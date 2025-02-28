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Румыния

Румыния

СОБЫТИЯ


28.02.2025 Румынский энергогигант Electrica Group пострадал от атаки шифровальщика

Нападение «рыси» Власти Румынии заявили, что за недавней кибератакой на одного из крупнейших национальных поставщиков
20.02.2021 Vivo открыла представительства в Чехии и Румынии

авлять нашим клиентам только высококачественные услуги. Уверены, что скоро мы найдем новых друзей в Румынии и в Чехии». В 2021 г. vivo планирует удвоить свое присутствие в Европе и сделать свои
14.10.2020 «Яндекс.Такси» бежало из Румынии под гнетом властей

«Яндекс Go» объединяет в себе сервисы «Такси», «Еда», «Лавка», «Драйв», «Доставка» и «Расписания». Румыния стала 17 по счету страной дальнего зарубежья, в которой запустился Yango. В ней он по
29.04.2016 Технологии распознавания в мобильных приложениях компании Smart Engines работают в Румынии
26.12.2014 Румыния сделала СПО приоритетом в политике ИКТ

Переход на открытое ПО стал одним из 18 ключевых пунктов новой государственной стратегии ИКТ Румынии, которая будет реализовываться с 2015 по 2020 г. Внедрение открытого программного обе
17.11.2014 Румынских чиновников обяжут вносить личные данные в электронную систему госзакупок

event, ставшей ответом на отчеты Европейской комиссии и других организаций о состоянии госзакупок в Румынии. В настоящее время Prevent находится в стадии пилотной эксплуатации и должна заработа
24.06.2014 В Румынии е-паспорта начали присылать на дом

Паспортная служба Румынии открыла сервис доставки готовых загранпаспортов по адресу заявителя, передает газета

27.05.2014 Тонкая румынская... трубка
16.01.2014 Казахстан и Румыния подписали меморандум о развитии ИТ в сельском хозяйстве, медицине и образовании

Казахстан и Румыния будут совместно развивать электронные решения в сфере образования, медицины и сельско
15.01.2014 Казахстан и Румыния будут совместно развивать электронные решения в сфере образования, медицины и сельского хозяйства

Казахстан и Румыния будут совместно развивать электронные решения в сфере образования, медицины и сельско
19.12.2013 В Румынии появился LEGO-автопром
23.07.2013 Румыния вводит электронные страховые полисы

пуска электронных полисов в эксплуатацию пока не установлен, однако известно их функциональное назначение. Электронные страховые полисы будут подтверждать, что гражданин имеет медицинскую страховку в Румынии, и при сканировании сигнализировать финансовым системам больниц, лабораторий и частных практик, что лечение пациента будет покрыто из страховки. Электронный полис, а впоследствии и элек
25.01.2013 Румынское национальное телевидение уволит 20% персонала

ко это возможно», - рассказал Balkan Insight представитель TVR. Необходимо отметить, что за рубежом Румыния представлена, главным образом, не государственным TVR, а Обществом румынского радиове
29.03.2012 Российская СЭД выходит на мировой рынок через Румынию

йте для зарубежных заказчиков сейчас можно переключиться с английского на румынский язык. Именно на Румынии DocsVision хочет «обкатать» выход на рынок небольших заказчиков в развивающихся стран
28.10.2011 Румынские нетбуки: миф или реальность? Первый взгляд на Evolio U9

ынок просочились хромобуки – стодолларовые лэптопы на ОС Android. Ультралегкий нетбук Evolio U9: из Румынии с любовью А совсем недавно, буквально минувшей весной, компания Intel представила кон
22.09.2010 Румыния планирует создать национальную стратегию в области ПО с открытым кодом

Во время недавней пресс-конференции министр Румынии по ИКТ Валериан Време (Valerian Vreme) сообщил, что правительство страны планирует разработать новый документ – стратегию использования ПО с открытым кодом. Мы будем работать над страте
17.08.2010 EADS запускает сеть стандарта TETRA в Румынии

Компания EADS Defence & Security (DS) провела демонстрацию системы TETRA в Румынии в качестве элемента системы охраны границ и в соответствии с Шенгенским соглашением.

27.07.2010 В Румынии разбился израильский военный вертолет

и два израильских вертолета. Причины происшедшего устанавливаются, начато расследование. Израиль и Румыния участвуют в учениях "Голубое небо-2010". Это 11-дневные маневры, в ходе которых войск
03.06.2010 Nokia расширяет производство в Румынии

Корпорация Nokia планирует расширить производство смартфонов за счет мощностей своего завода в Румынии. Информацию об этом подтвердил новый директор производства Ристо Мескус. По его слова
24.02.2010 По развитию ИКТ Россия отстает от Черногории, Катара и Румынии

яла 48 место в мире, опустившись за год на две позиции - в 2007 г. она занимала 46 место. Соседями России в рейтинге стали Черногория, Аргентина, Уругвай и Македония. Выше в рейтинге находятся Катар, Румыния, Болгария, Польша, Бахрейн и др. Среди всех стран СНГ Россия занимает первое место. Белоруссия оказалась на 55 месте в общем рейтинге, Украина - на 59 месте, Казахстан - на 69, а Молдав
05.02.2010 ПРО в Румынии будет базироваться и в акватории Черного моря

Филипп Кроули заявил, что элементы противоракетной обороны (ПРО), которые планируется разместить в Румынии, будут базироваться и в акватории Черного моря. По его словам, ПРО в Румынии б
14.04.2009 Румынская банда похитила $1 млн из австралийских банкоматов

Пять жителей Румынии были арестованы в Мельбурне по подозрению в использовании скимминга для производства

20.10.2008 «Лаборатория Касперского» открыла офис в Румынии

«Лаборатория Касперского» сообщила об открытии регионального офиса в Румынии (Бухарест). Новый офис обеспечит управление операциями и поддержку продаж «Лаборатори
22.07.2008 Luxoft приобрел румынского разработчика ПО

S Group Holding», - говорит Ворыхалов. В «Финаме» стоимость 100% акций ITCN оценивают в $35-40 млн. Румыния, по словам Лощинина, была выбрана для расширения географии Luxoft по многим причинам.
20.05.2008 Румынии предложено закупить 48 истребителей F-16

Агентство кооперации в вопросах обороны и безопасности (Defense Security Cooperation Agency, DSCA) уведомило Конгресс о планах поставки Румынии истребителей F-16, а также вспомогательного оборудования. Румынии предполагается поставить: 24 истребителя F-16C/D Block 50/52 с двигателями F100-PW-229 (или усовершенствованными
20.05.2008 США и Румыния разоблачили крупную банду фишеров

Власти США и Румынии объявили о разоблачении международной банды фишеров, состоящей из 38 человек. Все они были арестованы и привлечены к ответственности за кражу тысяч номеров кредитных и дебетовых карт. М
22.11.2007 Молдова и Румыния осваивают VoIP-технологии

Успешное сотрудничество российского интегратора VoiceComTel и молдавского оператора связи Transneogroup завершилось созданием региональной системы связи на территории республик Молдова и Румыния. На базе комплексных решений ГК «Альтернативные технологии» была спроектирована универсальная система VoIP-связи, позволяющая в кратчайшие сроки телефонизировать любой регион участвующи
08.11.2007 Отключилась АЭС в Румынии

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в Румынии произошло автоматическое отключение АЭС Cernavoda, производящей 12% электроэнергии в стране. Причиной отключения называется то, что один из реакторов начал производить радиоактивный мат
25.10.2007 IBS строит КИС для румынского производителя алюминия ALRO

ние системы управления ТОРО на базе SAP PM. Планируется осуществить интеграцию между существующими системами управления производством (MES) и системой SAP ERP. Система будет локализована для работы в Румынии. «Мы рассчитываем, что внедрение современной информационной системы управления позволит нам построить более эффективные связи внутри холдинга, повысить рентабельность операционной деяте
08.10.2007 Румыния планирует построить еще одну АЭС

