|01.07.2025
|
«Атол Онлайн» и «1С» запустили официальную интеграцию
Сервис облачной фискализации «Атол Онлайн» и компания «1С» объявляют о запуске официальной интеграции. Теперь пользователи программ «1С:Управление нашей фирмой» и «1С:Розница» (релиз 3.0.9 и выше) могут подключаться к облач
|14.05.2025
|
«Атол Онлайн» запустил интеграцию с ГИИС ДМДК: новый шаг к соблюдению законодательства в сфере оборота драгоценных металлов
«Атол Онлайн» объявил об интеграции облачных касс с Государственной интегрированной информационной системой контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК). Это позвол
|18.02.2025
|
Облачные кассы «Атол Онлайн» помогают обслуживать клиентов BetBoom
«Атол», разработчик решений для торговли, с радостью сообщает о внедрении 450 облачных касс «Атол Онлайн» для обслуживания клиентов известного российского букмекера BetBoom. Это стратегическое партнерство направлено на оптимизацию процессов продаж и улучшение качества обслуживания поль
|27.01.2025
|
Директором «Атол Онлайн» и «Атол Pay» назначен Андрей Пелин
«Атол» объявляет о назначении Андрея Пелина на должность директора бизнес-единиц «Атол Онлайн» и «Атол Pay». Андрей обладает более чем 15-летним опытом в области стратегического управления продуктами, усовершенствовании бизнеса и продаж. В «Атол» он будет отвечать за развити
|05.04.2024
|
«Атол Онлайн» обеспечил Ozon 1,5 тыс. облачными онлайн-кассами
«Атол Онлайн» обеспечил маркетплейс Ozon более чем 1,5 тыс. облачными онлайн-кассами. В процессе работы «Атол Онлайн» ежедневно обрабатывает более 8,5 млн чеков. Облачные кассы реализуют
|26.07.2022
|
Онлайн-касса «АТОЛ 27Ф» внесена в реестр РЭП Минпромторга
Компания АТОЛ сообщила о том, что онлайн-касса «АТОЛ 27Ф стала первым кассовым устройством, вошедшим в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга. «АТОЛ 27Ф» стала первой в России онлайн-кассой, включенной в един
|13.08.2021
|
Клиенты Райффайзенбанка смогут получать чеки по электронным платежам через сервис «Атол онлайн»
Предприниматели, принимающие платежи через СБП и интернет-эквайринг, теперь могут формировать чеки с помощью сервиса «Атол онлайн». Тариф для клиентов Райффайзенбанка включает сопровождение менеджера при подключении, замену фискального накопителя раз в год, выбор и активацию оператора фискальных данных (ОФД),
|21.02.2020
|
«Атол» запустил производство онлайн-касс для крупных ритейлеров
ого пилотного тестирования запускает массовое производство и продажу онлайн-касс категории премиум «Атол 27Ф». Новое решение разработано специально для крупных ритейл-сетей с высокой и средней
|11.02.2019
|
«АТОЛ» представила недорогой фискальный регистратор для малого бизнеса
Компания «АТОЛ» представила фискальный регистратор «АТОЛ 1Ф» для малого бизнеса. Фискальный регистратор «АТОЛ 1Ф» – простое и недорогое решение для печати и фискализации чеков для малых предприятий и предпринимателей без наемных сотрудник
|08.08.2018
|
«Атол» и «Казначей» готовят совместное решение для владельцев торговых автоматов
«Атол» сообщила о подготовке в рамках сервиса «Атол онлайн» совместного решения с компанией «Казначей». По итогам пилотного запуска проекта все владельцы торговых автоматов получат возможность арендовать онлайн-кассу и начать соответствоват
|29.06.2018
|
«АТОЛ Онлайн» подвел итоги первого года работы
«АТОЛ Онлайн», сервис по аренде касс для интернет-предприятий, подвел итоги первого года работы. За прошедший период облачным решением компании «АТОЛ» воспользовались свыше 6150 игроков рынка e-
|19.06.2018
|
Интернет-магазин Faberlic «пробил» 7,5 млн чеков через сервис «Атол Онлайн»
газин Faberlic, одного из крупнейших российских косметических брендов, перешагнул отметку в 7,5 млн кассовых чеков. Это результат работы компании на российском рынке за год – с момента подключения к «Атол Онлайн». Для приема платежей, поступающих по банковской карте через интернет, Faberlic использует одновременно 30 касс в рамках сервиса. Общее число транзакций, которые они проводят в тече
|22.03.2018
|
«АТОЛ» представила новую онлайн-кассу «АТОЛ 92Ф»
«АТОЛ» объявила о расширении линейки онлайн-касс класса «ньюджер» (от англ. new generation). Новая модель «АТОЛ 92Ф», разработанная специально для мал
|01.03.2018
|
«Атол» сообщила о начале продаж первого в России ньюджера
