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АФК Система Segezha Group Сегежа Групп Сегежский ЦБК Сегежабумпром Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат Segezha Packaging Сегежская упаковка

АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка

Segezha Group – российский лесопромышленный холдинг с полным циклом собственной лесозаготовки. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 16,1 млн га, а объем расчетной лесосеки – 23,2 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов). Производственные активы Segezha Group расположены в 10 российских регионах: Республика Карелия, Красноярский край, Санкт-Петербург, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Кировская, Костромская, Московская и Ростовская области. 


25.07.2023 Sitronics Group укрепила защиту ИТ-инфраструктуры лесопромышленного холдинга Segezha Group

государства и бизнеса Sitronics Group успешно реализовал проект укрепления защиты ИТ-инфраструктуры Segezha Group. Работы проведены в сжатые сроки. При этом охвачены тысячи компьютеров сотрудни
21.07.2023 Приложение для лесной отрасли Smart Timber интегрируют в цифровые сервисы Segezha Group

у «Ланит») для лесной отрасли, внедрят в цифровую экосистему предприятий лесопромышленного холдинга Segezha Group. Решение прошло предварительное тестирование. Специалисты расширили количество

30.05.2023 Segezha Group внедряет отечественную систему налогового мониторинга Ramax Group

Российский лесопромышленный холдинг Segezha Group при сотрудничестве с Ramax Group внедряет информационную систему «Налоговый мон
01.02.2023 Segezha Group открыла ИТ-компанию

В Кирове начала работу дочерняя компания Segezha Group (входит в АФК «Система») – ООО «Сегежа цифровые решения» (Segezha Digital Solut
07.11.2022 Segezha Group тестирует российскую платформу дополненной реальности «ИКСАР» и AR-очки в «полевых» условиях

руя итоги испытаний, директор по инновациям АО «Инлайн груп» Игорь Гулянский поблагодарил коллег из Segezha Group за высокий профессионализм при подготовке и проведении испытаний, а также за по
21.04.2022 Решение «Систем компьютерного зрения» Smart Timber вводится в опытно-промышленную эксплуатацию на предприятиях Segezha Group

, введено в опытно-промышленную эксплуатацию на предприятиях российского лесопромышленного холдинга Segezha Group. Систему ждет расширение функциональности и области применения. За время опытно
05.04.2022 «Ростелеком» организовал канал связи для нового предприятия Segezha Group в Костромской области

«Ростелеком» развернул канал связи для Галичского фанерного комбината, возводимого российским лесопромышленным холдингом Segezha Group (входит в АФК «Система») в Галиче. Специалисты компании проложили более 45 километров оптики, произвели монтаж и наладку необходимого телекоммуникационного оборудования. Теперь бу
20.10.2021 Segezha Group использует большие данные для охраны труда и промбезопасности

В Segezha Group (входит в АФК «Система») подвели итоги стратегической сессии по охране труда (О
06.08.2021 В Segezha Group введена в промышленную эксплуатацию система контроля за движением древесины

«Сегежа групп» сообщила о запуске в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы учёта
15.07.2021 Segezha Group завершила цифровизацию склада готовой продукции Вятского фанерного комбината

15.07.2021 Максим Королев, Segezha Group: Обеспечение ИБ требует постоянного совершенствования процессов и технологий защиты

CNews: Существует ли отраслевая специфика обеспечения информационной безопасности в Segezha Group? В чем она заключается? Максим Королев: Конечно, специфика есть, и в ней можно

07.04.2021 Segezha Group внедряет передовые для лесной индустрии цифровые решения

Вице-президент по информационным технологиям и автоматизации процессов Segezha Group (входит в АФК «Система») Павел Вахнин рассказал экспертному сообществу о важнос
01.03.2021 Лесосибирский ЛДК №1 переходит на систему управления на базе SAP S/4HANA

ой в настоящее время находятся в Лесосибирске совместно с управлением по информационным технологиям Segezha Group. «Процесс миграции данных из существующих баз в систему SAP занял несколько дне
27.01.2021 Segezha Group и МТС установили систему видеоаналитики на стройплощадке в Галиче

На строительной площадке Галичского фанерного комбината в Костромской области Segezha Group и МТС запустили систему интеллектуального видеонаблюдения. Она охватывает непосредственно периметр строительной площадки и пропускной пункт. Специализированное программное обеспеч
13.01.2021 Сегежский ЦБК и «Сегежская упаковка» перешли на SAP S/4HANA

жском целлюлозно-бумажном комбинате, в компании «Сегежская упаковка» и лесозаготовительных филиалах Segezha Group (входит в АФК «Система») в Республике Карелия введена в эксплуатацию новая сист
15.10.2020 «Крок» модернизировала единое пространство для работы с НСИ в Segezha Group

вала систему 1C:MDM для обеспечения интеграции с SAP и создания единого информационного ландшафта в Segezha Group (входит в АФК «Система»). Проект позволил интегрировать новую эффективную систе
03.09.2020 Segezha Group перешла на SAP S/4HANA

и консультантом по внедрению выступила компания BearingPoint. По результатам внедрения SAP S/4HANA Segezha Group ожидает повышение маржинальности реализации продукции на 1,5%, двукратного сниж
25.08.2020 Стабильную работу Сегежского ЦБК обеспечивают 280 камер промышленного видеонаблюдения

280 камер видеонаблюдения обеспечивают автоматизированный контроль за производством Сегежского ЦБК (Segezha Group, входит в АФК «Система»). В обзор мониторинга включены все участки и подразделе
06.08.2020 Segezha Group повысила эффективность автоматизации связанных бизнес-процессов

истемой и SAP по справочнику «Услуги». MDM-система - одна из последних цифровых моделей, внедренных Segezha Group для автоматизации работы с данными всех активов группы и записи со всеми атрибу
20.07.2020 Лесная промышленность получила компьютерное зрение

ИТ-компания «Инфосистемы Джет» совместно со специалистами Segezha Group создала сервис для измерения объема заготовленного леса. Новая система, разрабо
15.07.2020 Segezha Group завершила тестирование мобильного приложения Smart Timber

На Сегежском ЦБК Segezha Group (входит в АФК «Система») в Карелии завершен полугодовой пилотный проект по тест
18.06.2020 IBS автоматизировала управление нормативно-справочной информацией для Segezha Group

IBS автоматизировала управление нормативно-справочной информацией для Segezha Group. Проект включает нормализацию данных, разработку нового бизнес-процесса по рабо
10.06.2020 Segezha Group автоматизирует управление информацией на базе «1С:MDM»

Специалисты IBS разработали для Segezha Group (входит в АФК «Система») новый бизнес-процесс по управлению данными и его автом
04.06.2020 Segezha Group перешла на закупки с SAP Ariba

для поставщиков о работе в SAP Ariba также будет доступна на сайте компании. Новая система позволит Segezha Group повысить экономическую эффективность бизнес-процессов за счет стандартизации и

30.04.2020 Segezha Group протестирует технологии компьютерного зрения для определения объема круглого леса

ый массив о происхождении и передвижениях древесины», – отметил руководитель цифровой трансформации Segezha Group Сергей Меркулов. Наряду со Smart Timber на предприятиях Segezha Group вн
27.04.2020 МТС запустила в облаке цифровую платформу для Segezha Group

CloudMTS проекта по развертыванию и запуску цифровой платформы управления на основе решений SAP для Segezha Group, одного из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных х
23.04.2020 «Норбит» автоматизировал клиентский сервис в Segezha Group

«Норбит» (входит в группу «Ланит») разработал «Личный кабинет клиента» для Segezha Group. Сервис создан на базе CRM-системы Creatio компании «Террасофт». С помощью «Лич
26.11.2019 «Норбит» перевела европейское подразделение Segezha Group на CRM Creatio

ирование CRM-системы Creatio (ранее bpm’online) от «Террасофт» в одном из европейских подразделений Segezha Group – предприятии Segezha Packaging в г. Ольборг (Дания), специализирующемся на про
15.10.2019 «Инфосистемы джет» и Segezha Group внедрят ИИ в целлюлозно-бумажное производство

й», — сказал член правления, вице-президент по информационным технологиям и автоматизации процессов Segezha Group Павел Вахнин. «Ключевая ценность решения для технолога — возможность предотврат
17.07.2019 Segezha Group внедрит цифровую платформу управления на базе SAP S/4HANA

SAP, Segezha Group, МТС и BearingPoint объявили о старте цифровой трансформации и внедрения компле
19.03.2019 «Норбит» внедрил CRM-систему bpm’online в Segezha Group

ходит в ГК «Ланит») внедрил CRM-систему bpm’online, разработанную «Террасофт», на двух предприятиях Segezha Group – «Сегежская упаковка» в Карелии и Вятский фанерный комбинат в Кирове. Развитие
25.05.2018 Segezha Group и SAP протестируют сценарии индустрии 4.0

