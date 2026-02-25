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АФК Система Segezha Group Сегежа Групп Сегежский ЦБК Сегежабумпром Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат Segezha Packaging Сегежская упаковка

АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка

Segezha Group – российский лесопромышленный холдинг с полным циклом собственной лесозаготовки. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 16,1 млн га, а объем расчетной лесосеки – 23,2 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов). Производственные активы Segezha Group расположены в 10 российских регионах: Республика Карелия, Красноярский край, Санкт-Петербург, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Кировская, Костромская, Московская и Ростовская области. 

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СОБЫТИЯ

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25.02.2026 МТС внедрила систему контроля доступа на фанерном комбинате «Сегежа Групп» в Галиче

МТС реализовала комплексное решение по контролю и управлению доступом на Галичском фанерном комбинате (входит в «Сегежа Групп») — одном из предприятий, созданных с нуля, в лесопромышленном комплексе России. Внедрение направлено на повышение уровня промышленной безопасности, снижение производственных риско
04.02.2026 «Айтеко» внедрила решение для видеоконтроля промышленной печати на предприятиях «Сегежа Групп»

qus: PIS, разработанной компанией Videomatrix (входит в ГК «Айтеко»). Первым промышленным внедрением решения стал совместный проект с компанией «Альта-В», реализованный на производственных площадках «Сегежа Групп». Об этом CNews сообщил представитель «Сегежа Групп». Система введена в промышленную эксплуатацию на трех предприятиях «Сегежа Групп» — в Сегеже и Сальске – и предназ
03.02.2026 МТС внедрила систему экологического контроля на Сокольском ЦБК «Сегежа Групп»

роля, разработанную на базе «МТС Экомониторинг», на Сокольском целлюлозно-бумажном комбинате (ЦБК) «Сегежа Групп» в Вологодской области. Решение позволяет предприятию обеспечить непрерывный мон
26.11.2025 Российский ИИ поможет «Сегежа Групп» автоматизировать нормализацию данных

«Сегежа Групп» внедряет систему искусственного интеллекта для автоматизации работы с данными. После пилотирования нескольких решений компания остановила свой выбор на российском продукте AI Mast
20.01.2025 Холдинг «Сегежа Групп» перешел на решение по локализации «Лаб СП»

Холдинг «Сегежа Групп» модернизировал учетную ERP системы SAP S/4 в части управления финансами с помощью программного обеспечения российского разработчика «Лаб СП». Целью проекта было обеспечить автомат
14.06.2024 Россияне создали приложение на замену софта бежавшей из России SAP

Уход от SAP продолжается Российский лесопромышленный холдинг Segezha Group импортозаместил мобильное решение SAP WorkManager собственной разработкой «Моби
11.06.2024 Segezha Group внедрила мобильный ТОиР, заменив SAP WorkManager

Российский лесопромышленный холдинг Segezha Group заменил мобильное решение SAP WorkManager собственной разработкой. Приложение д
23.05.2024 Компания Segezha Group перевела адаптацию сотрудников в цифру с помощью решения «Поток Адаптация»

а в офисах, но большинство составляет рабочий персонал, работающий на производственных площадках. В Segezha Group было разработано несколько адаптационных программ, ориентированных на различные
27.12.2023 Максим Королев -

Максим Королев, Segezha Group: Подключение сервисов SOC похоже на операцию по восстановлению зрения

нга являются градообразующими» CNews: Расскажите, что представляет собой ИТ-инфраструктура холдинга Segezha Group и каковы особенности обеспечения ее информационной безопасности. Максим Королев
28.09.2023 МТС RED SOC подключился к защите Segezha Group от кибератак

Российский лесопромышленный холдинг Segezha Group усилил защиту от цифровых угроз с помощью сервисов центра мониторинга и реагиро
25.07.2023 Sitronics Group укрепила защиту ИТ-инфраструктуры лесопромышленного холдинга Segezha Group

государства и бизнеса Sitronics Group успешно реализовал проект укрепления защиты ИТ-инфраструктуры Segezha Group. Работы проведены в сжатые сроки. При этом охвачены тысячи компьютеров сотрудни
21.07.2023 Приложение для лесной отрасли Smart Timber интегрируют в цифровые сервисы Segezha Group

у «Ланит») для лесной отрасли, внедрят в цифровую экосистему предприятий лесопромышленного холдинга Segezha Group. Решение прошло предварительное тестирование. Специалисты расширили количество

30.05.2023 Segezha Group внедряет отечественную систему налогового мониторинга Ramax Group

Российский лесопромышленный холдинг Segezha Group при сотрудничестве с Ramax Group внедряет информационную систему «Налоговый мон
01.02.2023 Segezha Group открыла ИТ-компанию

В Кирове начала работу дочерняя компания Segezha Group (входит в АФК «Система») – ООО «Сегежа цифровые решения» (Segezha Digital Solut
07.11.2022 Segezha Group тестирует российскую платформу дополненной реальности «ИКСАР» и AR-очки в «полевых» условиях

руя итоги испытаний, директор по инновациям АО «Инлайн груп» Игорь Гулянский поблагодарил коллег из Segezha Group за высокий профессионализм при подготовке и проведении испытаний, а также за по
21.04.2022 Решение «Систем компьютерного зрения» Smart Timber вводится в опытно-промышленную эксплуатацию на предприятиях Segezha Group

, введено в опытно-промышленную эксплуатацию на предприятиях российского лесопромышленного холдинга Segezha Group. Систему ждет расширение функциональности и области применения. За время опытно
05.04.2022 «Ростелеком» организовал канал связи для нового предприятия Segezha Group в Костромской области

«Ростелеком» развернул канал связи для Галичского фанерного комбината, возводимого российским лесопромышленным холдингом Segezha Group (входит в АФК «Система») в Галиче. Специалисты компании проложили более 45 километров оптики, произвели монтаж и наладку необходимого телекоммуникационного оборудования. Теперь бу
20.10.2021 Segezha Group использует большие данные для охраны труда и промбезопасности

В Segezha Group (входит в АФК «Система») подвели итоги стратегической сессии по охране труда (О
06.08.2021 В Segezha Group введена в промышленную эксплуатацию система контроля за движением древесины

«Сегежа групп» сообщила о запуске в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы учёта
15.07.2021 Segezha Group завершила цифровизацию склада готовой продукции Вятского фанерного комбината
15.07.2021 Максим Королев, Segezha Group: Обеспечение ИБ требует постоянного совершенствования процессов и технологий защиты

CNews: Существует ли отраслевая специфика обеспечения информационной безопасности в Segezha Group? В чем она заключается? Максим Королев: Конечно, специфика есть, и в ней можно

07.04.2021 Segezha Group внедряет передовые для лесной индустрии цифровые решения

Вице-президент по информационным технологиям и автоматизации процессов Segezha Group (входит в АФК «Система») Павел Вахнин рассказал экспертному сообществу о важнос
01.03.2021 Лесосибирский ЛДК №1 переходит на систему управления на базе SAP S/4HANA

ой в настоящее время находятся в Лесосибирске совместно с управлением по информационным технологиям Segezha Group. «Процесс миграции данных из существующих баз в систему SAP занял несколько дне
27.01.2021 Segezha Group и МТС установили систему видеоаналитики на стройплощадке в Галиче

На строительной площадке Галичского фанерного комбината в Костромской области Segezha Group и МТС запустили систему интеллектуального видеонаблюдения. Она охватывает непосредственно периметр строительной площадки и пропускной пункт. Специализированное программное обеспеч
13.01.2021 Сегежский ЦБК и «Сегежская упаковка» перешли на SAP S/4HANA

жском целлюлозно-бумажном комбинате, в компании «Сегежская упаковка» и лесозаготовительных филиалах Segezha Group (входит в АФК «Система») в Республике Карелия введена в эксплуатацию новая сист
15.10.2020 «Крок» модернизировала единое пространство для работы с НСИ в Segezha Group

вала систему 1C:MDM для обеспечения интеграции с SAP и создания единого информационного ландшафта в Segezha Group (входит в АФК «Система»). Проект позволил интегрировать новую эффективную систе
03.09.2020 Segezha Group перешла на SAP S/4HANA

и консультантом по внедрению выступила компания BearingPoint. По результатам внедрения SAP S/4HANA Segezha Group ожидает повышение маржинальности реализации продукции на 1,5%, двукратного сниж
25.08.2020 Стабильную работу Сегежского ЦБК обеспечивают 280 камер промышленного видеонаблюдения

