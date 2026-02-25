АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка

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Segezha Group – российский лесопромышленный холдинг с полным циклом собственной лесозаготовки. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 16,1 млн га, а объем расчетной лесосеки – 23,2 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов). Производственные активы Segezha Group расположены в 10 российских регионах: Республика Карелия, Красноярский край, Санкт-Петербург, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Кировская, Костромская, Московская и Ростовская области.
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СОБЫТИЯ
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|25.02.2026
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МТС внедрила систему контроля доступа на фанерном комбинате «Сегежа Групп» в Галиче
МТС реализовала комплексное решение по контролю и управлению доступом на Галичском фанерном комбинате (входит в «Сегежа Групп») — одном из предприятий, созданных с нуля, в лесопромышленном комплексе России. Внедрение направлено на повышение уровня промышленной безопасности, снижение производственных риско
|04.02.2026
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«Айтеко» внедрила решение для видеоконтроля промышленной печати на предприятиях «Сегежа Групп»
qus: PIS, разработанной компанией Videomatrix (входит в ГК «Айтеко»). Первым промышленным внедрением решения стал совместный проект с компанией «Альта-В», реализованный на производственных площадках «Сегежа Групп». Об этом CNews сообщил представитель «Сегежа Групп». Система введена в промышленную эксплуатацию на трех предприятиях «Сегежа Групп» — в Сегеже и Сальске – и предназ
|03.02.2026
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МТС внедрила систему экологического контроля на Сокольском ЦБК «Сегежа Групп»
роля, разработанную на базе «МТС Экомониторинг», на Сокольском целлюлозно-бумажном комбинате (ЦБК) «Сегежа Групп» в Вологодской области. Решение позволяет предприятию обеспечить непрерывный мон
|26.11.2025
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Российский ИИ поможет «Сегежа Групп» автоматизировать нормализацию данных
«Сегежа Групп» внедряет систему искусственного интеллекта для автоматизации работы с данными. После пилотирования нескольких решений компания остановила свой выбор на российском продукте AI Mast
|20.01.2025
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Холдинг «Сегежа Групп» перешел на решение по локализации «Лаб СП»
Холдинг «Сегежа Групп» модернизировал учетную ERP системы SAP S/4 в части управления финансами с помощью программного обеспечения российского разработчика «Лаб СП». Целью проекта было обеспечить автомат
|14.06.2024
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Россияне создали приложение на замену софта бежавшей из России SAP
Уход от SAP продолжается Российский лесопромышленный холдинг Segezha Group импортозаместил мобильное решение SAP WorkManager собственной разработкой «Моби
|11.06.2024
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Segezha Group внедрила мобильный ТОиР, заменив SAP WorkManager
Российский лесопромышленный холдинг Segezha Group заменил мобильное решение SAP WorkManager собственной разработкой. Приложение д
|23.05.2024
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Компания Segezha Group перевела адаптацию сотрудников в цифру с помощью решения «Поток Адаптация»
а в офисах, но большинство составляет рабочий персонал, работающий на производственных площадках. В Segezha Group было разработано несколько адаптационных программ, ориентированных на различные
|27.12.2023
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Максим Королев -
Максим Королев, Segezha Group: Подключение сервисов SOC похоже на операцию по восстановлению зрения
нга являются градообразующими» CNews: Расскажите, что представляет собой ИТ-инфраструктура холдинга Segezha Group и каковы особенности обеспечения ее информационной безопасности. Максим Королев
|28.09.2023
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МТС RED SOC подключился к защите Segezha Group от кибератак
Российский лесопромышленный холдинг Segezha Group усилил защиту от цифровых угроз с помощью сервисов центра мониторинга и реагиро
|25.07.2023
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Sitronics Group укрепила защиту ИТ-инфраструктуры лесопромышленного холдинга Segezha Group
государства и бизнеса Sitronics Group успешно реализовал проект укрепления защиты ИТ-инфраструктуры Segezha Group. Работы проведены в сжатые сроки. При этом охвачены тысячи компьютеров сотрудни
|21.07.2023
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Приложение для лесной отрасли Smart Timber интегрируют в цифровые сервисы Segezha Group
у «Ланит») для лесной отрасли, внедрят в цифровую экосистему предприятий лесопромышленного холдинга Segezha Group. Решение прошло предварительное тестирование. Специалисты расширили количество
|30.05.2023
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Segezha Group внедряет отечественную систему налогового мониторинга Ramax Group
Российский лесопромышленный холдинг Segezha Group при сотрудничестве с Ramax Group внедряет информационную систему «Налоговый мон
|01.02.2023
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Segezha Group открыла ИТ-компанию
В Кирове начала работу дочерняя компания Segezha Group (входит в АФК «Система») – ООО «Сегежа цифровые решения» (Segezha Digital Solut
|07.11.2022
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Segezha Group тестирует российскую платформу дополненной реальности «ИКСАР» и AR-очки в «полевых» условиях
руя итоги испытаний, директор по инновациям АО «Инлайн груп» Игорь Гулянский поблагодарил коллег из Segezha Group за высокий профессионализм при подготовке и проведении испытаний, а также за по
|21.04.2022
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Решение «Систем компьютерного зрения» Smart Timber вводится в опытно-промышленную эксплуатацию на предприятиях Segezha Group
, введено в опытно-промышленную эксплуатацию на предприятиях российского лесопромышленного холдинга Segezha Group. Систему ждет расширение функциональности и области применения. За время опытно
|05.04.2022
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«Ростелеком» организовал канал связи для нового предприятия Segezha Group в Костромской области
«Ростелеком» развернул канал связи для Галичского фанерного комбината, возводимого российским лесопромышленным холдингом Segezha Group (входит в АФК «Система») в Галиче. Специалисты компании проложили более 45 километров оптики, произвели монтаж и наладку необходимого телекоммуникационного оборудования. Теперь бу
|20.10.2021
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Segezha Group использует большие данные для охраны труда и промбезопасности
В Segezha Group (входит в АФК «Система») подвели итоги стратегической сессии по охране труда (О
|06.08.2021
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В Segezha Group введена в промышленную эксплуатацию система контроля за движением древесины
«Сегежа групп» сообщила о запуске в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы учёта
|15.07.2021
|Segezha Group завершила цифровизацию склада готовой продукции Вятского фанерного комбината
|15.07.2021
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Максим Королев, Segezha Group: Обеспечение ИБ требует постоянного совершенствования процессов и технологий защиты
CNews: Существует ли отраслевая специфика обеспечения информационной безопасности в Segezha Group? В чем она заключается? Максим Королев: Конечно, специфика есть, и в ней можно
|07.04.2021
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Segezha Group внедряет передовые для лесной индустрии цифровые решения
Вице-президент по информационным технологиям и автоматизации процессов Segezha Group (входит в АФК «Система») Павел Вахнин рассказал экспертному сообществу о важнос
|01.03.2021
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Лесосибирский ЛДК №1 переходит на систему управления на базе SAP S/4HANA
ой в настоящее время находятся в Лесосибирске совместно с управлением по информационным технологиям Segezha Group. «Процесс миграции данных из существующих баз в систему SAP занял несколько дне
|27.01.2021
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Segezha Group и МТС установили систему видеоаналитики на стройплощадке в Галиче
На строительной площадке Галичского фанерного комбината в Костромской области Segezha Group и МТС запустили систему интеллектуального видеонаблюдения. Она охватывает непосредственно периметр строительной площадки и пропускной пункт. Специализированное программное обеспеч
|13.01.2021
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Сегежский ЦБК и «Сегежская упаковка» перешли на SAP S/4HANA
жском целлюлозно-бумажном комбинате, в компании «Сегежская упаковка» и лесозаготовительных филиалах Segezha Group (входит в АФК «Система») в Республике Карелия введена в эксплуатацию новая сист
|15.10.2020
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«Крок» модернизировала единое пространство для работы с НСИ в Segezha Group
вала систему 1C:MDM для обеспечения интеграции с SAP и создания единого информационного ландшафта в Segezha Group (входит в АФК «Система»). Проект позволил интегрировать новую эффективную систе
|03.09.2020
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Segezha Group перешла на SAP S/4HANA
и консультантом по внедрению выступила компания BearingPoint. По результатам внедрения SAP S/4HANA Segezha Group ожидает повышение маржинальности реализации продукции на 1,5%, двукратного сниж
|25.08.2020
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Стабильную работу Сегежского ЦБК обеспечивают 280 камер промышленного видеонаблюдения
