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QoS Quality of service QoE Quality of Experience Качество обслуживания

 

 

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


05.09.2025 Завод Polair усилил контроль качества 35 тыс. наименований продукции с помощью «1С:ERP»

28 подразделениях завода в Волжске и управляющей компании в Москве. Улучшилось планирование производства, обеспечено оперативное снабжение производственных подразделений сырьем и материалами. Усилен контроль качества на всех этапах технологического процесса, обеспечен точный расчет фактической себестоимости более 35 тыс. наименований продукции. Оптимизировано управление затратами. Заказы о
10.06.2025 ИТ-решение «Самолета» обеспечит контроль качества на стройплощадках ГК «ТИС»

е объектов компании. Оно дает возможность контроля за замечаниями на всех этапах строительства, ускоряет их устранение, митигирует риски, связанные с нарушением сроков и перерасходом бюджета. Модуль «Контроль качества» автоматизирует работу строительного контроля на площадке. Процесс создания заявки занимает от 15 до 60 секунд, а встроенная библиотека типовых замечаний ускоряет заполнение з
01.04.2025 «Ростелеком» повысил скорость и качество обслуживания частных клиентов благодаря новой системе CRM B2C

проекта. Мы предусмотрели все ключевые функции, необходимые для более эффективного взаимодействия с клиентами. Подобный подход позволил осуществить бесшовный поэтапный перенос всех данных и повысить качество обслуживания пользователей всех ключевых B2C-продуктов “Ростелекома”». Евгений Жукович, директор по клиентскому сервису «Ростелекома»: «Клиенты, их лояльность и удовлетворенность качес
26.03.2025 VAS Experts исследовал обработку больших данных в QoE Stor

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts провел исследование эффективности системы хранения и анализа данных QoE Stor при работе с большими объемами данных. В ходе тестирования эксперты оценили способность платформы обрабатывать и хранить трафик, а также генерировать отчеты на основе данных сетевых оп
26.12.2024 VAS Experts улучшил мониторинг вирусной активности благодаря интеграции QoE Analytics и технологий «Лаборатории Касперского»

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts объединил возможности инструмента Kaspersky Threat Data Feeds и модуля аналитики трафика Quality of Experience (QoE) многофункциональной платформы «СКАТ DPI» для мониторинга вирусной активности. Kaspersky Threat Data Feeds представляет собой структурированную, постоянно обновляемую и объемную базу данных
18.12.2024 «Самолет» автоматизировал процесс приемки готовых квартир в новостройках перед сдачей покупателям

«Самолет» расширил функциональность своего ИТ-решения «Контроль качества» и автоматизировал внутренний процесс приемки готовых квартир в новостройках перед передачей покупателям. Новые возможности платформы 10D девелопер протестировал на строительн
04.12.2024 Роботы Vocamate AI на основе генеративного искусственного интеллекта оценивают работу операторов и повышают качество обслуживания клиентов в энергосбытовой сфере

нные технологии для повышения эффективности своих процессов. Внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения позволило компании снижать операционные затраты, минимизировать ошибки и повышать качество обслуживания клиентов. Ключевым инструментом стало решение для роботизации коммуникаций Vocamate AI от компании Prof IT. Vocamate AI — омниканальная платформа искусственного интеллекта
17.10.2024 Компания ORIGO представляет новый конфигурируемый гигабитный коммутатор OS2224 с поддержкой Loop Detection, QoS и IGMP

Компания ORIGO представляет новый конфигурируемый гигабитный коммутатор OS2224 с поддержкой Loop Detection, QoS и IGMP. Новинка OS2224 реализует востребованный функционал для обеспечения надежной, эффективной работы сетевой инфраструктуры и рекомендована для организации высокоскоростного подключения

27.08.2024 MANGO OFFICE добавила Апелляцию оценок в модуль Контроль качества

оценил вашу работу. KPI не выполнены – премию можно не ждать. Причина – покупателям диванов ни разу не предложили средства по уходу. А бизнес не смог повысить средний чек и увеличить выручку. Модуль Контроль качества со встроенной Апелляцией оценок от MANGO OFFICE поможет компаниям решить эту боль. Как работает новинка Раньше Модуль Контроль качества работал так. Инструмент помогал

