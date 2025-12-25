Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Data Fabric DataFabric Фабрика данных Единое решение (концептуальная архитектура) управления хранением информации в системах разных производителей

Фабрики данных (Data Fabric) – гибкая и отказоустойчивая интеграция источников данных между платформами, делающая данные доступными везде, где они необходимы, независимо от того, где они находятся. Построение глобальных распределенных сетей данных.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


25.12.2025 «Фабрика данных» от «Диасофт» поможет компаниям использовать искусственный интеллект для работы с данными

ata-pipeline», – сказал Илья Шуйков, руководитель продукта «Фабрика данных». Эффект для бизнеса от «Фабрики данных» и ИИ Digital Q.DataFactory обеспечивает бесперебойную и качественную поставку
27.03.2025 «Рег.ру» ускорил работу с облачной аналитикой в два раза

Российская компания «Рег.ру» разместила в облаке отказоустойчивую инфраструктуру ИТ-разработчика «Фабрика Данных». В рамках сотрудничества компании реализовали проект в области облачной аналитики и работы с Big Data. Об этом CNews сообщили представители «Рунити». Облачная платформа «Рег.ру»
27.01.2022 Halyk Bank построил фабрику данных с помощью DIS Group

дания цифровых продуктов. Антон Мусин, первый заместитель председателя правления Halyk Bank, сказал: «Мы наблюдаем интерес со стороны бизнес-сообщества и ИТ-профессионалов к нашему проекту построения фабрики данных, их доверие к выбранным технологиям. Опыт Halyk Bank подтверждает правоту аналитиков Gartner, включивших фабрики данных в число критически важных для бизнеса инвестиций в

16.01.2020 Октавиан Танасе: На смену рыцарям-джедаям приходят миллениалы с айпадом под подушкой

иционировать себя как разработчика ПО, который помогает бизнесу создать собственную «ткань» данных (Data Fabric). Расскажите, что именно вы подразумеваете под понятием Data Fabric? Октав
19.06.2019 NetApp преобразует Data Fabric для гибридного мультиоблака

ом простого пользовательского опыта в гибридном мультиоблаке. Только компания NetApp и ее стратегия Data Fabric предлагают своим заказчикам все необходимое, чтобы построить управление данными п
30.10.2018 NetApp представила новые сервисы и решения для NetApp Data Fabric

а о выходе своих продуктов: ONTAP 9.5, MAX Data, StorageGRID SG6060, NetApp Solution Support для FlexPod Flash Performance Guarantee. Эти новые сервисы и решения еще больше оптимизируют работу NetApp Data Fabric на периферии, в ЦОД и облаке, помогая предприятиям в полной мере использовать потенциал искусственного интеллекта (ИИ). Согласно отчету Gartner, к 2020 г. ИИ станет одной из пяти са
01.11.2016 NetApp представил решения для гибридных облаков

NetApp анонсировала решения и услуги для data fabric, позволяющие усилить контроль и улучшить безопасное перемещение данных в гибридном облаке. Как рассказали CNews в компании, также были представлены новые версии технологий NetApp Al
16.09.2016 GridGain Systems выпустила решения In-Memory Computing на базе Microsoft Azure

Компания GridGain Systems, разработчик программных решений на базе Apache Ignite, предоставила клиентам доступ к решениям GridGain In-Memory Data Fabric на облачной платформе Microsoft Azure. Об этом CNews сообщили в GridGain. Новинка GridGain на Azure позволит компаниям-поставщикам финансовых услуг использовать возможности интегрир

Публикаций - 94, упоминаний - 106

Data Fabric и организации, системы, технологии, персоны:

NetApp - Network Appliance 667 43
Microsoft Corporation 25775 15
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 15
Amazon Inc - Amazon.com 3277 10
Google LLC 12688 10
Nvidia Corp 4002 10
Oracle Corporation 7074 8
Diasoft - Диасофт 1144 8
Cisco Systems 5372 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 204 6
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 6
Darz 7 6
Broadcom - VMware 2610 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
SAP SE 5601 4
Veeam Software 345 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 4
Salesforce - Informatica 139 4
GridGain Systems - Гридгаин Рус 32 4
Dell EMC 5180 3
Commvault 187 3
Intel Corporation 12811 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 3
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 3
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 160 3
Samsung Electronics 11064 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
Nutanix 114 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Softline - Софтлайн 3743 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
SAS Institute 1082 2
Крок - Croc 1964 2
БАРС Груп 579 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 2
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 95 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 2
Salesforce - Tableau Software 123 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
Почта России ПАО 2370 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Альфа-Банк 1979 2
Русагро Группа Компаний 379 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 2
Снежная Королева - СК Трейд 62 2
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 61 2
Ростех - Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 2
РФПИ - РВК - GenerationS - корпоративный акселератор 23 2
ВТБ Корпоративный акселератор 26 2
eBay Inc 1640 1
Газпром ПАО 1493 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 1
Coursera 65 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Ингосстрах СПАО 478 1
Visa International 1993 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Volvo Cars 262 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 2
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
iCluster - Международный ИТ-кластер Нижегородской области 5 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 55 1
ОЭЗ ОАО - Особые экономические зоны 17 1
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 62 1
Росстандарт - РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 39 1
НПС НП - Национальный платежный совет 31 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 54
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 49
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 48
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 48
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 43
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 33
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 33
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 31
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 28
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 23
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 21
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 19
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 841 19
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 271 18
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 18
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 16
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 16
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 13
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 12
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных - OpenLakehouse 417 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 12
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 11
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 10
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 10
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 787 10
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 10
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 623 10
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 10
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 9
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 9
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 9
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 9
Hyperscalers - Гиперскейлеры создают т.н. «data fabric», распределённые сети для хранения данных, которые могут объединять множество облачных провайдеров, либо большие частные облака корпораций - Распределенное облако 116 9
NetApp ONTAP 69 18
Microsoft Azure 1526 16
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 104 16
Apache Hadoop 470 12
NetApp Data Fabric Solutions 30 12
NetApp SolidFire 23 10
NetApp StorageGRID - Netapp StorageGRID Webscale - NetApp StorageGRID SG 32 10
NetApp Cloud Insights 16 9
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 8
NetApp ONTAP Cloud Volumes 19 7
NetApp SnapLock Enterprise Software - NetApp SnapMirror - NetApp Snapshot - NetApp SnapManager - NetApp SnapProtect - NetApp SnapVault 39 7
NetApp E-Series СХД - NetApp EF-Series СХД 97 6
NetApp Private Storage 9 6
NetApp CVS - NetApp Cloud Volumes Service - NetApp Cloud Central - NetApp Cloud Manager - NetApp Cloud Control 21 5
NetApp FlexPod 25 5
NetApp ONTAP Select 8 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 5
NetApp OnCommand - NetApp OCI - NetApp OnCommand Insight - NetApp OnCommand Performance Manager - NetApp OnCommand Cloud Manager 15 5
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 4
NetApp MAX Data 4 4
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 163 4
Google Cloud Platform - GCP 383 4
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 4
NetApp HCI 11 4
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 188 4
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 155 4
NetApp Solution Support - NetApp AutoSupport - NetApp SupportEdge 7 4
NetApp AltaVault 9 4
GridGain In-memory Computing Platform - GridGain In-Memory Data Fabric - GridGain In-Memory SQL Grid 7 4
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 4
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 3
Microsoft Office 4170 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Microsoft Office 365 1042 3
NetApp Kubernetes Service - NetApp Kubernetes-as-a-service - NetApp Universal Control Plane for Managed Kubernetes 17 3
Depositphotos - фотобанк 405 3
Apache Ignite 16 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 2
Apple iOS 8583 2
Element Linux OS 3 2
Бочарникова Татьяна 83 12
Kurian George - Джордж Кьюриан 12 8
Ройфман Роман 16 6
Чемезов Сергей 147 3
Сахненко Сергей 91 3
Рабинович Борис 8 3
Reich Joel - Рейч Джоэл 6 3
Грамматчиков Алексей 4 3
Греф Герман 485 2
Глазков Александр 151 2
Назаров Александр 76 2
Вальнер Александр 4 2
Кулик Вадим 206 2
Бровко Василий 60 2
Петрова Екатерина 21 2
Лихницкий Павел 71 2
Шабанин Игорь 11 2
Федечкин Эдуард 58 2
Wüst Peter - Вюст Петер 5 2
Спевак Сергей 12 2
Евдокимова Евгения 6 2
Жуков Сергей 39 2
Huffstetler Jennifer - Хаффштетлер Дженнифер 6 2
Swanborg Kate - Свонборг Кейт 2 2
Рудычева Наталья 95 2
Göbel Lars - Гёбель Ларс 2 2
Борисов Пётр 10 2
Озеров Владимир 21 2
Шуйков Илья 5 2
Касперская Наталья 319 1
Марков Дмитрий 81 1
Суровец Дмитрий 115 1
Шадаев Максут 1210 1
Петров Илья 11 1
Панков Александр 82 1
Богданов Кирилл 112 1
Хасис Лев 105 1
Абакумов Евгений 227 1
Серебряникова Анна 77 1
Сергеев Сергей 179 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 53
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 16
Европа 24964 11
Германия - Федеративная Республика 13221 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 10
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 5
Казахстан - Республика 6048 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 4
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Европа Восточная 3138 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Ближний Восток 3154 3
Украина 7928 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Индия - Bharat 5869 2
Америка - Американский регион 2206 2
Канада 5081 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 2
Германия - Берлин 732 2
Беларусь - Минск 706 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 2
Южная Корея - Республика 7052 1
Ирландия - Республика 1051 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 41
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 25
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 23
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 15
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 9
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 9
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 7
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 6
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 5
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 5
Энергетика - Energy - Energetically 5855 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
Экономический эффект 1342 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Forbes - Форбс 1002 1
Wikipedia - Википедия 650 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Fortune 211 1
Gartner - Гартнер 3658 14
IDC - International Data Corporation 4975 13
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Fortune Global 500 295 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
CNews Инновация года - награда 155 1
IDC Financial Insights 10 1
Mordor Intelligence 35 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
IDC Data Thrivers 2 1
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 1
Opinion Matters 7 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 31 1
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 62 1
РВИ РВ - РВВКИУ РВ - Ростовский Военный институт Ракетных Войск им. Главного Маршала Артиллерии М. И. Неделина - ГОУ ВПО 3 1
МВД РФ АУ - Академия управления МВД России 11 1
ГосНИИ ГА - ГосНИИ ГА гражданской авиации - Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации 14 1
NetApp Directions 6 5
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
Microsoft Ignite 44 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Гайдаровский форум 9 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 1
CNews Большие данные 4 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Diasoft Special Conf 5 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще