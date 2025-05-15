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Индексная книга (каталог) CNews*
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УПОМИНАНИЯ


15.05.2025 В ГИС «Панорама» для Linux усовершенствованы инструменты обработки данных геопорталов и пространственных баз данных 2
05.05.2025 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2025 года 1
24.04.2025 Росреестр запустил мобильное приложение для граждан и профессиональных участников рынка недвижимости 2
03.03.2025 Дмитрий Григоренко: Росреестр – один из лидеров в применении искусственного интеллекта среди госорганов 1
11.02.2025 ГИС «Панорама» автоматизирует расстановку подписей при оформлении карт и импорте из обменных форматов 1
13.01.2025 БФТ-Холдинг в 2024 году: масштабные проекты, новые корпоративные клиенты, расширение партнерской сети и рост команды 2
27.12.2024 Публичная кадастровая карта теперь доступна на цифровой платформе «Национальная система пространственных данных» 3
01.10.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2024 года 1
19.09.2024 Росреестр и РГГУ объединили усилия по сохранению наследия коренных малочисленных народов России 4
18.07.2024 Росреестр и Геодезическая служба Индии будут сотрудничать в сфере геопространственных технологий 1
14.05.2024 Голосовой робот самостоятельно консультирует более 60% всех обращений граждан в ЕКЦ Минздрава Мурманской области 2
03.04.2024 Платформа «ГосТех» использует систему виртуализации на российском ПО компании «Базис» 2
03.04.2024 «ГосТех» использует систему виртуализации на российском ПО 2
21.03.2024 Около 2500 сотрудников группы компаний ITMS перешли на кадровый ЭДО на базе системы HRlink 2
19.03.2024 «БФТ-Холдинг» перевел органы службы занятости населения на оказание госуслуг на базе ЕЦП «Работа в России» 2
18.01.2024 «БФТ-холдинг» открыл базовую кафедру в Пермском филиале Финуниверситета 2
01.08.2023 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за июль 2023 года 1
21.06.2023 «БФТ-холдинг» и MONT заключили соглашение о партнерстве 2
19.06.2023 «БФТ-холдинг» внедрил в Омской области региональную витрину данных с архивным хранением результатов оказания госуслуг 2
24.05.2023 «БФТ-холдинг» развернул витрину данных для Федерального казначейства 2
28.03.2023 Отечественные сканеры «Эларскан» поставлены в ППК «Роскадастр» для оцифровки Федерального фонда пространственных данных 1
05.12.2022 Росреестр и Росимущество договорились о наполнении данными НСПД 4
25.11.2022 Из интеграторов в вендоров: как перестраивается российский ИТ-рынок 2
28.09.2022 «БФТ-холдинг» реализовал механизм подачи заявок на платформе «Работа в России» 1
05.08.2022 Власти потратят 20 миллиардов на цифровизацию Единого реестра недвижимости 1
16.06.2022 Власти потратят 17 миллиардов на Национальную систему пространственных данных 2
28.12.2021 Росреестр сформировал наборы данных для аналитики рынка недвижимости 1
01.12.2021 Росреестр представил сервис «Умный кадастр» для наполнения ЕГРН актуальными данными и защиты имущественных прав граждан 1

