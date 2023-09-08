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Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн

 

Арктика и Севморпуть Арктика и Севморпуть


08.09.2023 «Мегафон» поможет организовать навигацию танкеров-газовозов в Арктике

одить к терминалу с плавучими хранилищами газа для разгрузки и погрузки. Терминал в акватории губы Ура Баренцева моря предназначен для перевалки сжиженного природного газа (СПГ). Сырье доставляется с арктических месторождений танкерами-газовозами ледового класса в течение всего года. С них СПГ перегружают на короткий срок в плавучие хранилища или методом «борт-в-борт» сразу на конвенционные
04.09.2023 «Ростелеком» в Арктике: Анабарский улус стал первым полностью охваченным оптическими линиями арктическим районом Якутии

боту с Минцифры России по подключению к ВОЛС всех 13 арктических районов в рамках проекта “Синергия Арктики”. Верим, что этот проект будет реализован в ближайшие годы!» — отметил глава Республи
28.07.2023 Sitronics Group оснастит ИТ-парк «Цифровая Арктика» Северного федерального университета тренажером для подготовки судоводителей

Sitronics Group по заказу Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова оснастит до конца этого года л
25.07.2023 Искусственный интеллект займется проектированием инфраструктуры Арктики

ти» ИТМО научили искусственный интеллект проектировать промышленные объекты и портовые сооружения в Арктике. Разработка поможет архитекторам, проектировщикам и инженерам всего за несколько мину
18.07.2023 «Мегафон» построил транспортную сеть связи на месторождениях в Арктике

фтегазового кластера в Надымском районе. Объекты транспортной сети соединили пять базовых станций в Арктике. На башнях высотой от 50 до 70 метров смонтировали мощные радиорелейные антенны диаме
13.07.2023 Intelion Data Systems запустит первый в Мурманской области коммерческий ЦОД

реализован на территории Мурманской области по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Суммарные вложения в проект, включая стоимость вычислительного оборудования,

25.11.2022 Высокоскоростной интернет пришел во второй арктический район Якутии

т практически к побережью Северного Ледовитого океана. Это первые шаги по нашей программе “Синергия Арктики”, уже два арктических района подключены к высокоскоростному интернету, осталось еще 1
10.11.2022 Sitronics KT оснастила виртуально–интерактивное пространство ИТ-парка «Цифровая Арктика»

рктика». Инсталляции и мультимедийный контент знакомят посетителей с проектами в сфере цифровизации Арктики и идеей ИТ-парка, созданного Северным (Арктическим) федеральным университетом имени М
11.10.2022 Якутия начинает реализацию масштабного проекта по цифровизации Арктики

му интернету подключат 86 арктических населенных пунктов. Соглашение о реализации проекта «Синергия Арктики» подписали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Ша
15.06.2022 «Ланит-интеграция» модернизировала труднодоступные станции Росгидромета в Арктическом регионе

модернизировали 49 метеостанций от Шпицбергена до острова Врангеля. С применением всех доступных в Арктике видов транспорта, в том числе с помощью научных судов «Михаил Сомов» и «Профессор Мол
19.05.2022 Цифровое освоение Арктики: «Ростелеком» проложил ВОЛС в труднодоступном районе Республики Коми

ону Нарьян-Мара. Это даст возможность сделать полноценное оптическое кольцо, благодаря которому связь в этом регионе станет абсолютно надежной. Все это станет весомым вкладом “Ростелекома” в освоение Арктики», — сказал вице-президент — директор МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов. Усинск — город нефтяников, на местных предприятиях работают около 27 тыс. человек. На террито
26.04.2022 Тестирование беспилотной техники в Арктике начнется в конце 2022 года

но разработать технологии для эксплуатации роботизированной горной техники в экстремальных условиях Арктики, а также апробировать эти технологии на специализированном полигоне, который будет ра
31.01.2022 МТС обеспечила связью полярников на южном полюсе холода в Антарктиде

полярники трех из пяти круглогодично действующих российских антарктических станций. МТС обеспечила полярников голосовой связью и мобильным интернетом во всех помещениях станции Восток, включая
26.05.2021 У России есть древняя ИТ-система слежения за льдами Арктики. Ей потребовалось масштабное обновление

формцентр государственного портового контроля Минтранса, «Росморпорт», Администрация морских портов Арктики, «Газпром», «Норильский никель» и др. Некоторые параметры модернизации Среди основных
26.03.2021 «Росэлектроника» представила решение для цифровизации Арктики

руктуры Северного морского пути. Представленное нами решение позволит заказчикам в сложных условиях Арктики с минимальными затратами решать проблемы связи, навигационно-гидрографического и гидр
04.02.2021 Техника для морозов: машины для работы в самых суровых условиях

ами. Электровездеход Venturi Antarctica «Модная» техника на электрических двигателях добралась и до Арктики. Venturi Automobiles когда-то создала первый в мире электрический спорткар, а теперь

10.11.2020 Власти хотят построить в Арктике сеть ЦОДов на основе российского ПО и «железа»

у предлагают сделать цифровой Совет по цифровой экономике при Совете Федерации предлагает создать в Арктике опорную сеть интеллектуальных центров сверхбыстрой обработки и хранения данных на осн
28.10.2020 Предприятие «Росэлектроники» вошло в Арктический кластер Санкт-Петербурга

и развитию Арктической зоны России. Кластер создан по инициативе Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики в 2020 году. Предприятия кластера создают современные навигационно-телекоммуникационн
15.07.2020 Группа «ВЭБ.РФ» и Mail.ru Group запустили программу поддержки малого и среднего бизнеса

проект «Развивай.рф | Бизнес онлайн», реализованный совместно с Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (входит в группу «ВЭБ.РФ»). Инициатива поможет предпринимателям на Дальнем Востоке и

23.04.2020 Orange обеспечил спутниковой связью 19 судов «Совкомфлота» в Арктике и на Дальнем Востоке

тниковой связью 19 судов группы «Совкомфлот», работающих в сложных климатических и ледовых условиях Арктического и Дальневосточного морских бассейнов. Этот шаг позволит дополнительно повысить б
03.12.2019 «Росэлектроника» представила первый отечественный вакуумный выключатель для Арктики

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил первый отечественный вакуумный выключатель на класс напряжений 110 кВ, адаптированный к применению в условиях Арктики. Оборудование не только выдерживает экстремальный холод, но также не требует специального обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации. Изделие обладает усиленной изоляцией и пре
21.10.2019 ABB оснастила арктический ледокол «Обь» комплексом передовых решений

BB обеспечат повышенную эффективность, маневренность и надежность работы первого неатомного ледокола ФГУП «Атомфлот», которому предстоит выполнять сложные операции и поддержку крупнотоннажных судов в арктических условиях. Для выполнения этих задач на судне установлен электродвижительный комплекс ABB из четырех ледокольных винторулевых колонок Azipod мощностью 3 МВт каждая, обеспечивающий эф
01.10.2019 LWCOM организовала Wi-Fi-сеть на дрейфующей льдине в Арктике

лексное изучение полярных регионов Земли. В марте 2019 г. был запущен масштабный проект по изучению Арктики, в котором приняли участие научные специалисты ААНИИ. Экспедиционному судну предстоял
11.06.2019 Orange обеспечит бесперебойную спутниковую связь для арктических судов «Совкомфлота»

мального возможного качества связи. Это позволит экипажу повысить безопасность навигации в условиях Арктики. Важно отметить, что судно не просто становится офисом в море, а интегрируется в бере
09.04.2019 «Газпром нефть» внедрила цифровую систему управления логистикой в Арктике

«Газпром нефти», работает в трех режимах: долгосрочное и оперативное планирование, диспетчеризация арктического флота и аналитика с использованием искусственного интеллекта. Аналитическая сист
04.02.2019 Власти со скрипом дали частоты на спутниковый интернет в Арктике

тию «Космическая связь» (ГПКС) частоты для создания высокоэлептической системы спутниковой связи «Экспресс-РВ». Об этом сообщил CNews представитель Минкомсвязи, курирующего работу комиссии. Связь для Арктики и Северного морского пути Проект «Экспресс-РВ» реализуется по поручению Совета безопасности. Бывший министр связи Николай Никифоров оценивал затраты на создание системы в 90 млрд руб. С
05.12.2018 Orange Business Services обеспечит суда Арктического морского пароходства безлимитным интернетом на Северном морском пути

Одновременная видимость антенной нескольких спутников минимизирует риски проблем со связью даже на арктических широтах (выше 72 параллели). Решение предоставляется по сервисной модели (OPEX) с
08.12.2017 «Транзас» представил технологии для решения задач безопасности мореплавания в Арктике

нажера NTPRO 5000 и разработал ряд тренажерных моделей судов, предназначенных для работы в условиях Арктики. «Транзас» также разработал трехмерную модель акватории порта Сабетта для использован
28.07.2017 Россия и Китай обсудили проект подводного магистрального кабеля вдоль арктического побережья России

азила заинтересованность в развитии проекта по строительству подводного магистрального кабеля вдоль арктического побережья России. На встрече отмечалось, что в настоящий момент данный проект пр
30.06.2017 МТС подвела итоги развития мобильной связи в населенных пунктах арктических и северных районов Якутии

МТС подвела итоги совместного с Министерством связи проекта по обеспечению мобильной связью малочисленных населенных пунктов арктических и северных районов Республики Саха (Якутия). Как рассказали CNews в компании, сотовая связь впервые появилась в шести населенных пунктах численностью менее 200 человек.Впервые мобил
17.02.2017 МТС и Правительство Якутии продолжают строить сеть в арктических районах

нкурсе на получение субсидии от Министерства связи и информационных технологий республика Саха (Якутия), в рамках которой оператор обеспечит мобильной связью ещё семь малочисленных населенных пунктов арктических и северных районов республики. Субсидия предназначается для приобретения и доставки оборудования, а также для ведения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ для организации

07.11.2016 Таинственные звуки в водах Арктики озадачил канадское правительство

В настоящее время канадские военные изучают необычный гудящий звук, который, похоже, исходит с поверхности морского дна в отдаленном районе Арктики. Этот звук отпугивает животных и мешает охотиться местным племенам эскимосов поселения Иглулик.Таинственный гул фиксировали в регионе пролива Фьюри-энд-Хекла, примерно в 120 км от эским
30.05.2016 Русское Географическое Общество оценило работу Omnicomm Online на Крайнем севере

ров, пройдя в общей сложности более 5 тыс. км, большая часть из которых приходилась на первозданную Арктику. За время экспедиции, помимо основных задач – проведения экологического мониторинга а
22.04.2016 «Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом деловой центр «Арктика» в Мурманске

В 1 квартале 2016 г. Мурманский филиал «Ростелекома» переключил с технологии xDSL на оптическую технологию ETTH (Ethernet To The Home) ДЦ «Арктика», тем самым выступив основным поставщиком проводного интернета в современном деловом центре Заполярной столицы В результате модернизации сети связи на всех бизнес-этажах и в залах для п
12.04.2016 МТС и Правительство Якутии построят сеть в Арктике

де в конкурсе на получение субсидии от Министерства связи и информационных технологий Республика Саха (Якутия) на строительство сетей для обеспечения мобильной связью малочисленных населенных пунктов арктических и северных районов Якутии. Субсидия предназначается для приобретения и доставки оборудования, а также для ведения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ для организации сото
04.03.2016 Русское географическое общество протестирует решение Omnicomm на Крайнем севере

Таймырский полуостров, пройдя 5683 километра, большая часть из которых приходилась на первозданную Арктику. За 3 месяца участники экспедиции преодолеют маршрут, протяженность которого составит
02.06.2015 Система Omnicomm испытана Русским географическим обществом в Арктике

Система мониторинга Omnicomm прошла успешные испытания в суровых условиях Арктики, показав высокую точность показаний и бесперебойную работу в экспедиции Русского геог
15.12.2014 Softline создала суперкомпьютер для Северного (Арктического) федерального университета

ания Softline объявила о завершении комплексного проекта по созданию суперкомпьютера для Северного (Арктического) федерального университета. Благодаря работам, включающим поставку и внедрение н
21.03.2014 Fujitsu построила суперкомпьютер в Северном (Арктическом) федеральном университете им. Ломоносова

рудование Fujitsu стало основой для построения суперкомпьютера в центре обработки данных Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова. Инициатором закупки выступила

25.06.2013 Европейцы разрабатывают арктический дирижабль

личить максимальную скорость дирижабля до 150 км/ч. Европейский дирижабль предназначен для работы в Арктике. Прежде всего он будет составлять карты приполярных льдов, что важно для судоходства.

