«Норбит» перевела европейское подразделение Segezha Group на CRM Creatio

«Норбит» (входит в группу компаний «Ланит») завершила тиражирование CRM-системы Creatio (ранее bpm’online) от «Террасофт» в одном из европейских подразделений Segezha Group – предприятии Segezha Packaging в г. Ольборг (Дания), специализирующемся на производстве бумажных мешков.

Новая CRM-система позволила объединить все каналы коммуникаций с клиентами и создать единый стандарт взаимодействия с ними. Пользователи решения могут регистрировать все входящие обращения от российских и европейских заказчиков и собирать все данные в единой базе. Несмотря на то, что предприятие находится в Дании, заказы принимаются от всех европейских клиентов Segezha Group. С помощью инструментов CRM специалисты компании могут готовить коммерческие предложения и формировать планы продаж. Система позволяет собирать большие объемы данных и на их основе формировать аналитические отчеты с произвольной глубиной детализации.

Дмитрий Вардашкин, директор по продажам Segezha Packaging, отметил: «В результате внедрения CRM-системы у нас появилась возможность построить единый маршрут процесса продаж и наладить более эффективную коммуникацию с клиентом – от момента появления потенциальных возможностей сотрудничества до поставки и следующего заказа продукции. Для нас всегда важно оперативно реагировать на запросы клиентов и давать им обратную связь».

Появление единой CRM позволило сделать более продуктивным взаимодействие сотрудников Segezha Group. Команда «Норбит» вместе с специалистами заказчика сделала перевод интерфейса системы на английский язык с учетом особенностей производственной и бизнес-терминологии Segezha Group. Теперь в единой для пользователей России и Дании CRM-системе реализован мультиязычный интерфейс на русском и английском языках. CRM интегрирована с системой SAP ERP.

Тиражирование CRM-системы во всех дочерних предприятиях Segezha Group осуществляется в рамках масштабного проекта по формированию единой среды по управлению взаимоотношениями с клиентами.

Павел Вахнин, вице-президент по информационным технологиям и автоматизации процессов Segezha Group, сказал: «Проект по внедрению CRM-системы - один из ключевых для Segezha Group, так как позволяет нам консолидировать данные по заказам и продажам всех предприятий в единой информационной системе. Мы продолжаем внедрение CRM в других западных активах компании. Согласно ИТ-стратегии все предприятия Segezha Group будут использовать единую CRM-систему».

Антон Чехонин, генеральный директор «Норбит», отметил: ««Норбит» планирует начать тиражирование CRM на предприятиях Segezha Group, находящихся в Германии, Нидерландах, Чехии, Румынии, Италии и Турции. Взаимодействие с нашим заказчиком, включающее деловую переписку, составление проектной документации, учет запросов и обращений в рамках опытной эксплуатации, велось исключительно на английском языке. С самого начала проект в Segezha Group мы относим к уникальным, поскольку наша команда адаптирует возможности CRM-системы под работу в такой специфичной отрасли, как лесная промышленность, и настраивает решение для пользователей из европейских предприятий».

Алексей Клочков, управляющий директор «Террасофт», сказал: «Объединение данных из всех территориально распределенных предприятий Segezha Group - отличный шаг для дальнейшего улучшения процессов взаимодействия с клиентами. Благодарим компанию за выбор Creatio в качестве единого CRM-решения для этой масштабной задачи и желаем успешного завершения проекта».