Публикаций - 27, упоминаний - 44

Росреестр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 344 9
Ростелеком 9925 2
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 142 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 680 2
Панорама КБ - Конструкторское бюро 181 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
Крок - Croc 1785 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 887 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1336 1
Softline - Софтлайн 2980 1
MONT - МОНТ 153 1
Восход ФГБУ НИИ 658 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1150 1
ОТР ГК - ОТР 2000 217 1
ФОРС - Центр разработки 649 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 389 1
8484 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1035 1
Yandex - Яндекс 7728 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 468 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК - Роскадастр-Инфотех ЦИТ - Центр информационных технологий 1 1
Ланит - Норбит - Norbit 381 1
ИнфоТех 33 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 236 1
Esri 167 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1136 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 111 1
Татспиртпром - Алкоторг 14 1
Основа Холдинг ГК 26 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1239 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12042 11
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 26 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6075 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5062 9
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 154 9
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 125 8
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 130 4
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 136 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2752 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 591 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 240 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 329 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1405 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2820 2
Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 39 2
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 61 2
Федеральное казначейство России 1815 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 2
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 148 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 261 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1420 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 717 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4392 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3121 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1866 1
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 18 1
Ростехинвентаризация Федеральное БТИ ФГУП 25 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 213 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 323 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 128 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 51 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3033 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4965 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3361 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3219 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 218 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2025 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 463 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 357 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 98 1
Arctic Council - Арктический совет 4 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52826 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68078 11
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 123 9
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2246 9
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 296 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20661 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14936 6
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1828 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31858 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12837 6
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1427 5
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2223 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12296 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16205 4
Электронный документ - Electronic document 1482 4
Оповещение и уведомление - Notification 4882 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29039 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11739 3
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 781 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6323 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21122 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3172 3
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1694 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3294 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8064 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21817 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6879 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11473 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3979 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24836 2
Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа 213 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11395 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 977 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 892 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1543 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30547 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2776 2
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 642 2
IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 103 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3109 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5445 11
СФР - Социальное казначейство - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС 27 10
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 300 9
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 109 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1460 5
Росреестр ФКП ФГБУ - ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 25 4
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 311 3
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 284 3
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных, ФФПД - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 17 3
Росреестр ФКП ФГБУ - ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 12 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1021 3
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.ХЭД - БФТ.Хранилище электронных документов - е-Архив 17 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ-ВУЗ 2 2
Basis - Базис.Digital Energy DevOps-платформа - Диджитал Энерджи 30 2
Basis - Базис.Virtual - Basis - Базис.Virtual Security - Базис.Virtual Protect 33 2
Минприроды РФ - Рослесхоз ФГИС ЛК - Федеральная государственная информационная система лесного комплекса - Рослесхоз АИС ГЛР - Государственный лесной реестр - Единая автоматизированная информационная система лесного комплекса 35 2
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 75 2
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 77 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 285 2
Панорама КБ - ГИС Сервер - GIS WebService SE 26 2
OpenStreetMap - OSM 58 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 238 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3295 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ЕНСИ - Единая система управления нормативно-справочной информацией 15 1
Росимущество - Единая система управления государственным имуществом ФГИС - АСУФИ - Автоматизированная система учета федерального имущества - СТОД - Система информационного обеспечения деятельности Росимущества 14 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 55 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4702 1
Минцифры РФ - ГИС ТОР СЭД - ГосЭДО - Типовое облачное решение системы электронного документооборота 26 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 187 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 604 1
ЭЛАР ЭларСкан 146 1
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 37 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1761 1
BSS Digital2Speech - BSS Диджитал ту спич - BSS CodyFi - BSS SignyFi - BSS VeryFi 37 1
ФНП РФ - ЕИСН - Единая информационная система нотариата 18 1
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 57 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1190 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 448 1
Минсельхоз РФ - ФГИС АЗСН - ЕФИС ЗСН - Единая федеральная информационная система о землях сельскохозяйственного назначения - Атлас земель сельскохозяйственного назначения 5 1
TechMedia - Habr - Хабр Карьера 20 1
Мартынова Елена 87 5
Захаренко Юлия 16 3
Скуфинский Олег 6 3
Мишустин Михаил 695 2
Слышкин Василий 129 2
Зейтениди Наталья 26 2
Мартиросов Давид 65 2
Шередин Роман 26 1
Елин Дмитрий 11 1
Шилов Сергей 94 1
Лейпи Игорь 14 1
Бурин Андрей 17 1
Чернышенко Дмитрий 572 1
Хакимова Юлия 1 1
Жирова Ольга 4 1
Тарасов Андрей 21 1
Гоголев Алексей 8 1
Ширяев Виктор 1 1
Амозов Аркадий 1 1
Баранкевич Анна 1 1
Ключенко Андрей 3 1
Павленко Ольга 1 1
Тишков Валерий 1 1
Вануйто Семен 1 1
Гаряева Наталья 1 1
Григоренко Дмитрий 135 1
Логинов Андрей 3 1
Карачинский Павел 1 1
Смирнов Максим 52 1
Россия - РФ - Российская федерация 148994 22
Земля - планета Солнечной системы 10466 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44213 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17851 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1535 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3015 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1247 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 698 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 889 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 330 1
Россия - СФО - Омская область 699 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 636 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 338 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 184 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 153 1
Киргизия - Бишкек 132 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1876 1
Россия - СФО - Иркутская область 1161 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1524 1
Индия - Bharat 5538 1
Индия - Нью-Дели 86 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2750 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 978 1
Россия - ЦФО - Костромская область 415 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 779 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 264 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2568 1
Россия - СФО - Кемеровская область 943 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 616 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1951 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 828 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3210 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 776 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1549 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1362 1
Земля - Южное полушарие 159 1
Казахстан - Республика 5645 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52585 23
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5015 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30153 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4036 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6353 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2945 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9069 4
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1737 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10188 3
Геодезия - Топографо-геодезические работы - Геодезические системы 120 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2997 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49236 3
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