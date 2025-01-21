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BlaBlaCar сервис поиска попутчиков

BlaBlaCar - сервис поиска попутчиков

СОБЫТИЯ

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21.01.2025 4 задачи по построению платформенной экономики в России на 2025 год 1
17.12.2024 Когда заказчику действительно нужен Kubernetes 1
15.04.2024 Ozon распрощался с американскими владельцами 1
04.04.2023 Старейший акционер Ozon избавляется от своей доли за бесценок 1
04.01.2023 Совладелец Ozon разделяет бизнес на российский и международный 1
07.11.2022 Smart Engines представила новое поколение системы распознавания банковских карт, QR-кодов, MRZ и номеров телефонов Smart Code Engine 1
25.03.2022 Avito лишила прибыли своих иностранных акционеров 1
28.09.2021 BlaBlaCar назначил Алексея Скоробогатова вице-президентом компании 1
26.05.2021 BlaBlaCar запускает технологию «Буст», которая упростит поиск попутчиков 1
29.12.2020 Российская Шеринг-Экономика перешагнула за триллион 1
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
22.09.2020 BlaBlaCar назначил руководителя автобусного направления бизнеса в России 1
16.04.2020 BlaBlaCar запустила сервис BlaBlaHelp для волонтеров 1
27.01.2020 Blablacar изменил структуру управления Busfor 3
12.12.2019 Blablacar закрыл сделку по покупке Busfor и начал продавать онлайн-билеты на автобусы в России 2
25.09.2019 BlaBlaCar объединяется с Busfor 3
30.01.2019 Инвесторы по-крупному вложились в российского конкурента BlaBlaCar 1
16.01.2019 BlaBlaCar открывает доступ к платформе для коммерческих перевозчиков 2
13.11.2018 Blablacar сделал Ouibus предложение о покупке и привлек 101 миллион евро инвестиций 2
27.09.2018 Экс-менеджер Uber и «Яндекс.Такси» стала новым руководителем Blablacar в России 1
06.08.2018 BlaBlaCar выкупил у Mail.Ru Group своего конкурента 1
24.06.2018 Денис Исаев, Mail.Ru: Как одновременно обеспечить скорость разработки и стабильность системы 2
30.01.2018 BlaBlaCar провел ребрендинг и представил новый алгоритм поиска попутчиков 2
12.01.2018 Обзор смартфона Jinga Touch 4G: новая планка в доступном сегменте 1
20.11.2017 Попутчики в BeepCar могут делить расходы на поездку с помощью банковских карт 1
27.10.2017 Топ-менеджер Apple стал вице-президентом BlaBlaCar по разработке 2
20.02.2017 BeepCar расширил географию и представил маршруты «туда и обратно» 1
28.09.2016 Забронировать поездку на BlaBlaCar теперь можно с помощью «Яндекс.Кассы» 2
26.04.2016 BlaBlaCar выяснил, сколько сэкономили пользователи сервиса в прошлом году 3
05.02.2016 BlaBlaCar может в 4 раза увеличить загруженность платных дорог 3
13.01.2016 BlaBlaCar пришел в Чешскую республику и Словакию 2
24.12.2015 BlaBlaCar раскрыл данные о числе доступных для бронирования в России мест в автомобилях попутчиков 2
17.09.2015 BlaBlaCar привлек $200 млн для развития райдшеринга по всему миру 2
22.04.2015 BlaBlaCar выходит на рынок Америки: поглощение мексиканского сервиса Rides 2
16.04.2015 BlaBlaCar купил своего главного конкурента 1
14.01.2015 BlaBlaCar выходит на рынок Индии 1
09.12.2014 Легендарный российский веб-сервер Nginx привлек $20 млн инвестиций 1
25.09.2014 BlaBlaCar выходит на рынок Турции 1
24.07.2014 Сообщество попутчиков BlaBlaCar запустило обновленное приложение для Android и iPhone 2

