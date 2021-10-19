Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Абакумов Евгений
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 103, упоминаний - 155
Абакумов Евгений упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чаркин Евгений 182 47
|Дьяченко Валерий 66 34
|Прохорова Алла 45 29
|Сотин Денис 102 27
|Урьяс Вадим 76 27
|Слышкин Василий 54 24
|Валчев Стоян 44 24
|Антонов Александр 73 24
|Поляков Сергей 60 24
|Путятинский Сергей 53 24
|Савцов Игорь 27 24
|Богданов Кирилл 91 23
|Семенихин Игорь 37 23
|Клепиков Алексей 77 22
|Нестеров Алексей 79 22
|Егоров Владимир 52 22
|Ямщиков Владимир 32 21
|Халматов Максим 45 20
|Трофимова Людмила 31 19
|Соловьев Алексей 60 19
|Вахнин Павел 51 18
|Рубин Адар 28 18
|Мискевич Евгений 29 18
|Лебедев Антон 28 16
|Гордиенко Ростислав 17 16
|Сирота Юрий 38 16
|Клявин Владимир 26 14
|Горчаков Денис 26 14
|Сарнацкий Владислав 16 14
|Рыстенко Михаил 57 14
|Кириченко Игорь 41 14
|Суровец Дмитрий 44 14
|Педоренко Андрей 41 14
|Казарин Станислав 100 14
|Платонов Михаил 38 14
|Хомков Игорь 40 14
|Шевченко Владимир 135 14
|Федечкин Сергей 19 14
|Елизаров Артем 16 14
|Степченков Максим 36 14
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760988, в очереди разбора - 664677.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760988, в очереди разбора - 664677.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru