QoS Quality of service QoE Quality of Experience Качество обслуживания

Завод Polair усилил контроль качества 35 тыс. наименований продукции с помощью «1С:ERP» 28 подразделениях завода в Волжске и управляющей компании в Москве. Улучшилось планирование производства, обеспечено оперативное снабжение производственных подразделений сырьем и материалами. Усилен контроль качества на всех этапах технологического процесса, обеспечен точный расчет фактической себестоимости более 35 тыс. наименований продукции. Оптимизировано управление затратами. Заказы о

ИТ-решение «Самолета» обеспечит контроль качества на стройплощадках ГК «ТИС» е объектов компании. Оно дает возможность контроля за замечаниями на всех этапах строительства, ускоряет их устранение, митигирует риски, связанные с нарушением сроков и перерасходом бюджета. Модуль «Контроль качества» автоматизирует работу строительного контроля на площадке. Процесс создания заявки занимает от 15 до 60 секунд, а встроенная библиотека типовых замечаний ускоряет заполнение з

«Ростелеком» повысил скорость и качество обслуживания частных клиентов благодаря новой системе CRM B2C проекта. Мы предусмотрели все ключевые функции, необходимые для более эффективного взаимодействия с клиентами. Подобный подход позволил осуществить бесшовный поэтапный перенос всех данных и повысить качество обслуживания пользователей всех ключевых B2C-продуктов “Ростелекома”». Евгений Жукович, директор по клиентскому сервису «Ростелекома»: «Клиенты, их лояльность и удовлетворенность качес

VAS Experts исследовал обработку больших данных в QoE Stor Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts провел исследование эффективности системы хранения и анализа данных QoE Stor при работе с большими объемами данных. В ходе тестирования эксперты оценили способность платформы обрабатывать и хранить трафик, а также генерировать отчеты на основе данных сетевых оп

VAS Experts улучшил мониторинг вирусной активности благодаря интеграции QoE Analytics и технологий «Лаборатории Касперского» Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts объединил возможности инструмента Kaspersky Threat Data Feeds и модуля аналитики трафика Quality of Experience (QoE) многофункциональной платформы «СКАТ DPI» для мониторинга вирусной активности. Kaspersky Threat Data Feeds представляет собой структурированную, постоянно обновляемую и объемную базу данных

«Самолет» автоматизировал процесс приемки готовых квартир в новостройках перед сдачей покупателям «Самолет» расширил функциональность своего ИТ-решения «Контроль качества» и автоматизировал внутренний процесс приемки готовых квартир в новостройках перед передачей покупателям. Новые возможности платформы 10D девелопер протестировал на строительн

Роботы Vocamate AI на основе генеративного искусственного интеллекта оценивают работу операторов и повышают качество обслуживания клиентов в энергосбытовой сфере нные технологии для повышения эффективности своих процессов. Внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения позволило компании снижать операционные затраты, минимизировать ошибки и повышать качество обслуживания клиентов. Ключевым инструментом стало решение для роботизации коммуникаций Vocamate AI от компании Prof IT. Vocamate AI — омниканальная платформа искусственного интеллекта

Компания ORIGO представляет новый конфигурируемый гигабитный коммутатор OS2224 с поддержкой Loop Detection, QoS и IGMP Компания ORIGO представляет новый конфигурируемый гигабитный коммутатор OS2224 с поддержкой Loop Detection, QoS и IGMP. Новинка OS2224 реализует востребованный функционал для обеспечения надежной, эффективной работы сетевой инфраструктуры и рекомендована для организации высокоскоростного подключения

MANGO OFFICE добавила Апелляцию оценок в модуль Контроль качества оценил вашу работу. KPI не выполнены – премию можно не ждать. Причина – покупателям диванов ни разу не предложили средства по уходу. А бизнес не смог повысить средний чек и увеличить выручку. Модуль Контроль качества со встроенной Апелляцией оценок от MANGO OFFICE поможет компаниям решить эту боль. Как работает новинка Раньше Модуль Контроль качества работал так. Инструмент помогал

«Диасофт» разработала программный продукт для автоматизации контроля качества изделий Компания «Диасофт» разработала программный продукт «Контроль качества изделия» для автоматизации проверки качества товаров и услуг. Продукт входит в состав платформы развития Digital Q.ERP. «Контроль качества изделия» помогает обеспечить

Резидент «Сколково» повысил качество обслуживания пассажиров российских вокзалов имеют возможность обновлять информацию на карте в реальном времени через ГИС-сервис, что обеспечивает актуальность данных на всех терминалах. «Мы всегда думаем о наших пассажирах, стараемся улучшить качество обслуживания и повысить уровень их удовлетворенности оказываемыми услугами на вокзалах. Некоторые из вокзалов имеют большие общественные пространства и запутаться там очень легко. Имен

Группа «Ситиматик» продолжает повышать качество обслуживания абонентов Александр Гречиха сказал: «Приоритетным направлением ИT-стратегии группы «Ситиматик» является клиентоориентированность. Мы находимся в постоянном диалоге со своими потребителями и стараемся повышать качество обслуживания с помощью новых, современных IT-решений, позволяющих получать максимальное число услуг за минимальное количество времени. Личный кабинет, например,экономит время абонентов

МКБ внедрил контроль качества данных й кредитный банк» (МКБ) запустил Data Quality (DQ)-платформу. Это внедрение позволит оптимизировать работу банка, а также улучшить клиентский опыт. Платформа поддерживает полностью автоматизированный контроль качества данных уже для 14 доменов, каждый из которых в совокупности содержит полную информацию о банковских продуктах. Система контролирует не только технические показатели качества д

TP-Link начала продажи 10-гигабитного Ethernet-адаптера TX401 с поддержкой QoS. Цена 2,5 Гбит/с, 1 Гбит/с и 100 Мбит/с. 10‑гигабитный порт Ethernet автоматически согласовывает скорость подключения, что делает переход на 10G плавным и незаметным. Также адаптер поддерживает технологию QoS – приоритизация программ, которая позаботится о наличии достаточной пропускной способности, и о том, чтобы во время игровой сессии сеть не была перегружена. Кроме того, в комплект поставки

Kingston представила новую линейку корпоративных SSD Data Center 500 ок. Оба твердотельных накопителя серии DC500 отвечают требованиям Kingston к качеству обслуживания (QoS), чтобы обеспечить предсказуемую производительность произвольного ввода-вывода, а также п

МФЦ «Мои документы» повысил качество обслуживания граждан с помощью комплекса «Аура» «Анлим-ИТ» завершил внедрение программно-аппаратного комплекса «Аура», собственной разработки «Анлим-софт» (входит в ГК «Анлим»), в ГУ ЯНАО «МФЦ» «Мои документы». Благодаря проекту повысилось качество обслуживания граждан в организации, показатель удовлетворенности заявителей составляет 95%. Государственное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Многофункциональный центр пре

УАЗ усилил контроль качества продукции с помощью системы SOK 2.0 ов и кузовов. В окрасочном производстве качество продукции отслеживается на участках нанесения первичного грунта, полирования и окраски кузовов. Всего на заводе действует около 60 контрольных точек. «Контроль качества осуществляется по заданным параметрам. При этом система позволяет не только анализировать свойства создаваемой продукции, но и собирать статистику необходимую для оптимизации.

«Новапорт» повысил качество обслуживания 8 аэропортов с помощью технологий Naumen одна из крупнейших сетей региональных аэропортов России, внедрила систему Naumen Service Desk. Реализация сервисного подхода в управлении процессами ИТ на базе развернутой системы повысила контроль и качество обслуживания 8 аэропортов, расположенных в таких городах, как Новосибирск, Томск, Кемерово, Чита, Тюмень, Пермь, Волгоград, Челябинск. Маршрутная сеть «Новапорт» представлена 149 город

«Татэнергосбыт» повышает качество обслуживания клиентов с Abbyy FlexiCapture еджерам, юристам, контакт-центру и подразделениям, отвечающим за расчеты с потребителями. В ближайшее время решение будет внедрено во всех филиалах компании. Это позволит нам повысить оперативность и качество обслуживания клиентов за счет доступа ко всей необходимой информации и документам в режиме реального времени», – сказал Хузин Рамиль Рафаэлевич, заместитель директора по информационным

В «Росэлектронике» автоматизировали контроль качества оптронов очередно по каждому параметру.В настоящее время на прибор «ИПО-1» (измеритель параметров оптронов) оформлена заявка на выдачу патента РФ на полезную модель оборудования, позволяющего автоматизировать контроль качества оптронов.Оптрон, или оптопара – электронный прибор, состоящий из излучателя света (светодиод) и фотоприемника (фототранзистор, фотодиод и проч.), связанных оптическим каналом

