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Абакумов Евгений


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 2
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 2
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 2
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 2
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 2
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 2
06.09.2021 «Росатом» зарегистрировал в реестре российского ПО модули импортонезависимой кадровой системы 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 2
26.08.2021 Удостоверяющий центр Росатома аккредитован для выпуска усиленной квалифицированной электронной подписи 1
25.08.2021 «Росатом» будет оценивать репутацию поставщиков на российском ПО вместо софта Microsoft 1
06.08.2021 CNews AWARDS 2021: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
06.08.2021 Росатом, «Лаборатория Касперского» и Ассоциация «Доверенная платформа» объединились для внедрения принципов сквозной безопасности 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 2
28.06.2021 Росатом внедряет отечественное серверное оборудование YADRO 1
16.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Системы хранения данных 2021» состоится 6 июля 1
01.06.2021 «Росатом» и «Газпром нефть» договорились о совместном внедрении российского программного обеспечения 1
24.05.2021 «Росатом» переносит огромную финансовую ИТ-систему с Oracle на Postgres Pro 1
17.05.2021 Импортонезависимая система управления качеством Росатома зарегистрирована в Роспатенте 1
15.03.2021 «Росатом» переводит первичные бухгалтерские документы в цифровой вид 1
09.03.2021 «Росатом» и Nokia провели испытания выделенной беспроводной сети Private LTE/5G на ЧМЗ 1
09.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
18.02.2021 «Росатом» приобрел 20 тыс. лицензий ПО «Мой офис» 1
12.02.2021 Платформа личных финансов столичной биржи позволит гражданам брать кредиты и оформлять страховки онлайн 2
05.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта 1
22.01.2021 ИТ-директор «Росатома» вошел в состав Экспертного совета при Министерстве цифрового развития РФ 3
25.12.2020 Какую пользу ИТ-блоку РЖД принесли две волны пандемии 2
01.12.2020 Как «Росатом» меняет зарубежный софт на российское ПО 4
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 2
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 2
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 2
24.11.2020 «Билайн бизнес» и Росатом испытали выделенную сеть LTE на предприятии атомной отрасли 1
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 2
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 2
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 2
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 3
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 2
18.11.2020 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 г. получили награды CNews AWARDS 2
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 3
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 3
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1

Публикаций - 103, упоминаний - 155

Абакумов Евгений упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 32
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 29
Rimini Street 38 18
Schneider Electric Secure Power 44 18
Schneider Electric 408 15
Veeam Software 250 15
Dynatrace 46 14
Naumen - Наумен 341 14
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 14
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 14
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 14
Cinimex - Синимекс 160 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Такском - Taxcom 119 13
Ситилабс 25 13
Ситилинк - Citilink 190 13
Центр2М - Center2М 47 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 13
3738 12
VK - Mail.ru Group 2483 12
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 11
NtechLab - НтехЛаб 78 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 9
Microsoft Corporation 11077 8
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 7
Ланит ГК 1156 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 4
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 4
Softline - Софтлайн 1474 4
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 4
Крок 1219 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 3
Diasoft - Диасофт 354 3
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 3
IBM 3539 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Selectel - Селектел 137 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 3
Nvidia Corp 2019 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 53
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 34
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 32
X5 Group - Пятерочка 559 29
X5 Group 599 29
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 27
Уралсиб Банк 389 26
Газпромбанк - ГПБ 692 26
Альфа-Банк 1123 26
Аэрофлот 493 24
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 24
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 23
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 22
Ингосстрах СПАО 210 22
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 20
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 20
Segezha Group - Сегежа Групп 85 18
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 16
Интер РАО ПАО 158 15
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 14
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 14
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 14
PepsiCo - Пепсико 95 14
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 14
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 14
Победа - Кондитерская фабрика 16 14
Траско - Trasko 27 14
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 14
OKS Group 31 14
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 13
ПГК - Первая грузовая компания 98 13
МТС банк 254 13
Норникель - Норильский никель 177 12
Совкомбанк ПАО 147 12
Mary Kay - Мэри Кэй 82 10
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 10
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 10
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 71
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 33
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 31
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 24
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 19
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 16
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 14
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
Счётная палата РФ 460 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 5
Правительство Москвы 653 5
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 5
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 5
Правительство РФ 2203 5
Президент Российской Федерации 1439 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
Федеральное казначейство России 766 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 3
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 25 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 59 2
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 2
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 2
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 2
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 1
Альянстрансатом 6 1
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 6 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
Администрация Владимирской области 1 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Талант и успех - Общественный фонд 11 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности 5 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 53
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 45
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 34
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 27
Big Data - Большие данные 1136 20
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 19
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 16
e-Commerce - Электронная коммерция 299 15
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 15
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 14
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 411 14
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 11
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 10
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 9
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 3
pLTE - Private LTE - частные сети предприятий 15 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 2
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 2
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 2
ARM64 - Архитектура процессора 1018 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 20 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 16
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 14
1С:ERP Управление предприятием 203 13
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 12
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
Nvidia GeForce GTX 2062 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Microsoft SQL Server 793 3
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 3
НКТ - Р7-Офис 73 3
Google Android 10751 2
Apple iOS 5742 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Rakuten Viber 429 2
Microsoft Office 1939 2
Microsoft Office 365 769 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 275 2
OpenText Documentum 189 2
1С:Консолидация 7 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Google Chrome - браузер 1117 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 1
Microsoft Windows 10 6635 1
Apple macOS 925 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 1
Microsoft Windows 853 1
Microsoft Azure 1171 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
Java - Язык программирования 1176 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 291 1
ДИЦ - Турбо ТОРО 6 1
ДИЦ - Турбо Бюджетирование 5 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
Чаркин Евгений 182 47
Дьяченко Валерий 66 34
Прохорова Алла 45 29
Сотин Денис 102 27
Урьяс Вадим 76 27
Слышкин Василий 54 24
Валчев Стоян 44 24
Антонов Александр 73 24
Поляков Сергей 60 24
Путятинский Сергей 53 24
Савцов Игорь 27 24
Богданов Кирилл 91 23
Семенихин Игорь 37 23
Клепиков Алексей 77 22
Нестеров Алексей 79 22
Егоров Владимир 52 22
Ямщиков Владимир 32 21
Халматов Максим 45 20
Трофимова Людмила 31 19
Соловьев Алексей 60 19
Вахнин Павел 51 18
Рубин Адар 28 18
Мискевич Евгений 29 18
Лебедев Антон 28 16
Гордиенко Ростислав 17 16
Сирота Юрий 38 16
Клявин Владимир 26 14
Горчаков Денис 26 14
Сарнацкий Владислав 16 14
Рыстенко Михаил 57 14
Кириченко Игорь 41 14
Суровец Дмитрий 44 14
Педоренко Андрей 41 14
Казарин Станислав 100 14
Платонов Михаил 38 14
Хомков Игорь 40 14
Шевченко Владимир 135 14
Федечкин Сергей 19 14
Елизаров Артем 16 14
Степченков Максим 36 14
Россия - Российская федерация - РФ 57350 74
Восточная Европа 1678 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 19
Украина 3365 17
Казахстан - Республика 2629 16
Беларусь - Белоруссия 2088 16
Грузия 691 15
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 9
Россия - Челябинская область 658 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Россия - Севастополь 420 2
Россия - Калужская область 571 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 2
Ближний Восток 1473 2
Латинская Америка 723 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Россия - Саров 92 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 2
Мавритания 6 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 1
Россия - Тверская область 248 1
Таджикистан - Республика 434 1
Новая Зеландия 292 1
Россия - Республика Бурятия 284 1
Россия - Удомля 41 1
Молдавия - Республика Молдова 428 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 89 1
Кувейт 51 1
Россия - Челябинская область - Снежинск 15 1
Доминикана - Доминиканская Республика 21 1
Россия - Ростовская область 862 1
Россия - Владивосток 864 1
Австралия - Австралийский Союз 1124 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 64
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 52
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 21
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 15
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 14
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 10
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 9
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 8
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
Экономический эффект 20 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 80 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 280 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
G7 - The Group of Seven - Клуб - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 26 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
Gartner 2190 3
IDC - International Data Corporation 2718 2
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 2
CNews Analytics 1988 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 13 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 53
CNews AWARDS 291 39
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 14
CNews Баттл 34 13
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 11 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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