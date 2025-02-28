Румынский энергогигант Electrica Group пострадал от атаки шифровальщика Нападение «рыси» Власти Румынии заявили, что за недавней кибератакой на одного из крупнейших национальных поставщиков

Vivo открыла представительства в Чехии и Румынии авлять нашим клиентам только высококачественные услуги. Уверены, что скоро мы найдем новых друзей в Румынии и в Чехии». В 2021 г. vivo планирует удвоить свое присутствие в Европе и сделать свои

«Яндекс.Такси» бежало из Румынии под гнетом властей «Яндекс Go» объединяет в себе сервисы «Такси», «Еда», «Лавка», «Драйв», «Доставка» и «Расписания». Румыния стала 17 по счету страной дальнего зарубежья, в которой запустился Yango. В ней он по

Румыния сделала СПО приоритетом в политике ИКТ Переход на открытое ПО стал одним из 18 ключевых пунктов новой государственной стратегии ИКТ Румынии, которая будет реализовываться с 2015 по 2020 г. Внедрение открытого программного обе

Румынских чиновников обяжут вносить личные данные в электронную систему госзакупок event, ставшей ответом на отчеты Европейской комиссии и других организаций о состоянии госзакупок в Румынии. В настоящее время Prevent находится в стадии пилотной эксплуатации и должна заработа

В Румынии е-паспорта начали присылать на дом Паспортная служба Румынии открыла сервис доставки готовых загранпаспортов по адресу заявителя, передает газета

Казахстан и Румыния подписали меморандум о развитии ИТ в сельском хозяйстве, медицине и образовании Казахстан и Румыния будут совместно развивать электронные решения в сфере образования, медицины и сельско

Казахстан и Румыния будут совместно развивать электронные решения в сфере образования, медицины и сельского хозяйства Казахстан и Румыния будут совместно развивать электронные решения в сфере образования, медицины и сельско

Румыния вводит электронные страховые полисы пуска электронных полисов в эксплуатацию пока не установлен, однако известно их функциональное назначение. Электронные страховые полисы будут подтверждать, что гражданин имеет медицинскую страховку в Румынии, и при сканировании сигнализировать финансовым системам больниц, лабораторий и частных практик, что лечение пациента будет покрыто из страховки. Электронный полис, а впоследствии и элек

Румынское национальное телевидение уволит 20% персонала ко это возможно», - рассказал Balkan Insight представитель TVR. Необходимо отметить, что за рубежом Румыния представлена, главным образом, не государственным TVR, а Обществом румынского радиове

Российская СЭД выходит на мировой рынок через Румынию йте для зарубежных заказчиков сейчас можно переключиться с английского на румынский язык. Именно на Румынии DocsVision хочет «обкатать» выход на рынок небольших заказчиков в развивающихся стран

Румынские нетбуки: миф или реальность? Первый взгляд на Evolio U9 ынок просочились хромобуки – стодолларовые лэптопы на ОС Android. Ультралегкий нетбук Evolio U9: из Румынии с любовью А совсем недавно, буквально минувшей весной, компания Intel представила кон

Румыния планирует создать национальную стратегию в области ПО с открытым кодом Во время недавней пресс-конференции министр Румынии по ИКТ Валериан Време (Valerian Vreme) сообщил, что правительство страны планирует разработать новый документ – стратегию использования ПО с открытым кодом. Мы будем работать над страте

EADS запускает сеть стандарта TETRA в Румынии Компания EADS Defence & Security (DS) провела демонстрацию системы TETRA в Румынии в качестве элемента системы охраны границ и в соответствии с Шенгенским соглашением.

В Румынии разбился израильский военный вертолет и два израильских вертолета. Причины происшедшего устанавливаются, начато расследование. Израиль и Румыния участвуют в учениях "Голубое небо-2010". Это 11-дневные маневры, в ходе которых войск

Nokia расширяет производство в Румынии Корпорация Nokia планирует расширить производство смартфонов за счет мощностей своего завода в Румынии. Информацию об этом подтвердил новый директор производства Ристо Мескус. По его слова

По развитию ИКТ Россия отстает от Черногории, Катара и Румынии яла 48 место в мире, опустившись за год на две позиции - в 2007 г. она занимала 46 место. Соседями России в рейтинге стали Черногория, Аргентина, Уругвай и Македония. Выше в рейтинге находятся Катар, Румыния, Болгария, Польша, Бахрейн и др. Среди всех стран СНГ Россия занимает первое место. Белоруссия оказалась на 55 месте в общем рейтинге, Украина - на 59 месте, Казахстан - на 69, а Молдав

ПРО в Румынии будет базироваться и в акватории Черного моря Филипп Кроули заявил, что элементы противоракетной обороны (ПРО), которые планируется разместить в Румынии, будут базироваться и в акватории Черного моря. По его словам, ПРО в Румынии б

Румынская банда похитила $1 млн из австралийских банкоматов Пять жителей Румынии были арестованы в Мельбурне по подозрению в использовании скимминга для производства

«Лаборатория Касперского» открыла офис в Румынии «Лаборатория Касперского» сообщила об открытии регионального офиса в Румынии (Бухарест). Новый офис обеспечит управление операциями и поддержку продаж «Лаборатори

Luxoft приобрел румынского разработчика ПО S Group Holding», - говорит Ворыхалов. В «Финаме» стоимость 100% акций ITCN оценивают в $35-40 млн. Румыния, по словам Лощинина, была выбрана для расширения географии Luxoft по многим причинам.

