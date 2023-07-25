АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка

Sitronics Group укрепила защиту ИТ-инфраструктуры лесопромышленного холдинга Segezha Group государства и бизнеса Sitronics Group успешно реализовал проект укрепления защиты ИТ-инфраструктуры Segezha Group. Работы проведены в сжатые сроки. При этом охвачены тысячи компьютеров сотрудни

Приложение для лесной отрасли Smart Timber интегрируют в цифровые сервисы Segezha Group у «Ланит») для лесной отрасли, внедрят в цифровую экосистему предприятий лесопромышленного холдинга Segezha Group. Решение прошло предварительное тестирование. Специалисты расширили количество

Segezha Group внедряет отечественную систему налогового мониторинга Ramax Group Российский лесопромышленный холдинг Segezha Group при сотрудничестве с Ramax Group внедряет информационную систему «Налоговый мон

Segezha Group открыла ИТ-компанию В Кирове начала работу дочерняя компания Segezha Group (входит в АФК «Система») – ООО «Сегежа цифровые решения» (Segezha Digital Solut

Segezha Group тестирует российскую платформу дополненной реальности «ИКСАР» и AR-очки в «полевых» условиях руя итоги испытаний, директор по инновациям АО «Инлайн груп» Игорь Гулянский поблагодарил коллег из Segezha Group за высокий профессионализм при подготовке и проведении испытаний, а также за по

Решение «Систем компьютерного зрения» Smart Timber вводится в опытно-промышленную эксплуатацию на предприятиях Segezha Group , введено в опытно-промышленную эксплуатацию на предприятиях российского лесопромышленного холдинга Segezha Group. Систему ждет расширение функциональности и области применения. За время опытно

«Ростелеком» организовал канал связи для нового предприятия Segezha Group в Костромской области «Ростелеком» развернул канал связи для Галичского фанерного комбината, возводимого российским лесопромышленным холдингом Segezha Group (входит в АФК «Система») в Галиче. Специалисты компании проложили более 45 километров оптики, произвели монтаж и наладку необходимого телекоммуникационного оборудования. Теперь бу

Segezha Group использует большие данные для охраны труда и промбезопасности В Segezha Group (входит в АФК «Система») подвели итоги стратегической сессии по охране труда (О

В Segezha Group введена в промышленную эксплуатацию система контроля за движением древесины «Сегежа групп» сообщила о запуске в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы учёта

Максим Королев, Segezha Group: Обеспечение ИБ требует постоянного совершенствования процессов и технологий защиты CNews: Существует ли отраслевая специфика обеспечения информационной безопасности в Segezha Group? В чем она заключается? Максим Королев: Конечно, специфика есть, и в ней можно

Segezha Group внедряет передовые для лесной индустрии цифровые решения Вице-президент по информационным технологиям и автоматизации процессов Segezha Group (входит в АФК «Система») Павел Вахнин рассказал экспертному сообществу о важнос

Лесосибирский ЛДК №1 переходит на систему управления на базе SAP S/4HANA ой в настоящее время находятся в Лесосибирске совместно с управлением по информационным технологиям Segezha Group. «Процесс миграции данных из существующих баз в систему SAP занял несколько дне

Segezha Group и МТС установили систему видеоаналитики на стройплощадке в Галиче На строительной площадке Галичского фанерного комбината в Костромской области Segezha Group и МТС запустили систему интеллектуального видеонаблюдения. Она охватывает непосредственно периметр строительной площадки и пропускной пункт. Специализированное программное обеспеч

Сегежский ЦБК и «Сегежская упаковка» перешли на SAP S/4HANA жском целлюлозно-бумажном комбинате, в компании «Сегежская упаковка» и лесозаготовительных филиалах Segezha Group (входит в АФК «Система») в Республике Карелия введена в эксплуатацию новая сист

«Крок» модернизировала единое пространство для работы с НСИ в Segezha Group вала систему 1C:MDM для обеспечения интеграции с SAP и создания единого информационного ландшафта в Segezha Group (входит в АФК «Система»). Проект позволил интегрировать новую эффективную систе

Segezha Group перешла на SAP S/4HANA и консультантом по внедрению выступила компания BearingPoint. По результатам внедрения SAP S/4HANA Segezha Group ожидает повышение маржинальности реализации продукции на 1,5%, двукратного сниж

Стабильную работу Сегежского ЦБК обеспечивают 280 камер промышленного видеонаблюдения 280 камер видеонаблюдения обеспечивают автоматизированный контроль за производством Сегежского ЦБК (Segezha Group, входит в АФК «Система»). В обзор мониторинга включены все участки и подразделе

Segezha Group повысила эффективность автоматизации связанных бизнес-процессов истемой и SAP по справочнику «Услуги». MDM-система - одна из последних цифровых моделей, внедренных Segezha Group для автоматизации работы с данными всех активов группы и записи со всеми атрибу

Лесная промышленность получила компьютерное зрение ИТ-компания «Инфосистемы Джет» совместно со специалистами Segezha Group создала сервис для измерения объема заготовленного леса. Новая система, разрабо

Segezha Group завершила тестирование мобильного приложения Smart Timber На Сегежском ЦБК Segezha Group (входит в АФК «Система») в Карелии завершен полугодовой пилотный проект по тест

IBS автоматизировала управление нормативно-справочной информацией для Segezha Group IBS автоматизировала управление нормативно-справочной информацией для Segezha Group. Проект включает нормализацию данных, разработку нового бизнес-процесса по рабо

Segezha Group автоматизирует управление информацией на базе «1С:MDM» Специалисты IBS разработали для Segezha Group (входит в АФК «Система») новый бизнес-процесс по управлению данными и его автом

Segezha Group перешла на закупки с SAP Ariba для поставщиков о работе в SAP Ariba также будет доступна на сайте компании. Новая система позволит Segezha Group повысить экономическую эффективность бизнес-процессов за счет стандартизации и

Segezha Group протестирует технологии компьютерного зрения для определения объема круглого леса ый массив о происхождении и передвижениях древесины», – отметил руководитель цифровой трансформации Segezha Group Сергей Меркулов. Наряду со Smart Timber на предприятиях Segezha Group вн

МТС запустила в облаке цифровую платформу для Segezha Group CloudMTS проекта по развертыванию и запуску цифровой платформы управления на основе решений SAP для Segezha Group, одного из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных х

«Норбит» автоматизировал клиентский сервис в Segezha Group «Норбит» (входит в группу «Ланит») разработал «Личный кабинет клиента» для Segezha Group. Сервис создан на базе CRM-системы Creatio компании «Террасофт». С помощью «Лич

«Норбит» перевела европейское подразделение Segezha Group на CRM Creatio ирование CRM-системы Creatio (ранее bpm’online) от «Террасофт» в одном из европейских подразделений Segezha Group – предприятии Segezha Packaging в г. Ольборг (Дания), специализирующемся на про

«Инфосистемы джет» и Segezha Group внедрят ИИ в целлюлозно-бумажное производство й», — сказал член правления, вице-президент по информационным технологиям и автоматизации процессов Segezha Group Павел Вахнин. «Ключевая ценность решения для технолога — возможность предотврат

Segezha Group внедрит цифровую платформу управления на базе SAP S/4HANA SAP, Segezha Group, МТС и BearingPoint объявили о старте цифровой трансформации и внедрения компле

«Норбит» внедрил CRM-систему bpm’online в Segezha Group ходит в ГК «Ланит») внедрил CRM-систему bpm’online, разработанную «Террасофт», на двух предприятиях Segezha Group – «Сегежская упаковка» в Карелии и Вятский фанерный комбинат в Кирове. Развитие

Segezha Group и SAP протестируют сценарии индустрии 4.0 естве в сфере цифровых технологий для бизнеса. Документ подписали президент, председатель правления Segezha Group Михаил Шамолин и генеральный директор SAP CIS Наталия Парменова. По соглашению,

«СпецТек» внедряет систему управления ремонтами на «Сегежском целлюлозно-бумажном комбинате» ению работ по внедрению информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами на «Сегежском целлюлозно-бумажном комбинате». Основа системы — программный комплекс TRIM, сообщил

MES-система OptiVision от Honeywell запущена в промышленную эксплуатацию на «Сегежском ЦБК» ема Honeywell OptiVision позволит нам улучшить производственные показатели комбината и увеличить эффективность рабочего процесса, а значит — повысить экономические показатели и конкурентоспособность “Сегежского ЦБК”», — заявил Николай Литвинов, заместитель главного инженера по автоматизации, менеджер проекта со стороны заказчика.

Сегежский ЦБК: онлайн-торги в системе Norbit Business Trade ию по закупкам и определить основные направления оптимизации снабженческой деятельности комбината». Сегежский ЦБК - это крупнейшей производитель мешочной бумаги и бумажных мешков в России. Сего

На Сегежском ЦБК запущена маркетинговая информационная система На Сегежском ЦБК запущена в промышленную эксплуатацию первая очередь маркетинговой информационно

На Сегежском ЦБК внедряют CRM лиентами СЦБК в едином информационном пространстве. В рамках первого этапа внедрения CRM-решения на Сегежском ЦБК проведен аудит сбыта и маркетинга, установлена система Sales Expert на неограни