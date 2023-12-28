Ученые ТПУ приступили к этапу изготовления станции «Микрофокус» для СКИФ

Томский политехнический университет совместно с партнерами завершил второй этап работ по созданию одной из станций Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) — станции «Микрофокус». До августа 2024 г. ученые будут работать над изготовлением системы, чтобы к концу 2024 г. завершить монтажные и пуско-наладочные работы в экспериментальном зале СКИФ. Об этом CNews сообщили представители ТПУ.

Станция «Микрофокус» — это первая во внутренней нумерации проекта и третья по очередности запуска в производство станция СКИФ. Благодаря продвинутой системе фокусировки рентгеновского пучка она позволит исследовать микрообъекты размером до 200 нанометров, а ее специализацией станет рентгеновская микроскопия и микротомография, совмещенные с высокоразрешающим сканирующим рентгенофлуоресцентным анализом и структурными исследованиями кристаллов под высокими давлениями. Общий вес будущей установки — более 120 тонн, ее стоимость оценивается в более чем 1 млрд руб.

«На данный момент мы завершили этап разработки конструкторской документации и конструирования каждого из элементов станции. Необходимый набор документов был передан заказчику и утвержден специальной комиссией, которая дала разрешение для перехода к изготовлению. Общий объем документации в электронном виде превышает 3,6 Гб», — сказал начальник управления перспективных исследований, руководитель проекта в ТПУ Алексей Гоголев.

Работой по созданию станции в коллаборации занимается группа научно-образовательного центра перспективных исследований Томского политеха, Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ), Института физики микроструктур РАН и Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН. Томский политехнический университет выступает в роли интегратора, а также отвечает за разработку ограничительных конструкций, программного обеспечения, мехатроники, детектирующих систем, а также инженерных систем.

«По плану производственных работ, в первую очередь, должны быть готовы к установке гранитные основания под прецизионное оборудование. Далее устанавливаются ограничительные конструкции для обеспечения радиационной безопасности при эксплуатации, в начале декабря мы уже начали отгружать первые элементы в Новосибирск. После ограничительных конструкций монтируются все инженерные сети — электрика, охлаждение, вентиляция с кондиционированием, газовая система, сети управления и связи. К моменту готовности этих систем должны быть готовы базовые элементы оптики канала — фильтры, щели, затворы и прочее. На финальной стадии устанавливаются уже главные элементы оптики. Это зеркальный и кристальный монохроматоры и фокусирующая оптика (зеркальная и рефракционная на основе бериллиевых линз). В завершении устанавливаются системы автоматизации и специализированное программное обеспечение, в том числе производства Томского политеха, которое уже включено в реестр отечественного ПО Минцифры», — сказал Алексей Гоголев.

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Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» Института катализа СО РАН — проект класса мегасайенс с синхротроном поколения «4+». Центр представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, а также инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения. Характеристики нового синхротрона позволят проводить исследования с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения во множестве областей — химии, физике, материаловедении, биологии, геологии, гуманитарных науках. Также СКИФ поможет решить актуальные задачи инновационных и промышленных предприятий. Сибирский кольцевой источник фотонов создается в рамках национального проекта «Наука и университеты» для развития современной отечественной сети источников синхротронного излучения нового поколения в России.