Публикаций - 554, упоминаний - 795

Арктика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2946 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10104 24
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10426 21
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 20
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 543 19
Ситроникс - Sitronics 1138 13
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 252 12
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1077 12
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 739 11
OneWeb - WorldVU 31 10
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1022 10
7381 9
Transas - Транзас ГК 150 9
Цифра ГК 2215 8
Ростех - Автоматика Концерн 1552 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8245 7
Прогноз 1691 7
АФК Система ПАО 1754 7
Google LLC 11219 7
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 287 6
Softline - Софтлайн 2243 6
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 100 6
Microsoft Corporation 23878 6
Роскосмос - Сфера - Космические информационные технологии - ранее Уанвеб, OneWeb в России 10 6
Qualcomm Technologies 1738 6
5nine Software 1872 6
Intel Corporation 11801 5
Naumen - Наумен 558 5
Центр2М - Center2М 58 5
Diasoft - Диасофт 643 5
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 255 5
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1510 5
Ситроникс - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы 80 5
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 223 5
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 599 5
Ред Софт - Red Soft 482 5
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 10 5
VK - Mail.ru Group 3260 4
Восход ФГБУ НИИ 610 4
Apple Inc 11472 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2567 33
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6758 28
Газпром ПАО 1197 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6377 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6213 9
СКФ - Совкомфлот - Современный коммерческий флот 24 8
Роснефть НК - нефтяная компания 490 8
Газпром нефть 533 8
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 569 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1016 7
РЖД - Российские железные дороги 1702 7
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 24 7
SoftBank Group 251 6
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 454 6
Airbus Group - Airbus Industries 221 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 388 6
Белый Медведь 17 6
Ростех - Вертолеты России 161 5
ГПБ - Газпромбанк 981 5
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 131 5
Россети Ленэнерго 2418 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 292 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 437 4
Новатэк Новафининвест 46 4
Транснефть 279 4
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 4
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 174 4
Ямал СПГ 9 4
Открытие ФК - Банк Открытие 2849 4
Boeing 990 4
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 408 4
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 59 4
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 36 3
Airbus EADS SPACE Transportation 8 3
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 156 3
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 313 3
Технология здоровья 8 3
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2540 3
РВК - Российская венчурная компания 539 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9873 36
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2892 31
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3402 28
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5429 27
Президент Российской Федерации 3935 24
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 205 24
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1768 23
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4776 19
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1666 19
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 42 17
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ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1127 12
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 672 11
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ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 853 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1627 11
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Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 732 10
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Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1610 10
Росархив - Федеральное архивное агентство 110 9
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2007 9
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Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 727 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2506 9
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 625 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 559 8
Минкультуры РФ ГИВЦ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1272 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 716 8
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 160 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2569 7
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ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 89 7
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 221 7
Россвязь - Федеральное агентство связи 718 7
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 556 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3123 6
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 333 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 265 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6164 6
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 4
Greenpeace - Гринпис 119 4
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 35 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 3
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 3
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 41 3
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 177 2
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 3 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 96 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 72 1
8K Association - Ассоциация 8K 166 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 235 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 19 1
РГУД - Российская гильдия управляющих и девелоперов 4 1
4CIO 756 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 4 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 1
Российская палата судоходства - АСК - Ассоциация судоходных компаний - СОРОСС - Союз российских судовладельцев 3 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 1
ЛДПР 100 1
Единая Россия - Политическая партия 276 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 40 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 260 1
РСП - Российский союз правообладателей 11 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 30 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 52 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2620 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 27 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 255 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 602 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 486 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 272 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1389 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56479 136
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41989 123
