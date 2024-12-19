Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Захаренко Юлия



19.12.2024 «БФТ-Холдинг» внедрил платформу электронного кадрового документооборота в АлтГУ 1
05.12.2024 «БФТ-Холдинг» и Wone IT объединят усилия для продвижения ИТ-проектов в различных отраслях экономики 1
02.12.2024 «БФТ-Холдинг» совместно с командой Заказчика реализовал проект по переводу 2500 сотрудников ГК «Основа» на омниканальную систему КЭДО 1
29.10.2024 Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта перешел на систему электронного кадрового документооборота от HRlink 1
29.07.2024 «БФТ-Холдинг» и компания Merlion подписали соглашение о сотрудничестве 1
18.07.2024 «БФТ-Холдинг» и «Норбит» поддержат цифровизацию крупного бизнеса 1
21.03.2024 Около 2500 сотрудников группы компаний ITMS перешли на кадровый ЭДО на базе системы HRlink 1
02.02.2024 «БФТ-Холдинг» и ГК «РосИнтеграция» заключили партнерское соглашение 1
18.01.2024 «БФТ-холдинг» открыл базовую кафедру в Пермском филиале Финуниверситета 1
06.12.2023 БФТ-Холдинг и Axoft заключили партнерское соглашение 1
06.12.2023 «БФТ-холдинг» и Axoft заключили партнерское соглашение 1
25.10.2023 В платформе HRlink реализованы новые цифровые инструменты для ведения кадрового электронного документооборота 1
25.10.2023 В платформе HRlink реализованы новые цифровые инструменты для ведения кадрового электронного документооборота 1
21.06.2023 «БФТ-холдинг» и MONT заключили соглашение о партнерстве 1
21.06.2023 БФТ-Холдинг и MONT заключили соглашение о партнёрстве 1
28.04.2023 «БФТ-Холдинг» и OCS Distribution начали сотрудничество 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Захаренко Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 334 16
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 6
8213 3
SAP SE 5277 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 2
MONT - МОНТ 144 2
Oracle Corporation 6688 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
Ланит - Норбит - Norbit 369 1
РосИнтеграция ГК 9 1
Merlion - Мерлион 793 1
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 49 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 106 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 10
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 8
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 112 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 10
Электронный документ - Electronic document 1454 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 7
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 761 7
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 808 6
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 5
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 458 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 3
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 104 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 3
Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа 187 3
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 285 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1660 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1261 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2129 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3839 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1987 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1187 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 1
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 405 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1015 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 585 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5895 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ЕНСИ - Единая система управления нормативно-справочной информацией 14 7
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.ХЭД - БФТ.Хранилище электронных документов - е-Архив 16 7
СФР - Социальное казначейство - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС 27 3
Росреестр ФКП ФГБУ - ФГИС ЕЦП НСПД - Единая цифровая платформа Национальная система пространственных данных - ФГИС Единый информационный ресурс о земле и недвижимости 22 3
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 106 3
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ-ВУЗ 2 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 557 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - МФЦ-Капелла 16 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
1С:ЗКГУ - 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 10 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.Закупки - АЦК-Закупки 5 1
Игнатов Сергей 47 2
Елин Дмитрий 11 2
Крошин Алексей 1 1
Хакимова Юлия 1 1
Гоголев Алексей 8 1
Ивакин Артем 9 1
Баранкевич Анна 1 1
Степанюк Михаил 68 1
Гаряева Наталья 1 1
Мушников Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Казахстан - Республика 5526 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1279 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 10
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 5
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 2
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 450 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Федеральный закон 439-ФЗ, 377-ФЗ - О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде 9 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 25 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 40 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще