Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Ордена России Орденская система Российской Федерации Государственные награды Российской Федерации

СОБЫТИЯ


20.07.2026 Экс-главу военного НИИ, занимающегося разработкой и аттестацией ПО, посадили на 13 лет 1
17.07.2026 «МегаФон» ускорил интернет на родине Александра Невского 1
04.02.2026 Музей-заповедник в Нижней Синячихе получил скоростной 4G-сигнал 1
23.12.2025 Владимир Ивин, замглавы ФТС России в интервью CNews: Речь идет о стопроцентном реинжиниринге всех наших систем и полном импортозамещении в течение пяти лет 1
25.06.2025 МТС на треть ускорила мобильный интернет в сахалинском селе Троицкое 1
18.04.2025 Арестован глава НИИ Минобороны, занимающегося разработкой и аттестацией ПО 1
08.04.2025 Участник программы «Время героев» Василий Винников назначен директором Кемеровского филиала «Ростелекома» 2
26.11.2024 Первый в мире ученый-командир космического корабля стал амбассадором компании «Аквариус» 1
25.10.2024 «МегаФон» ускорил интернет для туристов в Переславле – Залесском 1
24.10.2024 Скуратов Сергей Николаевич: вклад в становление уральской авиации 1
27.08.2024 МТС запустила аудиогид по древнейшему городу Тверской области 1
30.07.2024 Экс-начальника ЦСКА посадили на 13 лет за взятки при поставках мониторов 1
24.04.2024 Арктический дата-центр RUVDS доказал свою эффективность в условиях Крайнего Севера 1
09.04.2024 Тренд весны: тюменцы стали чаще интересоваться космосом 1
02.04.2024 Космонавт Александр Лазуткин стал новым лицом бренда RUVDS 1
12.12.2023 Космонавт Михаил Корниенко стал лицом бренда RUVDS 1
16.10.2023 Дмитрий Мерзлов назначен генеральным директором НИИ автоматической аппаратуры им. Семенихина 1
01.12.2022 Главой холдинга «РТ-Проектные технологии» стал Олег Менжинский 1
13.04.2022 Рукописные книги выдающегося книгописца и изографа оцифруют на «ЭларСкан» 1
24.03.2022 IVA MCU связала Международную космическую станцию и Московскую городскую Думу 1
15.12.2021 «Сёрчинформ» провела обучение для курсантов Росгвардии 1
30.06.2021 Алексей Волин назначен генеральным директором ФГУП «Космическая связь» 1
13.04.2021 Замглавы Минцифры по информационной безопасности назначен генерал-лейтенант с многолетним военным стажем 1
22.12.2020 «Рамблер» возглавила топ-менеджер Сбербанка 2
18.12.2020 Президент «Ростелекома» награжден орденом Александра Невского 2
11.12.2020 Умер Игорь Дуброво, экс-гендиректор «Ланита», один из первых информатизаторов банковской системы СССР и России 1
20.11.2020 Бывший вице-президент «Ростелекома» арестован по подозрению в коррупции 2
23.10.2020 Из Минцифры ушел знаменитый куратор медиа и интернета 1
29.08.2020 Наталью Касперскую и Артемия Лебедева наградили медалями «За заслуги перед Отечеством» 1
29.01.2020 Отвечать за цифровизацию России в Правительстве будет автор Олимпиады в Сочи 3
30.07.2019 Владимир Путин наградил орденом Почета генконструктора концерна «Автоматика» 1
22.04.2019 G-Core Labs объединила игроков World of Tanks и МКС 1
26.02.2019 Экс-сотрудники ФСБ и «Касперского» получили 22 года и 14 лет тюрьмы за госизмену 1
10.09.2018 Власти: «SAP, Microsoft, Facebook и другие ИТ-гиганты не хотят уходить из России под санкциями» 1
29.08.2018 Путин уволил главного ИТ-шника МВД 1
10.07.2018 У Путина появился спецпредставитель по цифровизации. Под него создадут особую АНО 1
07.08.2015 Росавтодор заставит дороги «поумнеть» 1
28.04.2015 Николай Никифоров вручил коллективу «Ланит» благодарность президента РФ, а Игорю Дуброво — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 1
23.03.2015 В канун празднования Дня внутренних войск МВД РФ состоялась торжественная церемония памятного гашения почтовой марки, посвященной отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского внутренних войск МВД России 1
20.03.2015 21 марта 2015 г. состоится торжественная церемония памятного гашения почтовой марки, посвященной Отдельной дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД России 2

Публикаций - 101, упоминаний - 133

Ордена России и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
МегаФон 10742 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 4
Satellic 4 3
Ascom Holding AG - Ascom Nordic 28 3
RuVDS - МТ Финанс 107 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 2
Руссобит-М 266 2
Связьинформ 88 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - НИЦ имени Г.Н. Бабакина ФГУП - Научно-испытательный центр имени Г.Н. Бабакина 9 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 2
Microsoft Corporation 25775 2
Apple Inc 13154 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 2
Инсистемс - Инженерные системы и сервис 42 2
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 149 2
Metrocom - Метроком 89 1
Мостелеком 76 1
Digital October - Андер Девелопмент - Телемаркер 9 1
МТС - Интеллект Телеком 43 1
Информатика Маркетинг Сервис 2 1
Ланит - ЛАН АТМсервис 37 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 1
Ланит Консалтинг 14 1
Совзонд - Sovzond 123 1
М2М телематика - НИС М2М 236 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 1
ТТК Урал макрорегион - ТТК Южурал - Южуралтранстелеком - УМС - Уральские Мобильные Сети 81 1
ЦИПРТ НП - Центр исследования проблем развития телекоммуникаций 8 1
Стратонавтика 13 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Ленсвязь 43 1
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 6
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 6
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 42 4
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 3
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 3
РВК - Российская венчурная компания 571 3
Почта России ПАО 2370 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 3
Gett 88 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 3
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 3
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 35 2
Русский Страховой Центр 9 2
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 2
МХТ имени А.П. Чехова - Московский Художественный театр имени А. П. Чехова 6 2
Ростех - Рособоронэкспорт - РСЦ СОАО - Русский страховой центр Страховое Открытое Акционерное Общество 2 2
Safran - Snecma - Société Nationale d'Étude et de Construction de Moteurs d’Avions - Национальное общество по разработке и конструированию авиационных моторов 42 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 2
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 2
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 67 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 2
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 23 1
Реклама.ру 1 1
Глобэкс банк 47 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Комета ЦНПО - Корпорация космических систем специального назначения 10 1
РЖД ДФО ДВЖД - Дальневосточная железная дорога 19 1
Телефорум 93 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 1
Театр Вахтангова - Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова 10 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 8
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
Петербургский метрополитен ГУП 150 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 4
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 4
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 3
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 24 3
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 2
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 2
МВД РФ ВВ - Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации 37 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 2
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 2
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 2
Правительство Республики Дагестан - органы государственной власти 41 2
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 4
Международная академия связи - МАС 46 4
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 3
Международная Академия транспорта 5 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
ФКР - Федерация космонавтики России 7 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
АВБД ОВД и ВВ России - Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России 1 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
Cyprus-Russian Business Association - Ассоциация российских бизнесменов на Кипре 1 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 22
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 6
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 5
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 4
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 3
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1007 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 3
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 3
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 3
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 456 3
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 985 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 2
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 509 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 8
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 4
Ростех - ОДК ММП имени В.В. Чернышева - РД - Турбовентиляторный двигатель 15 3
Ростех - КРЭТ - Фазотрон-НИИР - Жук - семейство многофункциональных авиационных бортовых радиолокационных станций (БРЛС) 12 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
Космодром Байконур 1072 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Як - серия одномоторных самолётов-истребителей 34 3
Clash of Clans - Компьютерная игра (стратегия) 16 2
Apple Beats - Apple Beats Flex 118 2
Rovio Mobile - Angry Birds 112 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 2
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 109 2
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 93 2
Zynga Farmville 14 2
Apple iLife GarageBand 58 2
Рубин ЦКБ МТ - 955 Борей - К-535 Долгорукий Юрий - К-551 Владимир Мономах - К-550 Александр Невский - Дмитрий Донской - 667БДР Кальмар - 667БДРМ Дельфин - российские атомные подводные лодки (АПЛ) стратегического назначения 31 2
GungHo Online Entertainment - Puzzle & Dragons 6 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Cars - Mercedes-Benz S-Class - Mercedes-Benz C-Class - Mercedes-Benz E-Class - Mercedes-Benz SLK-Class - Mercedes-Benz GLE-Class - Mercedes-Benz AMG 104 2
Apple - App Store 3109 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 2
НТР - Новые телеком-решения 37 2
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 2
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 65 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - ЯК серия самолётов 24 1
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 1
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 56 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-70 - военно-транспортный самолёт, грузовой самолёт, грузопассажирский самолёт 23 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 1
РКК Энергия - Мир - орбитальная станция 21 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 94 1
OpenAI - ChatGPT 719 1
РКК Энергия - Клипер - многоцелевой пилотируемый многоразовый космический корабль 24 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Луна - автоматическая межпланетная станция для изучения Луны и космического пространства - Луноход 23 1
Путин Владимир 3454 12
Никифоров Николай 1138 4
Дуброво Игорь 4 4
Авдеев Сергей 29 3
Шишкарев Сергей 6 3
Цаплин Никита 87 3
Шадаев Максут 1210 3
Недосеков Андрей 25 3
Левитин Игорь 35 3
Шалманов Сергей 202 2
Батурин Юрий 7 2
Краус Олег 12 2
Невский Александр 21 2
Капица Сергей 8 2
Беляев Михаил 13 2
Радонежский Сергий 9 2
Калашников Михаил 8 2
Котов Виктор 2 2
Вишневская Галина 4 2
Измайлова Катерина 2 2
Козлов Леонид 2 2
Капица Петр 6 2
Батали Марио 2 2
Лазуткин Александр 4 2
Циклис Борис 3 2
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 62 2
Stewart Martha - Стюарт Марта 3 2
Протасов Андрей 2 2
Толбоев Магомед 2 2
Акимов Максим 192 2
Осеевский Михаил 350 2
Носков Константин 241 2
Мишустин Михаил 787 2
Белоусов Андрей 149 2
Волин Алексей 122 2
Песков Дмитрий 129 2
Генс Георгий 79 2
Дворкович Аркадий 216 2
Швецов Владимир 52 2
Гурко Александр 139 2
Россия - РФ - Российская федерация 166164 68
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 48
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 26
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 11
Земля - планета Солнечной системы 10865 11
Европа 24963 7
Франция - Французская Республика 8177 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 6
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 6
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 5
Индия - Bharat 5869 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Россия - СФО - Новосибирск 4875 5
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 5
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 121 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Центральный район - Невский проспект 79 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 4
Казахстан - Республика 6047 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
Украина 7928 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 4
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 4
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 4
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 3
СССР - Ленинград 112 3
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 165 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 40
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 31
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 24
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 20
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 14
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 8
Ордена СССР - Орденская система СССР - Награды СССР 43 7
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 7
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 661 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 6
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 6
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 531 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 6
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 611 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 5
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 4
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 4
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 357 4
Филателия - коллекционирование и изучения знаков почтовой оплаты, филателистических материалов 81 4
Образование в России 2893 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 3
Мастер связи - ведомственная награда отличившимся работникам, занятым в отраслях связи и телекоммуникаций 24 3
Ордена Российской империи 7 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 3
Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года 21 3
Парашют - Прыжки с парашютом 119 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
РИА Новости 1033 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
Мурзилка 4 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
Ведомости 1466 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
НМГ - Медиалогия 37 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 5
РАН - Российская академия наук 2122 4
Минобороны РФ - РВСН ВА - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 12 3
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 3
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 2
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 2
Казанский ГМУ - Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 14 2
МГУ ИСАА - Институт стран Азии и Африки 10 2
РАН ИФП - Институт физических проблем им. П. Л. Капицы РАН 8 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 2
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 36 1
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 1
Центр оперного пения Галины Вишневской 2 1
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 1
University of Manchester - Манчестерский университет 77 1
Театральный институт имени Бориса Щукина 4 1
Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина 3 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 1
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 33 1
БГТУ имени В.Г. Шухова - Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 16 1
Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии Российской Федерации 1 1
КНУ - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 5 1
ИФТИ АНО - Институт физико-технической информатики 11 1
ГИЭФПТ - Государственный институт экономики, финансов, права и технологий 8 1
РАНХиГС - СЗИУ - Северо-Западный институт управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 15 1
Delhi University - Делийский университет 4 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 56 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 4
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 4
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 4
День молодёжи - 27 июня 1087 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 2
Aero India - Международная авиакосмическая выставка 7 1
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 19 1
РАН - Награды Российской академии наук - Золотые медали и премии выдающихся учёных Президиума РАН 1 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
ITU - World Information Society Day - Всемирный день электросвязи и информационного общества - 17 мая 9 1
РАН Премия имени А.Н. Туполева 1 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 23 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
День Защитника отечества - 23 февраля 66 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще