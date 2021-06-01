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Data Fabric
DataFabric
Фабрика данных
Единое решение (концептуальная архитектура) управления хранением информации в системах разных производителей


01.06.2021 Почему цифровые двойники становятся мэйнстримом в энергетике 1
31.07.2020 Ростех разработал систему промышленного интернета вещей для контроля производственных процессов 1
19.05.2020 Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять? 2
02.03.2020 Как управлять корпоративными приложениями в мультиоблачных средах 7
16.01.2020 Октавиан Танасе: На смену рыцарям-джедаям приходят миллениалы с айпадом под подушкой 9
11.11.2019 NetApp представила программу для построения облачной инфраструктуры 1
14.10.2019 Как искусственный интеллект борется с туберкулезом 1
11.10.2019 Когда исчезнут бумажные деньги? ЦБ прогнозирует рост безналичных платежей 1
31.07.2019 Можно ли создать универсальную СХД с единым набором сервисов 7
19.06.2019 NetApp преобразует Data Fabric для гибридного мультиоблака 5
17.06.2019 Не только беспилотники: как автопром использует искусственный интеллект 1
22.04.2019 ВТБ подвел итоги первого корпоративного акселератора 2
02.04.2019 NetApp представила NetApp MAX Data с поддержкой Intel Optane DC 2
12.03.2019 Почти две трети компаний мира хотят развивать мультиоблачные стратегии 1
05.02.2019 ВТБ запустил семь пилотных проектов со стартапами из акселератора банка 1
29.11.2018 Пища роботов: как хранилища данных повлияют на будущее ИИ 1
12.11.2018 Когда российские заказчики перейдут на All Flash 1
30.10.2018 NetApp представила новые сервисы и решения для NetApp Data Fabric 1
24.10.2018 DreamWorks осуществляет цифровую трансформацию с решениями NetApp 1
20.09.2018 Когда All-Flash займет весь рынок СХД 1
20.08.2018 И целого облака мало: новый тренд определяет будущее индустрии СХД 1
17.08.2018 «Ростех» создает кластер для производства киберзащищенных высокоточных станков во Владимирской области 1
26.03.2018 Как искусственный интеллект делает бизнес успешным 2
06.12.2017 Ларс Гёбель: Современной компании жизненно необходимо интеллектуальное управление данными 1
29.11.2017 «Гравитация данных» меняет бизнес-процессы 2
26.10.2017 Какими будут ЦОДы следующего поколения? 3
13.10.2017 Как мультиоблака помогают стартапам пережить проблемы роста 2
03.10.2017 NetApp: Мультиоблака — это продолжение истории про мультивендорную закупку оборудования 4
25.09.2017 NetApp представила NVMe решения с системами корпоративного класса InfiniBand 1
03.07.2017 Как гибридные облака меняют ритейл 4
05.06.2017 NetApp представила новые решения для гибридного облака 6
24.03.2017 Как облака и большие данные меняют развивающиеся страны 1
22.02.2017 ЕЭК предлагает синхронизировать цифровые повестки в сфере промышленности 1
27.12.2016 NetApp представила новый массив начального уровня в портфеле All-Flash 1
01.11.2016 ИТ-директора хотят быструю и недорогую СХД 1
12.10.2016 Флеш-технологии в бизнесе: только скорость или полноценный сервис? 1
26.09.2016 Три пути к эффективности хранения данных: рецепт от NetApp 1
07.04.2016 В NetApp произошли новые назначения в руководстве 1
25.06.2015 NetApp выводит на массовый рынок флэш-массивы AFF8000 1

