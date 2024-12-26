Ростелеком БФТ-Холдинг МФЦ-Капелла
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 334 15
|IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
|Ростелеком - БФТ-Холдинг - Zirvan - Зирван 15 1
|BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
|Merlion - Мерлион 793 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Зейтениди Наталья 25 1
|Кутилов Евгений 22 1
|Батухин Евгений 6 1
|Косматых Андрей 1 1
|Змановская Ирина 1 1
|Богдалова Майя 4 1
|Заварухин Вячеслав 1 1
|Степанюк Михаил 68 1
|Захаренко Юлия 16 1
|Григоренко Дмитрий 72 1
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