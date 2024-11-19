работку больших объемов данных и позволяет решать сложные вычислительные задачи в научных исследованиях, промышленности и других сферах, где необходимы значительные вычислительные мощности. «С Nvidia SuperPOD клиенты получают возможность использовать до 256 GPU одновременно, что обеспечивает высокую производительность и скорость вычислений. С таким масштабом, мощностью наши клиенты смогут у

Клиенты облачной платформы Yandex.Cloud получили возможность использовать графические процессоры (GPU) Nvidia A100 80G. Производительность GPU Nvidia A100 в сравнении с предыдущими поколениями увеличена в 2 раза. При этом новый графический процессор обладает самой быстрой в мире пропускно

ение для архитекторов и ученых по данным, а также бизнес-лидеров, расширяющее возможности платформы Nvidia DGX1 для реализации полномасштабных проектов в области искусственного интеллекта (дале

у себя первый в мире суперкомпьютер, специализирующийся на обучении нейросетей. Речь идет о модели DGX -1 от производителя Nvidia. Компьютер создан на базе нового поколения графических процессо