Румынии предложено закупить 48 истребителей F-16 Агентство кооперации в вопросах обороны и безопасности (Defense Security Cooperation Agency, DSCA) уведомило Конгресс о планах поставки Румынии истребителей F-16, а также вспомогательного оборудования. Румынии предполагается поставить: 24 истребителя F-16C/D Block 50/52 с двигателями F100-PW-229 (или усовершенствованными

США и Румыния разоблачили крупную банду фишеров Власти США и Румынии объявили о разоблачении международной банды фишеров, состоящей из 38 человек. Все они были арестованы и привлечены к ответственности за кражу тысяч номеров кредитных и дебетовых карт. М

Молдова и Румыния осваивают VoIP-технологии Успешное сотрудничество российского интегратора VoiceComTel и молдавского оператора связи Transneogroup завершилось созданием региональной системы связи на территории республик Молдова и Румыния. На базе комплексных решений ГК «Альтернативные технологии» была спроектирована универсальная система VoIP-связи, позволяющая в кратчайшие сроки телефонизировать любой регион участвующи

Отключилась АЭС в Румынии Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в Румынии произошло автоматическое отключение АЭС Cernavoda, производящей 12% электроэнергии в стране. Причиной отключения называется то, что один из реакторов начал производить радиоактивный мат

IBS строит КИС для румынского производителя алюминия ALRO ние системы управления ТОРО на базе SAP PM. Планируется осуществить интеграцию между существующими системами управления производством (MES) и системой SAP ERP. Система будет локализована для работы в Румынии. «Мы рассчитываем, что внедрение современной информационной системы управления позволит нам построить более эффективные связи внутри холдинга, повысить рентабельность операционной деяте

Румыния планирует построить еще одну АЭС ричану (Calin Popescu Tariceanu) заявил, что страна намерена построить еще одну АЭС. Таким образом, Румыния попытается обеспечить свою независимость от поставок газа, нефти и других невозобновл

США будут модернизировать военную базу в Румынии США инвестируют $68 млн. в модернизацию военной базы в Румынии в течение двух последующих лет, сообщил генерал американской армии Дэвид Маккирнан в ходе визита на военную авиабазу "Михаил Когэлничану" вблизи Констанцы. Он отметил также, что использ

BBK освоила румынский язык Корпорация BBK Electronics объявляет о выпуске DVD-техники серии In`Ergo с полностью локализованным экранным интерфейсом на румынском языке. Первые поставки этой техники в республику Молдова начались в апреле 2007 года. Одновременно BBK Electronics открыла интернет-представительство в зоне .MD. Одной из своих главны

МТТ начал сотрудничество с румынским оператором "Ромтелеком" ю своим клиентам услуг качества «Премиум». «Ромтелеком» является крупнейшим оператором электросвязи Румынии, на чью долю приходится около 98% всех абонентов фиксированной связи страны.

Ericsson открыл Глобальный центр профессиональных услуг в Румынии ытии нового Глобального центра профессиональных услуг (Global Service Delivery Center) в Бухаресте, Румыния. Изначально в центре будет занято около 200 человек, которые будут оказывать поддержк

Nokia построит новый завод в Румынии Компания Nokia объявила о планах строительства новых производственных мощностей по выпуску мобильных телефонов в Румынии. В завод, который будет располагаться в районе Клудж, будет инвестировано €60 млн. Это будет 11-й по счету завод по производству сотовых аппаратов компании по всему миру. Решение создат

Туннель под Дунаем может соединить Болгарию и Румынию . в Болгарии рассматривается вопрос о строительстве подземного туннеля, который соединит Болгарию и Румынию. Как сообщил мэр болгарского города Силистра Иво Андонов, португальская компания "Вас

Lockheed Martin займется модернизацией румынских радаров ПВО Компания Lockheed Martin получила контракт министерства обороны Румынии, предполагающий проведение комплекса работ по модернизации пяти трехмерных радаров ПВО дальнего радиуса действия AN/FPS-117, поставленных Румынии в 1998 – 1999 гг. Предполагается

Президент Румынии расхвалил пиратов перед Биллом Гейтсом Президент Румынии Траян Басеску (Traian Basescu) на встрече с председателем Microsoft Биллом Гейтсом (Bill Gates) сказал, что пиратство сильно помогло стране в становлении ИТ-сектора. Гейтс приехал в сто

Билл Гейтс посетит Румынию Билл Гейтс в феврале 2007 года посетит Румынию, где будет присутствовать на презентации нового ПО Microsoft. Как сообщает SETimes, р