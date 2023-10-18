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Европа Восточная

Европа Восточная

СОБЫТИЯ


18.10.2023 «Лаборатория Касперского» обнаружила многоступенчатую кибератаку на десятки предприятий Восточной Европы

сети с помощью USB-накопителей, а также бэкдор Linux MATA. В ходе многоступенчатой кибератаки были скомпрометированы десятки организаций в сфере оборонной промышленности и нефтегазового сектора стран Восточной Европы. Об этом CNews сообщили представители Лаборатории Касперского». Точка невозврата. В сентябре 2022 г. в рамках исследования инцидента эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружи
09.12.2022 PT Expert Security Center: группировка Cloud Atlas атакует госсектор Восточной Европы и Азии

пала в поле зрения исследователей, она будет продолжать усложнять техники и инструментарий атак, что может негативно сказаться на предприятиях атакуемых отраслей, прежде всего госучреждений РФ, стран Восточной Европы и Азии.
31.01.2022 IBM наращивает присутствие в странах Центральной и Восточной Европы

IBM объявила о расширении команды экспертного направления Client Engineering в странах Центральной и Восточной Европы для улучшения работы с заказчиками и бизнес-партнерами. Команды IBM Client Engineering в Москве, Варшаве и Праге будут содействовать развитию инноваций в регионе, помогая разви
11.10.2021 Solid объявила о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы

Solid объявила о публичном запуске своего глобального платежного провайдера, который позволяет компаниям из Центральной и Восточной Европы принимать платежи по всему миру. В 2021 г. компания планирует обработать платежей на $1 млрд. Solid была основана в 2016 г. выходцами из Genesis – одной из крупнейших продуктов
08.10.2021 Solid объявил о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы

Solid объявил о публичном запуске своего глобального платежного провайдера, который позволяет компаниям из Центральной и Восточной Европы принимать платежи по всему миру. В 2021 г. компания планирует обработать платежей на $1 млрд. Solid фокусируется на интернет-компаниях с офисами, основателями и командами из Це
13.05.2021 Исследование Microsoft: 61% российских компаний не имеют комплексной стратегии кибербезопасности

величить бюджет в странах Центральной и Восточной Европы (36%). Только 42% компаний в Центральной и Восточной Европе разработали комплексную стратегию безопасности, при этом значительное больши
09.02.2021 Назначен глава Philips в регионе Центральной и Восточной Европы, России, СНГ

Philips объявила о назначении Максима Кузнецова на должность главы Philips в регионе Центральной и Восточной Европы, России, СНГ. На этой позиции Максим будет руководить командой из 1600 сотрудников в 30 странах. Ранее Максим возглавлял региональное подразделение Philips в России, Беларуси и
05.11.2020 DataPro построила первый ЦОД Tier IV в Восточной Европе

DataPro объявила об открытии DataPro Moscow II – первого дата-центра в Восточной Европе, соответствующему уровню надежности Tier IV. Совокупная мощность нового дата
02.06.2020 Veeam представила исследование о барьерах на пути компаний к цифровой трансформации

то некритичных для бизнеса данных не существует. Исследование содержит блок результатов по России и Восточной Европе. Цифровая трансформация остается ключевым направлением для компаний в област
20.11.2019 Microsoft и IDC: 96% ИТ-шников России и Центральной и Восточной Европы недостаточно квалифицированны

Россия без «цифрового бизнеса» В Центральной и Восточной Европе выявлена катастрофическая нехватка ИТ-специалистов, полностью соответствующи
20.11.2019 Исследование IDC и Microsoft: менее 4% ИТ-специалистов России, Центральной и Восточной Европы соответствуют современным требованиям

Новое исследование IDC и Microsoft показало, что большинство компаний Центральной и Восточной Европы, включая Россию, хорошо осведомлены о цифровой трансформации и лишь 10,5% из них не считают ее необходимой. При этом только 13% компаний уже активно внедряют современные технол
10.09.2019 В Axis назначен новый региональный директор по Восточной Европе, России и СНГ

nications объявила о назначении Магнуса Зедерфельда на должность регионального директора по странам Восточной Европы, России и СНГ. Ранее этот пост занимала Анна Форсберг. Сейчас она исполняет

05.12.2018 «Лаборатория Касперского» зафиксировала новый вид атак на банки Восточной Европы

д атак получил название DarkVishnya. На сегодняшний день известно по крайней мере о восьми банках в Восточной Европе, которые были ограблены таким образом, а примерный ущерб от произошедших инц
04.07.2018 Назначен новый глава SAP в Центральной и Восточной Европе

Хартмут Томсен занял пост Президента SAP в Центральной и Восточной Европе. Он будет отвечать за развитие и операционную деятельность компании в регион
17.05.2018 МТС сообщила о запуске первой в Восточной Европе гигабитной LAA-сети

ционных операторов и провайдер цифровых услуг, сообщил о запуске в Республике Башкортостан первую в Восточной Европе и России коммерческую высокоскоростную LTE-сеть гигабитного класса с поддерж
03.04.2018 В Москве пройдет крупнейшая в Восточной Европе выставка технологий, услуг и инноваций для интернет-торговли

ECOM Expo'18, крупнейшая в Восточной Европе выставка технологий, услуг и инноваций для интернет-торговли, пройдет 23 и 2
24.07.2017 Мобильный банк «Открытие» назван лучшим в Центральной и Восточной Европе

рейтинге ведущих цифровых розничных банков России 2017 года, по версии международного журнала Global Finance. При этом «Открытие» победило сразу в 3 номинациях рейтинга по всему региону Центральной и Восточной Европы: «Самый инновационный цифровой банк», «Лучший проект в области информационной безопасности» и «Лучший мобильный банк».Рейтинг формируется специалистами компании Infosys (мирово
19.07.2017 LanCloud перенесла облачную инфраструктуру в крупнейший в Восточной Европе ЦОД

ата-центр на текущий момент является крупнейшим центром обработки данных не только в России, но и в Восточной Европе. Совокупная мощность ЦОДа превышает 20 МВт и предоставляет возможность разме
07.07.2017 «Рэйдикс» выстраивает экосистему высокопроизводительных вычислений в Восточной Европе

разрозненными аппаратными комплексами от различных производителей.Среди крупных внедрений RAIDIX в Восточной Европе стоит отметить поставку СХД в Национальный киноархив Словакии. Задача данног
26.04.2017 Lenovo назначила нового вице-президента по России, СНГ и странам Восточной Европы

ости, начиная с текущего момента.За время работы в Lenovo Глеб обеспечил стабильный рост компании в Восточной Европе. Под его руководством компания Lenovo достигла и сохраняет лидерство на рынк
14.03.2017 Стефан Випперманн назначен вице-президентом Sabre по региону Центральная и Восточная Европа

огическом хабе Sabre в Берлине и отвечать за агентское направление бизнеса компании в Центральной и Восточной Европе, в том числе в Германии, Австрии, Швейцарии, России, СНГ, Турции, Польше и И
12.10.2016 Nokia назначила Деметрио Руссо на пост вице-президента региона Восточная Европа

заявил со своей стороны Деметрио Руссо, вице-президент Nokia по региону Восточная Европа. На рынке Восточной Европы Nokia ведет деятельность в трех странах. Работа компании направлена на содей
06.07.2016 Eset раскрыла кампанию по кибершпионажу в Восточной Европе

набор программ для кибершпионажа — SBDH. Вредоносное ПО использовалось для кражи документов у государственных и общественных организаций, работающих в области экономического развития в Центральной и Восточной Европе, сообщили CNews в Eset. Файлы с SBDH распространялись в приложениях к спам-письмам. Злоумышленники маскировали их под текстовые документы и приложения Microsoft. После того как
21.06.2016 Василий Ваганов назначен старшим региональным директором Veeam по Восточной Европе, России и СНГ

rise), объявила о назначении Василия Ваганова на должность старшего регионального директора Veeam в Восточной Европе, России и СНГ. Об этом говорится в заявлении Veeam, поступившем в редакцию C
27.04.2016 Cloud Technologies — поставщик больших данных в Центральной и Восточной Европе — выходит на российский рынок

loud Technologies, специализирующаяся в области аналитики больших данных, объявила о выходе на российский рынок. Компания располагает большим хранилищем данных интернет-пользователей из Центральной и Восточной Европы и намерена предложить доступ к этим данным участникам медиарынка и маркетинговым агентствам, работающим в России. Ожидается, что это поможет российским компаниям монетизировать
12.02.2016 Ingram Micro расширяет присутствие в Центральной и Восточной Европе: покупка подразделения RRC Group

Компания Ingram Micro объявила о приобретении подразделения международного дистрибьютора RRC Group в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ). Подразделение RRC Group в ЦВЕ со штаб-квартирой в Варшаве предоставляет полный набор услуг, включая логистику, обучение и техническую и маркетинговую поддержку, сообщили
29.01.2016 Мишель Шарук назначен генеральным менеджером IBM в Центральной и Восточной Европе

Компания IBM объявила о назначении Мишеля Шарук на должность генерального менеджера IBM в Центральной и Восточной Европе. Дэвид ла Рос, занимавший эту должность ранее, назначен вице-президентом подразделения IBM Global Business Partners в Европе, сообщили CNews. Мишель Шарук начал свою карьеру IB
17.09.2015 Центральная и Восточная Европа – самый быстрорастущий регион мира по проникновению смартфонов

Более 144,3 млн человек в Центральной и Восточной Европе являются обладателями как минимум одного смартфона. Несмотря на то, что по у
04.09.2015 Digital Design создал унифицированную инфраструктуру для «Пивоваренной компании Балтика» и региона «Карлсберг Восточная Европа»

