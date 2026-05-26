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Арктика Арктический регион Арктическая зона Арктический бассейн

Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн

 

Арктика и Севморпуть Арктика и Севморпуть
Евгений Войшвилло "Судно Святой Фока во льдах" (1988) Евгений Войшвилло "Судно Святой Фока во льдах" (1988)
Федор Решетников "Гибель Челюскина" (1973) Федор Решетников "Гибель Челюскина" (1973)
Евгений Войшвилло "Экспедиционное судно "Святой Фока"" (1980-е) Евгений Войшвилло "Экспедиционное судно "Святой Фока"" (1980-е)
Плакат "Нет таких крепостей, которые большевики не смогли бы взять" (1937) Плакат "Нет таких крепостей, которые большевики не смогли бы взять" (1937)
Николай Денисов "Ледовая разведка" (1976) Николай Денисов "Ледовая разведка" (1976)
Евгений Гудин "Во льдах Арктики" (1979) Евгений Гудин "Во льдах Арктики" (1979)
Геннадий Сотсков "Штурм Арктики" (1983) Геннадий Сотсков "Штурм Арктики" (1983)
Александр Меркулов "Побеждённая Арктика" (1958) Александр Меркулов "Побеждённая Арктика" (1958)
Константин Михаленко "Северный полюс наш" (1937) Константин Михаленко "Северный полюс наш" (1937)
Сергей Пен "Водружение Государственного флага СССР на Северном полюсе экипажем п/л Ленинский Комсомол" (1985) Сергей Пен "Водружение Государственного флага СССР на Северном полюсе экипажем п/л Ленинский Комсомол" (1985)
«В лагере папанинцев», 1939 г. Автор: Дейнека Александр Александрович «В лагере папанинцев», 1939 г. Автор: Дейнека Александр Александрович
Игорь Мошкин "Атомная подлодка в Арктике" (1988) Игорь Мошкин "Атомная подлодка в Арктике" (1988)
Андрей Бабановский "АПЛ на Северном Полюсе" (1965) Андрей Бабановский "АПЛ на Северном Полюсе" (1965)
Константин Михаленко "Заправка самолёта. Арктика" (1960-е) Константин Михаленко "Заправка самолёта. Арктика" (1960-е)
«На вершине мира. Ледокол «Арктика» на Северном полюсе. 17 августа 1977 год» Смирнов Егор Анатольевич «На вершине мира. Ледокол «Арктика» на Северном полюсе. 17 августа 1977 год» Смирнов Егор Анатольевич
А.П. Рубан "Атомоход "Арктика" на Северном полюсе" (1977) А.П. Рубан "Атомоход "Арктика" на Северном полюсе" (1977)
Дмитрий Надежин "Мы пришли к тебе, Полюс", из серии "Люди и годы" (1977) Дмитрий Надежин "Мы пришли к тебе, Полюс", из серии "Люди и годы" (1977)
«На полярной станции» 1961 Автор:Снегирев Аркадий Викторович «На полярной станции» 1961 Автор:Снегирев Аркадий Викторович
Утро в Арктике. СССР, 1955 г. Утро в Арктике. СССР, 1955 г.
Белые медведи в Арктике Советский плакат большого формата на тему природы севера. Изображена семья белых медведей - медвежата играют и катаются с горки, а медведица ловит рыбу. Художник достоверно изобразил зимний пейзаж и животных, бескрайние арктические льды и гармоничное существование в них удивительных зверей. А. Келейников, 1990г. Белые медведи в Арктике Советский плакат большого формата на тему природы севера. Изображена семья белых медведей - медвежата играют и катаются с горки, а медведица ловит рыбу. Художник достоверно изобразил зимний пейзаж и животных, бескрайние арктические льды и гармоничное существование в них удивительных зверей. А. Келейников, 1990г.
Николай Быстров "Арктический порт" (1983) Николай Быстров "Арктический порт" (1983)
Станислав Торлопов "Арктическое лето" (1974) Станислав Торлопов "Арктическое лето" (1974)
Рокуэлл Кент "Почтовая служба в Арктике" (1937) Рокуэлл Кент "Почтовая служба в Арктике" (1937)

СОБЫТИЯ


26.05.2026 Цифровизация культурного наследия Арктики выйдет на новый уровень при поддержке «Группы Астра»

анет для выпускников конкурентным преимуществом при трудоустройстве в учреждения культуры не только Арктического региона, но и всей страны», — сказал Николай Прянишников, первый заместитель ген
04.05.2026 Серверы «Гравитон» С2124АГ и С2124ОГ на базе отечественных плат «Арктика» и «Онега» включены в реестр Минпромторга

омбинировать до 12 накопителей форм-фактора 3,5/2,5 дюйма и двух накопителей 2,5 дюйма с интерфейсами SAS или SATA. Технологический суверенитет решений обеспечивается использованием материнских плат «Арктика» и «Онега», которые также включены в реестр Минпромторга РФ. Оборудование полностью совместимо с российскими операционными системами на базе ядра Linux, что гарантирует стабильность ИТ-
24.04.2026 Глава Якутии: Ожидаем, что в этом году проект ВОЛС придет в Верхоянский район республики

Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) в рамках проекта «Синергия Арктики» в 2026 г. должны прийти в Верхоянский район — одно из самых холодных и труднодоступн
15.04.2026 СПбГУТ создает «умную одежду» для полярников и рабочих

Адонина. Кафедра ведет серьезные научные разработки по заказам промышленности, и «умная одежда» для Арктики – яркий пример такого сотрудничества.
30.03.2026 В России создан подводный робот-беспилотник для исследования Арктики

дание Первым серьезным научным заданием для аппарата «Смарт фиш» стало исследование так называемого арктического оазиса в Чаунской губе на Чукотке — многолетней научной загадки. В условиях суро
18.03.2026 Мурманская область, «Сколтех» и Мурманский арктический университет объединяют усилия для развития науки и технологий в Арктике

т усилить подготовку инженеров и исследователей, которые будут работать над решением задач развития Арктики», — сказала проректор по стратегическому развитию Мурманского арктического университе
18.03.2026 В Анадыре протестировали «умное» освещение в условиях Арктики — цифровые решения масштабируют на весь регион

после масштабной модернизации системы наружного освещения в условиях полярной ночи и экстремального арктического климата. Проект завершен в конце ноября 2025 г. и охватил все центральные улицы,
13.03.2026 Ученые ИПМаш РАН создали новую модель для оценки сил, действующих на арктические конструкции при взаимодействии со льдами.

Математики Института проблем машиноведения РАН создали модель, позволяющую предсказать вибрационные режимы для сооружений, работающих в ледовых условиях Арктики, таких, например, как нефтяные платформы, и снизить риски их повреждения. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Chaos, Solitons & Fractals. Об этом CNews сообщили предс
05.03.2026 Ученые ПНИПУ создали модель, которая с точностью 99,5% предсказывает появление ледяных пробок в газопроводах с сероводородом

для борьбы с гидратами и безопасно разрабатывать месторождения с «кислым» газом в сложных условиях Арктики и на морских шельфах. Об этом CNews сообщили представители Пермского Политеха. Статья
03.12.2025 Учёные МФТИ создали нейросеть для прогнозирования экстремальных ветров в Арктике

ических моделей, но в 50 раз быстрее. Разработка может улучшить прогноз погоды в российском секторе Арктики, что критически важно для судоходства и освоения региона. Исследование опубликовано в
28.11.2025 7 тыс. километров волоконно-оптической линии связи проложат в Якутии в рамках проекта «Синергия Арктики»

телекоммуникационной инфраструктуры Арктической зоны и труднодоступных территорий России «Синергия Арктики». Он обеспечит современными волоконно-оптическими линиями связи (ВОЛС) 61 населенный

04.09.2025 В России создан арктический комплекс БПЛА, управляемый нейросетью

га Стартап «Русские дроны» разработал мониторинговый БПЛА-комплекс для автономной работы в условиях Арктики, пишут «Ведомости», ссылаясь на информацию представителей Фонда поддержки проектов На
04.09.2025 В российской Арктике построят высокотехнологичный дата-центр ценой в миллиард. Власти организуют господдержку

бщается на официальном сайте Министерства по развитию (Минвостокразвития) России Дальнего Востока и Арктики. Реализация проекта будет стоить порядка 1 млрд руб. 4 сентября 2025 г. АО «Корпораци
25.07.2025 Разработана интеллектуальная система для повышения эффективности маршрутов ледоколов

правления комплексными системами НИЯУ МИФИ был разработан целый ряд проектов, связанных с освоением Арктики, в частности, проект унифицированной системы подачи заявок и прогнозирования северног
18.04.2025 В России строится ГИС для развития Арктики на Astra Linux и PostgreSQL

мониторинга северного завоза Как выяснил CNews, Министерство России по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) создает информационную систему для мониторинга северного завоза —
10.04.2025 «МегаФон» обеспечил мобильной связью алмазные месторождения в Арктике

ым кругом — в труднодоступной местности Якутии, где нет круглогодичных дорог. Экстремальные условия Арктики и особенности добычи алмазов предъявляют особые требования к оборудованию и строитель
02.04.2025 Innostage оценила уровень развития ИБ в Заполярье

ии. Об этом CNews сообщили представители Innostage. Innostage отмечает высокий потенциал российской Арктики для развития ИТ-индустрии. Холодный климат и развивающаяся инфраструктура ветроэнерге
19.02.2025 МТС развернула мобильную связь на антарктических станциях Мирный и Восток

МТС при поддержке Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) построила базовые

18.02.2025 МТС развернула мобильную связь на антарктических станциях Мирный и Восток

ПАО «МТС» при поддержке Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) построила базовые

18.02.2025 МТС развернула мобильную связь на антарктических станциях Мирный и Восток

МТС при поддержке Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) построила базовые

19.11.2024 RUVDS и «Русское время» выпустили эксклюзивные часы в честь арктического ЦОД

Хостинг-провайдер RUVDS и ООО «Часовое Производство «Русское Время» выпустили партию часов, приуроченных к развертыванию дата-центра в Арктике. Лимитированная серия предназначена для сотрудников компании, а также ее партнеров, впервые в мире осуществивших прыжок с высоты более 10 тыс. метров на Северный полюс и разместивших се
31.10.2024 В России создан алгоритм, просчитывающий поведение айсбергов в Арктике

изучать то, как устроены различные формы отложений льда в морских регионах российской и зарубежной Арктики. В их число входят как айсберги, так и другие структуры, такие как торосы, нагроможде
04.10.2024 «Северо-Западная Фосфорная Компания» открыла ИT-лабораторию в Мурманском Арктическом университете

«Северо-Западная Фосфорная Компания» (входит в Группу «Акрон») открыла новую лабораторию информационных технологий на базе Апатитского филиала Мурманского Арктического университета (МАУ). Об этом CNews сообщили представители ПАО «Акрон». Новая лаборатория оснащена современными компьютерами, здесь будут проводиться исследования в области моделиров
04.10.2024 МТС оцифровала заполярную «Арктику»

орый более полувека назад планировалось возвести как самый северный в мире. Работали над созданием «Арктики» известные в Норильске и за его пределами архитекторы и зодчие, в том числе главный г
05.09.2024 ГК Softline и ГК Key Point договорились о создании сети модульных ЦОД при поддержке «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики»

Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между «Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики» (КРДВ); ГК Key Point – региональной сетью дата-центров; и ГК Softline – поставщиком

02.07.2024 ГК Softline организовала цифровую лабораторию в ИT-парке «Цифровая Арктика» Северного Арктического федерального университета имени М. В. Ломоносова

и IoT-технологий для арктического региона. Об этом CNews сообщили представители Softline. «Softline Арктика» (входит в ГК Softline) оборудовала лабораторию российскими рабочими станциями собств
17.06.2024 «Аэромакс» поддержал создание Арктического испытательного центра гражданских беспилотных технологий на Ямале

ас есть амбициозная цель – помочь разработчикам выработать оптимальное надежное воздушное судно для Арктики», – сказал управляющий проектом Проектного офиса ЯНАО Алексей Дронов.
24.04.2024 Арктический дата-центр RUVDS доказал свою эффективность в условиях Крайнего Севера

ема, а точнее, ее прототип, продемонстрировал полную жизнеспособность даже в экстремальных условиях Арктики, и мы планируем развивать это направление. Уверен, что такие решения могут пригодитьс
12.04.2024 Арктический дата-центр RUVDS доставлен на дрейфующую льдину с помощью Ил-76

как ученым, сокращая издержки по части связи, так и бизнесу – как в вопросе промышленного освоения Арктики, так в реализации инициатив вроде того же Севморпути», – отметил генеральный директор
09.04.2024 Вахтовые поселки в арктической зоне Якутии «МегаФон» подключил к 4G

твертого поколения. Анабарский и Оленекский улусы, где круглый год идет добыча алмазов, находятся в арктической зоне, где вечная мерзлота, экстремальный климат и сложная логистика. Зимой темпер
05.04.2024 Евросоюз проектирует стройку интернет-магистрали через Арктику мимо России

он может проложить тропу, по которой другие смогут погрузиться в возможности все более открытых вод Арктики. Недостатки Хотя более короткий маршрут, по которому проходит кабель, позволит снизит
25.03.2024 «Ростелеком» и «Росатом» расширяют сотрудничество в области цифровых проектов в Арктике

х объектов, навигационно-гидрографическое обеспечение и систему безопасности мореплавания в тяжелых арктических условиях. Корпорация является куратором двух федеральных проектов «Развитие Север
21.03.2024 МТС обеспечила связью полярников на станции Беллинсгаузен

оборудования проводилась в рамках совместного проекта МТС, 69 Российской антарктической экспедиции, Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Техническое решен
19.03.2024 Арктический дата-центр RUVDS будет сброшен с Ил-76 на дрейфующую льдину

ость и мобильность, что позволит доставить дата-центр на льдину путем сброса с самолета. «В проекте арктического ЦОД мы ставим цель проверить оборудование по максимуму, и десантирование – лучши
07.03.2024 Россияне построят мини-ЦОД на дрейфующей льдине в Арктике

мпания сообщила CNews. Генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин рассказал: «Тема Арктики как никогда актуальна, уверен, нам будет что предложить тем, кто займется ее освоение
16.02.2024 Столичный производитель наладит серийный выпуск новой модели газоанализатора для Арктики

Московский производитель контрольно-измерительных устройств — компания «Промприбор-Р» — разработал новую модель газоанализатора в арктическом исполнении. Оборудование успешно прошло испытательные тестирования и готово к сертификации и серийному производству. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Депар
15.02.2024 «МегаФон» запустил 4G в арктическом селе Якутии

е трех тыс. жителей села Жиганск в Республике Саха (Якутия) теперь могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом «МегаФона». Оператор провел модернизацию оборудования и запустил связь 4G в арктическом селе. Ранее абонентам здесь были доступны только голосовые вызовы. Об этом CNews сообщили представители МегаФона. Устойчивое LTE-соединение покрывает всю территорию поселка. Инженер
09.02.2024 Еще в одном арктическом районе Якутии появился высокоскоростной интернет

расположенный за Полярным кругом, стал первой территорией реализации масштабного проекта «Синергия Арктики». ВОЛС протяженностью 370 км проложили вдоль автозимника из села Кирово Вилюйского ра
05.02.2024 Резиденты ТОР «Приморье» получили цифровой ресурс для развития бизнеса

резидентов ТОР, реализующих бизнес-проекты по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Интернетизация промышленных предприятий поможет увеличить их производственный
01.02.2024 C3 Solutions оснастил оборудованием первый в России арктический ЦОД для ПАО «Ростелеком»

орую решал «Ростелеком», − создать надежную ИТ-инфраструктуру для высоких темпов цифрового развития арктического региона, — сказала Дарья Алексанкина, генеральный директор C3 Solutions. — Наше


Публикаций - 909, упоминаний - 1495

Арктика и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 74
Ростелеком 10948 56
МегаФон 10742 44
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 39
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 29
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 24
RuVDS - МТ Финанс 107 18
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 16
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 16
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 15
9594 14
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 14
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 13
Google LLC 12687 13
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 82 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 12
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 11
S8 Capital - С8 Капитал 51 11
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 11
Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт 35 11
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 11
ТОП-Сервис 22 11
Softline - Софтлайн 3743 11
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 10
ИКС 538 10
OneWeb - WorldVU 46 10
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Ситроникс спейс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 120 9
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 9
Стратонавтика 13 9
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 9
Microsoft Corporation 25774 9
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 9
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 9
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 8
SimbirSoft - СимбирСофт 124 8
ИКС - JSA Group - Джей Эс Эй Групп - Металло-Тех - Металлоинвест-JSA 44 8
Yandex - Яндекс 9215 8
Ред Софт - Red Soft 1236 8
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 7
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 7
Газпром ПАО 1493 21
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 19
ГПБ - Газпромбанк 1273 18
Почта России ПАО 2370 16
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 13
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 13
Газпром нефть 725 13
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 12
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 82 12
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 12
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 11
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 87 11
Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation - Арнест ЮниРусь 35 11
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 63 11
ГК ВИК 18 11
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 11
Северсталь ПАО - Severstal 629 11
Роснефть НК - нефтяная компания 562 11
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 10
МКБ - Московский кредитный банк 657 10
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 30 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 9
Русагро Группа Компаний 379 9
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 9
СКФ - Совкомфлот - Современный коммерческий флот 27 8
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 8
Газпром бурение 62 8
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 8
Акрон Холдинг - Akron Holding 22 8
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 29 8
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Силовые машины 166 7
Афонин, Божор и партнеры - АБП 18 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 7
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 7
Airbus Group - Airbus Industries 248 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 70
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 50
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 44
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 33
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 32
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 29
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 29
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 28
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 27
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 59 24
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 24
Федеральное казначейство России 1949 24
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 23
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 31 21
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 17
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 16
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 14
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 13
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 12
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 12
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 11
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 10
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 10
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 10
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 9
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 9
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 29 9
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 9
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 8
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 14
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 8
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 6
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 5
Greenpeace - Гринпис 130 4
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 3
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 3
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 15 3
Arctic Council - Арктический совет 4 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
ЛДПР 116 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
ФКР - Федерация космонавтики России 7 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 179
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 176
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 163
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 144
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 115
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 106
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 95
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 90
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 86
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 70
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 70
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 65
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 63
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 62
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 59
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 57
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 55
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 54
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 54
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 53
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 51
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 50
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 49
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 48
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 45
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 43
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 41
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 35
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 35
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 34
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 33
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 32
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 31
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 31
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 31
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 30
Ледокол - Icebreaker - суда ледового класса 60 30
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 30
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 30
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 30
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 88
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 37
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 26
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Академик Фёдоров - научно-экспедиционное судно 30 25
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 22
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 22
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 36 17
Microsoft Windows 2000 8678 15
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 15
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-95 - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 48 11
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 63 11
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 10
Linx Cloud 92 10
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 10
Linux OS 11533 10
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 10
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 8
Космодром Байконур 1072 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 8
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 8
Минцифры РФ - Синергия Арктики 9 8
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 7
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 7
МегаФон Arctic Connect 7 7
Space-π – Space PI - программа Дежурный по планете 22 7
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 6
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 6
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 6
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 95 6
FreePik 1841 6
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-78 - советский самолёт-заправщик 33 6
Scanex - Сканэкс НТЦ - Унискан 57 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 6
Google Android 15243 6
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 6
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 5
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 5
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 5
Путин Владимир 3454 35
Шадаев Максут 1210 20
Николаев Айсен 57 16
Цаплин Никита 87 15
Лапенков Вячеслав 22 13
Егошин Сергей 117 12
Каримов Руслан 66 12
Гребеник Геннадий 68 12
Чудинов Дмитрий 103 12
Мезенцев Роман 41 12
Афанасьев Александр 53 11
Катамадзе Анна 133 11
Ильин Дмитрий 42 11
Цыганков Роман 62 11
Шиндин Роман 16 11
Шершнев Алексей 20 11
Бреган Андрей 26 11
Чернышенко Дмитрий 580 11
Алифанов Кирилл 84 10
Семенова Марина 11 10
Трошина Елена 39 10
Колотев Дмитрий 30 10
Суровец Дмитрий 115 10
Сергеев Сергей 179 9
Фридштанд Андрей 11 9
Белов Кирилл 19 9
Горский Николай 9 9
Зубанов Андрей 9 9
Пущаков Сергей 10 9
Вермишян Геворк 67 8
Краснов Александр 91 8
Чибис Андрей 36 8
Наумов Олег 15 8
Нестеров Александр 52 8
Титов Алексей 62 8
Ульянов Николай 176 8
Осипов Дмитрий 15 8
Сурова Надежда 31 8
Шойтов Александр 116 8
Ивин Владимир 19 8
Россия - РФ - Российская федерация 166163 592
Земля - планета Солнечной системы 10865 181
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 153
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 148
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 119
Европа 24962 91
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 87
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 84
Канада 5081 82
Арктика - Северный полюс 184 68
Россия - Крайний Север 350 67
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 67
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 65
Северный Ледовитый океан 123 63
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 61
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 58
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 670 47
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 43
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 43
Мировой океан - World Ocean 528 40
Япония 13807 40
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 37
Северный полярный круг - Полярные регионы - Приполярье 141 36
Норвегия - Королевство 1857 35
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 34
Россия - Заполярье 140 34
Дания - Гренландия 145 34
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 481 33
Азия - Азиатский регион 5920 31
Россия - СЗФО - Мурманская область 785 30
США - Аляска 246 30
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 315 26
Беларусь - Белоруссия 6289 25
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 563 24
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 24
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 23
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 425 22
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 21
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 170 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 21
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 251
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 232
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 154
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 90
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 76
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6169 75
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 72
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 72
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 67
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 65
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 61
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1362 60
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 58
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 57
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 54
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 53
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 52
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 47
Энергетика - Energy - Energetically 5855 44
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 41
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 40
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 39
Зоология - наука о животных 2887 37
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 36
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 35
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 31
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 30
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 30
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 103 30
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 29
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 28
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 27
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 26
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 26
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 25
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 24
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 23
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 21
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 21
Ботаника - Растения - Plantae 1167 21
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 35
CNews RND - R&D.CNews 2274 18
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 18
New Scientist 1448 16
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 15
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 13
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 8
РИА Новости 1033 6
Известия ИД 770 5
Ведомости 1466 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
Nature 832 4
Phys.org 972 4
Space Daily 528 4
Space Weather 117 4
The Guardian - Британская газета 406 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 3
ScienceDaily 399 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
N+1 - Издание 188 2
AP - Associated Press 2007 2
ComNews - Медиа-бизнес 142 2
Российская газета 290 2
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 2
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