Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн

«Мегафон» поможет организовать навигацию танкеров-газовозов в Арктике одить к терминалу с плавучими хранилищами газа для разгрузки и погрузки. Терминал в акватории губы Ура Баренцева моря предназначен для перевалки сжиженного природного газа (СПГ). Сырье доставляется с арктических месторождений танкерами-газовозами ледового класса в течение всего года. С них СПГ перегружают на короткий срок в плавучие хранилища или методом «борт-в-борт» сразу на конвенционные

«Ростелеком» в Арктике: Анабарский улус стал первым полностью охваченным оптическими линиями арктическим районом Якутии боту с Минцифры России по подключению к ВОЛС всех 13 арктических районов в рамках проекта “Синергия Арктики”. Верим, что этот проект будет реализован в ближайшие годы!» — отметил глава Республи

Sitronics Group оснастит ИТ-парк «Цифровая Арктика» Северного федерального университета тренажером для подготовки судоводителей Sitronics Group по заказу Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова оснастит до конца этого года л

Искусственный интеллект займется проектированием инфраструктуры Арктики ти» ИТМО научили искусственный интеллект проектировать промышленные объекты и портовые сооружения в Арктике. Разработка поможет архитекторам, проектировщикам и инженерам всего за несколько мину

«Мегафон» построил транспортную сеть связи на месторождениях в Арктике фтегазового кластера в Надымском районе. Объекты транспортной сети соединили пять базовых станций в Арктике. На башнях высотой от 50 до 70 метров смонтировали мощные радиорелейные антенны диаме

Intelion Data Systems запустит первый в Мурманской области коммерческий ЦОД реализован на территории Мурманской области по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Суммарные вложения в проект, включая стоимость вычислительного оборудования,

Высокоскоростной интернет пришел во второй арктический район Якутии т практически к побережью Северного Ледовитого океана. Это первые шаги по нашей программе “Синергия Арктики”, уже два арктических района подключены к высокоскоростному интернету, осталось еще 1

Sitronics KT оснастила виртуально–интерактивное пространство ИТ-парка «Цифровая Арктика» рктика». Инсталляции и мультимедийный контент знакомят посетителей с проектами в сфере цифровизации Арктики и идеей ИТ-парка, созданного Северным (Арктическим) федеральным университетом имени М

Якутия начинает реализацию масштабного проекта по цифровизации Арктики му интернету подключат 86 арктических населенных пунктов. Соглашение о реализации проекта «Синергия Арктики» подписали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Ша

«Ланит-интеграция» модернизировала труднодоступные станции Росгидромета в Арктическом регионе модернизировали 49 метеостанций от Шпицбергена до острова Врангеля. С применением всех доступных в Арктике видов транспорта, в том числе с помощью научных судов «Михаил Сомов» и «Профессор Мол

Цифровое освоение Арктики: «Ростелеком» проложил ВОЛС в труднодоступном районе Республики Коми ону Нарьян-Мара. Это даст возможность сделать полноценное оптическое кольцо, благодаря которому связь в этом регионе станет абсолютно надежной. Все это станет весомым вкладом “Ростелекома” в освоение Арктики», — сказал вице-президент — директор МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов. Усинск — город нефтяников, на местных предприятиях работают около 27 тыс. человек. На террито

Тестирование беспилотной техники в Арктике начнется в конце 2022 года но разработать технологии для эксплуатации роботизированной горной техники в экстремальных условиях Арктики, а также апробировать эти технологии на специализированном полигоне, который будет ра

МТС обеспечила связью полярников на южном полюсе холода в Антарктиде полярники трех из пяти круглогодично действующих российских антарктических станций. МТС обеспечила полярников голосовой связью и мобильным интернетом во всех помещениях станции Восток, включая

У России есть древняя ИТ-система слежения за льдами Арктики. Ей потребовалось масштабное обновление формцентр государственного портового контроля Минтранса, «Росморпорт», Администрация морских портов Арктики, «Газпром», «Норильский никель» и др. Некоторые параметры модернизации Среди основных

