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Ростелеком БФТ-Холдинг МФЦ-Капелла



26.12.2024 В МФЦ Липецкой области запущено обслуживание граждан по биометрии 1
29.07.2024 «БФТ-Холдинг» и компания Merlion подписали соглашение о сотрудничестве 1
01.07.2024 Голосовой помощник принимает обращения граждан в МФЦ Волгоградской области 2
16.01.2023 «БФТ-холдинг» модернизировал АИС МФЦ Амурской области 1
29.08.2022 «БФТ-холдинг» модернизировал АИС МФЦ Воронежской области 1
22.08.2022 «БФТ-холдинг» модернизировал АИС МФЦ Липецкой области 1
27.09.2021 Ирина Змановская, МФЦ Волгоградской области: Полностью отказаться от личного взаимодействия с гражданами будет очень сложно 1
15.03.2021 БФТ завершила проект по развитию МФЦ Владимирской области 2
15.07.2020 БФТ провели централизацию сети МФЦ Владимирской области 1
03.04.2017 МФЦ Воронежской области оказывает услуги открытия расчетного счета в банке 1
06.12.2016 «МФЦ-Капелла» соответствует новой версии рекомендаций Минэкономразвития России к функционированию ИС МФЦ 1
08.07.2016 9 МФЦ Севастополя работают в централизованной системе «МФЦ-Капелла» 1
29.01.2014 Саратовская область обеспечила готовность к работе с УЭК в МФЦ 1
29.08.2013 IBS приобрела разработчика ПО для «Почты России» и МФЦ 1
21.05.2013 В сети МФЦ Хабаровского края централизовано внедрена система «МФЦ-Капелла» 2
20.03.2012 БФТ автоматизировала процесс оказания услуг в МФЦ Ступино 1

Публикаций - 16, упоминаний - 19

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 334 15
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - Zirvan - Зирван 15 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
Merlion - Мерлион 793 1
Почта России ПАО 2112 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 3
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 112 1
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