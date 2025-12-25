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Data Fabric DataFabric Фабрика данных Единое решение (концептуальная архитектура) управления хранением информации в системах разных производителей
Фабрики данных (Data Fabric) – гибкая и отказоустойчивая интеграция источников данных между платформами, делающая данные доступными везде, где они необходимы, независимо от того, где они находятся. Построение глобальных распределенных сетей данных.
- Цифровая трансформация - Экономика данных - Data economy
- Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных
- Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов
- Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных
- DataMesh - Data Mesh Architecture
- Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных
- Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|25.12.2025
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«Фабрика данных» от «Диасофт» поможет компаниям использовать искусственный интеллект для работы с данными
ata-pipeline», – сказал Илья Шуйков, руководитель продукта «Фабрика данных». Эффект для бизнеса от «Фабрики данных» и ИИ Digital Q.DataFactory обеспечивает бесперебойную и качественную поставку
|27.03.2025
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«Рег.ру» ускорил работу с облачной аналитикой в два раза
Российская компания «Рег.ру» разместила в облаке отказоустойчивую инфраструктуру ИТ-разработчика «Фабрика Данных». В рамках сотрудничества компании реализовали проект в области облачной аналитики и работы с Big Data. Об этом CNews сообщили представители «Рунити». Облачная платформа «Рег.ру»
|27.01.2022
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Halyk Bank построил фабрику данных с помощью DIS Group
дания цифровых продуктов. Антон Мусин, первый заместитель председателя правления Halyk Bank, сказал: «Мы наблюдаем интерес со стороны бизнес-сообщества и ИТ-профессионалов к нашему проекту построения фабрики данных, их доверие к выбранным технологиям. Опыт Halyk Bank подтверждает правоту аналитиков Gartner, включивших фабрики данных в число критически важных для бизнеса инвестиций в
|16.01.2020
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Октавиан Танасе: На смену рыцарям-джедаям приходят миллениалы с айпадом под подушкой
иционировать себя как разработчика ПО, который помогает бизнесу создать собственную «ткань» данных (Data Fabric). Расскажите, что именно вы подразумеваете под понятием Data Fabric? Октав
|19.06.2019
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NetApp преобразует Data Fabric для гибридного мультиоблака
ом простого пользовательского опыта в гибридном мультиоблаке. Только компания NetApp и ее стратегия Data Fabric предлагают своим заказчикам все необходимое, чтобы построить управление данными п
|30.10.2018
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NetApp представила новые сервисы и решения для NetApp Data Fabric
а о выходе своих продуктов: ONTAP 9.5, MAX Data, StorageGRID SG6060, NetApp Solution Support для FlexPod Flash Performance Guarantee. Эти новые сервисы и решения еще больше оптимизируют работу NetApp Data Fabric на периферии, в ЦОД и облаке, помогая предприятиям в полной мере использовать потенциал искусственного интеллекта (ИИ). Согласно отчету Gartner, к 2020 г. ИИ станет одной из пяти са
|01.11.2016
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NetApp представил решения для гибридных облаков
NetApp анонсировала решения и услуги для data fabric, позволяющие усилить контроль и улучшить безопасное перемещение данных в гибридном облаке. Как рассказали CNews в компании, также были представлены новые версии технологий NetApp Al
|16.09.2016
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GridGain Systems выпустила решения In-Memory Computing на базе Microsoft Azure
Компания GridGain Systems, разработчик программных решений на базе Apache Ignite, предоставила клиентам доступ к решениям GridGain In-Memory Data Fabric на облачной платформе Microsoft Azure. Об этом CNews сообщили в GridGain. Новинка GridGain на Azure позволит компаниям-поставщикам финансовых услуг использовать возможности интегрир
Data Fabric и организации, системы, технологии, персоны:
|Бочарникова Татьяна 83 12
|Kurian George - Джордж Кьюриан 12 8
|Ройфман Роман 16 6
|Чемезов Сергей 147 3
|Сахненко Сергей 91 3
|Рабинович Борис 8 3
|Reich Joel - Рейч Джоэл 6 3
|Грамматчиков Алексей 4 3
|Греф Герман 485 2
|Глазков Александр 151 2
|Назаров Александр 76 2
|Вальнер Александр 4 2
|Кулик Вадим 206 2
|Бровко Василий 60 2
|Петрова Екатерина 21 2
|Лихницкий Павел 71 2
|Шабанин Игорь 11 2
|Федечкин Эдуард 58 2
|Wüst Peter - Вюст Петер 5 2
|Спевак Сергей 12 2
|Евдокимова Евгения 6 2
|Жуков Сергей 39 2
|Huffstetler Jennifer - Хаффштетлер Дженнифер 6 2
|Swanborg Kate - Свонборг Кейт 2 2
|Рудычева Наталья 95 2
|Göbel Lars - Гёбель Ларс 2 2
|Борисов Пётр 10 2
|Озеров Владимир 21 2
|Шуйков Илья 5 2
|Касперская Наталья 319 1
|Марков Дмитрий 81 1
|Суровец Дмитрий 115 1
|Шадаев Максут 1210 1
|Петров Илья 11 1
|Панков Александр 82 1
|Богданов Кирилл 112 1
|Хасис Лев 105 1
|Абакумов Евгений 227 1
|Серебряникова Анна 77 1
|Сергеев Сергей 179 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
|Forbes - Форбс 1002 1
|Wikipedia - Википедия 650 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
|Fortune 211 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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