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|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1136 1
|ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 111 1
|Татспиртпром - Алкоторг 14 1
|Основа Холдинг ГК 26 1
|Мартынова Елена 87 5
|Захаренко Юлия 16 3
|Скуфинский Олег 6 3
|Мишустин Михаил 695 2
|Слышкин Василий 129 2
|Зейтениди Наталья 26 2
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|Шилов Сергей 94 1
|Лейпи Игорь 14 1
|Бурин Андрей 17 1
|Чернышенко Дмитрий 572 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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