АТОЛ FPrint ПТК АТОЛ Ф АТОЛ ФС онлайн-кассы


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


01.07.2025 «Атол Онлайн» и «1С» запустили официальную интеграцию

Сервис облачной фискализации «Атол Онлайн» и компания «1С» объявляют о запуске официальной интеграции. Теперь пользователи программ «1С:Управление нашей фирмой» и «1С:Розница» (релиз 3.0.9 и выше) могут подключаться к облач
14.05.2025 «Атол Онлайн» запустил интеграцию с ГИИС ДМДК: новый шаг к соблюдению законодательства в сфере оборота драгоценных металлов

«Атол Онлайн» объявил об интеграции облачных касс с Государственной интегрированной информационной системой контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК). Это позвол
18.02.2025 Облачные кассы «Атол Онлайн» помогают обслуживать клиентов BetBoom

«Атол», разработчик решений для торговли, с радостью сообщает о внедрении 450 облачных касс «Атол Онлайн» для обслуживания клиентов известного российского букмекера BetBoom. Это стратегическое партнерство направлено на оптимизацию процессов продаж и улучшение качества обслуживания поль
27.01.2025 Директором «Атол Онлайн» и «Атол Pay» назначен Андрей Пелин

«Атол» объявляет о назначении Андрея Пелина на должность директора бизнес-единиц «Атол Онлайн» и «Атол Pay». Андрей обладает более чем 15-летним опытом в области стратегического управления продуктами, усовершенствовании бизнеса и продаж. В «Атол» он будет отвечать за развити
05.04.2024 «Атол Онлайн» обеспечил Ozon 1,5 тыс. облачными онлайн-кассами

«Атол Онлайн» обеспечил маркетплейс Ozon более чем 1,5 тыс. облачными онлайн-кассами. В процессе работы «Атол Онлайн» ежедневно обрабатывает более 8,5 млн чеков. Облачные кассы реализуют

26.07.2022 Онлайн-касса «АТОЛ 27Ф» внесена в реестр РЭП Минпромторга

Компания АТОЛ сообщила о том, что онлайн-касса «АТОЛ 27Ф стала первым кассовым устройством, вошедшим в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга. «АТОЛ 27Ф» стала первой в России онлайн-кассой, включенной в един
13.08.2021 Клиенты Райффайзенбанка смогут получать чеки по электронным платежам через сервис «Атол онлайн»

Предприниматели, принимающие платежи через СБП и интернет-эквайринг, теперь могут формировать чеки с помощью сервиса «Атол онлайн». Тариф для клиентов Райффайзенбанка включает сопровождение менеджера при подключении, замену фискального накопителя раз в год, выбор и активацию оператора фискальных данных (ОФД),

21.02.2020 «Атол» запустил производство онлайн-касс для крупных ритейлеров

ого пилотного тестирования запускает массовое производство и продажу онлайн-касс категории премиум «Атол 27Ф». Новое решение разработано специально для крупных ритейл-сетей с высокой и средней

11.02.2019 «АТОЛ» представила недорогой фискальный регистратор для малого бизнеса

Компания «АТОЛ» представила фискальный регистратор «АТОЛ 1Ф» для малого бизнеса. Фискальный регистратор «АТОЛ 1Ф» – простое и недорогое решение для печати и фискализации чеков для малых предприятий и предпринимателей без наемных сотрудник
08.08.2018 «Атол» и «Казначей» готовят совместное решение для владельцев торговых автоматов

«Атол» сообщила о подготовке в рамках сервиса «Атол онлайн» совместного решения с компанией «Казначей». По итогам пилотного запуска проекта все владельцы торговых автоматов получат возможность арендовать онлайн-кассу и начать соответствоват
29.06.2018 «АТОЛ Онлайн» подвел итоги первого года работы

«АТОЛ Онлайн», сервис по аренде касс для интернет-предприятий, подвел итоги первого года работы. За прошедший период облачным решением компании «АТОЛ» воспользовались свыше 6150 игроков рынка e-
19.06.2018 Интернет-магазин Faberlic «пробил» 7,5 млн чеков через сервис «Атол Онлайн»

газин Faberlic, одного из крупнейших российских косметических брендов, перешагнул отметку в 7,5 млн кассовых чеков. Это результат работы компании на российском рынке за год – с момента подключения к «Атол Онлайн». Для приема платежей, поступающих по банковской карте через интернет, Faberlic использует одновременно 30 касс в рамках сервиса. Общее число транзакций, которые они проводят в тече
22.03.2018 «АТОЛ» представила новую онлайн-кассу «АТОЛ 92Ф»