«Атол» объявила о старте продаж «Атол» 91Ф. Это первое на российском рынке устройство класса «ньюджер» (от англ. new generation) – нового поколения контрольно-кассовой техники. Благодаря
|15.02.2018
|
АТОЛ начала продажи новых бюджетных онлайн-касс
зводитель ИТ-решений для предприятий торговли и сферы услуг, сообщила о старте продаж «АТОЛ 20Ф» и «АТОЛ 50Ф». Это бюджетные модели онлайн-касс, которые соответствуют измененному 54-ФЗ, поддерж
|08.02.2018
|
«АТОЛ Онлайн»: 100 млн чеков за восемь месяцев
«АТОЛ Онлайн» объявил о пересечении отметки в 100 млн чеков. Общая сумма отраженных в них платежей превысила 363 млрд руб. Это результат работы более чем 4700 предприятий, арендовавших у компани
|20.11.2017
|
ФНС включила в реестр ККТ новые онлайн-кассы «Атол»
кассами. 15 ноября 2017 года приказом ФНС России № ЕД-7-20/927@ в реестр ККТ включены «Атол 20Ф» и «Атол 50Ф».Эти бюджетные модели были созданы в ответ на запросы малого и микробизнеса. Они под
|14.11.2017
|
Интернет-ритейлеры арендовали в «Атол Онлайн» 5000 касс за 5 месяцев
«Атол Онлайн», сервис по аренде контрольно-кассовой техники для интернет-ритейлеров, перешагнул отметку в 5000 фискализированных аппаратов. Именно столько устройств было зарегистрировано в ФНС и
|26.10.2017
|
«Атол Онлайн» интегрирован с оператором фискальных данных «Первый ОФД»
Облачный кассовый сервис для интернет-магазинов «Атол Онлайн» и оператор фискальных данных «Первый ОФД» разработали совместное решение, позволяющее представителям e-commerce с минимальными затратами и усилиями соответствовать требованиям 54-Ф
|06.09.2017
|
Сервис «Атол Онлайн» выбрали более 3 000 интернет-предпринимателей
«Атол Онлайн», сервис по аренде онлайн-касс, сообщил результаты работы за три месяца с даты оф
|25.05.2017
|
«Атол» запустил сервис по аренде онлайн-касс
ых решений для предприятий торговли, объявила о начале официальных продаж инновационного решения — «Атол Онлайн». Это сервис по аренде онлайн-касс для интернет-магазинов, обеспечивающий их полн
|17.02.2017
|
В реестр ФНС России включена касса для интернет-торговли от «Атол»
ебованиями закона 54-ФЗ. В частности, на базе “Атол 42ФС” в марте 2017 года будет запущено решение “Атол Онлайн” — сервис по предоставлению касс в аренду, — рассказала Юлия Носова, руководитель
|17.02.2017
|
В реестре ФНС России появилась первая касса для интернет-торговли
роблем, обусловленных требованиями закона 54-ФЗ», – комментирует Юлия Носова, руководитель проекта «АТОЛ Онлайн».АТОЛ 42ФС – первая на отечественном рынке касса для интернет-ритейла, обеспечива
|21.12.2016
|
Контрольно-кассовая техника компании «Атол» получила сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие»
и штрихкодов; настройка параметров подключения. В ближайшее время планируется сертификация моделей «АТОЛ 11Ф», «АТОЛ 30Ф».
|01.11.2016
|
Компания «Атол» представила онлайн-кассу для малого и микробизнеса
Компания «Атол» представила онлайн-кассу АТОЛ 30Ф собственной разработки и производства в рамках всероссийской конференции «RE:Форум 54-ФЗ. Новый порядок применения ККТ». Решение предназначено в первую очередь для малого и микробизнес
|01.11.2016
|
«Атол» представил онлайн-кассу для малого и микробизнеса
«Атол» анонсировал выпуск онлайн-кассы Атол 30Ф собственной разработки и производства в рамках всероссийской конференции «RE:ФОРУМ 54-ФЗ. Новый порядок применения ККТ». Как рассказали CNews в компании, решение предназначено для мало
|20.10.2016
|
Компания «Атол» продала первую 1000 онлайн-касс
или проходят процедуру регистрации. Приказом ФНС России в реестр были также включены онлайн-кассы «АТОЛ 11Ф», «АТОЛ 25Ф», «АТОЛ 30Ф», «АТОЛ 52Ф», «АТОЛ 55Ф», «АТОЛ 77Ф», «АТОЛ 90Ф», рассчитанн
|29.09.2016
|
В реестре онлайн-касс появились 4 новые кассы «Атол»
овой техники внесено 8 моделей производства «Атол». Напомним, что ранее в реестр ККТ были включены «АТОЛ 11Ф», «АТОЛ 25Ф», «АТОЛ 77Ф», а также «АТОЛ FPrint-22ПТК», ставшая одной из двух первых
|16.09.2016
|
Компания «Атол» зарегистрировала 2 новые онлайн-кассы
Онлайн-кассы АТОЛ 11Ф и АТОЛ 77Ф компании «Атол» включены в реестр контрольно-кассовой техники (ККТ). Фиск
|01.09.2016
|
Онлайн-касса «АТОЛ FPrint-22ПТК» внесена в государственный реестр контрольно-кассовой техники
Онлайн-касса «АТОЛ FPrint-22ПТК» внесена в государственный реестр контрольно-кассовой техники (ККТ) на осно