естве в сфере цифровых технологий для бизнеса. Документ подписали президент, председатель правления Segezha Group Михаил Шамолин и генеральный директор SAP CIS Наталия Парменова. По соглашению,
26.01.2016 «СпецТек» внедряет систему управления ремонтами на «Сегежском целлюлозно-бумажном комбинате»

ению работ по внедрению информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами на «Сегежском целлюлозно-бумажном комбинате». Основа системы — программный комплекс TRIM, сообщил
29.09.2011 MES-система OptiVision от Honeywell запущена в промышленную эксплуатацию на «Сегежском ЦБК»

ема Honeywell OptiVision позволит нам улучшить производственные показатели комбината и увеличить эффективность рабочего процесса, а значит — повысить экономические показатели и конкурентоспособность “Сегежского ЦБК”», — заявил Николай Литвинов, заместитель главного инженера по автоматизации, менеджер проекта со стороны заказчика.
24.04.2007 Сегежский ЦБК: онлайн-торги в системе Norbit Business Trade

ию по закупкам и определить основные направления оптимизации снабженческой деятельности комбината». Сегежский ЦБК - это крупнейшей производитель мешочной бумаги и бумажных мешков в России. Сего
24.08.2006 На Сегежском ЦБК запущена маркетинговая информационная система

На Сегежском ЦБК запущена в промышленную эксплуатацию первая очередь маркетинговой информационно
14.11.2002 На Сегежском ЦБК внедряют CRM

лиентами СЦБК в едином информационном пространстве. В рамках первого этапа внедрения CRM-решения на Сегежском ЦБК проведен аудит сбыта и маркетинга, установлена система Sales Expert на неограни
02.04.2002 "Неосистемы Северо-Запад" установила систему инвентаризации информационных ресурсов на ОАО "Сегежский ЦБК"

данию системы инвентаризации информационных ресурсов и дистрибуции программного обеспечения на ОАО "Сегежский ЦБК". Основные функции системы: получение отчётов о средствах вычислительной техник