«АТОЛ» объявила о расширении линейки онлайн-касс класса «ньюджер» (от англ. new generation). Новая модель «АТОЛ 92Ф», разработанная специально для мал
01.03.2018 «Атол» сообщила о начале продаж первого в России ньюджера

«Атол» объявила о старте продаж «Атол» 91Ф. Это первое на российском рынке устройство класса «ньюджер» (от англ. new generation) – нового поколения контрольно-кассовой техники. Благодаря

15.02.2018 АТОЛ начала продажи новых бюджетных онлайн-касс

зводитель ИТ-решений для предприятий торговли и сферы услуг, сообщила о старте продаж «АТОЛ 20Ф» и «АТОЛ 50Ф». Это бюджетные модели онлайн-касс, которые соответствуют измененному 54-ФЗ, поддерж
08.02.2018 «АТОЛ Онлайн»: 100 млн чеков за восемь месяцев

«АТОЛ Онлайн» объявил о пересечении отметки в 100 млн чеков. Общая сумма отраженных в них платежей превысила 363 млрд руб. Это результат работы более чем 4700 предприятий, арендовавших у компани
20.11.2017 ФНС включила в реестр ККТ новые онлайн-кассы «Атол»

кассами. 15 ноября 2017 года приказом ФНС России № ЕД-7-20/927@ в реестр ККТ включены «Атол 20Ф» и «Атол 50Ф».Эти бюджетные модели были созданы в ответ на запросы малого и микробизнеса. Они под
14.11.2017 Интернет-ритейлеры арендовали в «Атол Онлайн» 5000 касс за 5 месяцев

«Атол Онлайн», сервис по аренде контрольно-кассовой техники для интернет-ритейлеров, перешагнул отметку в 5000 фискализированных аппаратов. Именно столько устройств было зарегистрировано в ФНС и
26.10.2017 «Атол Онлайн» интегрирован с оператором фискальных данных «Первый ОФД»

Облачный кассовый сервис для интернет-магазинов «Атол Онлайн» и оператор фискальных данных «Первый ОФД» разработали совместное решение, позволяющее представителям e-commerce с минимальными затратами и усилиями соответствовать требованиям 54-Ф
06.09.2017 Сервис «Атол Онлайн» выбрали более 3 000 интернет-предпринимателей

«Атол Онлайн», сервис по аренде онлайн-касс, сообщил результаты работы за три месяца с даты оф
25.05.2017 «Атол» запустил сервис по аренде онлайн-касс

ых решений для предприятий торговли, объявила о начале официальных продаж инновационного решения — «Атол Онлайн». Это сервис по аренде онлайн-касс для интернет-магазинов, обеспечивающий их полн
17.02.2017 В реестр ФНС России включена касса для интернет-торговли от «Атол»

ебованиями закона 54-ФЗ. В частности, на базе “Атол 42ФС” в марте 2017 года будет запущено решение “Атол Онлайн” — сервис по предоставлению касс в аренду, — рассказала Юлия Носова, руководитель
17.02.2017 В реестре ФНС России появилась первая касса для интернет-торговли

роблем, обусловленных требованиями закона 54-ФЗ», – комментирует Юлия Носова, руководитель проекта «АТОЛ Онлайн».АТОЛ 42ФС – первая на отечественном рынке касса для интернет-ритейла, обеспечива
21.12.2016 Контрольно-кассовая техника компании «Атол» получила сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие»

и штрихкодов; настройка параметров подключения. В ближайшее время планируется сертификация моделей «АТОЛ 11Ф», «АТОЛ 30Ф». 
01.11.2016 Компания «Атол» представила онлайн-кассу для малого и микробизнеса

Компания «Атол» представила онлайн-кассу АТОЛ 30Ф собственной разработки и производства в рамках всероссийской конференции «RE:Форум 54-ФЗ. Новый порядок применения ККТ». Решение предназначено в первую очередь для малого и микробизнес
01.11.2016 «Атол» представил онлайн-кассу для малого и микробизнеса

«Атол» анонсировал выпуск онлайн-кассы Атол 30Ф собственной разработки и производства в рамках всероссийской конференции «RE:ФОРУМ 54-ФЗ. Новый порядок применения ККТ». Как рассказали CNews в компании, решение предназначено для мало
20.10.2016 Компания «Атол» продала первую 1000 онлайн-касс

