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Blablacar изменил структуру управления Busfor

Бизнес Кадры Интернет E-commerce

Blablacar, маркетплейс для автодорожных поездок, объединяющий карпулинговые и автобусные поездки, сообщил, что основатель Busfor Илья Екушевский уходит с позиции СЕО компании и становится старшим советником СЕО Blablacar Николаса Брюссона. Учитывая многолетний успешный опыт Екушевского в сфере развития электронной коммерции на автобусном рынке, Blablacar использует его экспертизу для развития автобусного направления компании на глобальном рынке.

Должность CEO Busfor будет упразднена. Управление группой компаний Busfor перейдет к Петру Яшу (Piotr Jas), вице-президенту по развитию бизнеса в зарубежных странах и сообщества Blablacar.

Фокус работы Busfor по-прежнему будет направлен на создание экосистемы для автобусного рынка, а также всестороннее технологическое и маркетинговое партнерство с игроками рынка через развитие своего маркетплейса.

Илья Екушевский, старший советник по развитию автобусного направления Blablacar, сказал: «Я рад работать совместно с Николасом, сооснователем и CEO Blablacar, помогать развитию автобусной части бизнеса на глобальном уровне. Горжусь тем, что команде Busfor удалось достичь больших результатов на автобусном рынке, и уверен, что Blablacar сможет успешно применить наш семилетний опыт в новых географиях».

Николас Брюссон, CEO Blablacar, сказал: «Мы рады приветствовать Илью в должности советника по развитию автобусного направления Blablacar. Илья сделал Busfor лидирующим игроком на своем рынке и сыграл ключевую роль в объединении наших компаний. Петр Яш поведет Busfor к следующим рубежам, используя синергию от объединения компаний, которая позволит ускорить развитие автобусного рынка, делая его цифровым, современным и доступным».

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