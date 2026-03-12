Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191567
ИКТ 14768
Организации 11430
Ведомства 1495
Ассоциации 1083
Технологии 3558
Системы 26653
Персоны 83364
География 3040
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 885

Ефремов Денис


СОБЫТИЯ


12.03.2026 RUVDS запустил дата-центр в Антарктиде 1
12.03.2026 Начались испытания российского дата-центра в Антарктиде 2
24.04.2024 Арктический дата-центр RUVDS доказал свою эффективность в условиях Крайнего Севера 1
12.04.2024 Арктический дата-центр RUVDS доставлен на дрейфующую льдину с помощью Ил-76 1
26.03.2024 Первые стратонавты современной России и первый стратосферный̆ прыжок на Северный̆ полюс 1
19.03.2024 Арктический дата-центр RUVDS будет сброшен с Ил-76 на дрейфующую льдину 1
02.11.2020 Fort Ross Ventures объявил о запуске фонда поздних стадий 1
10.04.2012 «Астерос» создал платформу эффективных коммуникаций для Schneider Electric 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Ефремов Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Стратонавтика 10 5
RuVDS - МТ Финанс 82 4
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 642 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1311 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 584 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4650 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1084 1
Schneider Electric 594 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 194 1
Da Vinci Capital - Da Vinci Capital Management - Da Vinci Private Equity Fund 19 1
Энергогарант САК ПАО 8 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1149 1
FortRoss Ventures - Fort Ross Seed Fund - венчурный фонд 22 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1824 1
Газпром ПАО 1433 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 1
Gett 87 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 1
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 19 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 58 1
ФКР - Федерация космонавтики России 7 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 791 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12185 5
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3122 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32160 4
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1281 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34318 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3096 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1195 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10087 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2363 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4342 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25677 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13181 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15071 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 458 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17315 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74496 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32416 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17319 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19195 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9454 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5699 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5944 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7755 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3297 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6059 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8500 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 4
Avaya Call Management System - Avaya CMS 29 1
Avaya Aura 121 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 144 1
Корниенко Михаил 25 4
Лынник Александр 4 4
Цаплин Никита 74 3
Соколюк Валерий 31 1
Орловский Виктор 403 1
Россия - РФ - Российская федерация 159457 6
Арктика - Северный полюс 181 5
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 843 4
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 251 2
Россия - СФО - Новосибирск 4736 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1732 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18913 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3331 2
Земля - планета Солнечной системы 10717 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4356 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46310 2
Франция - Французская Республика 8024 1
Израиль 2797 1
Азия - Азиатский регион 5791 1
Европа 24725 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53687 1
Россия - Крайний Север 327 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1260 4
РГО ВОО - Барнео - комплексная высокоширотная арктическая экспедиция 7 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5998 3
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1368 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1348 2
Парашют - Прыжки с парашютом 118 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2259 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1842 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 111 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 99 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15358 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3780 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17536 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32206 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51636 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2085 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 504 2
Forbes - Форбс 939 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 257 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424769, в очереди разбора - 726903.
Создано именных указателей - 191567.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837