15.03.2024 «Диасофт» разработала программный продукт для автоматизации контроля качества изделий

Компания «Диасофт» разработала программный продукт «Контроль качества изделия» для автоматизации проверки качества товаров и услуг. Продукт входит в состав платформы развития Digital Q.ERP. «Контроль качества изделия» помогает обеспечить

06.03.2024 Резидент «Сколково» повысил качество обслуживания пассажиров российских вокзалов

имеют возможность обновлять информацию на карте в реальном времени через ГИС-сервис, что обеспечивает актуальность данных на всех терминалах. «Мы всегда думаем о наших пассажирах, стараемся улучшить качество обслуживания и повысить уровень их удовлетворенности оказываемыми услугами на вокзалах. Некоторые из вокзалов имеют большие общественные пространства и запутаться там очень легко. Имен
27.02.2024 Группа «Ситиматик» продолжает повышать качество обслуживания абонентов

Александр Гречиха сказал: «Приоритетным направлением ИT-стратегии группы «Ситиматик» является клиентоориентированность. Мы находимся в постоянном диалоге со своими потребителями и стараемся повышать качество обслуживания с помощью новых, современных IT-решений, позволяющих получать максимальное число услуг за минимальное количество времени. Личный кабинет, например,экономит время абонентов
03.08.2023 МКБ внедрил контроль качества данных

й кредитный банк» (МКБ) запустил Data Quality (DQ)-платформу. Это внедрение позволит оптимизировать работу банка, а также улучшить клиентский опыт. Платформа поддерживает полностью автоматизированный контроль качества данных уже для 14 доменов, каждый из которых в совокупности содержит полную информацию о банковских продуктах. Система контролирует не только технические показатели качества д
28.01.2021 TP-Link начала продажи 10-гигабитного Ethernet-адаптера TX401 с поддержкой QoS. Цена

2,5 Гбит/с, 1 Гбит/с и 100 Мбит/с. 10‑гигабитный порт Ethernet автоматически согласовывает скорость подключения, что делает переход на 10G плавным и незаметным. Также адаптер поддерживает технологию QoS – приоритизация программ, которая позаботится о наличии достаточной пропускной способности, и о том, чтобы во время игровой сессии сеть не была перегружена. Кроме того, в комплект поставки

19.03.2019 Kingston представила новую линейку корпоративных SSD Data Center 500

ок. Оба твердотельных накопителя серии DC500 отвечают требованиям Kingston к качеству обслуживания (QoS), чтобы обеспечить предсказуемую производительность произвольного ввода-вывода, а также п
28.01.2019 МФЦ «Мои документы» повысил качество обслуживания граждан с помощью комплекса «Аура»

«Анлим-ИТ» завершил внедрение программно-аппаратного комплекса «Аура», собственной разработки «Анлим-софт» (входит в ГК «Анлим»), в ГУ ЯНАО «МФЦ» «Мои документы». Благодаря проекту повысилось качество обслуживания граждан в организации, показатель удовлетворенности заявителей составляет 95%. Государственное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Многофункциональный центр пре
27.09.2018 УАЗ усилил контроль качества продукции с помощью системы SOK 2.0

ов и кузовов. В окрасочном производстве качество продукции отслеживается на участках нанесения первичного грунта, полирования и окраски кузовов. Всего на заводе действует около 60 контрольных точек. «Контроль качества осуществляется по заданным параметрам. При этом система позволяет не только анализировать свойства создаваемой продукции, но и собирать статистику необходимую для оптимизации.
30.05.2018 «Новапорт» повысил качество обслуживания 8 аэропортов с помощью технологий Naumen

одна из крупнейших сетей региональных аэропортов России, внедрила систему Naumen Service Desk. Реализация сервисного подхода в управлении процессами ИТ на базе развернутой системы повысила контроль и качество обслуживания 8 аэропортов, расположенных в таких городах, как Новосибирск, Томск, Кемерово, Чита, Тюмень, Пермь, Волгоград, Челябинск. Маршрутная сеть «Новапорт» представлена 149 город
10.10.2017 «Татэнергосбыт» повышает качество обслуживания клиентов с Abbyy FlexiCapture

еджерам, юристам, контакт-центру и подразделениям, отвечающим за расчеты с потребителями. В ближайшее время решение будет внедрено во всех филиалах компании. Это позволит нам повысить оперативность и качество обслуживания клиентов за счет доступа ко всей необходимой информации и документам в режиме реального времени», – сказал Хузин Рамиль Рафаэлевич, заместитель директора по информационным
10.01.2017 В «Росэлектронике» автоматизировали контроль качества оптронов

очередно по каждому параметру.В настоящее время на прибор «ИПО-1» (измеритель параметров оптронов) оформлена заявка на выдачу патента РФ на полезную модель оборудования, позволяющего автоматизировать контроль качества оптронов.Оптрон, или оптопара – электронный прибор, состоящий из излучателя света (светодиод) и фотоприемника (фототранзистор, фотодиод и проч.), связанных оптическим каналом

01.12.2016 В «Росэлектронике» создали комплекс мониторинга качества цифрового ТВ

основе объективных данных одновременно обеспечивать мониторинг технических параметров канала связи (QoS, Quality of Service, качество сервиса), а также искажений изображения и звука (QoE, Quali
11.02.2016 Gemalto запускает решение для интернета вещей по отслеживанию смарт-объектов в режиме реального времени

Gemalto объявил о выходе на рынок предложения LinqUs IoT Quality of Service (QoS), комплексного решения, позволяющего операторам мобильной связи контролировать качество с
28.08.2015 Исследователи: За последний квартал у Apple резко снизилось качество обслуживания клиентов

Последняя позиция в рейтинге Качество обслуживания клиентов Apple в США за последние девять месяцев значительно упало, констатирует исследовательская компания StellaService. Если в IV квартале «яблочная компания» занимала

20.12.2013 МГТС улучшает скорость и качество обслуживания в офисах

Большинство рутинных операций можно выполнить самостоятельно - с помощью дистанционных сервисов, в том числе сервисов самообслуживания на сайте компании в «Личном кабинете». «МГТС стремится повысить качество обслуживания клиентов. Мы ожидаем, что с развитием дистанционных каналов, в первую очередь, Личного кабинета на сайте МГТС, клиентам будет проще оплачивать услуги и получать счета чере
14.02.2011 Бизнес-центр «Деловой» повышает качество обслуживания клиентов с помощью «БИТ:CRM 8»

Фирма «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) завершила проект автоматизации бизнес-центра «Деловой» с помощью продукта «БИТ:CRM 8». В результате проекта компании удалось повысить качество обслуживания клиентов. «Деловой» включает в себя две структуры: переговорный центр в «Гостином дворе» и офисный центр в «Омега Плазе». Раньше на предприятии использовались электронные

27.01.2011 «Трест Гидромонтаж» оптимизировал контроль качества услуг с помощью «БИТ-Авробус:Служба качества 8»

орговля» (БИТ) завершили проект по внедрению специализированного решения «БИТ-Авробус:Служба качества 8» в компании «Трест Гидромонтаж», автоматизировав работу сотрудников отдела качества и обеспечив контроль качества предоставляемых услуг на всех этапах. «Трест Гидромонтаж» — комплексная инжиниринговая организация в области проектирования, производства, монтажа и сервисного обслуживания ги
23.05.2008 «Мосводоканал» доверил контроль качества «МЦФЭР-консалтинг»

нсалтинг» для МГУП «Мосводоканал» была разработана ИТ-стратегия развития КИСУ, определяющая основные направления развития ИТ предприятия на период с 2007-2011 гг. Также в 2007 г. компания осуществила контроль качества работ поставщиков ИТ при реализации КИСУ МВК – 1. В настоящий момент МВК осуществляет целый ряд проектов как связанных с созданием КИСУ, так и смежных, а именно - внедрение пе
22.11.2005 Wi-Fi претендует на масштабы WiMax

цией взаимодействия между точками доступа, сводятся к минимуму механизмы гарантии качества сервиса (QoS - Quality of Service). По мнению аналитиков, именно эти факторы вызвали столь бурный рост
21.03.2001 Интернет-компании формируют группу веб-качества

ая группа уже решила, что Web QoE представляет собой новый шаг в развитии концепции качества услуг (QoS), но включает в себя онлайновые и оффлайновые аспекты веб-транзакций - то есть весь опыт

