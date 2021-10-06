Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Румыния


06.10.2021 Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию 1
30.09.2021 Сервис онлайн-стриминга с функцией покупок Streamerce привлек раунд от Startup Lab 1
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
27.09.2021 СNews Analytics выпускает первый обзор рынка промышленной робототехники 1
16.09.2021 В России на деньги государства построен крупный завод электроники 1
15.09.2021 Philips. Индекс здоровья будущего 2021 1
19.08.2021 Обзор микрофона Sennheiser MKE 400: «пушка» для мобильного видеографа 1
06.08.2021 Исследование Check Point: уязвимости Amazon Kindle могли позволить контролировать устройство и похищать данные 1
22.07.2021 G-Core Labs усилила присутствие сети CDN в Европе и Северной Америке 2
16.07.2021 Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян в Турции 1
24.06.2021 Обзор беспроводной системы Sennheiser EW-D: цифровая свобода 1
17.06.2021 SAS выяснила, как изменилось потребительское поведение под влиянием пандемии 1
17.06.2021 Крупнейший в мире интернет-рынок краденных паролей разгромлен силовиками 1
13.05.2021 Исследование Microsoft: 61% российских компаний не имеют комплексной стратегии кибербезопасности 1
13.05.2021 Китай грозится «растоптать» Ericsson в отместку за Huawei 2
20.04.2021 Gigabyte пошел войной на майнеров. Он выпустил дорогущую видеокарту почти без гарантии 1
13.04.2021 Завод Samsung в Калужской области стал партнером Музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского 1
11.03.2021 К 2030 году количество «мужских» и «женских» стартапов в ОЭЗ «Иннополис» сравняется 1
10.03.2021 Онлайн-опрос Znanija.com: почти 70% школьников из России и СНГ боятся выпускных экзаменов 1
20.02.2021 Vivo открыла представительства в Чехии и Румынии 2
19.02.2021 «Мегафон» достиг гигабитных скоростей в международном 5G-роуминге 1
18.02.2021 Raiffeisen Bank International приобретает валютного и платежного оператора Akcenta 1
08.02.2021 Orange открывает сеть лабораторий для тестирования технологии 5G 1
14.01.2021 Group-IB рассказала о мошенничествах с курьерскими сервисами 2
30.12.2020 «Роббо» вышла на рынок пяти новых стран, запустила онлайн-курсы и открыла новую сеть частных школ 1
17.12.2020 Онлайн-платформа Brainly привлекла $80 млн в инвестиционном раунде серии D 1
14.12.2020 Philips представила «Индекс здоровья будущего 2020» 1
19.11.2020 Аудитория образовательной платформы Brainly удвоилась 1
05.11.2020 Резидент «Сколково» вышел на рынок Африки 1
29.10.2020 Бывший водитель «Яндекс.такси» пробрался в офис компании, чтобы сжечь себя заживо 1
27.10.2020 «Манго Телеком» предложил коллтрекинг компаниям с клиентами за рубежом 1
16.10.2020 Российский рэпер арестован в США по «хакерскому делу». Ему грозит 20 лет тюрьмы 1
14.10.2020 «Яндекс.Такси» бежало из Румынии под гнетом властей 15
11.09.2020 Экосистема Honor развивается с новыми версиями HarmonyOS 2.0, EMUI 11 и HMS 1
10.09.2020 Huawei работает с партнерами для улучшения экосистемы приложений AppGallery 1
07.09.2020 Qrator Labs представила исследование устойчивости национальных сегментов интернета в 2020 году 2
07.09.2020 Россия теряет позиции в глобальном индексе инноваций 1
16.07.2020 Россия - одна из худших стран Европы по росту публичных облаков 1
03.07.2020 Группа «Райффайзен» выпустила второй «Финтех-Атлас» 1
15.05.2020 RITA провела первый отбор из 395 заявок 17 стран 1

Публикаций - 342, упоминаний - 420

Румыния упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Navitel - Навител Навигатор 252 14
Microsoft Corporation 11017 12
VK - Mail.ru Group 2482 7
SAP SE 3207 7
SEC Consult Services 929 6
Google LLC 7128 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 5
Samsung Electronics 5633 5
Yandex - Яндекс 4099 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
IBM 3527 4
Facebook 3765 4
Telegram Group 702 3
Orange S.A. 447 3
INPAS - ИНПАС 107 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 3
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) 30 3
Philips 695 2
SAP CIS - САП СНГ 753 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 397 2
Yandex Go - Yango 10 2
Luxoft - Люксофт 233 2
Apple Inc - Эппл Рус 7680 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Spamhaus 14 2
