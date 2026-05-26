Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн

Цифровизация культурного наследия Арктики выйдет на новый уровень при поддержке «Группы Астра» анет для выпускников конкурентным преимуществом при трудоустройстве в учреждения культуры не только Арктического региона, но и всей страны», — сказал Николай Прянишников, первый заместитель ген

Серверы «Гравитон» С2124АГ и С2124ОГ на базе отечественных плат «Арктика» и «Онега» включены в реестр Минпромторга омбинировать до 12 накопителей форм-фактора 3,5/2,5 дюйма и двух накопителей 2,5 дюйма с интерфейсами SAS или SATA. Технологический суверенитет решений обеспечивается использованием материнских плат «Арктика» и «Онега», которые также включены в реестр Минпромторга РФ. Оборудование полностью совместимо с российскими операционными системами на базе ядра Linux, что гарантирует стабильность ИТ-

Глава Якутии: Ожидаем, что в этом году проект ВОЛС придет в Верхоянский район республики Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) в рамках проекта «Синергия Арктики» в 2026 г. должны прийти в Верхоянский район — одно из самых холодных и труднодоступн

СПбГУТ создает «умную одежду» для полярников и рабочих Адонина. Кафедра ведет серьезные научные разработки по заказам промышленности, и «умная одежда» для Арктики – яркий пример такого сотрудничества.

В России создан подводный робот-беспилотник для исследования Арктики дание Первым серьезным научным заданием для аппарата «Смарт фиш» стало исследование так называемого арктического оазиса в Чаунской губе на Чукотке — многолетней научной загадки. В условиях суро

Мурманская область, «Сколтех» и Мурманский арктический университет объединяют усилия для развития науки и технологий в Арктике т усилить подготовку инженеров и исследователей, которые будут работать над решением задач развития Арктики», — сказала проректор по стратегическому развитию Мурманского арктического университе

В Анадыре протестировали «умное» освещение в условиях Арктики — цифровые решения масштабируют на весь регион после масштабной модернизации системы наружного освещения в условиях полярной ночи и экстремального арктического климата. Проект завершен в конце ноября 2025 г. и охватил все центральные улицы,

Ученые ИПМаш РАН создали новую модель для оценки сил, действующих на арктические конструкции при взаимодействии со льдами. Математики Института проблем машиноведения РАН создали модель, позволяющую предсказать вибрационные режимы для сооружений, работающих в ледовых условиях Арктики, таких, например, как нефтяные платформы, и снизить риски их повреждения. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Chaos, Solitons & Fractals. Об этом CNews сообщили предс

Ученые ПНИПУ создали модель, которая с точностью 99,5% предсказывает появление ледяных пробок в газопроводах с сероводородом для борьбы с гидратами и безопасно разрабатывать месторождения с «кислым» газом в сложных условиях Арктики и на морских шельфах. Об этом CNews сообщили представители Пермского Политеха. Статья

Учёные МФТИ создали нейросеть для прогнозирования экстремальных ветров в Арктике ических моделей, но в 50 раз быстрее. Разработка может улучшить прогноз погоды в российском секторе Арктики, что критически важно для судоходства и освоения региона. Исследование опубликовано в

7 тыс. километров волоконно-оптической линии связи проложат в Якутии в рамках проекта «Синергия Арктики» телекоммуникационной инфраструктуры Арктической зоны и труднодоступных территорий России «Синергия Арктики». Он обеспечит современными волоконно-оптическими линиями связи (ВОЛС) 61 населенный

В России создан арктический комплекс БПЛА, управляемый нейросетью га Стартап «Русские дроны» разработал мониторинговый БПЛА-комплекс для автономной работы в условиях Арктики, пишут «Ведомости», ссылаясь на информацию представителей Фонда поддержки проектов На

В российской Арктике построят высокотехнологичный дата-центр ценой в миллиард. Власти организуют господдержку бщается на официальном сайте Министерства по развитию (Минвостокразвития) России Дальнего Востока и Арктики. Реализация проекта будет стоить порядка 1 млрд руб. 4 сентября 2025 г. АО «Корпораци

Разработана интеллектуальная система для повышения эффективности маршрутов ледоколов правления комплексными системами НИЯУ МИФИ был разработан целый ряд проектов, связанных с освоением Арктики, в частности, проект унифицированной системы подачи заявок и прогнозирования северног

В России строится ГИС для развития Арктики на Astra Linux и PostgreSQL мониторинга северного завоза Как выяснил CNews, Министерство России по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) создает информационную систему для мониторинга северного завоза —

«МегаФон» обеспечил мобильной связью алмазные месторождения в Арктике ым кругом — в труднодоступной местности Якутии, где нет круглогодичных дорог. Экстремальные условия Арктики и особенности добычи алмазов предъявляют особые требования к оборудованию и строитель

Innostage оценила уровень развития ИБ в Заполярье ии. Об этом CNews сообщили представители Innostage. Innostage отмечает высокий потенциал российской Арктики для развития ИТ-индустрии. Холодный климат и развивающаяся инфраструктура ветроэнерге

МТС развернула мобильную связь на антарктических станциях Мирный и Восток МТС при поддержке Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) построила базовые

МТС развернула мобильную связь на антарктических станциях Мирный и Восток ПАО «МТС» при поддержке Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) построила базовые

МТС развернула мобильную связь на антарктических станциях Мирный и Восток МТС при поддержке Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) построила базовые

