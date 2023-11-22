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Индексная книга (каталог) CNews*
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Абакумов Евгений

СОБЫТИЯ


22.11.2023 «Росатом»: Работаем вместе с вендорами до самого глубокого слоя разработчиков

«Росатом» как «вендор собственного ИТ-ландшафта» В ходе своего выступления на CNews FORUM 2023 директор по информационной инфраструктуре «Росатома» Евгений Абакумов рассказал, что компания вынуждена становиться вендором собственного ИТ-ландшафта по той причине, что нужно обеспечивать взаимодействие между решениями разных разработчиков. «В

19.12.2022 Евгений Абакумов -

Евгений Абакумов, ИТ-директор «Росатома», в интервью CNews — о цифровой тени атомной отрасли

«Количество наших ИТ-специалистов должно увеличиваться» CNews: Расскажите, пожалуйста, как меняется роль ИТ в «Росатоме»? Евгений Абакумов: Совсем недавно информационные технологии в крупных компаниях были сервисной функцией, но сегодня ИТ непосредственно влияют на их бизнес-процессы. То внимание, которое сейчас о
17.11.2022 «Росатом» наймет тысячи молодых ИТ-специалистов

ORUM. Информационные технологии завтра» рассказал директор по информационным технологиям «Росатома» Евгений Абакумов. Он подчеркнул, что госкорпорации может понадобиться и кратно больше специал
01.12.2020 Как «Росатом» меняет зарубежный софт на российское ПО

зарубежного софта, но ряд запущенных проектов нацелен именно на применение отечественных ПО-продуктов. Об этом в ноябре 2020 г. на ежегодном CNews FORUM рассказал директор департамента ИТ «Росатома» Евгений Абакумов. По словам ИТ-эксперта, в корпорации сейчас реализовывается некая цифровая стратегия, которая и подразумевает импортозамещение. «В ее рамках мы движемся по нескольким направлен
13.11.2019 Евгений Абакумов, ИТ-директор Росатома — в интервью CNews -

Хорошо относимся к российскому ИТ-рынку и развиваем инсорс-разработку

сатоме — это более 5000 человек» CNews: Росатом — достаточно закрытая организация, о ее внутреннем устройстве мало что известно вовне. Расскажите, как выглядит ваш ИТ-блок? Сколько в нем сотрудников? Евгений Абакумов: Департамент информационных технологий курирует директор по цифровизации Росатома, который, в свою очередь, подчиняется генеральному директору Госкорпорации. В ИТ-блок у нас вк

Публикаций - 227, упоминаний - 232

Абакумов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

9594 115
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 108
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 92
Газинформсервис - ГИС 496 64
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 61
Ланит Интеграция 219 53
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 49
Schneider Electric 614 48
Schneider Electric Secure Power 65 46
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 46
Центр2М - Center2М 67 46
Rimini Street 77 46
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 44
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 43
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 42
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 42
Такском - Taxcom 256 41
R-Vision - Р-Вижн 267 41
Polymedia - Полимедиа 158 41
Ситилабс 44 41
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 41
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 41
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 41
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 41
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 41
ФинГрад - FinGrad 48 29
Аусферр ИТЦ 44 29
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 28
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 26
ММК Информсервис 69 24
Ростелеком 10948 23
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 22
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 21
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 20
Microsoft Corporation 25774 19
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 18
МегаФон 10742 18
Veeam Software 345 18
Diasoft - Диасофт 1144 18
Dynatrace 59 17
РЖД - Российские железные дороги 2096 152
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 107
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 90
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 89
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 80
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 79
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 75
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 70
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 68
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 68
Ингосстрах СПАО 478 67
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 65
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 64
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 61
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 53
ГПБ - Газпромбанк 1273 53
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 53
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 49
Альфа-Банк 1979 47
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 46
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 43
OKS Group 51 42
ВТБ - Почта Банк 514 42
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 42
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 40
МКБ - Московский кредитный банк 657 40
Сургутнефтегаз - СНГ 288 39
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 39
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 38
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 36
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 34
Абсолют Банк 249 32
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 32
Русагро Группа Компаний 379 30
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 29
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 29
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 29
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 28
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 27
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 26
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 221
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 155
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 95
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 66
Федеральное казначейство России 1949 52
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 50
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 48
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 46
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 43
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 43
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 38
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 37
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 37
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 26
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 25
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 24
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 22
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 17
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 14
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 13
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 13
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 9
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 9
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 6
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 5
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 35 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
ЛДПР 116 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 193
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 186
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 153
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 144
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 135
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 113
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 111
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 106
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 105
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 84
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 84
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 59
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 52
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 50
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 765 49
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 47
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 46
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 45
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 240 43
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 708 43
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 42
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 41
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование - иншуртех 173 41
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1105 41
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 210 40
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 913 40
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 33
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 33
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 32
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 32
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 31
НКТ - Р7-Офис 543 72
1С:ERP Управление предприятием 841 46
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 44
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 44
Новые облачные технологии - МойОфис 958 43
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 42
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 41
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 41
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 41
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 41
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 41
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 41
НКТ - Р7-графика 47 40
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 35
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 35
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 29
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 21
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 20
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 19
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 16
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 76 16
Айсорс - Isource Inspector 25 16
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 16
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 43 14
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 14
Протек - Здравсити 32 12
Microsoft Windows 16882 12
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 8
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 8
Linux OS 11533 7
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 7
Росатом - Атом.Контент - ЕОСДО - Единая отраслевая система электронного документооборота 20 6
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 6
IBM Public Cloud 26 6
Росатом - Гринатом - Atom Space 19 6
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 6
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 61 5
Чаркин Евгений 317 148
Натрусов Артем 313 105
Шадаев Максут 1210 100
Нестеров Алексей 175 90
Сотин Денис 216 76
Клепиков Алексей 121 68
Дьяченко Валерий 96 64
Теплицкий Дмитрий 88 58
Прохорова Алла 66 58
Шаев Виталий 59 57
Урьяс Вадим 98 55
Аксенов Олег 62 54
Врацкий Андрей 175 52
Слышкин Василий 129 51
Семенихин Игорь 56 51
Ульянов Николай 176 51
Халматов Максим 64 49
Ямщиков Владимир 51 49
Лебедев Антон 53 48
Урусов Виктор 157 48
Трофимова Людмила 50 47
Соловьев Алексей 97 46
Мискевич Евгений 50 46
Рубин Адар 47 46
Воронин Павел 196 46
Белоусов Максим 109 44
Степченков Максим 65 42
Горчаков Денис 48 42
Карпов Иван 79 41
Малышев Сергей 99 41
Сыкулев Андрей 85 41
Путятинский Сергей 112 41
Васильев Владислав 59 41
Генкина Екатерина 43 41
Смык Виталий 46 41
Емелин Александр 45 41
Портной Михаил 42 41
Москальков Дмитрий 43 41
Сороченков Алексей 42 41
Юсупов Шамиль 41 41
Россия - РФ - Российская федерация 166163 205
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 93
Европа Восточная 3138 58
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 48
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 32
Украина 7928 22
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 21
Беларусь - Белоруссия 6289 20
Казахстан - Республика 6047 19
Грузия 1332 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 15
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 11
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 10
Европа 24962 9
Турция - Турецкая республика 2620 6
Египет - Арабская Республика 1100 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 5
Германия - Федеративная Республика 13220 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 4
Африка - Африканский регион 3640 4
Ближний Восток 3154 4
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 4
Россия - УФО - Челябинская область 1512 4
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 176 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 83 3
Уран - планета Солнечной системы 550 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
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Венгрия 855 3
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Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 3
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Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 193
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 80
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 79
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 44
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 335 43
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Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 33
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 15
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 14
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