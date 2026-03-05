Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191274
ИКТ 14749
Организации 11418
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3555
Системы 26642
Персоны 83233
География 3034
Статьи 1575
Пресса 1277
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 884

РАН ИФМ Институт физики микроструктур РАН


СОБЫТИЯ


05.03.2026 Российские ученые создали сверхчувствительные детекторы для беспроводных сетей нового поколения 1
13.12.2024 В России написана «дорожная карта» создания суверенного литографа дешевле и проще, чем у ASML 2
12.12.2024 Юлия Сухорослова: У нас есть возможность довести российские разработки оборудования до экспортного уровня 2
09.12.2024 В России изготовлены фотонные интегральные схемы 90 нм и 350 нм 1
14.11.2024 Российские ученые разработали элементы системы управления синхротронным пучком для СКИФа 1
28.12.2023 Ученые ТПУ приступили к этапу изготовления станции «Микрофокус» для СКИФ 1
21.10.2022 В России создадут литограф для выпуска чипов с топологией 7 нм 1
05.07.2022 «Ростех» создал кремний из российских материалов для производства электронных приборов 1
18.05.2022 В России создают «железо» для производства чипов 28 нм 1
09.07.2008 Интерференционная литография: получено рекордное разрешение 1
21.03.2002 ИФМ РАН провел конференцию, посвященную нанотехнологиям 2

Публикаций - 11, упоминаний - 14

РАН ИФМ и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1616 4
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 72 4
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 164 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3326 2
Intel Corporation 12603 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1047 2
ЗНТЦ - ФИС - Фотонные интегральные схемы 4 1
Samsung Electronics 10749 1
Apple Inc 12802 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1227 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 173 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1393 1
Micron Technology - Crucial - Ballistix 353 1
Nikon 638 1
Ростех - Росэлектроника - Салют НПП - Научно-производственное предприятие 23 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd - Interface УКЦ 84 1
Applied Materials 302 1
Лассард 20 1
Элемент ГК - Нанотроника 15 1
Ростех - Росэлектроника - НЗПП Восток - Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток - Изомер ПО 15 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 135 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1554 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3550 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1490 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2214 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 772 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 123 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5791 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 791 1
Силиконовая Тайга АРПО - Silicon Taiga - Альянс Разработчиков Программного Обеспечения 18 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23484 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11234 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21889 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8435 3
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 374 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4571 3
Плазма - Plasma - Плазмон - Плазмоид - Плазменные технологии - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества 388 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57998 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1486 2
Электроника - Фотолитография - Extreme Ultraviolet Lithography, EUV, EUVL - FinFet EUV-литография - Deep Ultraviolet, DUV - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - Optical Proximity Correction - Коррекция оптической близости 176 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1850 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3545 2
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1100 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2874 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15034 2
Аналоговые технологии 2841 2
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2456 2
Микроскоп - Microscope 338 2
Прецизионное оборудование - Precision equipment 58 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19099 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6981 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74337 1
Оцифровка - Digitization 4957 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3599 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16726 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34254 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4197 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 677 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3294 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6568 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1223 1
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 430 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4276 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13161 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 524 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 459 1
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1128 1
Фотокамеры - Объектив - Lens 1409 1
РАН СО - СКИФ ЦКП - Сибирский кольцевой источник фотонов - Центр коллективного пользования 16 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2122 2
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 169 2
ASML TWINSCAN 8 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 153 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 140 1
Чхало Николай 2 2
Гоголев Алексей 8 2
Сухорослова Юлия 4 1
Кормилицына Кристина 1 1
Путин Владимир 3398 1
Шпак Василий 266 1
Сергеев Александр 32 1
Бушуев Александр 12 1
Горнев Евгений 5 1
Обухов Илья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 159229 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53664 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 920 4
Япония 13584 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3442 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18450 2
Европа 24715 2
Россия - СФО - Новосибирск 4728 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2163 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 994 2
США - Портленд 66 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46266 1
Южная Корея - Республика 6897 1
Беларусь - Белоруссия 6103 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3067 1
Дания - Королевство 1320 1
Швеция - Королевство 3721 1
Финляндия - Финляндская Республика 3661 1
Индия - Bharat 5744 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1654 1
Германия - Федеративная Республика 12977 1
Ближний Восток 3066 1
Америка Латинская 1896 1
Нидерланды 3653 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1018 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 173 1
США - Массачусетс - Бостон 383 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 159 1
MENA - Middle East and North Africa - Ближний Восток и Северная Африка - MEA - Ближний Восток и Африка 82 1
Физика - Physics - область естествознания 2848 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32150 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55343 4
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 859 4
Кремний - Silicium - химический элемент 1697 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6419 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2189 3
ЦКП - Центр коллективного пользования 50 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4281 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5531 2
Национальный проект - Наука и университеты 48 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10599 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1545 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5366 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11843 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3751 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 212 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8929 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3425 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3287 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3745 1
Энергетика - Energy - Energetically 5557 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2508 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1619 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 323 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1046 1
Галлий - Gallium - химический элемент 350 1
Физика - Скорость света - celeritas - абсолютная величина скорости распространения электромагнитных волн, в точности равная 299 792 458 м/с (или приблизительно 3×108 м/с) 54 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1871 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2399 1
РИА Новости 1003 1
Optics Letters - Optical Society of America 6 1
РАН - Российская академия наук 2047 7
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1122 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 293 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 221 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 171 2
РАН СО ИГМ - Институт геологии и минералогии имени В. С. Соболева 2 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 984 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 76 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 450 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 688 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 28 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 62 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 141 1
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 13 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 173 1
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 15 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 60 1
РАН ИСАН - Институт спектроскопии Российской академии наук 8 1
РАН ОФН - Отделение физических наук - Отделение общей физики и астрономии Российской академии наук 2 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 16 1
НЦФМ - Национальный центр физики и математики 5 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2602 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423514, в очереди разбора - 726984.
Создано именных указателей - 191274.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240