CRM Customer Relationship Management Управление взаимоотношениями с клиентами платформы клиентского сервиса
CRM (Customer Relationship Management) переводится, как “система управления взаимоотношениями с клиентами”. При помощи такой системы можно автоматизировать определенные бизнес-процессы, что поможет выстроить максимально эффективный диалог с потребителем, избегать ошибок и, как следствие, делать больше продаж.
Предназначено это ПО для автоматизации многих процессов взаимодействия с клиентами и партнерами, а главная цель его использования — повышение продаж, увеличение эффективности работы отдела маркетинга предприятия, а также улучшения уровня обслуживания клиентов. Благодаря CRM можно сохранять все истории сделок (все их этапы), систематизировать их, записывать разговоры с менеджерами и т. д. В будущем это поможет компании проанализировать полученные данные, улучшить внутренние процессы и в результате увеличить продажи. Базируется CRM на теории о том, что центр философии любого бизнеса — это клиент, а основное направление работы любой компании — обеспечение максимально эффективного маркетинга, увеличения объема продаж, улучшения техник обслуживания заказчиков. В этой модели взаимодействия собираются, хранятся, систематизируются и обрабатываются данные о пользователях, партнерах, поставщиках, покупателях, а также внутренних бизнес-процессах предприятия.
«Переход к Total Experience системам». Актуальные проблемы монолитных CRM систем, что можем сделать для их решения уже сейчас, к чему надо готовится в будущем - Владимир Вигура, Product Director, Т1 Консалтинг на CNews FORUM 2021.
CRM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бар-Бирюкова Мария 63 37
|Чехонин Антон 63 20
|Тарасенко Владимир 21 14
|Кулешов Сергей 36 14
|Клочков Алексей 33 14
|Водянов Владимир 35 13
|Демидов Михаил 132 12
|Рыжиков Сергей 110 11
|Путин Владимир 2542 11
|Филимонов Сергей 45 10
|Тотмакова Софья 14 10
|Гурская Ольга 12 10
|Аитов Тимур 188 10
|Фомичев Андрей 68 9
|Кузовкин Алексей 154 9
|Павлов Андрей 34 9
|Рубцова Ольга 33 9
|Геклер Алена 28 8
|Востриков Юрий 18 8
|Прянишников Николай 285 8
|Макаров Станислав 116 7
|Лосев Сергей 46 7
|Булгаков Кирилл 47 7
|Шилов Сергей 75 7
|Чернышенко Дмитрий 320 7
|Мишустин Михаил 376 6
|Козлов Михаил 167 6
|Мельников Александр 68 6
|Граборов Антон 13 6
|Костерева Катерина 14 6
|Ершова Элеонора 64 6
|Садовенко Илья 63 6
|Прохоров Фёдор 81 6
|Занин Виталий 22 5
|Богданов Кирилл 110 5
|Леушев Андрей 69 5
|Benioff Marc - Бениофф Марк 24 5
|Тюрина Мария 46 5
|Левиков Антон 68 5
|Кузякин Дмитрий 23 5
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