БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM + Устройство поддерживает 3 режима работы: экономичный, турбо и автоматический. Причем в последнем пылесос самостоятельно адаптирует силу всасывания, исходя из степени загрязненности. В набор

Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки ри постановке на подвесную базу, но далеко не каждый может/хочет сверлить стены. Просто подзарядить пылесос на полу не выйдет: база просто не удерживается на вертикальных поверхностях так, чтоб

Dreame расширяет линейку вертикальных беспроводных пылесосов с возможностью влажной уборки дки. Еще одной особенностью новинок стал облегченный корпус весом всего 1,28 кг, благодаря которому пылесос удобно использовать не только для уборки пола, но и для очистки мебели, штор, лестниц

Roborock объявляет о старте продаж вертикального моющего пылесоса F25 LT Gen 2 в России т легко маневрировать между мебелью и преодолевать небольшие пороги и стыки напольных покрытий. Технология FlatReach® 2.0 помогает очищать пространство под низкой мебелью. При наклоне корпуса до 180° пылесос сохраняет мощность всасывания, а высота корпуса всего 12,5 см позволяет добраться до участков, которые обычно остаются вне зоны доступа. Фирменная система JawScrapers® помогает предотвр

Обзор вертикального беспроводного пылесоса Dreame Z40 TangleCut Flex+: больше никаких ножниц енту: матовый металл в сочетании с черным тоже матовым пластиком смотрится элегантно. Когда берешь пылесос в руку, он ощущается хорошо сбалансированным. Масса моторного блока — около 1,5 кг, в

Roborock объявляет о старте продаж серии роботов-пылесосов S9 в России Roborock объявляет о запуске в России новой серии роботов-пылесосов S9. Новинки сочетают высокую мощность всасывания, интеллектуальную навигацию и расш

Trouver выпустил первый робот-пылесос с роликовым мопом в среднем сегменте ми и питомцами. Станция S70 Roller берет на себя основные этапы обслуживания: автоматически очищает пылесборник, пополняет воду, промывает роликовый моп горячей водой 80 °C и сушит его горячим

Roborock представляет робот-пылесос Qrevo Edge 2 для уборки в самых труднодоступных местах дома Roborock представила робот-пылесос Qrevo Edge 2 для уборки в самых труднодоступных местах дома. Об этом CNews сообщили п

Обзор робота-пылесоса Dreame X60 Ultra Complete: апгрейд флагмана ую стоимость, получается приличная сумма. В коробке с Dreame X60 Ultra Complete мы обнаружили: сам пылесос, станцию самообслуживания с установленным мешком для сбора мусора и запасным мешком,

На российском рынке представлены серия телевизоров Xiaomi TV S Mini LED 2026 и робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro Компания diHouse, дистрибьютор продукции потребительской электроники и «умных» устройств Xiaomi, объявляет о старте продаж новой серии телевизоров Xiaomi TV S Mini LED 2026 и робота-пылесоса Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro. Об этом CNews сообщили представители diHouse. Серия Xiaomi TV S Mini LED 2026 Телевизоры серии Xiaomi TV S Mini LED 2026 доступны в диагоналях 55, 65, 75,

Roborock представляет Qrevo Edge 2 Pro — робот-пылесос с выдвижным лидаром и системой уборки труднодоступных зон щность устройства — 25000 Па. С такими показателями почти любые бытовые загрязнения легко выводятся пылесосом. Для минимизации ручного обслуживания модель оснащена многофункциональной станцией

Roborock объявляет о начале продаж робота-пылесоса Saros 20 в России ту корпуса для поддержания оптимального контакта щетки с ковровыми покрытиями высотой до 3 см. Если пылесос сталкивается со сложным препятствием или застревает, система AdaptiLift™ может припод

Trouver запускает в России портативный пылесос 4 в 1 к и для ухода за техникой и интерьером. Пресс-служба Trouver Trouver запускает в России портативный пылесос В комплект входят щетка и щелевая насадка 2-в-1, длинная и короткая насадки для обдув

Trouver запускает продажи робота-пылесоса E40 Ultra в России ели стала технология MaxiReach Mop™. Во время влажной уборки моп автоматически выдвигается на 4 см за пределы корпуса, позволяя очищать зоны вдоль стен, плинтусов и мебели. Пресс-служба Trouver Робот-пылесоса E40 Ultra Такая функция ранее была характерна для более дорогих моделей и позволяет устранить одну из главных проблем роботизированной уборки — пропуски по краям помещения. Минимум обс

«М.Видео» объявляет предзаказ на новую линейку пылесосов Dreame тва поступят в свободную продажу. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Флагманский робот-пылесос X60 Ultra Complete объединяет ключевые технологические решения Dreame для полностью а

Roborock презентует в России сразу две новинки 2026 года — новый робот-пылесос Qrevo C Pro и моющую машину F25 ACE PRO томатически возвращается на базу для подзарядки, а затем продолжает уборку с того же места. Большой пылесборник и съемный фильтр с возможностью мытья — простое и гигиеничное обслуживание. Опцио

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM Dreame Matrix10 Ultra Dreame Matrix10 Ultra — это, пожалуй, самый технологичный робот-пылесос на сегодня. Особого внимания здесь заслуживает станция самоочистки, которая полностью

«Авито»: Россияне готовятся к сезону аллергии и скупают технику для очищения воздуха ов для уборки и очистки воздуха и выяснили, что с наступлением весны пользователи все чаще выбирают пылесосы, увлажнители и пароочистители, чтобы уменьшить количество пыли и улучшить качество в

Dreame представила в России ультратонкий моющий пылесос G12S Pro с высокой автономностью и силой всасывания а конструкция с возможностью полного раскладывания на 180°. Благодаря корпусу высотой всего 9,85 см пылесос легко проходит под диванами, кроватями и шкафами, где чаще всего скапливается пыль и

Trouver представил в России пылесос без «мертвой зоны» вдоль стен с которой сталкиваются владельцы обычных пылесосов. Помимо инновационной системы уборки вдоль стен, пылесос использует двойную щетку OptiInsight™, которая предотвращает спутывание волос, но при

Ecovacs встроил GPT в роботы-пылесосы: теперь они понимают живую русскую речь хватывает полный функциональный цикл устройства: начать или закончить уборку, выбрать режим (только пылесос, только швабра или одновременно), отправиться на зарядку, построить карту комнат, под

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete — моющий робот-пылесос, который использует для влажной уборки не привычные круглые мопы, а роликовую швабру

Подержанные ноутбуки, смартфоны и кофеварки в России продаются с вирусами и участвуют в DDoS-атаках. Пылесосы тоже заражены можно выполнить сброс к заводским настройкам. Киберпреступники научились встраивать опасный софт даже в бытовую технику. Такие программы россияне все чаще обнаруживают в прошивках, к примеру, роботов-пылесосов и кофеварок. Цель хакеров часто заключается не столько в краже пользовательской информации, сколько в приобщении зараженных устройств к ботнетам. В дальнейшем эта электронная «армия»

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM Распродажа техники Dreame проходит с 10 по 23 февраля 2026 года. Цены снижены на такие устройства, как робот-пылесос Dreame X50 Ultra Complete, беспроводные пылесосы H14 Dual и Z20, телевизор серии K100. Также со скидкой можно приобрести фен Dreame Miracle Pro и стайлер Airstyle Pro. Рассказываем про

Обзор робота-пылесоса Dreame Matrix10 Ultra: самый умный профессионал в мире уборки align-items: center; } .ai-center { align-items: baseline; } video { width: 100% !important; } } Dreame Matrix10 Ultra выпускается в двух цветах: белом и черном. На первый взгляд, это типичный робот-пылесос в круглом корпусе с боковой щеткой и парой мопов. Но у него есть масса технологических улучшений, которые заметно выделяют его среди конкурентов. Так, башенка лидара тут подвижная — он

Обзор робота-пылесоса TROUVER E30 Aqua: технологичный помощник в мире чистоты ичие от стандартной центральной щетки, AeroTwin состоит из двух отдельных элементов. Вместо того, чтобы наматывать волосы и шерсть, щётка постепенно «сбрасывает» их через центральную прорезь прямо в пылесборник. Это избавляет владельца от довольно неприятного процесса — периодического распутывания волос и шерсти, намотавшихся вокруг щетки. Обслуживание устройства становится заметно проще и

В «М.Видео» поступили в продажу пылесосы бренда Uwant с функцией самоочистки, ориентированные на тщательную уборку, высокий уровень гигиены и удобство повседневного использования. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Uwant V500 — вертикальный пылесос с автоматической самоочисткой Uwant V500 предназначен для сухой уборки и оснащен системой автоматического сбора пыли. При установке пылесоса на базовую станцию происходит автоматическая

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM Моющий робот-пылесос Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete подойдет для

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM Моющий робот-пылесос Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete — моющийробот-пылесоссроллеромвместопарыпривычныхкруглыхмопов. Он подает на валик чистую и собирает грязную воду

Trouver представила серию базовых роботов-пылесосов с автономностью до 90 дней оочистки. Старшая версия — E20s Pro Plus — оснащена станцией с функцией автоматического опустошения пылесборника робота-пылесоса. В базе предусмотрен герметичный мусорный мешок объемом 4 литра,

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM сии. Ниже мы подробно расскажем о наиболее интересных моделях, представленных в рамках акции.Робот-пылесос Dreame X50 Ultra Complete Робот-пылесос Dreame X50 Ultra Complete обладает выс

Хаотичная скупка электроники в прошлом. Россияне перешли на экономию и не спешат тратить деньги на смартфоны, ТВ и пылесосы ть Олег Фоменко отдельно подчеркнул, что отдельные сегменты российского рынка техники все же могут показать рост. В первую очередь это сегмент малой бытовой техники, к которой относятся, в частности, пылесосы и чайники. Также глава Merlion заявил, что лично верит в отдельные сегменты рынка. В качестве примера таковых он привел «игровые компьютеры и гаджеты, умные колонки, аксессуары для сма

Роботы-пылесосы Dreame теперь можно подключить к умному дому Sber х функций (точный список зависит от модели пылесоса). Достаточно сказать «Салют, начни уборку!» – и пылесос тут же приступит к заданию. Фразы для запуска сценариев и их названия владельцы могут

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня лей со скидкой, 79 990 без скидки Комплектация и внешний вид L50 Ultra от Dreame — это моющий робот-пылесос с док-станцией, которая нужна не только для зарядки, но и для опустошения мусоросборн

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж ко следовать маршруту и моментально реагировать на изменения обстановки. Пользователи отмечают, что пылесос продолжает ориентироваться в пространстве в условиях полного отсутствия света, плавно

Dreame показала новые модели роботов-пылесосов qua10 Ultra Roller Complete. Благодаря передовым технологиям эти новинки смогут сделать уборку еще проще и эффективнее. Об этом CNews сообщили представители Dreame. MatriX 10 Ultra: премиальный робот-пылесос с умной док-станцией Флагманский MatriX10 Ultra позволяет значительно автоматизировать уборку в доме. Модель поставляется вместе с интеллектуальной док-станцией PowerDock, поддерживающе

Dreame Technology выпустила новый робот-пылесос с функцией влажной уборки Компания Dreame Technology выпустила новый робот-пылесос с функцией влажной уборки Dreame L40. Новинка сочетает мощные технологии всасывания с

Dreame представила пылесос для влажной и сухой уборки H12 Dual FlexReach Компания Dreame, производитель бытовой техники, представила H12 Dual FlexReach — пылесос для влажной и сухой уборки, сочетающий автономность, мощность и универсальность. Нова

Trouver представил бюджетный робот-пылесос, который можно не обслуживать 50 дней ктивное удаление грязи и мусора с пола, а благодаря специальной щетке с технологией AeroTwin™ робот-пылесос справляется с уборкой волос, предотвращая их спутывание, что особенно важно для владе