Huawei 2726 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Orange France Télécom 97 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
Fortinet 286 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 1
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 35 1
ESET 989 1
Ланит ГК 1155 1
3727 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 7
Яндекс.Такси 271 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Альфа-Банк 1123 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 2
Uber Technologies 258 2
Uber 257 2
Visa International 1344 2
CyberPlat - КиберПлат 201 2
ВТБ24 583 2
Selgros Cash&Carry - Зельгрос 14 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 2
Runa Capital 153 2
Химпром 5 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 14 1
АвтоЭнтерпрайз - AutoEnterprise 1 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 1
Wasatch Advisors 4 1
НЭВЗ - Новочеркасский электровозостроительный завод 5 1
Gotech Innovation 8 1
Технопарк Санкт-Петербурга 8 1
Wetherspoons 1 1
MLU B.V. 10 1
Europcar 6 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Вперед ММЗ - Московский машиностроительный завод 2 1
РЖД Интернешнл 2 1
Alstom - GEC-Alsthom 14 1
H&M 12 1
Bershka 4 1
LP&P - Lafayette Plug and Play 3 1
LATAM Airlines Group 6 1
Pizza Hut - Пицца Хат 8 1
LVL1 - инвестиционная компания 2 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 23 1
Станкосервис ИЦ - Производственное предприятие 3 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 4
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 2
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 71 1
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 1
Policía Nacional - Национальная полиция Испании 2 1
ООН УВКПЧ - Управление Верховного комиссара по правам человека 1 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 50 1
NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании 4 1
World Bank Group - Всемирный банк 128 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 32 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 20 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 87 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 80 1
ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля 5 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 4
ЛДПР 68 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 5
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 4
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 3
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 3
CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 60 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 337 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 2
HMS - Home Media Server - Домашний медиа-сервер 45 2
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 79 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 2
3D-печать 135 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
3G - Стандарт мобильной связи 3709 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 2
UDP - User Datagram Protocol 84 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 252 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 876 1
Google Android 10750 14
Microsoft Windows 10 6612 5
Apple iOS 5741 5
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 17 5
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Facebook Instagram - Инстаграм 569 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
VK - Mail.ru Одноклассники 853 3
Microsoft Office 1921 3
Linux OS 4243 3
Ломоносов-2 Суперкомпьютер 22 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Huawei AppGallery 95 2
ВТБ Мультикарта 147 2
Group-IB TI&A - Threat Intelligence & Attribution 38 2
Яндекс Go 50 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 2
Яндекс.Лавка 68 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 2
Microsoft Cortana Intelligence Suite 9 2
Яндекс.Расписания 25 2
Samsung Galaxy Note 558 2
Huawei Mobile Services - HMS Core 54 2
Microsoft Windows 850 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Microsoft Store 229 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 1
Huawei Mate - серия смартфонов 183 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 69 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
CSI Set Retail 43 1
Terrasoft Creatio 44 1
Microsoft Office 365 769 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 1
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Apple iPhone 3 383 1
Google Android Accessibility Service 10 1
Гвяздовски Михал 5 4
Фролов Павел 39 3
Кривозубов Павел 26 2
Вольфсон Влад 55 2
Волков Дмитрий 39 2
Путин Владимир 1820 2
Кирюхин Дмитрий 73 2
Danet Tiberiu - Данет Тибериу 1 1
Papp Istvan - Папп Иштван 1 1
Orban Viktor - Орбан Виктор 1 1
Lawrie Mike - Лори Майк 3 1
Turner Kevin - Тернер Кевин 24 1
Shpilman Felix - Феликс Шпильман 4 1
Бабин Дмитрий 2 1
Müller Dieter - Мюллер Дитер 1 1
Marending Michael - Марендинг Майкл 1 1
Левиев Лев 15 1
Подгайный Дмитрий 1 1
Nicolaescu Bogdan - Николаеску Богдан 1 1
Бухман Дмитрий 9 1
Miclaus Radu - Миклаус Раду 1 1
Мацук Игорь 3 1
Клебанов Алексей 1 1
Reda Julia - Реда Джулия 5 1
Никитин Иван 2 1
Вардашкин Дмитрий 1 1
Савчук Андрей 1 1
Зенкин Денис 98 1
Андреев Сергей 39 1
Матросов Александр 42 1
Мякишева Марина 84 1
Валяева Елизавета 72 1
Кукин Алексей 1 1
Тютин Алексей 14 1
Ковшикова Мария 1 1
Галкина Татьяна 10 1
Китляр Владимир 19 1
Howard David - Говард Дэвид 3 1
Краснопольский Алексей 12 1
Oettinger Gunther - Эттингер Гюнтер 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 212
Германия - Федеративная Республика 3614 117
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 110
Украина 3347 107
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 92
Франция - Французская Республика 2112 84
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 72
Европа 3730 71
Беларусь - Белоруссия 2081 61
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 59
Казахстан - Республика 2621 55
Индия - Республика 2161 52
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 49
Восточная Европа 1669 36
Эстония - Эстонская Республика 413 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 29
Польша - Республика 824 29
Япония 2760 28
Чехия - Чешская Республика 493 20
Болгария - Республика 306 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 19
Италия - Итальянская Республика 1371 18
Финляндия - Финляндская Республика 812 18
Бразилия - Федеративная Республика 1121 18
Нидерланды 970 17
Испания - Королевство 1248 16
Хорватия - Республика 118 14
Венгрия 291 14
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 13
Литва - Литовская Республика 328 12
Латвия - Латвийская Республика 450 12
Португалия - Португальская Республика 316 12
Сингапур - Республика 808 11
Греция - Греческая Республика 316 11
Австрия - Австрийская Республика 524 11
Европа Западная 610 11
Грузия 690 11
Швеция - Королевство 748 11
Израиль 716 10
Ближний Восток 1468 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 2
POI - points of interest 60 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Русский язык 970 1
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 10 1
PSD2 - Payment Service Directive - Директива Европейского парламента и Совета о платежных услугах на внутреннем рынке 10 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ПСН - Патентная система налогообложения 15 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 236 1
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 3
Прайм - Агентство экономической информации 527 2
Wikipedia - Википедия 274 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 2
Bloomberg 785 2
РИА Новости 654 2
CNews - ZOOM.CNews 1089 2
Android Authority 33 1
InformationWeek 101 1
Android Headline 7 1
Newsweek 20 1
Deutsche Welle - Телеканал 19 1
СК Пресс 3 1
Mash - telegram-канал 3 1
Компьютерра 11 1
VideoCardz 12 1
SAP Community Network 4 1
Планета Интернет 4 1
Axel Springer 5 1
TechRadar 71 1
Associated Press 324 1
PC Magazine - PCMag 39 1
Wired - Издание 119 1
WSJ - The Wall Street Journal 161 1
Tom’s Hardware 86 1
The Wall Street Journal 709 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
CNews Analytics 1988 4
IDC - International Data Corporation 2709 2
Gartner 2188 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 13 1
Philips Future Health Index - Индекс здоровья будущего 5 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 2
ROBBO - ROBBOClub.Ru - международная сеть школ робототехники 9 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 24 1
КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 7 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 113 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 1
Fukuoka Startup Day - конкурс технологических проектов 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755904, в очереди разбора - 659594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще