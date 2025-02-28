Получите все материалы CNews по ключевому слову
Румыния
СОБЫТИЯ
|28.02.2025
|
Румынский энергогигант Electrica Group пострадал от атаки шифровальщика
Нападение «рыси» Власти Румынии заявили, что за недавней кибератакой на одного из крупнейших национальных поставщиков
|20.02.2021
|
Vivo открыла представительства в Чехии и Румынии
авлять нашим клиентам только высококачественные услуги. Уверены, что скоро мы найдем новых друзей в Румынии и в Чехии». В 2021 г. vivo планирует удвоить свое присутствие в Европе и сделать свои
|14.10.2020
|
«Яндекс.Такси» бежало из Румынии под гнетом властей
«Яндекс Go» объединяет в себе сервисы «Такси», «Еда», «Лавка», «Драйв», «Доставка» и «Расписания». Румыния стала 17 по счету страной дальнего зарубежья, в которой запустился Yango. В ней он по
|29.04.2016
|Технологии распознавания в мобильных приложениях компании Smart Engines работают в Румынии
|26.12.2014
|
Румыния сделала СПО приоритетом в политике ИКТ
Переход на открытое ПО стал одним из 18 ключевых пунктов новой государственной стратегии ИКТ Румынии, которая будет реализовываться с 2015 по 2020 г. Внедрение открытого программного обе
|17.11.2014
|
Румынских чиновников обяжут вносить личные данные в электронную систему госзакупок
event, ставшей ответом на отчеты Европейской комиссии и других организаций о состоянии госзакупок в Румынии. В настоящее время Prevent находится в стадии пилотной эксплуатации и должна заработа
|24.06.2014
|
В Румынии е-паспорта начали присылать на дом
Паспортная служба Румынии открыла сервис доставки готовых загранпаспортов по адресу заявителя, передает газета
|27.05.2014
|Тонкая румынская... трубка
|16.01.2014
|
Казахстан и Румыния подписали меморандум о развитии ИТ в сельском хозяйстве, медицине и образовании
Казахстан и Румыния будут совместно развивать электронные решения в сфере образования, медицины и сельско
|15.01.2014
|
Казахстан и Румыния будут совместно развивать электронные решения в сфере образования, медицины и сельского хозяйства
Казахстан и Румыния будут совместно развивать электронные решения в сфере образования, медицины и сельско
|19.12.2013
|В Румынии появился LEGO-автопром
|23.07.2013
|
Румыния вводит электронные страховые полисы
пуска электронных полисов в эксплуатацию пока не установлен, однако известно их функциональное назначение. Электронные страховые полисы будут подтверждать, что гражданин имеет медицинскую страховку в Румынии, и при сканировании сигнализировать финансовым системам больниц, лабораторий и частных практик, что лечение пациента будет покрыто из страховки. Электронный полис, а впоследствии и элек
|25.01.2013
|
Румынское национальное телевидение уволит 20% персонала
ко это возможно», - рассказал Balkan Insight представитель TVR. Необходимо отметить, что за рубежом Румыния представлена, главным образом, не государственным TVR, а Обществом румынского радиове
|29.03.2012
|
Российская СЭД выходит на мировой рынок через Румынию
йте для зарубежных заказчиков сейчас можно переключиться с английского на румынский язык. Именно на Румынии DocsVision хочет «обкатать» выход на рынок небольших заказчиков в развивающихся стран
|28.10.2011
|
Румынские нетбуки: миф или реальность? Первый взгляд на Evolio U9
ынок просочились хромобуки – стодолларовые лэптопы на ОС Android. Ультралегкий нетбук Evolio U9: из Румынии с любовью А совсем недавно, буквально минувшей весной, компания Intel представила кон
|22.09.2010
|
Румыния планирует создать национальную стратегию в области ПО с открытым кодом
Во время недавней пресс-конференции министр Румынии по ИКТ Валериан Време (Valerian Vreme) сообщил, что правительство страны планирует разработать новый документ – стратегию использования ПО с открытым кодом. Мы будем работать над страте
|17.08.2010
|
EADS запускает сеть стандарта TETRA в Румынии
Компания EADS Defence & Security (DS) провела демонстрацию системы TETRA в Румынии в качестве элемента системы охраны границ и в соответствии с Шенгенским соглашением.
|27.07.2010
|
В Румынии разбился израильский военный вертолет
и два израильских вертолета. Причины происшедшего устанавливаются, начато расследование. Израиль и Румыния участвуют в учениях "Голубое небо-2010". Это 11-дневные маневры, в ходе которых войск
|03.06.2010
|
Nokia расширяет производство в Румынии
Корпорация Nokia планирует расширить производство смартфонов за счет мощностей своего завода в Румынии. Информацию об этом подтвердил новый директор производства Ристо Мескус. По его слова
|24.02.2010
|
По развитию ИКТ Россия отстает от Черногории, Катара и Румынии
яла 48 место в мире, опустившись за год на две позиции - в 2007 г. она занимала 46 место. Соседями России в рейтинге стали Черногория, Аргентина, Уругвай и Македония. Выше в рейтинге находятся Катар, Румыния, Болгария, Польша, Бахрейн и др. Среди всех стран СНГ Россия занимает первое место. Белоруссия оказалась на 55 месте в общем рейтинге, Украина - на 59 месте, Казахстан - на 69, а Молдав
|05.02.2010
|
ПРО в Румынии будет базироваться и в акватории Черного моря
Филипп Кроули заявил, что элементы противоракетной обороны (ПРО), которые планируется разместить в Румынии, будут базироваться и в акватории Черного моря. По его словам, ПРО в Румынии б
|14.04.2009
|
Румынская банда похитила $1 млн из австралийских банкоматов
Пять жителей Румынии были арестованы в Мельбурне по подозрению в использовании скимминга для производства
|20.10.2008
|
«Лаборатория Касперского» открыла офис в Румынии
«Лаборатория Касперского» сообщила об открытии регионального офиса в Румынии (Бухарест). Новый офис обеспечит управление операциями и поддержку продаж «Лаборатори
|22.07.2008
|
Luxoft приобрел румынского разработчика ПО
S Group Holding», - говорит Ворыхалов. В «Финаме» стоимость 100% акций ITCN оценивают в $35-40 млн. Румыния, по словам Лощинина, была выбрана для расширения географии Luxoft по многим причинам.
|20.05.2008
|
Румынии предложено закупить 48 истребителей F-16
Агентство кооперации в вопросах обороны и безопасности (Defense Security Cooperation Agency, DSCA) уведомило Конгресс о планах поставки Румынии истребителей F-16, а также вспомогательного оборудования. Румынии предполагается поставить: 24 истребителя F-16C/D Block 50/52 с двигателями F100-PW-229 (или усовершенствованными
|20.05.2008
|
США и Румыния разоблачили крупную банду фишеров
Власти США и Румынии объявили о разоблачении международной банды фишеров, состоящей из 38 человек. Все они были арестованы и привлечены к ответственности за кражу тысяч номеров кредитных и дебетовых карт. М
|22.11.2007
|
Молдова и Румыния осваивают VoIP-технологии
Успешное сотрудничество российского интегратора VoiceComTel и молдавского оператора связи Transneogroup завершилось созданием региональной системы связи на территории республик Молдова и Румыния. На базе комплексных решений ГК «Альтернативные технологии» была спроектирована универсальная система VoIP-связи, позволяющая в кратчайшие сроки телефонизировать любой регион участвующи
|08.11.2007
|
Отключилась АЭС в Румынии
Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в Румынии произошло автоматическое отключение АЭС Cernavoda, производящей 12% электроэнергии в стране. Причиной отключения называется то, что один из реакторов начал производить радиоактивный мат
|25.10.2007
|
IBS строит КИС для румынского производителя алюминия ALRO
ние системы управления ТОРО на базе SAP PM. Планируется осуществить интеграцию между существующими системами управления производством (MES) и системой SAP ERP. Система будет локализована для работы в Румынии. «Мы рассчитываем, что внедрение современной информационной системы управления позволит нам построить более эффективные связи внутри холдинга, повысить рентабельность операционной деяте
|08.10.2007
|
Румыния планирует построить еще одну АЭС
ричану (Calin Popescu Tariceanu) заявил, что страна намерена построить еще одну АЭС. Таким образом, Румыния попытается обеспечить свою независимость от поставок газа, нефти и других невозобновл
|30.08.2007
|
США будут модернизировать военную базу в Румынии
США инвестируют $68 млн. в модернизацию военной базы в Румынии в течение двух последующих лет, сообщил генерал американской армии Дэвид Маккирнан в ходе визита на военную авиабазу "Михаил Когэлничану" вблизи Констанцы. Он отметил также, что использ
|04.06.2007
|
BBK освоила румынский язык
Корпорация BBK Electronics объявляет о выпуске DVD-техники серии In`Ergo с полностью локализованным экранным интерфейсом на румынском языке. Первые поставки этой техники в республику Молдова начались в апреле 2007 года. Одновременно BBK Electronics открыла интернет-представительство в зоне .MD. Одной из своих главны
|01.06.2007
|
МТТ начал сотрудничество с румынским оператором "Ромтелеком"
ю своим клиентам услуг качества «Премиум». «Ромтелеком» является крупнейшим оператором электросвязи Румынии, на чью долю приходится около 98% всех абонентов фиксированной связи страны.
|31.05.2007
|
Ericsson открыл Глобальный центр профессиональных услуг в Румынии
ытии нового Глобального центра профессиональных услуг (Global Service Delivery Center) в Бухаресте, Румыния. Изначально в центре будет занято около 200 человек, которые будут оказывать поддержк
|28.03.2007
|
Nokia построит новый завод в Румынии
Компания Nokia объявила о планах строительства новых производственных мощностей по выпуску мобильных телефонов в Румынии. В завод, который будет располагаться в районе Клудж, будет инвестировано €60 млн. Это будет 11-й по счету завод по производству сотовых аппаратов компании по всему миру. Решение создат
|07.03.2007
|
Туннель под Дунаем может соединить Болгарию и Румынию
. в Болгарии рассматривается вопрос о строительстве подземного туннеля, который соединит Болгарию и Румынию. Как сообщил мэр болгарского города Силистра Иво Андонов, португальская компания "Вас
|15.02.2007
|
Lockheed Martin займется модернизацией румынских радаров ПВО
Компания Lockheed Martin получила контракт министерства обороны Румынии, предполагающий проведение комплекса работ по модернизации пяти трехмерных радаров ПВО дальнего радиуса действия AN/FPS-117, поставленных Румынии в 1998 – 1999 гг. Предполагается
|05.02.2007
|
Президент Румынии расхвалил пиратов перед Биллом Гейтсом
Президент Румынии Траян Басеску (Traian Basescu) на встрече с председателем Microsoft Биллом Гейтсом (Bill Gates) сказал, что пиратство сильно помогло стране в становлении ИТ-сектора. Гейтс приехал в сто
|31.01.2007
|
Билл Гейтс посетит Румынию
Билл Гейтс в феврале 2007 года посетит Румынию, где будет присутствовать на презентации нового ПО Microsoft. Как сообщает SETimes, р
|19.01.2007
|
В Румынии разработана технология борьбы со спамом
Как сообщает SEtimes, румынская компания BitDefender разработала технологию борьбы со спамом, отличающуюся высокой эффективностью. В ходе ее тестирования британской компанией West Coast Labs эффективность фильтрации
Румыния и организации, системы, технологии, персоны:
|Лощинин Дмитрий 41 8
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 7
|Медведев Дмитрий 1665 6
|Гвяздовски Михал 6 6
|Чачава Александр 124 5
|Фролов Павел 86 5
|Ольшанский Константин 5 5
|Путин Владимир 3454 5
|Касперский Евгений 337 4
|Косилов Михаил 17 4
|Поздняков Владимир 8 4
|Шалманов Сергей 202 4
|Рейман Леонид 1065 4
|Мельникова Анастасия 440 4
|Нуралиев Борис 298 4
|Вольфсон Влад 59 3
|Вексельберг Виктор 155 3
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 3
|Волков Дмитрий 69 3
|Иванов Юрий 33 3
|Асланян Сергей 104 3
|Merkel Angela - Меркель Ангела 37 3
|Савватин Максим 66 3
|Зорич Александр 17 3
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 2
|Макаров Валентин 251 2
|Решетин Олег 49 2
|Богачев Игорь 183 2
|Иванов Сергей 405 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
|Евтушенков Владимир 217 2
|Кривозубов Павел 27 2
|Марченко Дмитрий 28 2
|Егоров Александр 88 2
|Свириденко Кирилл 40 2
|Николаев Вячеслав 104 2
|Brusson Nicolas - Брюссон Николас 10 2
|Казак Максим 162 2
|Гудилин Олег 30 2
|Гончарук Александр 92 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.