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Ордена России
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Государственные награды Российской Федерации


30.06.2021 Алексей Волин назначен генеральным директором ФГУП «Космическая связь» 1
13.04.2021 Замглавы Минцифры по информационной безопасности назначен генерал-лейтенант с многолетним военным стажем 1
22.12.2020 «Рамблер» возглавила топ-менеджер Сбербанка 2
18.12.2020 Президент «Ростелекома» награжден орденом Александра Невского 2
11.12.2020 Умер Игорь Дуброво, экс-гендиректор «Ланита», один из первых информатизаторов банковской системы СССР и России 1
20.11.2020 Бывший вице-президент «Ростелекома» арестован по подозрению в коррупции 2
23.10.2020 Из Минцифры ушел знаменитый куратор медиа и интернета 1
29.08.2020 Наталью Касперскую и Артемия Лебедева наградили медалями «За заслуги перед Отечеством» 1
29.01.2020 Отвечать за цифровизацию России в Правительстве будет автор Олимпиады в Сочи 3
30.07.2019 Владимир Путин наградил орденом Почета генконструктора концерна «Автоматика» 1
26.02.2019 Экс-сотрудники ФСБ и «Касперского» получили 22 года и 14 лет тюрьмы за госизмену 1
10.09.2018 Власти: «SAP, Microsoft, Facebook и другие ИТ-гиганты не хотят уходить из России под санкциями» 1
29.08.2018 Путин уволил главного ИТ-шника МВД 1
10.07.2018 У Путина появился спецпредставитель по цифровизации. Под него создадут особую АНО 1
07.08.2015 Росавтодор заставит дороги «поумнеть» 1
28.04.2015 Николай Никифоров вручил коллективу «Ланит» благодарность президента РФ, а Игорю Дуброво — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 1
23.03.2015 В канун празднования Дня внутренних войск МВД РФ состоялась торжественная церемония памятного гашения почтовой марки, посвященной отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского внутренних войск МВД России 1
20.03.2015 21 марта 2015 г. состоится торжественная церемония памятного гашения почтовой марки, посвященной Отдельной дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД России 2
05.03.2015 Почтовая карточка с оригинальной маркой, посвященная 100-летию со дня рождения актера Г.С. Жженова, вышла в обращение 5 марта 1
19.02.2015 В Министерстве внутренних дел Российской Федерации погасили почтовые марки с изображениями орденов Мужества и Дружбы 8
19.02.2015 Владимир Путин поощрил «Ланит» в третий раз за последние три месяца 1
13.02.2015 Владимир Путин наградил гендиректора «Ланита» Игоря Дуброво медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 1
12.02.2015 Марка, посвященная ученому-физику С.П. Капице, вышла в почтовое обращение 2
09.02.2015 Анонс новых выпусков знаков почтовой оплаты на февраль 2015 г. 2
23.10.2014 В почтовое обращение выходит марка, посвященная оперной певице Г.П. Вишневской 5
23.10.2014 В почтовое обращение выходит марка, посвященная М.Т. Калашникову, конструктору стрелкового оружия 1
29.09.2014 Марки: анонс продукции на октябрь 2014 г. 2
26.08.2014 Анонс продукции на сентябрь 2014 г. 1
08.08.2014 В почтовое обращение выходят марки серии «Медали. К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 1
04.07.2014 В обращение выходит почтовая марка «Золотая медаль «Герой Труда Российской Федерации»» 1
02.07.2014 Анонс продукции на июль 2014 г. 1
10.04.2014 Российских производителей электроники ждет большая встряска 1
04.04.2014 Топ-менеджеры «Космической связи» отмечены государственными наградами 1
24.04.2013 Замглавы Минкомсвязи Александр Маслов намерен уйти в отставку 1
16.09.2009 "История войн: Александр Невский" в разработке 1
21.04.2009 В «ТТК-Южный Урал» новые назначения 1
29.07.2008 Владимир Минаев назначен директором департамента радиоэлектронной промышленности 2

