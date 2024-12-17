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BlaBlaCar Сервис поиска попутчиков



17.12.2024 Когда заказчику действительно нужен Kubernetes 1
15.04.2024 Ozon распрощался с американскими владельцами 1
04.04.2023 Старейший акционер Ozon избавляется от своей доли за бесценок 1
04.01.2023 Совладелец Ozon разделяет бизнес на российский и международный 1
07.11.2022 Smart Engines представила новое поколение системы распознавания банковских карт, QR-кодов, MRZ и номеров телефонов Smart Code Engine 1
25.03.2022 Avito лишила прибыли своих иностранных акционеров 1
28.09.2021 BlaBlaCar назначил Алексея Скоробогатова вице-президентом компании 1
26.05.2021 BlaBlaCar запускает технологию «Буст», которая упростит поиск попутчиков 1
29.12.2020 Российская Шеринг-Экономика перешагнула за триллион 1
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
22.09.2020 BlaBlaCar назначил руководителя автобусного направления бизнеса в России 1
16.04.2020 BlaBlaCar запустила сервис BlaBlaHelp для волонтеров 1
27.01.2020 Blablacar изменил структуру управления Busfor 3
12.12.2019 Blablacar закрыл сделку по покупке Busfor и начал продавать онлайн-билеты на автобусы в России 2
25.09.2019 BlaBlaCar объединяется с Busfor 3
30.01.2019 Инвесторы по-крупному вложились в российского конкурента BlaBlaCar 1
16.01.2019 BlaBlaCar открывает доступ к платформе для коммерческих перевозчиков 2
13.11.2018 Blablacar сделал Ouibus предложение о покупке и привлек 101 миллион евро инвестиций 2
27.09.2018 Экс-менеджер Uber и «Яндекс.Такси» стала новым руководителем Blablacar в России 1
06.08.2018 BlaBlaCar выкупил у Mail.Ru Group своего конкурента 1
30.01.2018 BlaBlaCar провел ребрендинг и представил новый алгоритм поиска попутчиков 2
12.01.2018 Обзор смартфона Jinga Touch 4G: новая планка в доступном сегменте 1
27.10.2017 Топ-менеджер Apple стал вице-президентом BlaBlaCar по разработке 2
28.09.2016 Забронировать поездку на BlaBlaCar теперь можно с помощью «Яндекс.Кассы» 1
26.04.2016 BlaBlaCar выяснил, сколько сэкономили пользователи сервиса в прошлом году 3
05.02.2016 BlaBlaCar может в 4 раза увеличить загруженность платных дорог 3
13.01.2016 BlaBlaCar пришел в Чешскую республику и Словакию 2
24.12.2015 BlaBlaCar раскрыл данные о числе доступных для бронирования в России мест в автомобилях попутчиков 2
17.09.2015 BlaBlaCar привлек $200 млн для развития райдшеринга по всему миру 2
22.04.2015 BlaBlaCar выходит на рынок Америки: поглощение мексиканского сервиса Rides 2
16.04.2015 BlaBlaCar купил своего главного конкурента 1
14.01.2015 BlaBlaCar выходит на рынок Индии 1
09.12.2014 Легендарный российский веб-сервер Nginx привлек $20 млн инвестиций 1
25.09.2014 BlaBlaCar выходит на рынок Турции 1
24.07.2014 Сообщество попутчиков BlaBlaCar запустило обновленное приложение для Android и iPhone 2
28.01.2014 Крупнейший в Европе сервис поиска попутных машин купил российского конкурента 2
23.09.2013 В США легализовали онлайн-сервисы поиска попуток 1

Публикаций - 37, упоминаний - 56

BlaBlaCar и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 9
Busfor - Busfor 6 4
МегаФон 8805 3
VK - Mail.ru Group 3455 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 3
Meta Platforms - Facebook 4438 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 364 2
Microsoft Corporation 24625 2
АФК Система ПАО 1797 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Data Matrix - Дата Матрикс 77 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
VerifyMyAge 6 1
Google LLC 11775 1
Apple Inc 12101 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Acronis - Акронис 448 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
MediaTek - Ralink 527 1
Dropbox 498 1
Nginx - Энджайникс 164 1
Salesforce.com 427 1
inDriver 17 1
HPE - Juniper Networks 426 1
Jinga 25 1
Lookout 34 1
Adobe Macromedia 218 1
HP 3Com 677 1
Ecwid - Эквид 34 1
Blockpass IDN 6 1
ДОК 828 1
Box inc - box.com - box.net 357 1
Zynga Game Network 132 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 164 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Цифра ГК 2426 1
EPAM Vested Development 16 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 3
ВкусВилл - Избёнка 156 3
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 140 3
МКБ - Московский кредитный банк 558 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 2
Uber 330 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 2
Accel Partners 48 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 2
Kaspi Bank 28 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
ВТБ - Почта Банк 466 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Gett 81 1
Альфа-Банк 1769 1
Visa International 1949 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
American Express - Amex 328 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 1
JCB International 144 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 1
Airbnb 90 1
BeepCar - Бипкар 16 1
Diners Club International - платёжная система 82 1
CityMobil - сервис по заказу такси 3 1
SNCF - Nationale des Chemins de fer Français - Национальная компания французских железных дорог 20 1
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 54 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 54 1
Tessi 9 1
Emery Capital 5 1
BCW - BioCollections Worldwide 7 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 58 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 16 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 96 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 8
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2233 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 4
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1565 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 3
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 612 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20601 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 3
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QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 2
Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа 188 2
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8459 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 2
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 2
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 816 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 2
Онлайн-опрос - Online survey 61 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 366 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 980 1
Auto-ID - AZTEC Code - Двумерный матричный штрихкод 24 1
Auto-ID - PDF417 - Portable Data File - Переносимый файл данных - двумерный штрихкод 20 1
Green AI - парадигма «зеленого искусственного интеллекта» 6 1
С2С - Consumer-to-consumer - Электронная торговля конечного потребителя с конечным потребителем 28 1
Auto-ID - UPC code - Universal Product Code - Американский стандарт штрихкода отслеживания товаров в магазинах - UPC-A, UPC-E 62 1
Google Android 13994 8
Apple iOS 7809 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 3
Smart Engines - GreenOCR 38 2
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 50 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 2
Microsoft Windows 15657 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 584 2
BlaBlaHelp 1 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Linux OS 9937 1
Apple macOS 2059 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 203 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 124 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 487 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 1
Oz Liveness 40 1
MasterCard Maestro 155 1
Google Flutter 53 1
React - JavaScript фреймворк 72 1
Купибилет - Kupibilet 23 1
Smart Engines - Smart Document Engine 33 1
RecFaces Id-Check 3 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 101 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 1
Microsoft Skype 2067 1
Apple iCloud 269 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 178 1
Mediatek MTK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 70 1
Last.fm 52 1
Apple tvOS 45 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 217 1
Pinterest 66 1
BitPay - система обработки биткоиновых платежей - криптокошелёк 8 1
LinguaLeo 28 1
Brusson Nicolas - Брюссон Николас 9 9
Лазоренко Алексей 7 7
Рейдер Ирина 5 3
Екушевский Илья 4 3
Calvey Michael - Калви Майкл 11 3
Богуславский Леонид 37 3
Mazzella Frédéric - Маззелла Фредерик 3 3
Тузенко Николай 2 2
Арлазаров Владимир 227 2
Ивашенцева Елена 12 2
Каменский Дмитрий 13 2
Jas Piotr - Яш Петр 1 1
de Barbentane Rolande - де Барбентане Роланд 1 1
Цыганов Вячеслав 66 1
Добродеев Борис 95 1
Першиков Александр 2 1
Северюхин Андрей 6 1
Губницын Антон 2 1
Белоусов Сергей 241 1
Сысоев Игорь 38 1
Dell Michael - Делл Майкл 190 1
Levie Aaron - Леви Аарон 8 1
Robertson Gus - Робертсон Гас 9 1
Морейнис Аркадий 19 1
Петров Николай 4 1
Скоробогатов Алексей 2 1
Чихачев Дмитрий 29 1
Правдивый Владимир 15 1
Силуянов Дмитрий 6 1
Костяшкин Андрей 2 1
Prouza Pavel - Проуза Павел 1 1
Стрелков Денис 1 1
Horing Jeff - Хоринг Джефф 2 1
Mazzella Frédéric - Мазелла Фредерик 1 1
Иващеева Елена 9 1
Лукьянова Екатерина 5 1
Бабурин Дмитрий 3 1
Логинов Максим 6 1
Самсонов Игорь 3 1
Путин Владимир 3171 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 31
Украина 7608 13
Франция - Французская Республика 7846 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 9
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
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Африка - Африканский регион 3478 2
Болгария - Республика 772 2
Эквадор - Республика 115 2
Германия - Бавария - Мюнхен 469 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 2
Маврикий - Республика 44 2
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Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 6
Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 412 6
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 2
Rusbase 16 1
Crunchbase 74 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 1
Sports.ru - Спортс.ру 27 1
ТИАР-Центр 3 1
Forbes Global 2000 47 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 95 3
МГУ ВШБ - Высшая школа бизнеса 11 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 3
CNews AWARDS - награда 519 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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