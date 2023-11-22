«Росатом»: Работаем вместе с вендорами до самого глубокого слоя разработчиков «Росатом» как «вендор собственного ИТ-ландшафта» В ходе своего выступления на CNews FORUM 2023 директор по информационной инфраструктуре «Росатома» Евгений Абакумов рассказал, что компания вынуждена становиться вендором собственного ИТ-ландшафта по той причине, что нужно обеспечивать взаимодействие между решениями разных разработчиков. «В

Евгений Абакумов - Евгений Абакумов, ИТ-директор «Росатома», в интервью CNews — о цифровой тени атомной отрасли «Количество наших ИТ-специалистов должно увеличиваться» CNews: Расскажите, пожалуйста, как меняется роль ИТ в «Росатоме»? Евгений Абакумов: Совсем недавно информационные технологии в крупных компаниях были сервисной функцией, но сегодня ИТ непосредственно влияют на их бизнес-процессы. То внимание, которое сейчас о

«Росатом» наймет тысячи молодых ИТ-специалистов ORUM. Информационные технологии завтра» рассказал директор по информационным технологиям «Росатома» Евгений Абакумов. Он подчеркнул, что госкорпорации может понадобиться и кратно больше специал

Как «Росатом» меняет зарубежный софт на российское ПО зарубежного софта, но ряд запущенных проектов нацелен именно на применение отечественных ПО-продуктов. Об этом в ноябре 2020 г. на ежегодном CNews FORUM рассказал директор департамента ИТ «Росатома» Евгений Абакумов. По словам ИТ-эксперта, в корпорации сейчас реализовывается некая цифровая стратегия, которая и подразумевает импортозамещение. «В ее рамках мы движемся по нескольким направлен