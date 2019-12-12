Blablacar закрыл сделку по покупке Busfor и начал продавать онлайн-билеты на автобусы в России

Blablacar объявил о завершении сделки по покупке Busfor – дистрибьютора онлайн-билетов на автобусы в странах Восточной Европы и СНГ. Компании уже начали интеграцию продуктов: на российской платформе Blablacar появилась функция покупки билетов на автобус, которая обеспечивается технологиями Busfor.

В сентябре текущего года Blablacar и Busfor объявили об объединении усилий для развития единого маркетплейса для автодорожных поездок. Закрытие сделки состоялось в конце ноября 2019 г., после ее одобрения государственными регуляторами.

4 декабря Blablacar Россия и Busfor начали интеграцию своих продуктов. Теперь пассажиры смогут прямо на Blablacar покупать билеты на автобус у тысячи регулярных перевозчиков по всей России. Это стало возможным благодаря технологиям Busfor.

Пользователи Blablacar получат дополнительные преимущества. Например, смогут заранее онлайн выбирать посадочные места в автобусе и покупать билеты. Больше не нужно лишний раз приезжать в кассу автовокзала. Надежность покупки билета гарантируется за счет прямого подключения Blablacar к системе продаж автобусных билетов Busfor.

Функция покупки онлайн-билета на автобус появилась на платформе «Blablacar Россия» впервые. До этого пассажиры могли лишь забронировать место, но непосредственно покупку совершали в кассе автовокзала.

Стоит отметить, что для поездок с попутчиками все остается, как прежде: пассажиры бронируют места автомобиле водителя-попутчика и в конце поездки частично компенсируют ему транспортные расходы наличными.

Объединение карпулинговых и автобусных поездок на платформе Blablacar поможет лучше удовлетворять разнообразные потребности пассажиров. На автобусах удобно ездить по популярным маршрутам, когда цена остается доступной, а сам билет можно купить заблаговременно. Карпулинговые предложения отличаются бесконечным разнообразием маршрутов, охватывая даже непопулярные направления, при этом стоимость поездки остается низкой, а забронировать место в авто можно в последний момент.

Интеграция дополняющих друг друга транспортных решений (карпулинга и автобусов) привлечет на платформу больше пользователей. Это поможет автовладельцам проще находить попутчиков, а перевозчикам - пассажиров. И те, и другие будут эффективнее заполнять свободные места в салоне, а это значит, что Blablacar продолжит сокращать число автомобилей на дорогах, уменьшая объем выбросов СО2 в атмосферу.

Николас Брюссон, CEO и сооснователь Blablacar, сказал: «Объединив силы Blablacar и Busfor, мы ускорим цифровизацию автобусного рынка, помогая нашим партнерам находить пассажиров онлайн, и в целом делая автобусные поездки более удобными для миллионов людей в Центральной и Восточной Европе».

Илья Екушевский, основатель и CEO Busfor, сказал: «Мы рады объединиться с компаний Blablacar, и особенно гордимся тем, что технологии, созданные командой Busfor, позволят многомиллионному сообществу пассажиров сервиса Blablacar воспользоваться автобусными перевозками. Наше объединение произошло своевременно, учитывая, что рынок онлайн-продаж билетов на автобусы набирает обороты и станет существенным в ближайшие годы».

Ирина Рейдер, генеральный директор «Blablacar Россия», сказала: «Мы официально закрыли сделку по объединению с Busfor и уже начали интеграцию наших продуктов. Совместными усилиями мы делаем по-настоящему удобный и эффективный маркетплейс для совершения междугородних поездок. Аналогов нашему предложению на российском рынке нет».

Николай Тузенко, генеральный директор «Busfor Россия», сказал: «Наша общая задача — предоставить пассажирам удобный онлайн-сервис покупки билетов и обеспечить максимальный пассажиропоток и заполняемость наших партнеров – автовокзалов и перевозчиков – за счет доступа к миллионам пассажиров, ежедневно пользующимся платформой Blablacar. Совместные усилия дополнят текущие каналы продаж Busfor и позволят дальше развивать онлайн-продажи автобусных билетов, помогать автовокзалам и перевозчикам эффективно бороться за пассажира в онлайне и наращивать пассажиропоток».