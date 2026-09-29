Что мешает ИИ-ассистенту корректно решать задачи сотрудников

Компании всё активнее внедряют ИИ: создают корпоративных ассистентов, автоматизируют аналитику, экспериментируют с агентами. Следующий шаг — дать сотруднику возможность задавать вопросы на естественном языке и получать ответы на основе корпоративных данных, причём ассистент должен сам находить информацию, строить отчёты и показывать первоисточники. Но корпоративный ИТ-ландшафт устроен иначе: данные разбросаны по учётным системам, CRM, хранилищам и Excel-файлам, одни и те же сущности называются по-разному, а часть знаний хранится только в документах и сканах. Для ИИ такой разрозненный массив не становится единой базой знаний. В этом и состоит разрыв: чтобы ассистент опирался на актуальные данные, их нужно подготовить для использования искусственным интеллектом.

Корпоративный ИИ упирается в данные

Одна из проблем — данные компании, как правило, распределены между множеством систем. Продажи могут учитываться в одной системе, клиентские данные — в другой, часть отчетности хранится в Excel, сведения из интернет-магазина и маркетплейсов выгружаются отдельно. Чтобы ответить даже на относительно простой бизнес-вопрос, информацию приходится собирать и сверять вручную.

Есть и другая, не менее важная проблема. Значительная часть корпоративных знаний вообще не находится в привычных таблицах и базах данных. Это договоры, PDF и DOC-файлы, сканы, инструкции, чертежи, техническая документация и другие неструктурированные материалы.

Для человека это информация. Для аналитической системы — пока еще набор разрозненных объектов, которые необходимо найти, распознать, связать с другими данными и сделать доступными для обработки.

Поэтому корпоративный ИИ — это не просто большая языковая модель и окно чата. Чтобы он мог давать полезные ответы, под ним должна существовать среда, которая объединяет данные, преобразует их, описывает, контролирует их качество и предоставляет к ним управляемый доступ. Такой средой становится решение «Фабрика данных» (Digital Q.DataFactory) от «Диасофт».

От вопроса к ответу: ИИ-ассистенты, агенты и ML-прогнозы

Самый понятный для пользователя уровень — взаимодействие с корпоративной информацией на естественном языке.

Сотрудник формулирует вопрос так же, как если бы обращался к коллеге или аналитику. ИИ-ассистент получает доступ к разрешенному ему массиву корпоративной информации, находит релевантные данные и документы, сопоставляет их и формирует результат. Это может быть короткий ответ, подборка документов, аналитическая справка, таблица, график или отчет.

Для работы с корпоративными знаниями могут применяться RAG-подходы, векторный поиск и графовая аналитика. Они позволяют находить релевантную информацию не только по точному совпадению слов, но и с учетом смысла, контекста и связей между информационными сущностями.

Следующим уровнем становятся ИИ-агенты, которые могут автономно выполнять последовательность действий для решения задачи: найти необходимую информацию, обратиться к нескольким источникам, сопоставить результаты и подготовить итоговый материал.

А помимо диалогового ИИ, подготовленные данные используются для машинного обучения. Они (ML-модели) ищут закономерности и помогают принимать решения на их основе. В банковском бизнесе это может быть прогноз оттока клиента, оценка его лояльности или кредитного риска. В торговле — прогноз спроса или вероятности отказа от заказанного товара. В других отраслях набор сценариев будет своим. Результаты работы моделей могут быть представлены через инструменты бизнес-аналитики и дашборды, а обработку больших массивов информации обеспечивают вычислительные движки платформы.

«Фабрика данных» (Digital Q.DataFactory) позволяет организовать все этапы работы ИИ-агентов с данными, а также все этапы обучения и инференса ML-моделей в едином технологическом контуре организации.

Так интерфейсом к сложному корпоративному ландшафту постепенно становится не конкретная информационная система, а бизнес-задача, сформулированная человеком. Руководителю не так важно, какой именно движок выполняет запрос. Ему нужен ответ на бизнес-вопрос – например, как изменится спрос, где растет риск или какие клиенты требуют внимания.

Однако качество такого результата напрямую зависит от того, что находится под этим интерфейсом.

Где доверие к данным, там и доверие к ИИ

Чем больше решений компания передает аналитическим системам, ассистентам и агентам, тем выше становится цена ошибки в исходной информации. Если неточность в ручном отчете может заметить аналитик, то ошибка в данных, которые автоматически используются моделью или ИИ-системой, способна масштабироваться уже без участия человека.

© VitalikRadko / Фотобанк Фотодженика Сотрудник формулирует вопрос к ИИ так же, как если бы обращался к коллеге или аналитику

В «Фабрику данных» входят механизмы контроля качества данных. Проверки могут запускаться при загрузке информации или по расписанию и отслеживать, соответствует ли она заданным требованиям.

Одновременно необходимо понимать происхождение информации: откуда появился конкретный показатель, через какие трансформации он прошел, что означает поле, какая система является его источником. В управлении данными это называется родословной данных (Data Lineage). Для ИИ этот механизм решает проблему объяснимости: если ассистент выдает цифру или факт, платформа позволяет проследить весь путь этой информации - от исходной строки в источнике до конкретной ML-модели. Это исключает «галлюцинации» и дает бизнесу понимание, на чем именно основано решение машины.

Для визуализации этих связей используется каталог данных — карта корпоративной информации. Он хранит не сами бизнес-данные, а сведения о них: какие информационные сущности существуют в компании, где они находятся и как связаны между собой. Так появляется управляемый слой метаданных, благодаря которому данные перестают быть набором неизвестных таблиц и файлов и превращаются в понятную информационную систему.