280 камер видеонаблюдения обеспечивают автоматизированный контроль за производством Сегежского ЦБК (Segezha Group, входит в АФК «Система»). В обзор мониторинга включены все участки и подразделе
06.08.2020 Segezha Group повысила эффективность автоматизации связанных бизнес-процессов

истемой и SAP по справочнику «Услуги». MDM-система - одна из последних цифровых моделей, внедренных Segezha Group для автоматизации работы с данными всех активов группы и записи со всеми атрибу
20.07.2020 Лесная промышленность получила компьютерное зрение

ИТ-компания «Инфосистемы Джет» совместно со специалистами Segezha Group создала сервис для измерения объема заготовленного леса. Новая система, разрабо
15.07.2020 Segezha Group завершила тестирование мобильного приложения Smart Timber

На Сегежском ЦБК Segezha Group (входит в АФК «Система») в Карелии завершен полугодовой пилотный проект по тест
18.06.2020 IBS автоматизировала управление нормативно-справочной информацией для Segezha Group

IBS автоматизировала управление нормативно-справочной информацией для Segezha Group. Проект включает нормализацию данных, разработку нового бизнес-процесса по рабо
10.06.2020 Segezha Group автоматизирует управление информацией на базе «1С:MDM»

Специалисты IBS разработали для Segezha Group (входит в АФК «Система») новый бизнес-процесс по управлению данными и его автом
04.06.2020 Segezha Group перешла на закупки с SAP Ariba

для поставщиков о работе в SAP Ariba также будет доступна на сайте компании. Новая система позволит Segezha Group повысить экономическую эффективность бизнес-процессов за счет стандартизации и

30.04.2020 Segezha Group протестирует технологии компьютерного зрения для определения объема круглого леса

ый массив о происхождении и передвижениях древесины», – отметил руководитель цифровой трансформации Segezha Group Сергей Меркулов. Наряду со Smart Timber на предприятиях Segezha Group вн
27.04.2020 МТС запустила в облаке цифровую платформу для Segezha Group

CloudMTS проекта по развертыванию и запуску цифровой платформы управления на основе решений SAP для Segezha Group, одного из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных х
23.04.2020 «Норбит» автоматизировал клиентский сервис в Segezha Group

«Норбит» (входит в группу «Ланит») разработал «Личный кабинет клиента» для Segezha Group. Сервис создан на базе CRM-системы Creatio компании «Террасофт». С помощью «Лич
26.11.2019 «Норбит» перевела европейское подразделение Segezha Group на CRM Creatio

ирование CRM-системы Creatio (ранее bpm’online) от «Террасофт» в одном из европейских подразделений Segezha Group – предприятии Segezha Packaging в г. Ольборг (Дания), специализирующемся на про
15.10.2019 «Инфосистемы джет» и Segezha Group внедрят ИИ в целлюлозно-бумажное производство

й», — сказал член правления, вице-президент по информационным технологиям и автоматизации процессов Segezha Group Павел Вахнин. «Ключевая ценность решения для технолога — возможность предотврат
17.07.2019 Segezha Group внедрит цифровую платформу управления на базе SAP S/4HANA

SAP, Segezha Group, МТС и BearingPoint объявили о старте цифровой трансформации и внедрения компле

