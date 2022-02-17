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CRM Customer Relationship Management Управление взаимоотношениями с клиентами платформы клиентского сервиса

CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса

CRM (Customer Relationship Management) переводится, как “система управления взаимоотношениями с клиентами”. При помощи такой системы можно автоматизировать определенные бизнес-процессы, что поможет выстроить максимально эффективный диалог с потребителем, избегать ошибок и, как следствие, делать больше продаж.

Предназначено это ПО для автоматизации многих процессов взаимодействия с клиентами и партнерами, а главная цель его использования — повышение продаж, увеличение эффективности работы отдела маркетинга предприятия, а также улучшения уровня обслуживания клиентов. Благодаря CRM можно сохранять все истории сделок (все их этапы), систематизировать их, записывать разговоры с менеджерами и т. д. В будущем это поможет компании проанализировать полученные данные, улучшить внутренние процессы и в результате увеличить продажи. Базируется CRM на теории о том, что центр философии любого бизнеса — это клиент, а основное направление работы любой компании — обеспечение максимально эффективного маркетинга, увеличения объема продаж, улучшения техник обслуживания заказчиков. В этой модели взаимодействия собираются, хранятся, систематизируются и обрабатываются данные о пользователях, партнерах, поставщиках, покупателях, а также внутренних бизнес-процессах предприятия.

 

 

«Переход к Total Experience системам». Актуальные проблемы монолитных CRM систем, что можем сделать для их решения уже сейчас, к чему надо готовится в будущем - Владимир Вигура, Product Director, Т1 Консалтинг на CNews FORUM 2021.


17.02.2022 CRM для предприятия с сетью сбыта: что важно знать
14.02.2022 Завершена интеграция платформы edna с «Битрикс24»
08.02.2022 Платформа Creatio от компании «Террасофт Россия» названа лидером сразу в пяти рейтингах G2 Grid, Winter 2022
03.02.2022 «Норбит» автоматизировал проектные продажи в компании «Сен-Гобен строительная продукция рус»
21.12.2021 «Клиентикс CRM» интегрирована с виртуальной АТС «Телфин.офис»
07.12.2021 Innovative People автоматизировала продажи и обслуживание клиентов девелопера Tekta Group
01.12.2021 Кейс МКБ: модернизация контактного центра с переходом на новую платформу
30.11.2021 Что изменила пандемия на рынке CRM: аналитика от Market.CNews
23.11.2021 4 главных тренда на рынке CRM по данным ИТ-маркетплейса Market.CNews
22.11.2021 Химический холдинг «Алмаз групп» перешел на «1С:ERP»
11.11.2021 ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг CRM-систем 2021
11.11.2021 «Корус консалтинг» автоматизирует взаимоотношения с клиентами для «Щербинского лифтостроительного завода»
10.11.2021 Настоящее и будущее CRM-системы от 1С: подробный обзор ситуации
09.11.2021 В ИИ-решении ValueAI для обработки входящих обращений стала доступна интеграция с чат-ботами и CRM-системами
09.11.2021 «Корус консалтинг» помогла «Абамет» автоматизировать склад и оптимизировать работу с клиентами
09.11.2021 Navicon завершил первую фазу внедрения CRM-системы Creatio в клинике академика Ройтберга
25.10.2021 TUI Россия сократила время на обработку клиентских запросов на 80% с помощью Microsoft Dynamics 365 оnline
22.10.2021 «Инфосистемы джет» разработала коннектор для Genesys Pureconnect и CRM-системы Terrasoft Creatio
14.10.2021 Обновленная бесплатная CRM от Zadarma – подробная аналитика и мобильная версия
09.09.2021 «T1 консалтинг» приступила к пилотированию b2b-решения на базе собственной CRM
08.09.2021 MCN Telecom добавила интеграцию телефонии с CRM для агентств недвижимости
31.08.2021 «Уралэлектро» сократила время обработки заказа при помощи автоматизации
30.08.2021 «Т1 Консалтинг» подводит итоги хакатона по поиску прорывных идей для создания CRM нового поколения
02.08.2021 Обновление рейтинга CRM-систем от Market.CNews. Идет сбор данных
06.07.2021 «Корус консалтинг» запустила CRM-систему «1С-Битрикс» в MC-Bauchemie в Канаде
01.07.2021 «Крок» оцифровал работу волонтерских команд
18.05.2021 «Террасофт» приглашает на презентацию новой версии low-code платформы Creatio 7.18
29.04.2021 Как не «сгореть» при внедрении CRM. Алгоритм действий
28.04.2021 «Ростелеком» запустил свою CRM-систему для Уральского филиала
21.04.2021 «Норбит» внедрила CRM-систему Creatio в компании Redmond
30.03.2021 Waveaccess настроила клиентский сервис для «Финуслуг»
03.02.2021 «Корус консалтинг» перевел в цифру путь клиента в Mafin с помощью облачной CRM
14.01.2021 «Корус консалтинг» автоматизировала процессы маркетинга, продаж и сервиса в Akkermann cement
17.12.2020 «Норбит» автоматизировала продажи в компании «Таможенная карта»
14.12.2020 Эксперты предсказали трехкратный рост рынка CRM в России
14.12.2020 РосБизнесСофт CRM: мощная СRM для серьезного бизнеса
27.11.2020 Экосистема недвижимости «Метр квадратный» внедрила СRM-платформу Creatio
18.11.2020 Почта Банк встречает клиентов в отделении по имени
26.10.2020 Российско-германская внешнеторговая палата внедрила «KORUS CRM | Массовые рассылки»
22.10.2020 «Манго телеком» интегрировал телефонию с CRM-системой Creatio

Публикаций - 3359, упоминаний - 5441

CRM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 633
SAP SE 4595 260
IBM - International Business Machines Corp 8941 248
Oracle Corporation 6035 245
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 184
6072 173
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 166
Крок - Croc 1616 119
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 104
Softline - Софтлайн 1870 104
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 103
Корус Консалтинг ГК 1014 102
Yandex - Яндекс 5015 102
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 99
Terrasoft - Террасофт 180 87
1С-Битрикс - Bitrix 443 84
Meta Platforms - Facebook 4267 83
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 77
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 77
Программный продукт ГК 3960 77
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 73
Ланит - Норбит - Norbit 270 68
Telegram Group 805 66
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 61
Navicon - Навикон 232 60
Amazon Inc - Amazon.com 2650 59
Salesforce.com 360 58
Элемент ГК - Elementec 1523 56
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 529 55
Google LLC 10352 53
Cisco Systems 4720 50
Apple Inc 10683 50
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 268 44
1С-Рарус 742 44
Intel Corporation 11262 41
SAS Institute 854 41
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 714 40
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 243 39
Naumen - Наумен 461 38
VK - Mail.ru Group 3057 35
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 204
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 115
Альфа-Банк 1476 104
Почта России ПАО 1853 58
ПСБ - Промсвязьбанк 682 51
РЖД - Российские железные дороги 1458 50
Лента - Сеть розничной торговли 912 43
Открытие ФК - Росгосстрах 266 25
X5 Group 709 24
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 24
Газпром ПАО 1008 24
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 23
Открытие ФК 2713 22
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 22
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 20
Самолёт ГК 216 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 18
Почта Банк 319 18
Аэрофлот - Aeroflot 648 18
ВТБ - ВТБ24 658 17
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 16
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 15
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 189 15
Роснефть НК 434 15
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 13
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 13
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 13
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 13
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 13
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 281 12
Газпром нефть 439 12
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 12
Nordea Bank - Нордеа Банк 77 12
Связной ГК 1190 12
Техносила - СервисТрейд 239 11
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 155 11
OTP Group - ОТП Банк 157 11
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 11
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 148 11
ГПБ - Газпромбанк 842 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 240
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 100
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 97
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 78
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 52
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 33
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 30
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 25
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 24
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 22
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 20
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 19
Президент Российской Федерации 3770 18
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 11
Таможня - Таможенная служба 421 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 10
Администрация Президента РФ 904 9
Федеральное казначейство России 1345 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 8
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 7
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 5
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 5
Правительство Москвы 1640 5
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 193 4
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 4
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 410 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 3
Web development - Веб-разработка 0 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 2
АРБ - Ассоциация российских банков 176 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 2
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 33 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
AICD - Australian Institute of Company Directors - Институт директоров Австралии 1 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 48 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 1
TIA - Telecommunications Industry Association 70 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 13 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 12 1
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Булгаков Кирилл 47 7
Шилов Сергей 75 7
Чернышенко Дмитрий 320 7
Мишустин Михаил 376 6
Козлов Михаил 167 6
Мельников Александр 68 6
Граборов Антон 13 6
Костерева Катерина 14 6
Ершова Элеонора 64 6
Садовенко Илья 63 6
Прохоров Фёдор 81 6
Занин Виталий 22 5
Богданов Кирилл 110 5
Леушев Андрей 69 5
Benioff Marc - Бениофф Марк 24 5
Тюрина Мария 46 5
Левиков Антон 68 5
Кузякин Дмитрий 23 5
Россия - РФ - Российская федерация 108428 904
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 651
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 480
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 383
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 248
Казахстан - Республика 4467 123
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 123
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 89
Европа 12319 84
Россия - СФО - Новосибирск 3269 82
Беларусь - Белоруссия 3525 79
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 75
Германия - Федеративная Республика 8903 70
Украина 6212 64
Азия - Азиатский регион 3803 57
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 53
Европа Восточная 2927 51
Япония 10069 48
Россия - ПФО - Казань 2085 45
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 36
Россия - Сибирь 1579 35
Африка - Африканский регион 2928 35
Америка 2011 35
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 30
Земля - планета Солнечной системы 7427 29
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 29
Австралия - Австралийский Союз 2791 28
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 26
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 24
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 23
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 23
Индия - Республика 4263 22
Армения - Республика 1112 22
Франция - Французская Республика 5665 22
Америка Северная 2650 21
Чехия - Чешская Республика 1053 20
Нидерланды 2197 19
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 18
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 18
Бразилия - Федеративная Республика 1945 17
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 1292
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 812
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 464
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 275
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 190
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 182
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 149
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 114
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 109
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 104
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 101
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 75
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 67
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 66
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 65
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 64
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 63
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 53
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 42
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 37
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 35
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 30
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 28
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 26
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 23
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 21
Экономический эффект 694 21
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 19
Человеческий фактор - Human factor 1099 18
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 17
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 17
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 16
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 16
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 15
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 15
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 15
Страхование - Страховое дело - Insurance 1920 14
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 13
Ergonomics - Эргономика 840 13
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 194 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 129
TAdviser - Центр выбора технологий 243 23
Forbes - Форбс 591 16
Thomson Reuters - Рейтер 5731 12
РИА Новости 766 5
Sputnik 41 5
WSJ - The Wall Street Journal 1225 4
Fortune 196 4
FT - Financial Times 1118 3
cw360 84 3
Vnunet 225 3
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 3
The Banker 6 3
Коммерсантъ - Издательский дом 888 3
Silicon.com 354 2
EWeek 179 2
CNews TV 524 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 2
Wikipedia - Википедия 413 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 2
Ведомости 375 2
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru 50 1
Открытые системы ИД 160 1
CNews Северо-Запад 24 1
Independent 98 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 15 1
Glamour 8 1
CMS Magazine 19 1
Silicon 459 1
Computer Weekly 370 1
InterNetNews - InternetNews.com 206 1
NewsFactor 127 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 1
CNews RND - R&D.CNews 2112 1
ITnews 33 1
ТАСС Телеком 34 1
Bloomberg Businessweek 121 1
РБК ТВ - телеканал 59 1
VNUNet.com 201 1
Reddit 221 1
Gartner - Гартнер 3301 104
IDC - International Data Corporation 4671 80
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 62
Forrester Research 810 26
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 19
Aberdeen Group 48 12
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 11
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 10
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 9
Juniper Research 468 8
Datamonitor 83 8
Gartner - AMR Research 48 6
Frost & Sullivan 199 6
BCG - Boston Consulting Group 85 5
Forrester Wave 31 5
CNews SaaS рейтинг 22 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 41 4
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 43 4
Gartner - Dataquest 340 4
Fortune Global 500 280 4
CNews Инновация года - награда 41 3
Data Insight - Исследовательское агентство 86 3
Synergy Research Group 39 3
Yankee Group 166 3
PEX Network 2 2
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 4 2
S&P - Standard and Poor’s 470 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 29 2
ARC Advisory Group 19 2
TeleGeography Research 39 2
GfK Rus - ГФК-Русь 191 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 80 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 40 2
Forrester Consulting 26 2
CNews Мишень 47 1
ABI Research 230 1
Mobile Research Group 65 1
Discovery Research Group 21 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
Markets&Markets Research 97 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 3
Финансовый университет при Правительстве РФ 106 3
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 93 3
РАН - Российская академия наук 1397 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 3
МЭИ - Московский энергетический институт 85 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 2
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 2
PU - Purdue University - Университет Пердью 109 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 2
CMU - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - SEI Институт программной инженерии Карнеги-Меллон 28 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 64 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 1
ИПС РАН - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 46 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 1
Медицина АО - Институт ядерной медицины (ИЯМ) 2 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 20 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 1
Microsoft Dynamics Academic Alliance - MSDAA - Microsoft Dynamics University 5 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 1
БелГУ НИУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 9 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 33 1
ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 60 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 30 1
Terrasoft Creatio Academy - CRM-Академия 1 1
Skyeng - Образовательные технологии 60 1
Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва) 6 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - "Керосинка" 39 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 55 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 18
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 14
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 10
CNews AWARDS - награда 347 10
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 9
Docflow 123 6
CeBIT 454 3
Microsoft Dynamics AX Forum 27 3
Международный женский день - 8 марта 118 3
Чёрная пятница (распродажи) 89 3
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 2
Cisco Expo 9 2
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 81 2
CNews FORUM Кейсы 53 2
День Защитника отечества - 23 февраля 12 2
Oracle TechForum 25 1
Gartner Symposium ITxpo 0 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 19 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
SAP Value Award 6 1
La Biennale di Venezia - Венецианская биеннале современного искусства 4 1
День знаний - 1 сентября 25 1
NorthFace Scoreboard - NFSB 1 1
Oracle OpenWorld 65 1
Связь-Экспокомм 48 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 180 1
SAP Quality Awards 6 1
Atmosphere Digital 1 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 17 1
Oracle AppsForum 21 1
Национальная банковская премия 2 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 15 1
МТС Телеком Идея 52 1
VMworld 29 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 63 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 8 1
Startup Village - международная стартап-конференция 46 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 29 1
Loyalty Awards 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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