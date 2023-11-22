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Абакумов Евгений
СОБЫТИЯ
|22.11.2023
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«Росатом»: Работаем вместе с вендорами до самого глубокого слоя разработчиков
«Росатом» как «вендор собственного ИТ-ландшафта» В ходе своего выступления на CNews FORUM 2023 директор по информационной инфраструктуре «Росатома» Евгений Абакумов рассказал, что компания вынуждена становиться вендором собственного ИТ-ландшафта по той причине, что нужно обеспечивать взаимодействие между решениями разных разработчиков. «В
|19.12.2022
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Евгений Абакумов -
Евгений Абакумов, ИТ-директор «Росатома», в интервью CNews — о цифровой тени атомной отрасли
«Количество наших ИТ-специалистов должно увеличиваться» CNews: Расскажите, пожалуйста, как меняется роль ИТ в «Росатоме»? Евгений Абакумов: Совсем недавно информационные технологии в крупных компаниях были сервисной функцией, но сегодня ИТ непосредственно влияют на их бизнес-процессы. То внимание, которое сейчас о
|17.11.2022
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«Росатом» наймет тысячи молодых ИТ-специалистов
ORUM. Информационные технологии завтра» рассказал директор по информационным технологиям «Росатома» Евгений Абакумов. Он подчеркнул, что госкорпорации может понадобиться и кратно больше специал
|01.12.2020
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Как «Росатом» меняет зарубежный софт на российское ПО
зарубежного софта, но ряд запущенных проектов нацелен именно на применение отечественных ПО-продуктов. Об этом в ноябре 2020 г. на ежегодном CNews FORUM рассказал директор департамента ИТ «Росатома» Евгений Абакумов. По словам ИТ-эксперта, в корпорации сейчас реализовывается некая цифровая стратегия, которая и подразумевает импортозамещение. «В ее рамках мы движемся по нескольким направлен
|13.11.2019
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Евгений Абакумов, ИТ-директор Росатома — в интервью CNews -
Хорошо относимся к российскому ИТ-рынку и развиваем инсорс-разработку
сатоме — это более 5000 человек» CNews: Росатом — достаточно закрытая организация, о ее внутреннем устройстве мало что известно вовне. Расскажите, как выглядит ваш ИТ-блок? Сколько в нем сотрудников? Евгений Абакумов: Департамент информационных технологий курирует директор по цифровизации Росатома, который, в свою очередь, подчиняется генеральному директору Госкорпорации. В ИТ-блок у нас вк
Абакумов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Чаркин Евгений 317 148
|Натрусов Артем 313 105
|Шадаев Максут 1210 100
|Нестеров Алексей 175 90
|Сотин Денис 216 76
|Клепиков Алексей 121 68
|Дьяченко Валерий 96 64
|Теплицкий Дмитрий 88 58
|Прохорова Алла 66 58
|Шаев Виталий 59 57
|Урьяс Вадим 98 55
|Аксенов Олег 62 54
|Врацкий Андрей 175 52
|Слышкин Василий 129 51
|Семенихин Игорь 56 51
|Ульянов Николай 176 51
|Халматов Максим 64 49
|Ямщиков Владимир 51 49
|Лебедев Антон 53 48
|Урусов Виктор 157 48
|Трофимова Людмила 50 47
|Соловьев Алексей 97 46
|Мискевич Евгений 50 46
|Рубин Адар 47 46
|Воронин Павел 196 46
|Белоусов Максим 109 44
|Степченков Максим 65 42
|Горчаков Денис 48 42
|Карпов Иван 79 41
|Малышев Сергей 99 41
|Сыкулев Андрей 85 41
|Путятинский Сергей 112 41
|Васильев Владислав 59 41
|Генкина Екатерина 43 41
|Смык Виталий 46 41
|Емелин Александр 45 41
|Портной Михаил 42 41
|Москальков Дмитрий 43 41
|Сороченков Алексей 42 41
|Юсупов Шамиль 41 41
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|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
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|Нетоскоп 19 1
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