Публикаций - 37, упоминаний - 58

Ордена России упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ланит ГК 1164 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 3
Инсистемс 33 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Ростех Швабе Холдинг 150 2
SpyLOG 17 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 96 1
Спецтехника и связь МВД России ФКУ НПО 7 1
Криптонит НПК - Научно-производственная компания 12 1
I-Defence 4 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 213 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1518 1
Мостелеком 36 1
Информатика Маркетинг Сервис 2 1
Ланит ЛАН АТМсервис 32 1
Ланит Консалтинг 4 1
Verisign 59 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 140 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 1
Rambler Group - Рамблер ГК 491 1
InfoWatch - Инфовотч 616 1
Facebook 3768 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
Microsoft Corporation 11226 1
Yandex - Яндекс 4106 1
SAP SE 3228 1
Ростех - Концерн Автоматика 398 1
РВК - Российская венчурная компания 476 3
Газпром ПАО 525 2
Почта России ПАО 1580 2
Аэрофлот 493 2
Amedia TV - Амедиа 30 2
Газпром-Медиа Холдинг 120 2
Реклама.ру 1 1
СВГК - Средневолжская газовая компания 7 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 185 1
Студия Артемия Лебедева 21 1
Lego 84 1
Assist - Ассист 126 1
Сколково - МММK - Московский международный медицинский кластер 6 1
Nissan - Японский автопроизводитель 138 1
Hyundai Motor 146 1
Нэклис-Банк 15 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Президент Российской Федерации 1443 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 7
Правительство РФ 2209 6
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 4
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 58 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 496 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
Администрация Президента РФ 271 2
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 21 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 162 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 415 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 381 1
Лефортовский районный суд города Москвы 5 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 49 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации 4 1
Минцифры РФ - Общественный совет 2 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Московский окружной Военный суд 1 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Экономический совет при президенте Российской Федерации 22 1
Счётная палата РФ 462 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Басманный районный суд города Москвы 47 1
Роснано 456 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3755 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1269 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
Электроника 65 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1360 1
ИСОД МВД РФ - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 27 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Infowatch Taigaphone (Тайгафон) 9 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 212 1
Путин Владимир 1831 8
Дуброво Игорь 4 4
Никифоров Николай 1126 3
Мишустин Михаил 302 2
Крылов Алексей 4 2
Дворкович Аркадий 169 2
Генс Георгий 62 2
Песков Дмитрий 65 2
Волин Алексей 113 2
Носков Константин 202 2
Акимов Максим 167 2
Шадаев Максут 384 2
Голенков Руслан 1 1
Маршанкулов Мурат 16 1
Гусак Александр 1 1
Басов Алексей 80 1
Зверев Андрей 52 1
Тюркин Михаил 38 1
Маурин Владимир 1 1
Кураш Антон 32 1
Докучаев Дмитрий 14 1
Вирцер Евгений 22 1
Букашкин Сергей 2 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Стоянов Руслан 30 1
Миронова Мария 1 1
Лебедев Артемий 42 1
Менакер Александр 1 1
Бутин Александр 1 1
Доброхвалова Татьяна 2 1
Московец Александр 3 1
Шойтов Александр 7 1
Черкесова Бэлла 8 1
Горянский Павел 15 1
Зубов Игорь 3 1
Иванов Сергей 175 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Греф Герман 205 1
Белоусов Андрей 53 1
Куракин Дмитрий 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 4
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Германия - Федеративная Республика 3693 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 855 3
Россия - Сочи 914 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 2
СССР - Ленинград 71 2
Земля - планета Солнечной системы 889 2
Россия - Владивосток 868 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 2
Украина 3417 2
Индонезия - Республика 389 2
Россия - Белгород 247 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Россия - Таганрог 113 1
Россия - Курск 234 1
Россия - Петропавловск-Камчатский 143 1
Россия - Малоярославец 11 1
Украина - Полтава 13 1
Северо-Восточная Азия 11 1
Москва - Красная площадь 23 1
Казахстан - Республика 2661 1
Канада - Нью-Денвер 4 1
Европа Западная 621 1
Япония 2827 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 1
Индия - Республика 2184 1
Франция - Французская Республика 2150 1
Россия - Республика Коми 425 1
Восточная Европа 1698 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
Ордена СССР - Орденская система СССР 11 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
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