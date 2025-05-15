Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2025 года 1

Росреестр запустил мобильное приложение для граждан и профессиональных участников рынка недвижимости 2

Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2024 года 1

Росреестр и РГГУ объединили усилия по сохранению наследия коренных малочисленных народов России 4

Росреестр и Геодезическая служба Индии будут сотрудничать в сфере геопространственных технологий 1

Около 2500 сотрудников группы компаний ITMS перешли на кадровый ЭДО на базе системы HRlink 2

Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за июль 2023 года 1

Росреестр и Росимущество договорились о наполнении данными НСПД 4

Власти потратят 20 миллиардов на цифровизацию Единого реестра недвижимости 1

Власти потратят 17 миллиардов на Национальную систему пространственных данных 2