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6672 116
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13893 65
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18633 52
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27210 46
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS 2649 37
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10084 34
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18441 33
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11345 32
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9508 30
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9058 30
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2471 27
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4769 27
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 13005 27
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4373 26
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8873 26
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4418 25
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26102 25
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8087 25
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11396 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26852 22
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9905 22
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 2712 21
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10603 21
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19668 20
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22949 20
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 959 20
Ледокол - Icebreaker 39 19
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13968 18
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7181 18
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 1857 16
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5435 16
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10488 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17863 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15375 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9727 13
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6575 13
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13838 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8458 13
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 103 58
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Академик Фёдоров - научно-экспедиционное судно 30 27
Microsoft Windows 2000 12901 21
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2566 19
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4381 18
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4413 16
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 89 15
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 28 11
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-95 - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 48 11
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 45 9
ESA Envisat - Environmental Satellite 80 9
Apple iPhone 6 6339 9
Космодром Байконур 1056 9
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4843 6
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 214 6
МегаФон Arctic Connect 7 6
Linux OS 8700 6
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 364 6
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 256 6
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 245 5
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 31 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2036 5
Хоппер ИТ Сервис-монитор 9 5
CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 193 5
Ростех - Вертолеты России VRT - Серия беспилотников - Беспилотный комплекс вертолетного типа - Arctic Supervision 9 5
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 136 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3034 5
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3020 5
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 182 5
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 115 5
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 70 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6774 5
МТС - Navitel R - серия видеорегистраторов 14 5
Google Maps - Карты Google 782 5
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 28 4
IMO GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System - ГМССБ - Глобальная морская система связи при бедствии 27 4
Age of Kings 3460 4
Microsoft Windows XP 2379 4
Space-π – Space PI - программа Дежурный по планете 15 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1151 4
Путин Владимир 2850 17
Белов Кирилл 19 9
Зубанов Андрей 9 9
Горский Николай 9 9
Семенова Марина 9 9
Фридштанд Андрей 11 9
Пущаков Сергей 10 9
Наумов Олег 15 8
Краснов Александр 51 7
Акимов Максим 180 7
Исаев Алексей 14 7
Николаев Айсен 28 7
Горбунов Сергей 22 7
Вермишян Геворк 62 7
Хайруллин Айрат 82 7
Шипов Савва 87 6
Ципорин Павел 86 6
Терещенко Денис 73 6
Попов Михаил 54 6
Турчак Евгений 24 6
Семенов Алексей 75 6
Малков Павел 50 6
Паршин Максим 302 6
Зорин Александр 51 6
Анисимов Михаил 14 6
Раков Ярослав 49 6
Албычев Александр 127 6
Скляр Алексей 52 6
Шинкарук Елена 22 6
Рымар Максим 50 6
Корчивой Станислав 15 6
Лысенко Эдуард 286 6
Рогозин Дмитрий 97 6
Рустамов Рустам 301 5
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 274 5
Касаткин Алексей 9 5
Никифоров Николай 1173 5
Чибис Андрей 30 5
Гребенщиков Дмитрий 29 5
Кудрин Алексей 113 5
Россия - РФ - Российская федерация 128567 348
Земля - планета Солнечной системы 10043 127
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50890 122
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40423 91
Канада 4755 73
Антарктида - Антарктика - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 626 69
Европа 21571 62
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2456 62
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15831 62
Северный Ледовитый океан 116 58
Арктика - Северный полюс 163 55
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13128 45
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15638 37
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13881 32
Мировой океан - World Ocean 490 31
Дания - Гренландия 135 30
Солнце - звезда Солнечной системы 4972 30
Япония 13058 29
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 525 28
Норвегия - Королевство 1778 28
США - Аляска 237 27
Россия - Крайний Север 202 26
Азия - Азиатский регион 5212 24
Россия - Сибирь 2188 23
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 767 22
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2719 20
Индия - Bharat 5185 19
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 346 19
Атлантический океан - Атлантика 237 19
Франция - Французская Республика 7645 18
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 720 17
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2917 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6627 16
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн 700 16
Германия - Федеративная Республика 12310 15
Россия - Заполярье 87 15
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 408 14
Беларусь - Белоруссия 4706 14
Казахстан - Республика 5130 14
Индийский океан - Персидский залив 189 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25418 146
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46387 142
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15927 77
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9522 76
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3615 60
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1657 58
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4685 54
