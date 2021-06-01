Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Data Fabric
DataFabric
Фабрика данных
Единое решение (концептуальная архитектура) управления хранением информации в системах разных производителей
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Публикаций - 39, упоминаний - 82
Data Fabric упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770420, в очереди разбора - 674102.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770420, в очереди разбора - 674102.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru