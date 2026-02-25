АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка

МТС внедрила систему контроля доступа на фанерном комбинате «Сегежа Групп» в Галиче МТС реализовала комплексное решение по контролю и управлению доступом на Галичском фанерном комбинате (входит в «Сегежа Групп») — одном из предприятий, созданных с нуля, в лесопромышленном комплексе России. Внедрение направлено на повышение уровня промышленной безопасности, снижение производственных риско

«Айтеко» внедрила решение для видеоконтроля промышленной печати на предприятиях «Сегежа Групп» qus: PIS, разработанной компанией Videomatrix (входит в ГК «Айтеко»). Первым промышленным внедрением решения стал совместный проект с компанией «Альта-В», реализованный на производственных площадках «Сегежа Групп». Об этом CNews сообщил представитель «Сегежа Групп». Система введена в промышленную эксплуатацию на трех предприятиях «Сегежа Групп» — в Сегеже и Сальске – и предназ

МТС внедрила систему экологического контроля на Сокольском ЦБК «Сегежа Групп» роля, разработанную на базе «МТС Экомониторинг», на Сокольском целлюлозно-бумажном комбинате (ЦБК) «Сегежа Групп» в Вологодской области. Решение позволяет предприятию обеспечить непрерывный мон

Российский ИИ поможет «Сегежа Групп» автоматизировать нормализацию данных «Сегежа Групп» внедряет систему искусственного интеллекта для автоматизации работы с данными. После пилотирования нескольких решений компания остановила свой выбор на российском продукте AI Mast

Холдинг «Сегежа Групп» перешел на решение по локализации «Лаб СП» Холдинг «Сегежа Групп» модернизировал учетную ERP системы SAP S/4 в части управления финансами с помощью программного обеспечения российского разработчика «Лаб СП». Целью проекта было обеспечить автомат

Россияне создали приложение на замену софта бежавшей из России SAP Уход от SAP продолжается Российский лесопромышленный холдинг Segezha Group импортозаместил мобильное решение SAP WorkManager собственной разработкой «Моби

Segezha Group внедрила мобильный ТОиР, заменив SAP WorkManager Российский лесопромышленный холдинг Segezha Group заменил мобильное решение SAP WorkManager собственной разработкой. Приложение д

Компания Segezha Group перевела адаптацию сотрудников в цифру с помощью решения «Поток Адаптация» а в офисах, но большинство составляет рабочий персонал, работающий на производственных площадках. В Segezha Group было разработано несколько адаптационных программ, ориентированных на различные

Максим Королев - Максим Королев, Segezha Group: Подключение сервисов SOC похоже на операцию по восстановлению зрения нга являются градообразующими» CNews: Расскажите, что представляет собой ИТ-инфраструктура холдинга Segezha Group и каковы особенности обеспечения ее информационной безопасности. Максим Королев

МТС RED SOC подключился к защите Segezha Group от кибератак Российский лесопромышленный холдинг Segezha Group усилил защиту от цифровых угроз с помощью сервисов центра мониторинга и реагиро

Sitronics Group укрепила защиту ИТ-инфраструктуры лесопромышленного холдинга Segezha Group государства и бизнеса Sitronics Group успешно реализовал проект укрепления защиты ИТ-инфраструктуры Segezha Group. Работы проведены в сжатые сроки. При этом охвачены тысячи компьютеров сотрудни

Приложение для лесной отрасли Smart Timber интегрируют в цифровые сервисы Segezha Group у «Ланит») для лесной отрасли, внедрят в цифровую экосистему предприятий лесопромышленного холдинга Segezha Group. Решение прошло предварительное тестирование. Специалисты расширили количество

Segezha Group внедряет отечественную систему налогового мониторинга Ramax Group Российский лесопромышленный холдинг Segezha Group при сотрудничестве с Ramax Group внедряет информационную систему «Налоговый мон

Segezha Group открыла ИТ-компанию В Кирове начала работу дочерняя компания Segezha Group (входит в АФК «Система») – ООО «Сегежа цифровые решения» (Segezha Digital Solut

Segezha Group тестирует российскую платформу дополненной реальности «ИКСАР» и AR-очки в «полевых» условиях руя итоги испытаний, директор по инновациям АО «Инлайн груп» Игорь Гулянский поблагодарил коллег из Segezha Group за высокий профессионализм при подготовке и проведении испытаний, а также за по

Решение «Систем компьютерного зрения» Smart Timber вводится в опытно-промышленную эксплуатацию на предприятиях Segezha Group , введено в опытно-промышленную эксплуатацию на предприятиях российского лесопромышленного холдинга Segezha Group. Систему ждет расширение функциональности и области применения. За время опытно

«Ростелеком» организовал канал связи для нового предприятия Segezha Group в Костромской области «Ростелеком» развернул канал связи для Галичского фанерного комбината, возводимого российским лесопромышленным холдингом Segezha Group (входит в АФК «Система») в Галиче. Специалисты компании проложили более 45 километров оптики, произвели монтаж и наладку необходимого телекоммуникационного оборудования. Теперь бу