Публикаций - 39, упоминаний - 82

Data Fabric упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

NetApp 486 18
Nvidia Corp 2038 7
Microsoft Corporation 11168 6
Google LLC 7177 5
Cisco Systems 2056 5
IBM 3557 3
Ростех - Ростехнологии 2230 2
FreshDoc - ДокЛаб - КвикДок 5 2
Amazon Inc - Amazon.com 1473 2
Synpatic 3 2
WantResult 2 2
SAP SE 3220 2
Nutanix 70 2
NetApp Trident 16 2
Samsung Electronics 5730 2
Такском - Taxcom 119 1
Prisma - Нейронные сети 24 1
Alibaba Cloud 26 1
НПП Исток им. Шокина - Научно-производственное предприятие 19 1
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 82 1
Equinix 32 1
MGI Digital Technology 3 1
NXP Freescale Semiconductor 97 1
Ziax - Зиакс 3 1
Darz 7 1
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 53 1
Cambridge Consultants 1 1
Intel Corporation 4204 1
VMware 1830 1
Pure Storage 43 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Dell EMC 2419 1
Oracle Sun Microsystems 396 1
Western Digital Corporation - WDC 314 1
Veeam Software 250 1
Commvault 148 1
McKinsey & Company 121 1
Oracle Corporation 3363 1
Toshiba Corporation 1103 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
РВК - Российская венчурная компания 476 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
DreamWorks Animation LLC 15 2
GenerationS - Корпоративный акселератор 13 2
eBay Inc 534 1
Visa International 1346 1
Volvo Cars 155 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Автоматика КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 22 1
Ducati 5 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
НПС - Национальный платежный совет 2 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 9
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 7
Kubernetes 307 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 5
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 5
Flash 480 4
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 3
DevOps - Development и Operations 297 3
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 390 3
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 78 3
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 3
Persistent memory - Энергонезависимая память 6 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 2
NetApp SolidFire 18 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
Data Lake - Озеро данных 82 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 2
MultiCloud - Multi-Cloud - Многооблачность - Мультиоблачность 8 2
MQTT - Message Queuing Telemetry Transport - Сетевой протокол поверх TCP/IP для обмена сообщениями между устройствами 19 1
Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения 32 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 29 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
AIOps - input/output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 18 1
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 26 1
Cloud Native 19 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Freemium - Бизнес-модель "базовая функциональность доступна бесплатно, остальное-за деньги" 20 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 1
SRE - Site Reliability Engineering 6 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
NetApp ONTAP 34 9
AWS - Amazon Web Services 569 8
Microsoft Azure 1171 8
Nvidia GeForce GTX 2081 7
NetApp ONTAP Cloud Volumes 15 6
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 40 6
NetApp Data Fabric Solutions 18 5
NetApp MAX Data 4 4
NetApp Cloud Insights 6 4
NetApp ONTAP Select 7 4
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 75 3
NetApp AltaVault 9 3
Google Cloud Platform - GCP 194 3
NetApp HCI 10 3
NetApp SnapMirror 13 2
NetApp FlexPod 22 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 2
NetApp StorageGRID SG 2 2
Microsoft Azure NetApp Files 4 2
NetApp Kubernetes Service 5 2
NetApp Cloud Volumes Service 10 2
Apache Hadoop 339 2
NetApp E-Series СХД 57 2
NetApp Memory Accelerated Data - NetApp MAX Data 1 1
Nvidia DGX POD 2 1
Intel Optane Memory 81 1
NetApp CSA - NetApp Converged System Advisor 1 1
Linux OS 4276 1
Apple iOS 5742 1
NetApp Solution Support 1 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
NetApp Private Storage 9 1
NetApp Keystone 1 1
NetApp Snapshot 4 1
NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud 1 1
NetApp ONTAP AI 6 1
NetApp FlexPod Flash Performance Guarantee 1 1
NetApp SnapLock Enterprise Software 1 1
НПП Исток им. Шокина - IIoT.ISTOK 2 1
Cambridge Consultants - BacillAi 1 1
Бочарникова Татьяна 78 5
Kurian George - Джордж Кьюриан 11 3
Петрова Екатерина 16 2
Swanborg Kate - Свонборг Кейт 2 2
Reich Joel - Рейч Джоэл 5 2
Ройфман Роман 14 2
Göbel Lars - Гёбель Ларс 2 2
Бахур Владимир 11 1
Mohan Deepak - Мохан Дипак 6 1
Jean-Francois Marie - Жан-Франсуа Мари 3 1
Farber Kenneth - Фарбер Кеннет 1 1
Октавиан Танас 1 1
Dawkins Scott - Доукинс Скотт 1 1
Wike Jeff - Уайк Джефф 1 1
Ebener Stefan - Эбенер Стефан 1 1
Волков Станислав 1 1
Speciale Paul - Спешиаль Пол 1 1
Kljajic Milan - Кляджич Милан 1 1
Дегтярева Наталия 8 1
Huffstetler Jennifer - Хаффштетлер Дженнифер 6 1
Костенаров Константин 1 1
Новиков Сергей 30 1
Столяров Александр 12 1
Крис Гринвуд 1 1
Володин Вячеслав 62 1
Вальнер Александр 4 1
Дергунова Ольга 59 1
Сахненко Сергей 71 1
Чемезов Сергей 121 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 6
Германия - Федеративная Республика 3674 6
Европа 3788 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 4
Восточная Европа 1691 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Великобритания - Кембридж 71 1
Франция - Париж 375 1
Германия - Берлин 360 1
Россия - Владимирская область 369 1
Северная Америка 1416 1
Турция - Турецкая республика 956 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Америка 466 1
Ирландия - Республика 365 1
США - Лас Вегас - Las Vegas 405 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 11 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
Тинькофф Журнал 4 1
IDC - International Data Corporation 2729 7
Gartner 2197 2
PAC - Pierre Audoin Consultants 1 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 116 1
NetApp Insight Digital 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770420, в очереди разбора - 674102.
Создано именных указателей - 46354.
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