RUVDS и «Русское время» выпустили эксклюзивные часы в честь арктического ЦОД Хостинг-провайдер RUVDS и ООО «Часовое Производство «Русское Время» выпустили партию часов, приуроченных к развертыванию дата-центра в Арктике. Лимитированная серия предназначена для сотрудников компании, а также ее партнеров, впервые в мире осуществивших прыжок с высоты более 10 тыс. метров на Северный полюс и разместивших се

В России создан алгоритм, просчитывающий поведение айсбергов в Арктике изучать то, как устроены различные формы отложений льда в морских регионах российской и зарубежной Арктики. В их число входят как айсберги, так и другие структуры, такие как торосы, нагроможде

«Северо-Западная Фосфорная Компания» открыла ИT-лабораторию в Мурманском Арктическом университете «Северо-Западная Фосфорная Компания» (входит в Группу «Акрон») открыла новую лабораторию информационных технологий на базе Апатитского филиала Мурманского Арктического университета (МАУ). Об этом CNews сообщили представители ПАО «Акрон». Новая лаборатория оснащена современными компьютерами, здесь будут проводиться исследования в области моделиров

МТС оцифровала заполярную «Арктику» орый более полувека назад планировалось возвести как самый северный в мире. Работали над созданием «Арктики» известные в Норильске и за его пределами архитекторы и зодчие, в том числе главный г

ГК Softline и ГК Key Point договорились о создании сети модульных ЦОД при поддержке «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между «Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики» (КРДВ); ГК Key Point – региональной сетью дата-центров; и ГК Softline – поставщиком

ГК Softline организовала цифровую лабораторию в ИT-парке «Цифровая Арктика» Северного Арктического федерального университета имени М. В. Ломоносова и IoT-технологий для арктического региона. Об этом CNews сообщили представители Softline. «Softline Арктика» (входит в ГК Softline) оборудовала лабораторию российскими рабочими станциями собств

«Аэромакс» поддержал создание Арктического испытательного центра гражданских беспилотных технологий на Ямале ас есть амбициозная цель – помочь разработчикам выработать оптимальное надежное воздушное судно для Арктики», – сказал управляющий проектом Проектного офиса ЯНАО Алексей Дронов.

Арктический дата-центр RUVDS доказал свою эффективность в условиях Крайнего Севера ема, а точнее, ее прототип, продемонстрировал полную жизнеспособность даже в экстремальных условиях Арктики, и мы планируем развивать это направление. Уверен, что такие решения могут пригодитьс

Арктический дата-центр RUVDS доставлен на дрейфующую льдину с помощью Ил-76 как ученым, сокращая издержки по части связи, так и бизнесу – как в вопросе промышленного освоения Арктики, так в реализации инициатив вроде того же Севморпути», – отметил генеральный директор

Вахтовые поселки в арктической зоне Якутии «МегаФон» подключил к 4G твертого поколения. Анабарский и Оленекский улусы, где круглый год идет добыча алмазов, находятся в арктической зоне, где вечная мерзлота, экстремальный климат и сложная логистика. Зимой темпер

Евросоюз проектирует стройку интернет-магистрали через Арктику мимо России он может проложить тропу, по которой другие смогут погрузиться в возможности все более открытых вод Арктики. Недостатки Хотя более короткий маршрут, по которому проходит кабель, позволит снизит

«Ростелеком» и «Росатом» расширяют сотрудничество в области цифровых проектов в Арктике х объектов, навигационно-гидрографическое обеспечение и систему безопасности мореплавания в тяжелых арктических условиях. Корпорация является куратором двух федеральных проектов «Развитие Север

МТС обеспечила связью полярников на станции Беллинсгаузен оборудования проводилась в рамках совместного проекта МТС, 69 Российской антарктической экспедиции, Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Техническое решен

Арктический дата-центр RUVDS будет сброшен с Ил-76 на дрейфующую льдину ость и мобильность, что позволит доставить дата-центр на льдину путем сброса с самолета. «В проекте арктического ЦОД мы ставим цель проверить оборудование по максимуму, и десантирование – лучши

Россияне построят мини-ЦОД на дрейфующей льдине в Арктике мпания сообщила CNews. Генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин рассказал: «Тема Арктики как никогда актуальна, уверен, нам будет что предложить тем, кто займется ее освоение

Столичный производитель наладит серийный выпуск новой модели газоанализатора для Арктики Московский производитель контрольно-измерительных устройств — компания «Промприбор-Р» — разработал новую модель газоанализатора в арктическом исполнении. Оборудование успешно прошло испытательные тестирования и готово к сертификации и серийному производству. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Депар

«МегаФон» запустил 4G в арктическом селе Якутии е трех тыс. жителей села Жиганск в Республике Саха (Якутия) теперь могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом «МегаФона». Оператор провел модернизацию оборудования и запустил связь 4G в арктическом селе. Ранее абонентам здесь были доступны только голосовые вызовы. Об этом CNews сообщили представители МегаФона. Устойчивое LTE-соединение покрывает всю территорию поселка. Инженер

Еще в одном арктическом районе Якутии появился высокоскоростной интернет расположенный за Полярным кругом, стал первой территорией реализации масштабного проекта «Синергия Арктики». ВОЛС протяженностью 370 км проложили вдоль автозимника из села Кирово Вилюйского ра

Резиденты ТОР «Приморье» получили цифровой ресурс для развития бизнеса резидентов ТОР, реализующих бизнес-проекты по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Интернетизация промышленных предприятий поможет увеличить их производственный