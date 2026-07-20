Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ордена России Орденская система Российской Федерации Государственные награды Российской Федерации
СОБЫТИЯ
Публикаций - 101, упоминаний - 133
Ордена России и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 12
|Никифоров Николай 1138 4
|Дуброво Игорь 4 4
|Авдеев Сергей 29 3
|Шишкарев Сергей 6 3
|Цаплин Никита 87 3
|Шадаев Максут 1210 3
|Недосеков Андрей 25 3
|Левитин Игорь 35 3
|Шалманов Сергей 202 2
|Батурин Юрий 7 2
|Краус Олег 12 2
|Невский Александр 21 2
|Капица Сергей 8 2
|Беляев Михаил 13 2
|Радонежский Сергий 9 2
|Калашников Михаил 8 2
|Котов Виктор 2 2
|Вишневская Галина 4 2
|Измайлова Катерина 2 2
|Козлов Леонид 2 2
|Капица Петр 6 2
|Батали Марио 2 2
|Лазуткин Александр 4 2
|Циклис Борис 3 2
|Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 62 2
|Stewart Martha - Стюарт Марта 3 2
|Протасов Андрей 2 2
|Толбоев Магомед 2 2
|Акимов Максим 192 2
|Осеевский Михаил 350 2
|Носков Константин 241 2
|Мишустин Михаил 787 2
|Белоусов Андрей 149 2
|Волин Алексей 122 2
|Песков Дмитрий 129 2
|Генс Георгий 79 2
|Дворкович Аркадий 216 2
|Швецов Владимир 52 2
|Гурко Александр 139 2
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
|НМГ - Медиалогия 37 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.