17.04.2000 US West выплатила неустойку за низкое качество обслуживания и продолжила путь к слиянию с Qwest

Компания US West согласилась инвестировать $160 млн. в развитие телефонной сети штата Минессота и выплатить неустойку за низкое качество обслуживания. Тем самым US West подошла еще на один шаг ближе к получению разрешения на слияние с Qwest Communications International, оцениваемое в $57 млрд. US West столкнулась с серь
03.06.1999 VIPswitch предложила коммутатор 5 уровня QoS LAN/WAN IP Switch

Компания VIPswitch выпустила коммутатор слоя 5 QoS LAN/WAN IP Switch. Устройство имеет 36 портов и обеспечивает передачу видео, голосовых и цифровых данных в ЛВС и в глобальные сети, поддерживая при этом QоS и автоматически расставляя приор
19.05.1999 MIL 3 представила пакет OPNET Modeler 6.0 для проверки QoS устройств передачи данных по ATM, Frame Relay и IP сетям

Компания MIL 3 объявила о выпуске новой версии пакета OPNET Modeler 6.0. Он предназначен для проверки QoS-возможностей (quality-of-service) устройств, предназначенных для передачи голосовой и мультимедийной информации по ATM, Frame Relay и IP сетям. Цена пакета составляет от $24 тыс.
30.03.1999 Cisco выпустила QoS Policy Manager для защиты выполнения приложений

Компания Cisco Systems выпустила пакет Cisco QoS (Quality of Service) Policy Manager, который позволит сетевым администраторам обеспечить должную защиту выполнения приложений. Выход этого продукта ознаменовал окончание второй фазы программы Ci

Публикаций - 3371, упоминаний - 3563

QoS и организации, системы, технологии, персоны:

9594 214
Microsoft Corporation 25775 150
Oracle Corporation 7074 142
Cisco Systems 5372 133
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 133
Ростелеком 10948 130
SAP SE 5601 128
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 105
IBM - International Business Machines Corp 9699 94
HP Inc. 5883 73
МегаФон 10742 70
Huawei 4676 69
Intel Corporation 12811 66
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 65
D-Link - Д-Линк Трейд 395 60
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 58
Yandex - Яндекс 9216 53
Naumen - Наумен 752 50
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 49
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 42
Samsung Electronics 11064 41
Broadcom - VMware 2610 41
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 41
Softline - Софтлайн 3743 41
Telegram Group 2940 39
Diasoft - Диасофт 1144 39
Google LLC 12688 39
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 39
1С-Рарус 982 38
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 38
Крок - Croc 1964 37
Dell EMC 5180 35
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 34
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 34
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 34
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 32
ADVA Optical Networking - MRV Communications 221 31
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 30
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 30
SAS Institute 1082 30
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 111
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 72
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 38
Альфа-Банк 1979 37
Почта России ПАО 2370 34
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 34
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 32
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 32
Visa International 1993 32
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 28
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 26
РЖД - Российские железные дороги 2096 25
ГПБ - Газпромбанк 1273 24
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 24
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 23
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 21
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 20
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 20
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 19
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 19
Россети Ленэнерго 1699 19
НСПК - Национальная система платежных карт 948 18
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 18
ПСБ - Промсвязьбанк 963 18
ВТБ - Почта Банк 514 17
X5 Group - Перекрёсток 640 17
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 17
ВТБ - ВТБ24 671 17
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 16
Газпром ПАО 1493 16
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 16
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 16
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 15
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 14
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 14
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 14
Связной ГК 1401 13
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 13
Газпром нефть 725 13
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 111
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 64
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 56
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 54
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 52
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 49
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 38
Федеральное казначейство России 1949 35
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 34
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 30
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 28
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 27
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 26
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 26
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 25
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 25
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 22
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 22
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 22
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 20
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 20
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 18
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 17
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 16
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 13
Судебная власть - Judicial power 2500 12
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 12
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 12
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 12
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 11
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 11
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 11
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 11
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 10
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 10
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 9
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 52
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 29
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 24
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 15
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 8
WiMAX Forum 69 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 7
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 5
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 5
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 5
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 4
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 3
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 3
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 2
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
TCG - Trusted Computing Group 31 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 983
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 958
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 521
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 465
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 452
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 450
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 441
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 388
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 385
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 369
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 367
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 365
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 358
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 353
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 334
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 303
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 289
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 279
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 276
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 274
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 267
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 252
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 247
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 237
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 234
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 232
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 232
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 232
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 231
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 231
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 230
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 227
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 220
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 218
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 213
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 212
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 207
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 195
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 191
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 184
Linux OS 11533 89
Microsoft Windows 16882 76
Google Android 15243 74
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 63
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 60
Microsoft Windows 2000 8678 59
Apple iOS 8583 58
Microsoft Dynamics 1197 44
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 42
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 41
Apple iPhone 6 4861 37
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 37
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 35
Microsoft Office 4170 34
Microsoft Dynamics CRM 564 33
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 32
1С:ERP Управление предприятием 841 30
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 29
Microsoft Azure 1526 29
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 28
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 125 26
Intel x86 - архитектура процессора 2151 26
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 26
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 26
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 25
D-Link LBD - Loopback Detection 33 24
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 24
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 24
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 23
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 23
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 23
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 22
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 22
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 22
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 22
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 21
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 21
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 21
МТС Exolve 150 21
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 90 20
Солонин Виталий 90 16
Терещенко Артем 48 16
Путин Владимир 3454 15
Шадаев Максут 1210 13
Биккужин Рамиль 70 12
Сотин Денис 216 9
Кирьянова Александра 169 9
Фомичев Андрей 74 9
Соколюк Валерий 31 9
Шушкин Дмитрий 95 8
Дырмовский Дмитрий 149 8
Макаров Станислав 118 8
Дубосас Костас 39 8
Натрусов Артем 313 7
Никифоров Николай 1138 7
Казарцев Алексей 27 7
Степанов Антон 71 7
Панченко Иван 197 6
Кулик Вадим 206 6
Малиновский Сергей 14 6
Чуканов Сергей 110 6
Медведев Дмитрий 1665 6
Булгаков Кирилл 133 6
Мякишева Марина 84 6
Стятюгин Роман 44 6
Чижикова Валерия 12 6
Чудинов Дмитрий 103 6
Вирясов Владислав 35 6
Щеголев Игорь 699 6
Иванов Олег 153 6
Исхизова Александра 100 5
Борняков Илья 52 5
Фогельсон Виктор 50 5
Глазков Александр 151 5
Попов Сергей 166 5
Сергеев Сергей 179 5
Нестеров Алексей 175 5
Путятинский Сергей 112 5
Shkop Martin - Scop Martin - Скоп Мартин - Шкоп Мартин 17 5
Ермолаев Артем 379 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1740
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 522
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 253
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 241
Европа 24964 236
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 206
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 121
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Германия - Федеративная Республика 13221 90
Казахстан - Республика 6048 70
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 69
Россия - СФО - Новосибирск 4876 65
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Азия - Азиатский регион 5920 60
Япония 13807 58
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 56
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 44
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Беларусь - Белоруссия 6289 39
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23ABC News 183 3
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TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 3
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
FT - Financial Times 1296 2
Tom’s Hardware 600 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 113
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Gartner - Гартнер 3658 74
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 70
IDC - International Data Corporation 4975 48
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 16
Forrester Research 834 14
Frost & Sullivan 207 12
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 10
Gartner - Dataquest 353 10
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 9
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 9
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 8
Fortune Global 500 295 7
IDC Russia - IDC Россия 183 5
CNews Инновация года - награда 155 4
Informa - Ovum - Omdia 155 4
Juniper Research 131 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 3
IDC Worldwide Semiannual Internet of Things Spending Guide 4 3
GSMA Intelligence 11 3
IDC Russia Internet-of-Things Market Forecast - Возможности и тенденции интернета вещей: углубленный анализ российского рынка 5 3
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 3
Current Analysis 24 3
Coleman Parkes 11 3
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 2
IAOP Global Outsourcing 100 18 2
Forrester Wave 45 2
IBM Research 111 2
IoT Analytics 5 2
Security Compute Rating 5 2
Synergy Research Group 48 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 2
Cybersecurity Ventures 11 2
ACG Research 8 2
Technavio 29 2
Forbes Global 2000 50 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
ITResearch 123 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 12
РАН - Российская академия наук 2122 12
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 11
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 8
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 8
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 7
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 6
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 6
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 3
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 3
ТГУ - Томский государственный университет 233 3
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 3
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
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НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
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