Публикаций - 154, упоминаний - 248

АФК Система и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 62
9594 33
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 33
SAP SE 5601 32
Rimini Street 77 25
Schneider Electric Secure Power 65 22
Schneider Electric 614 22
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 21
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 21
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 20
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 20
Такском - Taxcom 256 20
Центр2М - Center2М 67 20
Ситилабс 44 20
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 20
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 20
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 16
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 13
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 10
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 10
Veeam Software 345 9
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 8
АФК Система - Segezha Group - Segezha Digital Solutions - Сегежа цифровые решения 22 8
SAP CIS - САП СНГ 868 8
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 7
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 7
ММК Информсервис 69 7
Ростелеком 10948 7
Softline - Софтлайн 3743 7
Diasoft - Диасофт 1144 7
Авантаж 72 6
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 98 6
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 56 6
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 182 6
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 5
РТИ 155 5
Программный Продукт ГК 104 5
Biocad - Биокад 95 5
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Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 32
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 28
Ингосстрах СПАО 478 28
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 27
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 27
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 26
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VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 24
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 22
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 21
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование - иншуртех 173 20
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 708 20
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 20
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 19
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 18
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 17
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 17
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 16
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 15
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2081 13
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 13
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 11
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1561 11
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 10
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 10
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 9
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 9
1С:ERP Управление предприятием 841 21
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 20
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 20
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 16
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 12
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 5
Terrasoft Creatio - bpm’online 109 5
Ланит СКЗ Smart Timber 8 5
Microsoft Windows 2000 8678 4
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 4
АФК Система - Segezha Group - Сегежа лес АСД - Система цифровой диспетчеризации лесозаготовительного предприятия 4 4
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 198 4
Apple iPhone 6 4861 3
SAP SCP - SAP Cloud Platform 88 3
CloudМТS 25 3
SAP Ariba 309 3
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 86 3
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией 36 3
Microsoft Windows 16882 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 2
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 2
SAP Fiori 45 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 2
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 2
SAP Work Management 10 2
SAP S/4HANA Finance 17 2
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 62 2
WSS Consulting - WSS Docs5 - WSS Docs 33 2
Т1 Сервионика - Айтеко - VideoMatrix - Vmx SILA - Vmx Dequs - Vmx MarkerID - Vmx Qualex - Vmx Dequs 14 2
Неосистемы Лесозавод 4 2
Terrasoft Creatio 109 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Microsoft Azure Stack - Microsoft Azure Stack HCI 81 1
Вахнин Павел 53 51
Чаркин Евгений 317 34
Дьяченко Валерий 96 31
Клепиков Алексей 121 28
Богданов Кирилл 112 26
Абакумов Евгений 227 26
Халматов Максим 64 26
Урьяс Вадим 98 26
Сотин Денис 216 26
Ямщиков Владимир 51 26
Валчев Стоян 48 25
Казарин Станислав 175 24
Натрусов Артем 313 22
Слышкин Василий 129 20
Карпов Иван 79 20
Семенихин Игорь 56 20
Нестеров Алексей 175 20
Степченков Максим 65 20
Сыкулев Андрей 85 20
Соловьев Алексей 97 20
Васильев Владислав 59 20
Мискевич Евгений 50 20
Генкина Екатерина 43 20
Лебедев Антон 53 20
Рубин Адар 47 20
Платонов Михаил 42 20
Смык Виталий 46 20
Емелин Александр 45 20
Портной Михаил 42 20
Москальков Дмитрий 43 20
Сороченков Алексей 42 20
Горчаков Денис 48 20
Юсупов Шамиль 41 20
Трофимова Людмила 50 20
Каюмов Шамиль 53 20
Прохорова Алла 66 20
Путятинский Сергей 112 18
Бурилов Андрей 117 18
Шадура Максим 17 15
Емельченков Сергей 141 15
Россия - РФ - Российская федерация 166163 113
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 43
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 34
Европа Восточная 3138 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 22
Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 21
Украина 7928 13
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сегежа 33 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 10
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 9
Грузия 1332 8
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 8
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 8
Европа 24962 7
Беларусь - Белоруссия 6289 7
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 6
Казахстан - Республика 6047 6
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 6
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 301 5
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 519 5
Армения - Республика 2449 5
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 746 4
Монголия 382 4
Россия - ЦФО - Костромская область 477 4
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 670 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Германия - Федеративная Республика 13220 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 3
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 3
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 451 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 3
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Кондопога 26 3
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Беломорский район - Беломорск 16 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 3
Россия - СФО - Новосибирск 4875 3
Россия - СЗФО - Мурманская область 785 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 63
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 60
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 53
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 40
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 31
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 27
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 27
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 26
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 335 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 18
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 18
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 16
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 14
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 14
Экономический эффект 1342 13
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 12
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 12
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 8
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 6
Английский язык 7030 6
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 6
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 4
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 513 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3087 4
Ведомости 1466 2
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
23ABC News 183 1
CNews ИТ в промышленности 5 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 21
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Allied Market Research 22 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 1
Государственный Русский музей 52 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 18 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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