«Росэлектроника» представила решение для цифровизации Арктики руктуры Северного морского пути. Представленное нами решение позволит заказчикам в сложных условиях Арктики с минимальными затратами решать проблемы связи, навигационно-гидрографического и гидр

Техника для морозов: машины для работы в самых суровых условиях ами. Электровездеход Venturi Antarctica «Модная» техника на электрических двигателях добралась и до Арктики. Venturi Automobiles когда-то создала первый в мире электрический спорткар, а теперь

Власти хотят построить в Арктике сеть ЦОДов на основе российского ПО и «железа» у предлагают сделать цифровой Совет по цифровой экономике при Совете Федерации предлагает создать в Арктике опорную сеть интеллектуальных центров сверхбыстрой обработки и хранения данных на осн

Предприятие «Росэлектроники» вошло в Арктический кластер Санкт-Петербурга и развитию Арктической зоны России. Кластер создан по инициативе Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики в 2020 году. Предприятия кластера создают современные навигационно-телекоммуникационн

Группа «ВЭБ.РФ» и Mail.ru Group запустили программу поддержки малого и среднего бизнеса проект «Развивай.рф | Бизнес онлайн», реализованный совместно с Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (входит в группу «ВЭБ.РФ»). Инициатива поможет предпринимателям на Дальнем Востоке и

Orange обеспечил спутниковой связью 19 судов «Совкомфлота» в Арктике и на Дальнем Востоке тниковой связью 19 судов группы «Совкомфлот», работающих в сложных климатических и ледовых условиях Арктического и Дальневосточного морских бассейнов. Этот шаг позволит дополнительно повысить б

«Росэлектроника» представила первый отечественный вакуумный выключатель для Арктики Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил первый отечественный вакуумный выключатель на класс напряжений 110 кВ, адаптированный к применению в условиях Арктики. Оборудование не только выдерживает экстремальный холод, но также не требует специального обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации. Изделие обладает усиленной изоляцией и пре

ABB оснастила арктический ледокол «Обь» комплексом передовых решений BB обеспечат повышенную эффективность, маневренность и надежность работы первого неатомного ледокола ФГУП «Атомфлот», которому предстоит выполнять сложные операции и поддержку крупнотоннажных судов в арктических условиях. Для выполнения этих задач на судне установлен электродвижительный комплекс ABB из четырех ледокольных винторулевых колонок Azipod мощностью 3 МВт каждая, обеспечивающий эф

LWCOM организовала Wi-Fi-сеть на дрейфующей льдине в Арктике лексное изучение полярных регионов Земли. В марте 2019 г. был запущен масштабный проект по изучению Арктики, в котором приняли участие научные специалисты ААНИИ. Экспедиционному судну предстоял

Orange обеспечит бесперебойную спутниковую связь для арктических судов «Совкомфлота» мального возможного качества связи. Это позволит экипажу повысить безопасность навигации в условиях Арктики. Важно отметить, что судно не просто становится офисом в море, а интегрируется в бере

«Газпром нефть» внедрила цифровую систему управления логистикой в Арктике «Газпром нефти», работает в трех режимах: долгосрочное и оперативное планирование, диспетчеризация арктического флота и аналитика с использованием искусственного интеллекта. Аналитическая сист

Власти со скрипом дали частоты на спутниковый интернет в Арктике тию «Космическая связь» (ГПКС) частоты для создания высокоэлептической системы спутниковой связи «Экспресс-РВ». Об этом сообщил CNews представитель Минкомсвязи, курирующего работу комиссии. Связь для Арктики и Северного морского пути Проект «Экспресс-РВ» реализуется по поручению Совета безопасности. Бывший министр связи Николай Никифоров оценивал затраты на создание системы в 90 млрд руб. С

