Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ордена России
Орденская система Российской Федерации
Государственные награды Российской Федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 37, упоминаний - 58
Ордена России упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
|Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
|Путин Владимир 1831 8
|Дуброво Игорь 4 4
|Никифоров Николай 1126 3
|Мишустин Михаил 302 2
|Крылов Алексей 4 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Генс Георгий 62 2
|Песков Дмитрий 65 2
|Волин Алексей 113 2
|Носков Константин 202 2
|Акимов Максим 167 2
|Шадаев Максут 384 2
|Голенков Руслан 1 1
|Маршанкулов Мурат 16 1
|Гусак Александр 1 1
|Басов Алексей 80 1
|Зверев Андрей 52 1
|Тюркин Михаил 38 1
|Маурин Владимир 1 1
|Кураш Антон 32 1
|Докучаев Дмитрий 14 1
|Вирцер Евгений 22 1
|Букашкин Сергей 2 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Стоянов Руслан 30 1
|Миронова Мария 1 1
|Лебедев Артемий 42 1
|Менакер Александр 1 1
|Бутин Александр 1 1
|Доброхвалова Татьяна 2 1
|Московец Александр 3 1
|Шойтов Александр 7 1
|Черкесова Бэлла 8 1
|Горянский Павел 15 1
|Зубов Игорь 3 1
|Иванов Сергей 175 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Греф Герман 205 1
|Белоусов Андрей 53 1
|Куракин Дмитрий 2 1
|Медиалогия 37 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771342, в очереди разбора - 675024.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771342, в очереди разбора - 675024.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru