профессионал в мире уборки

align-items: center; } .ai-center { align-items: baseline; } video { width: 100% !important; } } Dreame Matrix10 Ultra выпускается в двух цветах: белом и черном. На первый взгляд, это типичный робот-пылесос в круглом корпусе с боковой щеткой и парой мопов. Но у него есть масса технологических улучшений, которые заметно выделяют его среди конкурентов.  Так, башенка лидара тут подвижная — он
28.12.2025 Обзор робота-пылесоса TROUVER E30 Aqua: технологичный помощник в мире чистоты

ичие от стандартной центральной щетки, AeroTwin состоит из двух отдельных элементов.  Вместо того, чтобы наматывать волосы и шерсть, щётка постепенно «сбрасывает» их через центральную прорезь прямо в пылесборник. Это избавляет владельца от довольно неприятного процесса — периодического распутывания волос и шерсти, намотавшихся вокруг щетки. Обслуживание устройства становится заметно проще и
23.12.2025 В «М.Видео» поступили в продажу пылесосы бренда Uwant

с функцией самоочистки, ориентированные на тщательную уборку, высокий уровень гигиены и удобство повседневного использования. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Uwant V500 — вертикальный пылесос с автоматической самоочисткой Uwant V500 предназначен для сухой уборки и оснащен системой автоматического сбора пыли. При установке пылесоса на базовую станцию происходит автоматическая
18.12.2025 Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Моющий робот-пылесос Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete подойдет для

15.12.2025 Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Моющий робот-пылесос Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete — моющийробот-пылесоссроллеромвместопарыпривычныхкруглыхмопов. Он подает на валик чистую и собирает грязную воду
11.12.2025 Trouver представила серию базовых роботов-пылесосов с автономностью до 90 дней

оочистки. Старшая версия — E20s Pro Plus — оснащена станцией с функцией автоматического опустошения пылесборника робота-пылесоса. В базе предусмотрен герметичный мусорный мешок объемом 4 литра,
18.11.2025 Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

сии.  Ниже мы подробно расскажем о наиболее интересных моделях, представленных в рамках акции.Робот-пылесос Dreame X50 Ultra Complete Робот-пылесос Dreame X50 Ultra Complete обладает выс
07.11.2025 Хаотичная скупка электроники в прошлом. Россияне перешли на экономию и не спешат тратить деньги на смартфоны, ТВ и пылесосы

ть Олег Фоменко отдельно подчеркнул, что отдельные сегменты российского рынка техники все же могут показать рост. В первую очередь это сегмент малой бытовой техники, к которой относятся, в частности, пылесосы и чайники. Также глава Merlion заявил, что лично верит в отдельные сегменты рынка. В качестве примера таковых он привел «игровые компьютеры и гаджеты, умные колонки, аксессуары для сма
30.10.2025 Роботы-пылесосы Dreame теперь можно подключить к умному дому Sber

х функций (точный список зависит от модели пылесоса). Достаточно сказать «Салют, начни уборку!» – и пылесос тут же приступит к заданию. Фразы для запуска сценариев и их названия владельцы могут
30.10.2025 Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

лей со скидкой, 79 990 без скидки Комплектация и внешний вид L50 Ultra от Dreame — это моющий робот-пылесос с док-станцией, которая нужна не только для зарядки, но и для опустошения мусоросборн
17.10.2025 Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

ко следовать маршруту и моментально реагировать на изменения обстановки. Пользователи отмечают, что пылесос продолжает ориентироваться в пространстве в условиях полного отсутствия света, плавно
08.10.2025 Dreame показала новые модели роботов-пылесосов

qua10 Ultra Roller Complete. Благодаря передовым технологиям эти новинки смогут сделать уборку еще проще и эффективнее. Об этом CNews сообщили представители Dreame. MatriX 10 Ultra: премиальный робот-пылесос с умной док-станцией Флагманский MatriX10 Ultra позволяет значительно автоматизировать уборку в доме. Модель поставляется вместе с интеллектуальной док-станцией PowerDock, поддерживающе
30.09.2025 Dreame Technology выпустила новый робот-пылесос с функцией влажной уборки

Компания Dreame Technology выпустила новый робот-пылесос с функцией влажной уборки Dreame L40. Новинка сочетает мощные технологии всасывания с
18.09.2025 Dreame представила пылесос для влажной и сухой уборки H12 Dual FlexReach

Компания Dreame, производитель бытовой техники, представила H12 Dual FlexReach — пылесос для влажной и сухой уборки, сочетающий автономность, мощность и универсальность. Нова
18.09.2025 Trouver представил бюджетный робот-пылесос, который можно не обслуживать 50 дней

ктивное удаление грязи и мусора с пола, а благодаря специальной щетке с технологией AeroTwin™ робот-пылесос справляется с уборкой волос, предотвращая их спутывание, что особенно важно для владе
16.09.2025 Dreame представила новый пылесос для сухой и влажной уборки R10S Aqua среднего уровня с премиальной функцией

удаления стойких загрязнений: следов домашних животных, жира, кофе, кетчупа. Пользователь получает пылесос, который легко справляется с уборкой воды, грязи и других загрязнений без необходимос

Публикаций - 773, упоминаний - 2305

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Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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