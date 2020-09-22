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Busfor Басфор

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


22.09.2020 BlaBlaCar назначил руководителя автобусного направления бизнеса в России 1
27.01.2020 Blablacar изменил структуру управления Busfor 2
12.12.2019 Blablacar закрыл сделку по покупке Busfor и начал продавать онлайн-билеты на автобусы в России 2
25.09.2019 BlaBlaCar объединяется с Busfor 2
30.04.2019 «Авибус» внедрил технологию Smart IDReader для продажи автобусных билетов 1
23.06.2015 В Москве появятся автоматы для покупки билетов на междугородные автобусы 2

Публикаций - 7, упоминаний - 11

Busfor и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10822 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 484 1
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1520 1
9631 1
Ingenico Group - Инженико 50 1
ПСС - Передовые системы самообслуживания 14 1
BlaBlaCar - сервис поиска попутчиков 42 4
Gett 89 1
Otto Group - Отто Групп Раша - Директ Каталог Сервис 38 1
Лента - OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 95 1
Gett - GetTaxi - ГетТакси 25 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3304 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26476 2
Электронный билет - e-ticket 176 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33648 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 598 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13711 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2278 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36427 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1547 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18217 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28392 1
Оцифровка - Digitization 5208 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4035 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26937 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12908 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 845 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13013 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7749 1
GDS - Global Distribution System - Глобальная дистрибьюторская система 74 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4670 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9560 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3781 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества - eQMS - Electronic Quality Management System 287 1
Google Android 15295 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 238 1
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 93 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 976 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2559 1
Авибус 2 1
Екушевский Илья 4 4
Brusson Nicolas - Брюссон Николас 10 3
Тузенко Николай 2 2
Рейдер Ирина 5 2
Яш Петр 1 1
Стрелков Денис 1 1
Jas Piotr - Яш Петр 1 1
Судовиков Дмитрий 1 1
Князев Илья 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 167049 5
Европа Восточная 3140 3
Европа 24996 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47760 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19606 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14827 1
Германия - Федеративная Республика 13252 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 120 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3193 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21794 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5889 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6098 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9080 2
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 482 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2559 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2726 1
Автомагистраль М-1 Беларусь - Москва-Минск - Минское шоссе 33 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 500 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57966 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7603 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6195 1
Паспорт - Паспортные данные 2865 1
МГУ ВШБ - Высшая школа бизнеса 12 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468492, в очереди разбора - 725205.
Создано именных указателей - 200219.
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