Публикаций - 115, упоминаний - 125

АФК Система упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 54
АФК Система ПАО 1742 32
7342 30
SAP SE 4898 30
Schneider Electric 509 22
Schneider Electric Secure Power 59 22
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 308 21
Центр2М - Center2М 6 20
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Норникель Технические сервисы 38 20
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 405 20
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 106 20
Такском - Taxcom 221 20
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 277 20
Rimini Street 51 20
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 150 20
Ситилабс 38 20
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 396 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 237 13
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1945 11
Veeam Software 298 9
SAP CIS - САП СНГ 830 8
ММК Информсервис 10 7
Авантаж 65 7
Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 24 7
Diasoft - Диасофт 648 7
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 169 6
Ситроникс - Sitronics 813 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 949 5
Программный продукт ГК 32 5
РТИ 142 5
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 2 5
Biocad - Биокад 53 5
BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 47 5
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 19 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 4
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 396 4
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 158 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1493 4
Microsoft Corporation 23868 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 4
РЖД - Российские железные дороги 1705 38
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 623 33
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 124 32
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 359 29
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 28
Ингосстрах СПАО 359 28
ПГК - Первая грузовая компания 113 27
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 54 26
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 576 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 26
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 10 26
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 716 26
Интеррос - Росбанк АКБ 551 23
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 339 23
ГПБ - Газпромбанк 974 22
ОМК - Объединенная металлургическая компания 107 21
X5 Group 789 21
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 196 21
Альфа-Банк 1550 20
OKS Group 45 20
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 833 20
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 388 19
МКБ - Московский кредитный банк 460 19
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 121 15
Интер РАО ЕЭС ПАО 270 15
Почта России ПАО 1939 14
Петрович СТД - Строительный торговый дом 38 14
Казахмыс - Kazakhmys 50 14
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 137 14
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 98 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 50 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 44 13
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 134 13
Победа - Кондитерская фабрика 15 13
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 919 13
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 373 13
ТМК - Трубная металлургическая компания 59 13
Траско - Trasko 30 13
ВсеИнструменты.ру 35 11
Совкомбанк ПАО 206 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 29
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 27
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 24
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 48 20
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 17 20
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 17
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 639 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 157 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 17 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 950 10
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 200 9
Правительство Москвы 1871 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 679 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 6
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 22 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 185 5
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2256 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 135 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 5
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 57 4
Президент Российской Федерации 3373 4
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 28 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 882 3
Петербургский метрополитен ГУП 82 3
Федеральное казначейство России 1592 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 714 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 49 2
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 36 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 413 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 125 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 123 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 55 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 51 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 197 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 21 2
АФТ - Ассоциация Финтех 51 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 82
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 77
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Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 424 20
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 70 20
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 439 14
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 253 13
Microsoft Windows 2000 940 6
NVision Барьер 570 6
Ланит СКЗ Smart Timber 8 5
Terrasoft Creatio - bpm’online 73 5
Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 163 5
АФК Система - Segezha Group - Сегежа лес АСД - Система цифровой диспетчеризации лесозаготовительного предприятия 1 4
CloudМТS 25 3
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией 16 3
Apple iPhone 6 597 3
SAP Ariba 286 3
SAP S/4HANA Finance 11 3
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 92 3
Microsoft Office Excel 720 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform 70 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 691 2
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 35 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1034 2
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 37 2
Microsoft Windows BitLocker 64 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 295 2
Microsoft Windows 14705 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП 265 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1484 2
Terrasoft Creatio 88 2
Age of Kings 3459 2
WSS Docs 14 2
МТС RED - МТС Кибербезопасность - МТС RED SOC 6 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 875 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 785 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1024 1
SAP Marketing - SAP Hybris Marketing 7 1
МТС ЦОД 17 1
СКБ Контур - Контур.Маркет 13 1
Росатом - Гринатом - Atom Space 9 1
Вахнин Павел 53 51
Чаркин Евгений 253 34
Дьяченко Валерий 89 31
Клепиков Алексей 102 28
Ямщиков Владимир 45 26
Абакумов Евгений 154 26
Богданов Кирилл 108 26
Халматов Максим 58 26
Сотин Денис 182 26
Урьяс Вадим 92 26
Валчев Стоян 48 25
Казарин Станислав 135 24
Натрусов Артем 227 22
Семенихин Игорь 50 20
Васильев Владислав 52 20
Степченков Максим 57 20
Смык Виталий 40 20
Платонов Михаил 42 20
Нестеров Алексей 95 20
Юсупов Шамиль 35 20
Емелин Александр 39 20
Сыкулев Андрей 75 20
Портной Михаил 36 20
Горчаков Денис 40 20
Каюмов Шамиль 47 20
Трофимова Людмила 44 20
Карпов Иван 69 20
Слышкин Василий 102 20
Егоров Владимир 74 20
Сороченков Алексей 36 20
Мискевич Евгений 42 20
Генкина Екатерина 37 20
Москальков Дмитрий 36 20
Соловьев Алексей 78 20
Лебедев Антон 45 20
Рубин Адар 41 20
Прохорова Алла 59 20
Бурилов Андрей 78 18
Путятинский Сергей 76 18
Шадура Максим 17 15
Россия - РФ - Российская федерация 127081 90
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 38
Европа Восточная 3026 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 19
Россия - СЗФО - Карелия Республика 575 15
Украина 6786 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6260 9
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 698 8
Россия - Сибирь 1787 8
Грузия 1108 8
Европа 11993 7
Казахстан - Республика 4926 6
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 454 6
Россия - СЗФО - Вологодская область 563 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1174 5
Беларусь - Белоруссия 4435 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1808 4
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 391 4
Монголия 285 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 4
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 478 3
Россия - СФО - Новосибирск 3787 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1040 3
Армения - Республика 1775 3
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сегежа 13 3
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 283 3
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Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 548 3
Люксембург Великое Герцогство 393 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2097 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 2
Солнце - звезда Солнечной системы 1383 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2624 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3318 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1326 2
Россия - ЦФО - Костромская область 351 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 59
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 49
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 2743 45
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 37
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 881 31
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 306 29
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3255 26
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 23 21
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 79 20
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7102 18
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 16
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1115 15
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 989 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4462 13
Экономический эффект 895 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5127 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 4404 9
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 882 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2342 8
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 616 7
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 1933 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2570 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 2692 6
Английский язык 3945 6
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 220 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 1127 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 112 5
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 70 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 192 5
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CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 156 5
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4913 4
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 2
23ABC News 170 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 18
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Allied Market Research 17 1
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Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 34 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 354 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 720 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 1 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 240 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1315 1
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Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 10 1
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РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 32 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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