В «Росэлектронике» создали комплекс мониторинга качества цифрового ТВ основе объективных данных одновременно обеспечивать мониторинг технических параметров канала связи (QoS, Quality of Service, качество сервиса), а также искажений изображения и звука (QoE, Quali

Gemalto запускает решение для интернета вещей по отслеживанию смарт-объектов в режиме реального времени Gemalto объявил о выходе на рынок предложения LinqUs IoT Quality of Service (QoS), комплексного решения, позволяющего операторам мобильной связи контролировать качество с

Исследователи: За последний квартал у Apple резко снизилось качество обслуживания клиентов Последняя позиция в рейтинге Качество обслуживания клиентов Apple в США за последние девять месяцев значительно упало, констатирует исследовательская компания StellaService. Если в IV квартале «яблочная компания» занимала

МГТС улучшает скорость и качество обслуживания в офисах Большинство рутинных операций можно выполнить самостоятельно - с помощью дистанционных сервисов, в том числе сервисов самообслуживания на сайте компании в «Личном кабинете». «МГТС стремится повысить качество обслуживания клиентов. Мы ожидаем, что с развитием дистанционных каналов, в первую очередь, Личного кабинета на сайте МГТС, клиентам будет проще оплачивать услуги и получать счета чере

Бизнес-центр «Деловой» повышает качество обслуживания клиентов с помощью «БИТ:CRM 8» Фирма «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) завершила проект автоматизации бизнес-центра «Деловой» с помощью продукта «БИТ:CRM 8». В результате проекта компании удалось повысить качество обслуживания клиентов. «Деловой» включает в себя две структуры: переговорный центр в «Гостином дворе» и офисный центр в «Омега Плазе». Раньше на предприятии использовались электронные

«Трест Гидромонтаж» оптимизировал контроль качества услуг с помощью «БИТ-Авробус:Служба качества 8» орговля» (БИТ) завершили проект по внедрению специализированного решения «БИТ-Авробус:Служба качества 8» в компании «Трест Гидромонтаж», автоматизировав работу сотрудников отдела качества и обеспечив контроль качества предоставляемых услуг на всех этапах. «Трест Гидромонтаж» — комплексная инжиниринговая организация в области проектирования, производства, монтажа и сервисного обслуживания ги

«Мосводоканал» доверил контроль качества «МЦФЭР-консалтинг» нсалтинг» для МГУП «Мосводоканал» была разработана ИТ-стратегия развития КИСУ, определяющая основные направления развития ИТ предприятия на период с 2007-2011 гг. Также в 2007 г. компания осуществила контроль качества работ поставщиков ИТ при реализации КИСУ МВК – 1. В настоящий момент МВК осуществляет целый ряд проектов как связанных с созданием КИСУ, так и смежных, а именно - внедрение пе

Wi-Fi претендует на масштабы WiMax цией взаимодействия между точками доступа, сводятся к минимуму механизмы гарантии качества сервиса (QoS - Quality of Service). По мнению аналитиков, именно эти факторы вызвали столь бурный рост

Интернет-компании формируют группу веб-качества ая группа уже решила, что Web QoE представляет собой новый шаг в развитии концепции качества услуг (QoS), но включает в себя онлайновые и оффлайновые аспекты веб-транзакций - то есть весь опыт

US West выплатила неустойку за низкое качество обслуживания и продолжила путь к слиянию с Qwest Компания US West согласилась инвестировать $160 млн. в развитие телефонной сети штата Минессота и выплатить неустойку за низкое качество обслуживания. Тем самым US West подошла еще на один шаг ближе к получению разрешения на слияние с Qwest Communications International, оцениваемое в $57 млрд. US West столкнулась с серь

VIPswitch предложила коммутатор 5 уровня QoS LAN/WAN IP Switch Компания VIPswitch выпустила коммутатор слоя 5 QoS LAN/WAN IP Switch. Устройство имеет 36 портов и обеспечивает передачу видео, голосовых и цифровых данных в ЛВС и в глобальные сети, поддерживая при этом QоS и автоматически расставляя приор

MIL 3 представила пакет OPNET Modeler 6.0 для проверки QoS устройств передачи данных по ATM, Frame Relay и IP сетям Компания MIL 3 объявила о выпуске новой версии пакета OPNET Modeler 6.0. Он предназначен для проверки QoS-возможностей (quality-of-service) устройств, предназначенных для передачи голосовой и мультимедийной информации по ATM, Frame Relay и IP сетям. Цена пакета составляет от $24 тыс.