ричану (Calin Popescu Tariceanu) заявил, что страна намерена построить еще одну АЭС. Таким образом, Румыния попытается обеспечить свою независимость от поставок газа, нефти и других невозобновл
30.08.2007 США будут модернизировать военную базу в Румынии

США инвестируют $68 млн. в модернизацию военной базы в Румынии в течение двух последующих лет, сообщил генерал американской армии Дэвид Маккирнан в ходе визита на военную авиабазу "Михаил Когэлничану" вблизи Констанцы. Он отметил также, что использ
04.06.2007 BBK освоила румынский язык

Корпорация BBK Electronics объявляет о выпуске DVD-техники серии In`Ergo с полностью локализованным экранным интерфейсом на румынском языке. Первые поставки этой техники в республику Молдова начались в апреле 2007 года. Одновременно BBK Electronics открыла интернет-представительство в зоне .MD. Одной из своих главны
01.06.2007 МТТ начал сотрудничество с румынским оператором "Ромтелеком"

ю своим клиентам услуг качества «Премиум». «Ромтелеком» является крупнейшим оператором электросвязи Румынии, на чью долю приходится около 98% всех абонентов фиксированной связи страны.
31.05.2007 Ericsson открыл Глобальный центр профессиональных услуг в Румынии

ытии нового Глобального центра профессиональных услуг (Global Service Delivery Center) в Бухаресте, Румыния. Изначально в центре будет занято около 200 человек, которые будут оказывать поддержк
28.03.2007 Nokia построит новый завод в Румынии

Компания Nokia объявила о планах строительства новых производственных мощностей по выпуску мобильных телефонов в Румынии. В завод, который будет располагаться в районе Клудж, будет инвестировано €60 млн. Это будет 11-й по счету завод по производству сотовых аппаратов компании по всему миру. Решение создат
07.03.2007 Туннель под Дунаем может соединить Болгарию и Румынию

. в Болгарии рассматривается вопрос о строительстве подземного туннеля, который соединит Болгарию и Румынию. Как сообщил мэр болгарского города Силистра Иво Андонов, португальская компания "Вас
15.02.2007 Lockheed Martin займется модернизацией румынских радаров ПВО

Компания Lockheed Martin получила контракт министерства обороны Румынии, предполагающий проведение комплекса работ по модернизации пяти трехмерных радаров ПВО дальнего радиуса действия AN/FPS-117, поставленных Румынии в 1998 – 1999 гг. Предполагается
05.02.2007 Президент Румынии расхвалил пиратов перед Биллом Гейтсом

Президент Румынии Траян Басеску (Traian Basescu) на встрече с председателем Microsoft Биллом Гейтсом (Bill Gates) сказал, что пиратство сильно помогло стране в становлении ИТ-сектора. Гейтс приехал в сто
31.01.2007 Билл Гейтс посетит Румынию

Билл Гейтс в феврале 2007 года посетит Румынию, где будет присутствовать на презентации нового ПО Microsoft. Как сообщает SETimes, р
19.01.2007 В Румынии разработана технология борьбы со спамом

Как сообщает SEtimes, румынская компания BitDefender разработала технологию борьбы со спамом, отличающуюся высокой эффективностью. В ходе ее тестирования британской компанией West Coast Labs эффективность фильтрации

Публикаций - 753, упоминаний - 913

Румыния и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 49
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 36
Google LLC 12688 28
IBM - International Business Machines Corp 9699 26
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 21
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 21
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 21
МегаФон 10742 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 18
Apple Inc 13154 18
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 18
Bitdefender 171 17
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 16
ESET - ESET Software 1161 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 16
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 15
SAP SE 5601 15
Intel Corporation 12811 15
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 14
Yandex - Яндекс 9216 14
Meta Platforms - Facebook 4621 14
VK - Mail.ru Group 3602 14
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 13
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 13
Vodafone Group 1412 13
Dell EMC 5180 11
9594 11
Lenovo Motorola 3566 11
Acer Group - Acer Inc 2776 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 10
Telegram Group 2940 10
Yahoo! 3726 10
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 9
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 9
Samsung Electronics 11064 9
Cisco Systems 5372 9
Trend Micro 651 8
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 8
Romtelecom - Румыния-телеком 10 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 15
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 9
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 8
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 7
Visa International 1993 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 6
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 6
NanduQ - Qiwi 1013 6
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 5
Резонанс НПП 407 5
Козлодуй АЭС - атомная электростанция в Болгарии 34 5
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Газпром ПАО 1493 5
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 4
Lockheed Martin 777 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
eBay Inc 1640 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Альфа-Банк 1979 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 41 4
McDonald’s - Макдоналдс 220 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 3
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 3
Русский стандарт Банк 509 3
Bank of America - Банк Америки 271 3
Naspers 85 3
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 3
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 3
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг - Дринкит 73 3
Miele - Миле 139 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 3
Ароса-логистика - Selgros Cash&Carry - Зельгрос - сеть гипермаркетов 20 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 35
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 13
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 10
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Правительство Румынии - Вооруженные силы Румынии 6 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
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U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 3
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 3
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 3
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Правительство Болгарии - Совет министров Республики Болгария - Министерски съвет - органы государственной власти 37 3
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WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
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BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 2
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 2
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
DGB - Deutscher Gewerkschaftsbund - German Trade Union Confederation - Confederation of German Trade Unions - Объединение немецких профсоюзов 3 2
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 2
WADP - World Association for the Development of Philately - ВАРФ - Всемирная ассоциация по развитию филателии 2 2
ISAAA - International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications - Международная служба оценки применения агробиотехнологий 4 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
ЛДПР 116 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 123
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 58
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Linux OS 11533 13
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 12
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 11
Microsoft Office 4170 10
Apple iOS 8583 9
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Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 7
FreePik 1841 7
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 6
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 11 6
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 6
Apple iPad 4011 6
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Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 5
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Google YouTube - Видеохостинг 3002 5
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Microsoft Windows 7 2007 5
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
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Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 5
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Реестр добросовестных экспортеров 213 4
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 87
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Словения - Республика 255 78
Бразилия - Федеративная Республика 2520 77
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Бельгия - Королевство 1192 70
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 75
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 22
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 21
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Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 2
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IDC Ukraine - IDC Украина 7 3
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GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
AV-Test Institute 41 1
IBM Institute for Business Value 25 1
IDC CEMA 8 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
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Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Oxford Economics 14 1
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Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
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Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 1
Net Applications 127 1
NPD DisplaySearch 285 1
WEF Global Competitiveness Report 4 1
Internet Stock Report 994 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Moody's Investors Service 136 1
Datamonitor 83 1
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 3
ROBBO - ROBBOClub.Ru - международная сеть школ робототехники 14 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 2
Luxoft Training - Люксофт Учебный центр АНО 5 2
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 43 2
University of Bucharest - Бухарестский университет 2 2
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 24 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 1
Ростелеком - Азбука интернета 34 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 36 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 13 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
ГПНТБ России - Государственная публичная научно-техническая библиотека России 14 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 25
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 10
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 6
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 5
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 3
CNews AWARDS - награда 571 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
Microsoft Imagine Cup 60 2
Связь-Экспокомм 276 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
ITG Group - INPAS Event 3 2
Земля из космоса 51 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Black Hat - Конференция 120 1
GITEX Technology - международная выставка 48 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 31 1
CSTB Telecom & Media 83 1
Обнинский атомный марафон 2 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 1
Fukuoka Startup Day - конкурс технологических проектов 3 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
Skolkovo Robotics Forum 12 1
Effie Awards 11 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 13 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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