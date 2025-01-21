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BlaBlaCar сервис поиска попутчиков
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 42, упоминаний - 64
BlaBlaCar и организации, системы, технологии, персоны:
|ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1144 2
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1314 1
|Crunchbase 74 1
|CNews - ZOOM.CNews 1867 1
|Rusbase 16 1
|Sports.ru - Спортс.ру 30 1
|ТИАР-Центр 3 1
|Forbes Global 2000 50 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468492, в очереди разбора - 725205.
Создано именных указателей - 200219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468492, в очереди разбора - 725205.
Создано именных указателей - 200219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.