или проходят процедуру регистрации. Приказом ФНС России в реестр были также включены онлайн-кассы «АТОЛ 11Ф», «АТОЛ 25Ф», «АТОЛ 30Ф», «АТОЛ 52Ф», «АТОЛ 55Ф», «АТОЛ 77Ф», «АТОЛ 90Ф», рассчитанн
29.09.2016 В реестре онлайн-касс появились 4 новые кассы «Атол»

овой техники внесено 8 моделей производства «Атол». Напомним, что ранее в реестр ККТ были включены «АТОЛ 11Ф», «АТОЛ 25Ф», «АТОЛ 77Ф», а также «АТОЛ FPrint-22ПТК», ставшая одной из двух первых

16.09.2016 Компания «Атол» зарегистрировала 2 новые онлайн-кассы

Онлайн-кассы АТОЛ 11Ф и АТОЛ 77Ф компании «Атол» включены в реестр контрольно-кассовой техники (ККТ). Фиск
01.09.2016 Онлайн-касса «АТОЛ FPrint-22ПТК» внесена в государственный реестр контрольно-кассовой техники

Онлайн-касса «АТОЛ FPrint-22ПТК» внесена в государственный реестр контрольно-кассовой техники (ККТ) на осно

Публикаций - 93, упоминаний - 167

АТОЛ FPrint ПТК и организации, системы, технологии, персоны:

АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 304 86
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 349 28
9118 13
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 117 8
Robokassa - Робокасса 51 7
1С-Битрикс - Bitrix 631 7
Ростелеком 10434 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14682 6
Эвотор - Evotor 215 6
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 14 5
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 259 5
AdvantShop - Адвантшоп - ГК ИТМ - Группа Компаний ИТМ 9 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9251 5
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 130 5
RetailCRM 38 4
NetCAT - НетКэт 40 4
Grotem - Гротем 9 3
СофтБаланс - SoftBalance - ДатаБаланс 63 3
Смартфин - 2can&ibox 48 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3162 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5332 3
Такском - Taxcom 245 3
МойСклад - Логнекс 113 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1517 2
АТОЛ девайс 7 2
Счётмаш 3 2
Yandex - Яндекс 8637 2
Microsoft Corporation 25345 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 242 2
Softline - Софтлайн 3342 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2614 2
Корус Консалтинг ГК 1374 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 920 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 361 2
SWiP - Swipglobal Ltd (Кипр) - Умный кошелек 11 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 260 1
ITG Group - INPAS - ИНПАС 127 1
Ingenico Group - Инженико 46 1
Cleverence - Клеверенс 27 1
Qasl - Касл 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8322 11
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1405 11
Лента - Сеть розничной торговли 2293 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1695 6
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 151 5
Ростех - Вертолеты России 176 5
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 185 5
Ростех - Вертолеты России - ВР-Технологии КБ - конструкторское бюро 9 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 948 4
ВТБ Страхование 61 3
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 52 3
Технология здоровья 8 3
ГПБ - Газпромбанк 1191 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2747 3
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 160 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1135 3
Почта России ПАО 2269 2
Альфа-Банк 1891 2
Visa International 1977 2
GFG - Lamoda - Купишуз 200 2
Роснефть НК - нефтяная компания 538 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1390 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1912 2
Сургутнефтегаз - СНГ 281 1
Фаберлик - Faberlic 99 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 28 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Мария РА ТС - торговая сеть 25 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 87 1
Rendez-Vous - Рандеву 13 1
Аркус - бизнес-центр 5 1
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 43 1
Хабаровск Кейтеринг 1 1
Seiko Instruments Inc - SII 18 1
Четыре Лапы 18 1
Ozon Fresh 29 1
Белтранс 1 1
Kuwait Finance House - Кувейтский Финансовый Дом 6 1
Pay-Me - Телемаркет 13 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 69 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3156 32
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 96 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5075 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3530 2
Казанский кремль - музейный комплекс 10 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 225 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 405 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3484 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6352 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5281 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4834 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 920 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3283 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 436 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 139 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 75 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2462 45
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23088 41
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13058 31
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34107 27
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17222 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74027 20
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 826 16
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6104 16
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2191 16
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1614 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23338 14
ОФД услуги - Фискальный накопитель - устройство для шифрования и защиты фискальных данных 71 13
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 187 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13075 13
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14392 12
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4695 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12322 11
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10374 11
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1104 11
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7691 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12098 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25745 9
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5350 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26174 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13113 8
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3808 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27210 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32043 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8821 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16693 7
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8531 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12743 7
Торговля - RetailTech - Вендинг - Vending - Вендинговый автомат - Торговый автомат - Торгомат 74 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4981 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6721 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12377 5
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1756 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10257 5
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 455 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5689 5
Google Android 14837 11
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 429 9
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 228 8
АТОЛ Frontol 61 7
АТОЛ Pay - АТОЛ Пэй 15 7
Linux OS 11048 7
Microsoft Windows 2000 8679 6
Microsoft Windows 16450 6
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 119 6
Ростех - Вертолеты России VRT - Серия беспилотников - Беспилотный комплекс вертолетного типа - Arctic Supervision 9 5
Хоппер ИТ Сервис-монитор 9 5
МТС - Navitel R - серия видеорегистраторов 15 5
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 5
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 5
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 143 5
Simtech CS-Cart CMS 14 4
UMI - UMI.CMS 43 3
Технология здоровья - Медкарта 24 6 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2103 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5141 3
1С:Мобильная касса 14 3
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 65 3
Kaspersky OS 148 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 903 3
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 561 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2461 3
Модульбанк - Модулькасса 32 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 988 2
PayOnline - электронная платёжная система 58 2
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 63 2
1С:Розница 108 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 705 2
Эвотор Онлайн-касса - Evotor POS - серия смарт-терминалов 30 2
АТОЛ ПТ - АТОЛ Платежные терминалы 2 2
АТОЛ - АТОЛ ОС ATOL OS 6 2
Apple iOS 8331 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 963 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5220 2
WordPress Foundation - WordPress 245 2
1С:CRM 76 2
Русинова Юлия 24 13
Носова Юлия 13 11
Макаров Алексей 67 11
Краснопольский Алексей 16 6
Ларькин Максим 26 5
Коллегов Иван 4 4
Болмосов Эдуард 6 4
Володин Роман 31 3
Румянцев Антон 47 3
Харитонов Александр 68 3
Соколов Артем 52 2
Колчина Оксана 11 2
Казак Максим 162 2
Пелин Андрей 5 2
Панов Андрей 11 2
Бударин Андрей 12 2
Опилкин Максим 8 2
Емельченков Сергей 141 2
Гимранов Ринат 126 1
Трапезин Владимир 30 1
Паршин Константин 64 1
Петров Сергей 61 1
Харитонов Антон 12 1
Волков Никита 80 1
Хрипунов Павел 20 1
Смирнов Александр 88 1
Козловский Андрей 12 1
Новиков Александр 36 1
Куроптев Александр 3 1
Макаров Андрей 25 1
Сакиб Максим 2 1
Судовиков Дмитрий 1 1
Сотников Дмитрий 5 1
Вершков Сергей 5 1
Аниканова Мария 15 1
Тараканов Дмитрий 51 1
Тарантасов Геннадий 16 1
Рудычева Наталья 95 1
Горячева Мария 3 1
Сорокин Александр 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 158722 65
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46173 7
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 834 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14555 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18837 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3321 2
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 229 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 458 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 147 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 917 1
Оман Султанат 125 1
Малайзия - Куала-Лумпур 65 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Балтийск 38 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53606 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1167 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 639 1
Ближний Восток 3055 1
Россия - СФО - Новосибирск 4719 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3432 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 967 1
Индонезия - Республика 1022 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2250 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1013 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1191 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1077 1
Нидерланды 3649 1
Малайзия 902 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1593 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1258 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 704 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1005 1
Бахрейн - Королевство 127 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 375 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26079 52
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 287 51
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6384 24
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51436 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55165 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11803 13
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5432 12
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 638 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20457 10
Аренда 2583 9
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 244 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7378 8
Налогообложение - ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 82 8
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6796 8
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1076 7
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 622 7
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4427 7
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5745 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8178 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8559 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4268 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5316 5
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2965 4
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1443 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10514 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3749 4
Налогообложение - ПСН - Патентная система налогообложения 21 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7308 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1630 3
Национальный проект - Беспилотные логистические коридоры - программа развития умного автономного транспорта в России - ПКРТИ - программа комплексного развития транспортной инфраструктуры - проект Караван по развитию перевозок беспилотным транспортом 53 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6271 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6350 2
Английский язык 6898 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32038 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2022 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1521 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10779 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2392 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9720 2
Трейд-ин - Trade-in 219 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11452 2
CNews TV 747 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2218 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3770 14
CNews Инновация года - награда 134 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8434 2
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
CNews SaaS рейтинг 28 1
CNews Мишень 173 1
Gartner - Гартнер 3623 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1070 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 373 1
ТулГУ - Тульский государственный университет - Тульский государственный политехнический университет 17 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 2
CNews FORUM Кейсы 281 2
CNews AWARDS - награда 557 2
CNews Мисс ИТ России 12 1