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5171 51
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 804 43
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9107 41
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8182 40
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 2157 37
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14607 35
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3329 33
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43674 31
Зоология - наука о животных 2374 30
Энергетика - Energy - Energetically 4604 23
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5782 23
Экстремальная ситуация - экстремальные условия 860 22
Флот - крупное объединение кораблей, судов и членов их экипажа 426 22
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7353 21
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4562 20
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10255 19
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8735 18
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1320 17
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2897 17
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4886 17
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 670 17
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4845 16
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3114 16
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 79 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11405 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9707 15
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 1037 15
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 315 15
Геология - Ледник - Glacier 204 14
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1160 14
Транспорт - Топливо - Контроль топлива 1503 13
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1733 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21616 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11058 32
CNews RND - R&D.CNews 2274 17
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2719 14
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5809 13
New Scientist 1447 10
ScienceDaily 400 5
РИА Новости 832 5
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 733 4
Space Daily 528 4
Space Weather 117 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1424 4
Nature 800 3
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 839 3
Phys.org 973 3
AP - Associated Press 1994 2
Flight International 64 2
Atmospheric Science Letters 2 2
CNews - ZOOM.CNews 1816 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 857 2
Bloomberg 1158 2
CNews Межзвездные перелеты 43 1
PCPro 53 1
Программные продукты и системы 1 1
9to5Mac 150 1
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 92 1
CNews Северо-Запад 24 1
9to5Google 88 1
Telegraph 210 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 175 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 101 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 135 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 1
23ABC News 170 1
CNews Инноваторы 39 1
РБК Daily 91 1
Independent 115 1
LiveScience 153 1
Scientific American 80 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7629 18
CNews Инновация года - награда 99 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2516 4
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 192 2
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 27 2
Gartner - Гартнер 3505 1
Research and Markets 23 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 64 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 262 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 29 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 358 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 42 38
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 26 18
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 12
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция 14 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1333 8
РАН - Российская академия наук 1829 7
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 226 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 764 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 506 4
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 125 3
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 66 3
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 15 3
Yale University - Йельский университет 119 3
UCalgary - University of Calgary - Университет Калгари - Rothney Astrophysical Observatory, RAO - Астрофизическая обсерватория Ротни 24 3
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 46 3
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 33 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 626 2
University of Kansas - Kansas State University - Канзасский университет 27 2
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 280 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 129 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 428 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 321 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 260 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 512 2
University of Copenhagen - Københavns Universitet - Копенгагенский университет 28 2
КазНИТУ - ҚазҰТЗУ - Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева 8 2
IceCube - Нейтринная обсерватория - Антарктическая научно-исследовательская станция - Центр астрофизики элементарных частиц 14 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 297 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 2
UC Santa Barbara, UCSB - University of California, Santa Barbara - Калифорнийский университет в Санта-Барбаре 19 2
UAF Alaska - University of Alaska Fairbanks - Университет Аляски Фэрбенкс 8 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 142 2
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 1
Кулибин Про - Школа инженерного творчества - технопарк 3 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 185 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 40 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 28 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 707 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 36 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 49 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11983 18
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1849 12
День молодёжи - 27 июня 713 6
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 70 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 488 4
Армия - Международный военно-технический форум 36 4
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 32 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 223 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1113 3
CNews AWARDS - награда 442 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2173 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 944 2
CNews FORUM Кейсы 156 2
ISR - Integrated Systems Russia 24 1
МТС Телеком Идея 52 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 15 1
SAP UP 5 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 240 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 1
Связь-Экспокомм 94 1
Земля из космоса 50 1
Микроэлектроника - международный форум 5 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 18 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 83 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 1
Минвостокразвития РФ GoEast 1 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2023 годы.
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