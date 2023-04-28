«БФТ-Холдинг» и OCS Distribution начали сотрудничество

«БФТ-Холдинг», российский разработчик программных продуктов и решений для клиентов из различных отраслей экономики, и компания OCS Distribution, российский дистрибьютор проектных решений и ритейл-продуктов, начали сотрудничество. OCS Distribution займется поставками программного обеспечения разработки «БФТ-Холдинга». В партнёрский пул продуктов войдут ИТ-решения для централизованного управления НСИ и мастер-данными, организации долгосрочного хранения документов, управления эксплуатацией имущества предприятия, а также автоматизации закупочной деятельности.

«БФТ-Холдинг» – это аккредитованная Минцифры России компания, которая с 1997 г. ведёт ИТ-проекты для заказчиков различного уровня. В портфель компании входят проекты для 15 ФОИВов, а также более 6 тыс. проектов, реализованных в 80 регионах. Все продукты компании входят в Единый реестр отечественного ПО.

OCS Distribution занимается дистрибуцией ИТ- и телеком-оборудования, ПО, бытовой техники и электроники. В продуктовом портфеле OCS Distribution свыше 450 вендоров, среди которых большой стек российских решений, включая собственный бренд. Компания имеет региональную сеть офисов в 23 городах России и в Казахстане. Дистрибьютор фокусируется на проектной и вольюмной дистрибуции – работе с системными интеграторами, поставщиками корпоративного рынка, розничными сетями, представителями российской сборки, разработчиками ПО, универсальными реселлерами и др.

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«Мы рады, что к команде партнёров «БФТ-Холдинга» присоединяется такой опытный дистрибьютор как OCS Distribution. Объединение усилий позволит нам расширить присутствие продуктов БФТ-Холдинга и обеспечить заказчиков надёжным отечественным ПО. Мы всегда готовы делиться с коллегами своими знаниями, технологиями и многолетним опытом работы на цифровом рынке страны, а также поддерживать на всех этапах реализации проектов по внедрению наших продуктов», – сказала Юлия Захаренко, заместитель коммерческого директора и директор департамента партнерских отношений «БФТ-Холдинга».