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Гоголев Алексей



19.12.2024 Ученые ТПУ собрали рентгеновский микроскоп для СКИФа 1
14.11.2024 Российские ученые разработали элементы системы управления синхротронным пучком для СКИФа 1
23.09.2024 Мезотомограф для «Геосферы», разработанный учеными ТПУ, в 30 раз ускорит создание цифровых двойников горных пород 1
20.09.2024 Инженеры ТПУ выполнили 90% работ по созданию хатчей для СКИФа 1
17.07.2024 Инженеры Томского политеха сдали первые каркасы хатчей для СКИФа 1
18.01.2024 «БФТ-холдинг» открыл базовую кафедру в Пермском филиале Финуниверситета 1
28.12.2023 Ученые ТПУ приступили к этапу изготовления станции «Микрофокус» для СКИФ 1
18.03.2022 В Томском политехе нашли способ улучшить российские томографы 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Гоголев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 334 1
Газпром нефть 618 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 112 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 3
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 2
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 104 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
Прецизионное оборудование - Precision equipment 57 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 761 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 285 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 524 1
Микроскоп - Microscope 325 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 524 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
Оцифровка - Digitization 4540 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Утилизационный сбор - утильсбор 1078 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 1
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 337 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 816 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 1
РАН СО - СКИФ ЦКП - Сибирский кольцевой источник фотонов - Центр коллективного пользования 9 4
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 150 2
Росреестр ФКП ФГБУ - ФГИС ЕЦП НСПД - Единая цифровая платформа Национальная система пространственных данных - ФГИС Единый информационный ресурс о земле и недвижимости 22 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 106 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ-ВУЗ 2 1
Хакимова Юлия 1 1
Гаряева Наталья 1 1
Захаренко Юлия 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 3
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 881 2
Россия - СФО - Новосибирск 4291 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Юргинский округ - Юрга 11 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 7
Национальный проект - Наука и университеты 42 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 2
Физика - Physics - область естествознания 2643 2
ЦКП - Центр коллективного пользования 44 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 451 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 172 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 169 6
РАН ИФМ - Институт физики микроструктур РАН 10 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 118 1
РАН СО ИГМ - Институт геологии и минералогии имени В. С. Соболева 1 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 151 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 45 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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