Orange Business Services обеспечит суда Арктического морского пароходства безлимитным интернетом на Северном морском пути Одновременная видимость антенной нескольких спутников минимизирует риски проблем со связью даже на арктических широтах (выше 72 параллели). Решение предоставляется по сервисной модели (OPEX) с

«Транзас» представил технологии для решения задач безопасности мореплавания в Арктике нажера NTPRO 5000 и разработал ряд тренажерных моделей судов, предназначенных для работы в условиях Арктики. «Транзас» также разработал трехмерную модель акватории порта Сабетта для использован

Россия и Китай обсудили проект подводного магистрального кабеля вдоль арктического побережья России азила заинтересованность в развитии проекта по строительству подводного магистрального кабеля вдоль арктического побережья России. На встрече отмечалось, что в настоящий момент данный проект пр

МТС подвела итоги развития мобильной связи в населенных пунктах арктических и северных районов Якутии МТС подвела итоги совместного с Министерством связи проекта по обеспечению мобильной связью малочисленных населенных пунктов арктических и северных районов Республики Саха (Якутия). Как рассказали CNews в компании, сотовая связь впервые появилась в шести населенных пунктах численностью менее 200 человек.Впервые мобил

МТС и Правительство Якутии продолжают строить сеть в арктических районах нкурсе на получение субсидии от Министерства связи и информационных технологий республика Саха (Якутия), в рамках которой оператор обеспечит мобильной связью ещё семь малочисленных населенных пунктов арктических и северных районов республики. Субсидия предназначается для приобретения и доставки оборудования, а также для ведения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ для организации

Таинственные звуки в водах Арктики озадачил канадское правительство В настоящее время канадские военные изучают необычный гудящий звук, который, похоже, исходит с поверхности морского дна в отдаленном районе Арктики. Этот звук отпугивает животных и мешает охотиться местным племенам эскимосов поселения Иглулик.Таинственный гул фиксировали в регионе пролива Фьюри-энд-Хекла, примерно в 120 км от эским

Русское Географическое Общество оценило работу Omnicomm Online на Крайнем севере ров, пройдя в общей сложности более 5 тыс. км, большая часть из которых приходилась на первозданную Арктику. За время экспедиции, помимо основных задач – проведения экологического мониторинга а

«Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом деловой центр «Арктика» в Мурманске В 1 квартале 2016 г. Мурманский филиал «Ростелекома» переключил с технологии xDSL на оптическую технологию ETTH (Ethernet To The Home) ДЦ «Арктика», тем самым выступив основным поставщиком проводного интернета в современном деловом центре Заполярной столицы В результате модернизации сети связи на всех бизнес-этажах и в залах для п

МТС и Правительство Якутии построят сеть в Арктике де в конкурсе на получение субсидии от Министерства связи и информационных технологий Республика Саха (Якутия) на строительство сетей для обеспечения мобильной связью малочисленных населенных пунктов арктических и северных районов Якутии. Субсидия предназначается для приобретения и доставки оборудования, а также для ведения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ для организации сото

Русское географическое общество протестирует решение Omnicomm на Крайнем севере Таймырский полуостров, пройдя 5683 километра, большая часть из которых приходилась на первозданную Арктику. За 3 месяца участники экспедиции преодолеют маршрут, протяженность которого составит

Система Omnicomm испытана Русским географическим обществом в Арктике Система мониторинга Omnicomm прошла успешные испытания в суровых условиях Арктики, показав высокую точность показаний и бесперебойную работу в экспедиции Русского геог

Softline создала суперкомпьютер для Северного (Арктического) федерального университета ания Softline объявила о завершении комплексного проекта по созданию суперкомпьютера для Северного (Арктического) федерального университета. Благодаря работам, включающим поставку и внедрение н

Fujitsu построила суперкомпьютер в Северном (Арктическом) федеральном университете им. Ломоносова рудование Fujitsu стало основой для построения суперкомпьютера в центре обработки данных Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова. Инициатором закупки выступила