280 камер видеонаблюдения обеспечивают автоматизированный контроль за производством Сегежского ЦБК (Segezha Group, входит в АФК «Система»). В обзор мониторинга включены все участки и подразделе
|06.08.2020
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Segezha Group повысила эффективность автоматизации связанных бизнес-процессов
истемой и SAP по справочнику «Услуги». MDM-система - одна из последних цифровых моделей, внедренных Segezha Group для автоматизации работы с данными всех активов группы и записи со всеми атрибу
|20.07.2020
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Лесная промышленность получила компьютерное зрение
ИТ-компания «Инфосистемы Джет» совместно со специалистами Segezha Group создала сервис для измерения объема заготовленного леса. Новая система, разрабо
|15.07.2020
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Segezha Group завершила тестирование мобильного приложения Smart Timber
На Сегежском ЦБК Segezha Group (входит в АФК «Система») в Карелии завершен полугодовой пилотный проект по тест
|18.06.2020
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IBS автоматизировала управление нормативно-справочной информацией для Segezha Group
IBS автоматизировала управление нормативно-справочной информацией для Segezha Group. Проект включает нормализацию данных, разработку нового бизнес-процесса по рабо
|10.06.2020
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Segezha Group автоматизирует управление информацией на базе «1С:MDM»
Специалисты IBS разработали для Segezha Group (входит в АФК «Система») новый бизнес-процесс по управлению данными и его автом
|04.06.2020
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Segezha Group перешла на закупки с SAP Ariba
для поставщиков о работе в SAP Ariba также будет доступна на сайте компании. Новая система позволит Segezha Group повысить экономическую эффективность бизнес-процессов за счет стандартизации и
|30.04.2020
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Segezha Group протестирует технологии компьютерного зрения для определения объема круглого леса
ый массив о происхождении и передвижениях древесины», – отметил руководитель цифровой трансформации Segezha Group Сергей Меркулов. Наряду со Smart Timber на предприятиях Segezha Group вн
|27.04.2020
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МТС запустила в облаке цифровую платформу для Segezha Group
CloudMTS проекта по развертыванию и запуску цифровой платформы управления на основе решений SAP для Segezha Group, одного из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных х
|23.04.2020
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«Норбит» автоматизировал клиентский сервис в Segezha Group
«Норбит» (входит в группу «Ланит») разработал «Личный кабинет клиента» для Segezha Group. Сервис создан на базе CRM-системы Creatio компании «Террасофт». С помощью «Лич
|26.11.2019
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«Норбит» перевела европейское подразделение Segezha Group на CRM Creatio
ирование CRM-системы Creatio (ранее bpm’online) от «Террасофт» в одном из европейских подразделений Segezha Group – предприятии Segezha Packaging в г. Ольборг (Дания), специализирующемся на про
|15.10.2019
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«Инфосистемы джет» и Segezha Group внедрят ИИ в целлюлозно-бумажное производство
й», — сказал член правления, вице-президент по информационным технологиям и автоматизации процессов Segezha Group Павел Вахнин. «Ключевая ценность решения для технолога — возможность предотврат
|17.07.2019
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Segezha Group внедрит цифровую платформу управления на базе SAP S/4HANA
SAP, Segezha Group, МТС и BearingPoint объявили о старте цифровой трансформации и внедрения компле
АФК Система и организации, системы, технологии, персоны:
|Вахнин Павел 53 51
|Чаркин Евгений 317 34
|Дьяченко Валерий 96 31
|Клепиков Алексей 121 28
|Богданов Кирилл 112 26
|Абакумов Евгений 227 26
|Халматов Максим 64 26
|Урьяс Вадим 98 26
|Сотин Денис 216 26
|Ямщиков Владимир 51 26
|Валчев Стоян 48 25
|Казарин Станислав 175 24
|Натрусов Артем 313 22
|Слышкин Василий 129 20
|Карпов Иван 79 20
|Семенихин Игорь 56 20
|Нестеров Алексей 175 20
|Степченков Максим 65 20
|Сыкулев Андрей 85 20
|Соловьев Алексей 97 20
|Васильев Владислав 59 20
|Мискевич Евгений 50 20
|Генкина Екатерина 43 20
|Лебедев Антон 53 20
|Рубин Адар 47 20
|Платонов Михаил 42 20
|Смык Виталий 46 20
|Емелин Александр 45 20
|Портной Михаил 42 20
|Москальков Дмитрий 43 20
|Сороченков Алексей 42 20
|Горчаков Денис 48 20
|Юсупов Шамиль 41 20
|Трофимова Людмила 50 20
|Каюмов Шамиль 53 20
|Прохорова Алла 66 20
|Путятинский Сергей 112 18
|Бурилов Андрей 117 18
|Шадура Максим 17 15
|Емельченков Сергей 141 15
|Ведомости 1466 2
|МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
|23ABC News 183 1
|CNews ИТ в промышленности 5 1
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