Segezha Group использует большие данные для охраны труда и промбезопасности В Segezha Group (входит в АФК «Система») подвели итоги стратегической сессии по охране труда (О

В Segezha Group введена в промышленную эксплуатацию система контроля за движением древесины «Сегежа групп» сообщила о запуске в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы учёта

Максим Королев, Segezha Group: Обеспечение ИБ требует постоянного совершенствования процессов и технологий защиты CNews: Существует ли отраслевая специфика обеспечения информационной безопасности в Segezha Group? В чем она заключается? Максим Королев: Конечно, специфика есть, и в ней можно

Segezha Group внедряет передовые для лесной индустрии цифровые решения Вице-президент по информационным технологиям и автоматизации процессов Segezha Group (входит в АФК «Система») Павел Вахнин рассказал экспертному сообществу о важнос

Лесосибирский ЛДК №1 переходит на систему управления на базе SAP S/4HANA ой в настоящее время находятся в Лесосибирске совместно с управлением по информационным технологиям Segezha Group. «Процесс миграции данных из существующих баз в систему SAP занял несколько дне

Segezha Group и МТС установили систему видеоаналитики на стройплощадке в Галиче На строительной площадке Галичского фанерного комбината в Костромской области Segezha Group и МТС запустили систему интеллектуального видеонаблюдения. Она охватывает непосредственно периметр строительной площадки и пропускной пункт. Специализированное программное обеспеч

Сегежский ЦБК и «Сегежская упаковка» перешли на SAP S/4HANA жском целлюлозно-бумажном комбинате, в компании «Сегежская упаковка» и лесозаготовительных филиалах Segezha Group (входит в АФК «Система») в Республике Карелия введена в эксплуатацию новая сист

«Крок» модернизировала единое пространство для работы с НСИ в Segezha Group вала систему 1C:MDM для обеспечения интеграции с SAP и создания единого информационного ландшафта в Segezha Group (входит в АФК «Система»). Проект позволил интегрировать новую эффективную систе

Segezha Group перешла на SAP S/4HANA и консультантом по внедрению выступила компания BearingPoint. По результатам внедрения SAP S/4HANA Segezha Group ожидает повышение маржинальности реализации продукции на 1,5%, двукратного сниж

Стабильную работу Сегежского ЦБК обеспечивают 280 камер промышленного видеонаблюдения 280 камер видеонаблюдения обеспечивают автоматизированный контроль за производством Сегежского ЦБК (Segezha Group, входит в АФК «Система»). В обзор мониторинга включены все участки и подразделе

Segezha Group повысила эффективность автоматизации связанных бизнес-процессов истемой и SAP по справочнику «Услуги». MDM-система - одна из последних цифровых моделей, внедренных Segezha Group для автоматизации работы с данными всех активов группы и записи со всеми атрибу

Лесная промышленность получила компьютерное зрение ИТ-компания «Инфосистемы Джет» совместно со специалистами Segezha Group создала сервис для измерения объема заготовленного леса. Новая система, разрабо

Segezha Group завершила тестирование мобильного приложения Smart Timber На Сегежском ЦБК Segezha Group (входит в АФК «Система») в Карелии завершен полугодовой пилотный проект по тест

IBS автоматизировала управление нормативно-справочной информацией для Segezha Group IBS автоматизировала управление нормативно-справочной информацией для Segezha Group. Проект включает нормализацию данных, разработку нового бизнес-процесса по рабо

Segezha Group автоматизирует управление информацией на базе «1С:MDM» Специалисты IBS разработали для Segezha Group (входит в АФК «Система») новый бизнес-процесс по управлению данными и его автом

Segezha Group перешла на закупки с SAP Ariba для поставщиков о работе в SAP Ariba также будет доступна на сайте компании. Новая система позволит Segezha Group повысить экономическую эффективность бизнес-процессов за счет стандартизации и

Segezha Group протестирует технологии компьютерного зрения для определения объема круглого леса ый массив о происхождении и передвижениях древесины», – отметил руководитель цифровой трансформации Segezha Group Сергей Меркулов. Наряду со Smart Timber на предприятиях Segezha Group вн

МТС запустила в облаке цифровую платформу для Segezha Group CloudMTS проекта по развертыванию и запуску цифровой платформы управления на основе решений SAP для Segezha Group, одного из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных х

«Норбит» автоматизировал клиентский сервис в Segezha Group «Норбит» (входит в группу «Ланит») разработал «Личный кабинет клиента» для Segezha Group. Сервис создан на базе CRM-системы Creatio компании «Террасофт». С помощью «Лич

«Норбит» перевела европейское подразделение Segezha Group на CRM Creatio ирование CRM-системы Creatio (ранее bpm’online) от «Террасофт» в одном из европейских подразделений Segezha Group – предприятии Segezha Packaging в г. Ольборг (Дания), специализирующемся на про

«Инфосистемы джет» и Segezha Group внедрят ИИ в целлюлозно-бумажное производство й», — сказал член правления, вице-президент по информационным технологиям и автоматизации процессов Segezha Group Павел Вахнин. «Ключевая ценность решения для технолога — возможность предотврат