Именно такой контекст особенно важен для ИИ. Ассистент должен не просто найти похожий фрагмент текста, а понимать, с какими данными он работает и насколько им можно доверять.

Безопасность данных и контроль ИИ-агентов

Когда с данными начинает работать ИИ, традиционные средства защиты оказываются недостаточными. «Фабрика данных» выстраивает безопасность на нескольких уровнях.

Во-первых, это защита самих данных (Data Security). Платформа реализует ролевую модель доступа (RBAC) и атрибутную модель (ABAC). Это значит, что один и тот же датасет может быть доступен разным пользователям в разных «срезах»: рядовой сотрудник увидит агрегированные цифры без персональных данных, а руководитель отдела — детализированную информацию вплоть до конкретного клиента. Применяется маскирование чувствительных полей и шифрование.

Во-вторых, это безопасность работы ИИ-агентов (ИИ Security). Главная угроза при внедрении корпоративного ИИ - риск того, что ассистент «вытащит» конфиденциальную информацию (например, коммерческую тайну или ПДн) и покажет ее пользователю, у которого нет на это прав, или подвергнет данные «отравлению» (prompt injection). Чтобы этого избежать, «Фабрика данных» применяет подход нулевого доверия. ИИ-агент не имеет собственных привилегий. Когда пользователь задает вопрос, агент обращается к данным строго в контексте прав и ролей этого конкретного пользователя. Векторный поиск и RAG-механизмы работают поверх проиндексированных данных, но отдача результатов в языковую модель[ фильтруется политиками доступа на уровне строк и столбцов.

Более того, все действия ИИ-агентов логируются. Платформа хранит не только историю запросов пользователей, но и «цепочку рассуждений» агента: к каким таблицам он обращался, какие документы анализировал и почему принял такое решение. Это обеспечивает прозрачность алгоритмов и позволяет проводить аудит.

Единая среда вместо набора разрозненных систем

«Фабрика данных» помогает создать единую среду хранения и обработки информации: данные загружаются из источников, проходят необходимые преобразования и попадают в единое хранилище, где становятся доступными для дальнейшей обработки.

При этом отдельная задача — подготовка информации, которая изначально не существует в удобном для аналитики виде. В компании могут храниться тысячи PDF-файлов, договоров, презентаций, сканов, чертежей и других документов. Если просто перенести их в единое хранилище, сами по себе они не станут частью аналитической среды. Поэтому между источником информации и ее дальнейшим использованием необходим слой автоматического преобразования. Конвейеры обработки и ETL-инструменты в «Фабрике данных» получают данные из различных источников, выполняют необходимые преобразования и приводят информацию к форме, пригодной для хранения, поиска, аналитики, машинного обучения и использования ИИ.

Архитектурно решение строится по принципу озера данных (Data Lakehouse). Основой этого слоя служит объектное хранилище «S3 Архипелаг», рассчитанное на работу с большими объемами информации. Именно здесь формируется единая среда, в которой могут накапливаться данные из различных корпоративных источников с сохранением в современных табличных форматах (например, Iceberg) и поддержкой ACID-транзакций, контролем версий и схем данных.

За обработку данных внутри платформы отвечает отдельный вычислительный слой. В него входят движки, рассчитанные на разные типы нагрузки: для преобразования больших массивов данных, для быстрого доступа к информации для запросов BI-систем и ML-моделей, для обеспечения высокой скорости работы дашбордов и обращения моделей к данным и т.д.

Главный принцип — поэтапность

У компаний, которые приходят к задаче управления данными, обычно уже существует собственный ИТ-ландшафт. Где-то внедрено хранилище, где-то используются open-source-инструменты, где-то уже работает BI или собственный ETL.

«Фабрика данных» как конструктор: ее продукты и компоненты можно внедрять отдельно и интегрировать с существующими решениями. Компания может не заменять весь стек, а закрыть конкретные пробелы – например, добавить каталог данных, усилить контроль качества или подключить инструменты машинного обучения. Это позволяет развивать работу с данными постепенно.

Имеет смысл начинать не с выбора конкретного продукта, а с проведения диагностики. Какие источники данных есть у компании? Где возникают потери качества? Какие инструменты уже внедрены? Что сотрудники делают вручную? И, главное, какую бизнес-задачу необходимо решить первой?

Для одной компании первостепенной задачей станет прогнозирование спроса. Для другой – консолидация отчетности. Для третьей – создание единой картины клиента. Для четвертой – подготовка информационной базы для корпоративного ИИ. Отправной точкой в каждом случае должна быть не технология, а задача.

Вместо заключения

Сегодня искусственный интеллект создает у бизнеса понятное желание быстрее перейти к внедрению ИИ-ассистента, начать строить прогнозы, автоматизировать аналитику. Но именно эта спешка особенно хорошо показывает ценность фундаментальной работы с данными.

ИИ не отменяет управление данными, а повышает значимость этого процесса. Чем больше решений компания хочет принимать на основании алгоритмов, тем выше требования к полноте, качеству и доступности информации.

Поэтому главным результатом внедрения платформы управления данными становится не само хранилище, каталог или очередной дашборд. Это возможность создать внутри компании единое пространство, в котором информация собирается по понятным правилам, проверяется, описывается и становится доступной для дальнейшего использования – человеком, аналитической моделью или ИИ-ассистентом.

И только после этого данные действительно начинают работать на бизнес.