Публикаций - 42, упоминаний - 64

BlaBlaCar и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9284 10
VK - Mail.ru Group 3610 6
МегаФон 10823 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5000 4
Busfor - Басфор 7 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15910 3
Meta Platforms - Facebook 4625 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1917 3
Microsoft Corporation 25813 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 484 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9523 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1007 1
Dropbox 527 1
Nginx - Энджайникс 209 1
Salesforce 498 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 1
Data Matrix - Дата Матрикс 91 1
ИнДрайв - InDrive - inDriver 17 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 434 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 418 1
HPE - Juniper Networks 460 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 116 1
Jinga 27 1
Google LLC 12737 1
EPAM Vested Development 17 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 252 1
Lookout 36 1
Adobe Macromedia 219 1
VerifyMyAge 6 1
HP 3Com 681 1
Ecwid - Эквид 35 1
Blockpass IDN 6 1
Slando - Портал бесплатных объявлений для частных лиц 16 1
Box inc - box.com - box.net 375 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 111 1
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 1
Zynga Game Network 133 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3360 1
Huawei 4688 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1942 5
BlaBlaCar - BeepCar - Бипкар 18 4
ВкусВилл - Избёнка 218 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2792 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1714 3
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 3
Kaspi Bank 31 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1535 3
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 394 2
Uber 362 2
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 95 2
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 2
Accel Partners 49 2
Кенигсберг инвестментс 5 2
МКБ - Московский кредитный банк 659 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1900 2
Альфа-Банк 1983 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
АльфаСтрахование СГ 398 1
American Express - Amex 338 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 226 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 624 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 331 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 211 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
Runa Capital 158 1
ЦИАН - CIAN 194 1
Superjob - Суперджоб 877 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1933 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 1
JCB International 146 1
YouDo Web Technologies Limited 48 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
Airbnb 102 1
Naspers 85 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 195 1
Kinnevik Investment AB 21 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5706 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4963 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1059 2
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5986 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 20 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13948 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6575 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3700 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5446 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
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Linux OS 11580 2
Microsoft Windows 16941 2
VK - Mail.Ru Почта 420 2
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 225 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 255 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 123 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 187 1
Mediatek MTK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 73 1
Red Hat OpenShift 169 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 135 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 109 1
Last.fm 55 1
Huawei FreeLace - Наушники 16 1
Oz Liveness 46 1
Apple tvOS 50 1
BlaBlaHelp 1 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 336 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 810 1
MasterCard Maestro 159 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 676 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 696 1
Red Hat Cloud Forms 22 1
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C/C++ - Язык программирования 898 1
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Купибилет - Kupibilet 34 1
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BitPay - система обработки биткоиновых платежей - криптокошелёк 8 1
Brusson Nicolas - Брюссон Николас 10 10
Лазоренко Алексей 7 7
Mazzella Frédéric - Маззелла Фредерик 5 5
Calvey Michael - Калви Майкл 11 3
Богуславский Леонид 38 3
Рейдер Ирина 5 3
Екушевский Илья 4 3
Каменский Дмитрий 13 3
Тузенко Николай 2 2
Ивашенцева Елена 15 2
Лукьянова Екатерина 5 2
Бабурин Дмитрий 3 2
Логинов Максим 7 2
Самсонов Игорь 5 2
Арлазаров Владимир 291 2
Добродеев Борис 97 1
Сысоев Игорь 41 1
Краснов Александр 91 1
Артамонова Анна 183 1
Dell Michael - Делл Майкл 193 1
Першиков Александр 2 1
Северюхин Андрей 6 1
Правдивый Владимир 15 1
Губницын Антон 2 1
Григоренко Дмитрий 254 1
Jas Piotr - Яш Петр 1 1
Levie Aaron - Леви Аарон 8 1
Robertson Gus - Робертсон Гас 9 1
de Barbentane Rolande - де Барбентане Роланд 1 1
Морейнис Аркадий 19 1
Скоробогатов Алексей 2 1
Чихачев Дмитрий 29 1
Иващеева Елена 9 1
Силуянов Дмитрий 6 1
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