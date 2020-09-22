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Busfor Басфор
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 7, упоминаний - 11
Busfor и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 10822 1
|Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 484 1
|АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1520 1
|1С 9631 1
|Ingenico Group - Инженико 50 1
|ПСС - Передовые системы самообслуживания 14 1
|Google Android 15295 1
|Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 238 1
|АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 93 1
|Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 976 1
|1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2559 1
|Авибус 2 1
|Екушевский Илья 4 4
|Brusson Nicolas - Брюссон Николас 10 3
|Тузенко Николай 2 2
|Рейдер Ирина 5 2
|Яш Петр 1 1
|Стрелков Денис 1 1
|Jas Piotr - Яш Петр 1 1
|Судовиков Дмитрий 1 1
|Князев Илья 8 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468492, в очереди разбора - 725205.
Создано именных указателей - 200219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468492, в очереди разбора - 725205.
Создано именных указателей - 200219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.