Главой холдинга «РТ-Проектные технологии» стал Олег Менжинский

Генеральным директором компании «РТ-Проектные технологии» госкорпорации «Ростех» назначен Олег Менжинский. Решение о назначении было принято акционером компании.

Олег Менжинский ранее работал заместителем руководителя холдинга. В новой должности он будет заниматься реализацией перспективных проектов в области информационных технологий, их развитием и внедрением в структуру государственных закупок, в том числе использованием систем контроля за ценообразованием при госзакупках как в гражданской, так и в военной сфере.

«Задачи, над которыми сегодня работает холдинг «РТ-Проектные технологии», нацелены на реализацию национальных проектов в интересах и наших граждан, и страны в целом. Спектр направлений широк – от государственных закупок малого объема до внедрения на критически важных объектах отечественного ПО, например, российской системы бронирования авиабилетов, и обеспечения «иммунитета» к киберугрозам. Мы делаем ставку на высококвалифицированных руководителей, которые смогут качественно решать поставленные задачи, в том числе в рекордно короткие сроки, и не боятся принимать порой жесткие, нестандартные решения», – сказал заместитель генерального директора «Ростеха» Александр Назаров.

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Олег Менжинский родился в Москве. Имеет два высших образования, в том числе техническое. Более двадцати лет прослужил в органах Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Награжден государственной наградой – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также целым рядом поощрений и благодарностей от руководства различных министерств и ведомств.