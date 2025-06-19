Спрос на пылесосы в России резко вырос, цены — снизились

Аналитики «Атол Онлайн» проанализировали изменения в спросе и ценах на пылесосы в России. Исследование показало, что интерес потребителей к бытовой технике для уборки существенно вырос, при этом средние цены на большинство категорий снизились. Об этом CNews сообщили представители «Атол».

Наибольший рост продаж зафиксирован в сегменте вертикальных пылесосов — их стали покупать в три раза чаще, чем годом ранее. Средняя цена покупки в этом сегменте составила 9,502 тыс. руб., что на 13% ниже, чем в 2024 г. Аналогичная тенденция наблюдается и для классических пылесосов: несмотря на то что они остаются одними из самых недорогих на рынке, спрос на них вырос на 32%. Средняя цена покупки снизилась на 26% и составила 2,718 тыс. руб.

Значительный рост интереса отмечен и к пылесосам для автомобиля — количество покупок увеличилось на 83% по сравнению с прошлым годом. При этом средняя цена, напротив, выросла на 12% и составила 1,901 тыс. руб. Похожая ситуация наблюдается в сегменте моющих пылесосов. Их стали покупать в 2,5 раза чаще, а средняя цена снизилась на 7%, до 12,327 тыс. руб. Это говорит о растущем интересе к более функциональной технике при относительной доступности.

Стабильно высоким остается спрос и на роботы-пылесосы. В 2025 г. их продажи увеличились на 33%, а средняя цена покупки составила 7,117 тыс. руб., что на 15% ниже, чем годом ранее.

Исследование проводилось на основе анализа обезличенных данных продаж через «Атол Онлайн» по 12 млн чеков за январь-май 2024 и 2025 гг.