CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса

CRM (Customer Relationship Management) переводится, как “система управления взаимоотношениями с клиентами”. При помощи такой системы можно автоматизировать определенные бизнес-процессы, что поможет выстроить максимально эффективный диалог с потребителем, избегать ошибок и, как следствие, делать больше продаж.

Предназначено это ПО для автоматизации многих процессов взаимодействия с клиентами и партнерами, а главная цель его использования — повышение продаж, увеличение эффективности работы отдела маркетинга предприятия, а также улучшения уровня обслуживания клиентов. Благодаря CRM можно сохранять все истории сделок (все их этапы), систематизировать их, записывать разговоры с менеджерами и т. д. В будущем это поможет компании проанализировать полученные данные, улучшить внутренние процессы и в результате увеличить продажи. Базируется CRM на теории о том, что центр философии любого бизнеса — это клиент, а основное направление работы любой компании — обеспечение максимально эффективного маркетинга, увеличения объема продаж, улучшения техник обслуживания заказчиков. В этой модели взаимодействия собираются, хранятся, систематизируются и обрабатываются данные о пользователях, партнерах, поставщиках, покупателях, а также внутренних бизнес-процессах предприятия.

«Переход к Total Experience системам». Актуальные проблемы монолитных CRM систем, что можем сделать для их решения уже сейчас, к чему надо готовится в будущем - Владимир Вигура, Product Director, Т1 Консалтинг на CNews FORUM 2021.