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Арктический дата-центр RUVDS будет сброшен с Ил-76 на дрейфующую льдину

Серверное оборудование, которое планируется к развертыванию на дрейфующей льдине в Арктике, будет сброшено с борта Ил-76. Также при поддержке проекта с этого же самолета будет осуществлен первый в мире стратосферный прыжок на Северный полюс с высоты более 10 тыс. метров. Об этом CNews сообщили представители RUVDS.

Прыжок планируется совершить в период с 2 по 6 апреля 2024 г. Рекорд будет установлен Героем России, летчиком-космонавтом Михаилом Корниенко, пилотом-инструктором Александром Лынником и директором ООО «Стратонавтика» Денисом Ефремовым. Дата-центр рассчитан на работу в экстремальных условиях. Его форм-фактор предполагает надежность и мобильность, что позволит доставить дата-центр на льдину путем сброса с самолета.

«В проекте арктического ЦОД мы ставим цель проверить оборудование по максимуму, и десантирование – лучший вариант, позволяющий испытать весь спектр возможных нагрузок. Конечно, мы рады, что наша аппаратура фактически десантируется вместе с людьми, осуществляющими рекордный прыжок из стратосферы на Северный полюс, ведь над полюсом атмосфера тоньше и стратосфера начинается уже с 10 км. В итоге оба события дополнительно привлекут внимание к заполярью, подчеркивая его важность и перспективность», – сказал генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин.

В начале марта 2024 г. в рамках подготовки к рекордному прыжку участники проекта прошли испытания в термо- и баро-камерах и осуществили тестовый прыжок с 6 тыс. метров. Все использованное оборудование подтвердило свою работоспособность.

Компактный дата-центр будет запущен на территории расположенного в непосредственной близости от Северного полюса ледового лагеря «Барнео». Серверное оборудование, доставленное в лагерь, будет поддерживать связь со спутником RUVDS, передавая через него свою телеметрию. Хостинг-провайдер и специалисты из ООО «Стратонавтика», выступающего техническим партнером проекта, будут отслеживать точность переданных данных и их качество.

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Цифровизация

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RUVDS — российский хостинг-провайдер VPS/VDS серверов, основным направлением деятельности которого является оказание услуг IAAS корпоративного класса. Компания располагает своим дата-центром уровня TIER 3 в городе Королев, а также семью гермозонами в России (две гермозоны в Москве и по одной в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке).

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