новые требования бизнеса, — заявил Максим Казанцев, начальник отдела бизнес-сервиса «Пивоваренной компании Балтика». — Этот проект завершил комплекс работ по объединению инфраструктуры всего региона Восточной Европы, в которую входят Россия, Казахстан, Беларусь, Украина и Азербайджан. Технологии, использованные компанией Digital Design, позволили провести процесс интеграции информационных

12.08.2015 Юха-Пекка Такала возглавил регион Восточная Европа в Nokia Networks

-Пекка Такала, руководитель региона Восточная Европа в Nokia Networks. По данным компании, на рынке Восточной Европы Nokia Networks ведет деятельность в трех странах. Работа компании направлена
23.04.2015 Дмитрий Танюхин назначен региональным директором ViewSonic в СНГ и Восточной Европе

егионе СНГ и Восточной Европы. Основной его задачей в регионе является развитие бизнеса ViewSonic в Восточной Европе, а также усиление позиций компании в странах СНГ, особенно в сегменте В2В, с
26.03.2015 Дирк Пфефферль возглавил бизнес Citrix в Центральной и Восточной Европе

Компания Citrix Systems объявила о назначении нового вице-президента в Центральной и Восточной Европе. Им стал Дирк Пфефферль. С начала 2015 г. он возглавил бизнес компании в Гер
01.08.2014 В Axis назначен специалист логистики в России, странах СНГ и Восточной Европы

омпании», — прокомментировала назначение Анна Форсберг, региональный директор Axis Communications в Восточной Европе.
23.04.2014 Anaplan открыла представительство в Москве

азчиков на рынках России и Восточной Европы. Как сообщили CNews в Anaplan, расширение присутствия в Восточной Европе стало логичным шагом после выхода компании на ряд международных рынков, вклю
30.09.2013 «Энвижн Груп» стала крупнейшим в Восточной Европе покупателем ПО Microsoft для разработчиков

ние Visual Studio 2012 и Team Foundation Server 2012 в «Энвижн Груп» является крупнейшим проектом в Восточной Европе, сообщили CNews в Microsoft. Среди других крупных заказчиков, использующих V
12.09.2013 Назначен новый глава подразделения Citi в России и странах Центральной и Восточной Европы

Компания Citi объявила о назначении Марка Луэ президентом КБ «Ситибанк» и главой подразделения Citi в регионе Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), центром которого является Москва. Назначение Марка Луэ на должность главы подразделения Citi в ЦВЕ вступает в силу незамедлительно, а его кандидатура на пост президента

08.04.2013 Ассоциация CFA оценила инвестиционную привлекательность стран Центральной и Восточной Европы

редварительные результаты совместного с «Лабораторией финансовых исследований» финансового факультета РЭУ им. Г.В. Плеханова исследования на тему «Инвестиционная привлекательность стран Центральной и Восточной Европы». Финальная версия исследования будет представлена в рамках конференции, 22 апреля. Экономический рост развивающихся стран в 2013 г. достигнет 5,5% и превысит темп роста мирово
19.03.2013 Мстислав Емец будет отвечать за развитие бизнеса группы «Борлас» в странах бывшего СССР и Восточной Европы

Консалтинговая группа «Борлас» объявила о назначении Мстислава Емца вице-президентом по региональному развитию. На этой позиции он будет отвечать за развитие бизнеса в странах бывшего СССР и Восточной Европы, координацию работы региональных компаний и интеграционные процессы в рамках группы. В «Борлас» Мстислав перешел с должности руководителя представительства Oracle East Central

24.01.2013 Qualcomm назначил вице-президента по развитию бизнеса в Восточной Европе

Джонатан Спарроу (Jonathan Sparrow) занял в Qualcomm пост вице-президента по развитию бизнеса в Восточной Европе. В новой должности он будет отвечать за сотрудничество с мобильными оператор
19.12.2012 Пользователям навигации Navitel стали доступны новые карты Восточной Европы

Всем пользователям Navitel стали доступны новые карты Восточной Европы Q3 2012. Как сообщили CNews в Navitel, существенно обновлены карты Польши, Ч

Публикаций - 3138, упоминаний - 4241

Европа Восточная и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25774 365
IBM - International Business Machines Corp 9699 239
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 216
HP Inc. 5883 160
Intel Corporation 12811 151
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 146
SAP SE 5601 136
9594 134
Cisco Systems 5372 125
Oracle Corporation 7074 122
Dell EMC 5180 111
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 103
Samsung Electronics 11064 102
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 97
МегаФон 10742 95
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 91
Ростелеком 10948 89
Acer Group - Acer Inc 2776 77
Google LLC 12687 77
HP - Hewlett-Packard 3662 74
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 72
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 67
Schneider Electric 614 67
Siemens AG - Siemens Group 2673 67
Apple Inc 13154 66
Lenovo Group 2446 62
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 60
Lenovo Motorola 3566 57
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 56
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 56
Softline - Софтлайн 3743 56
Sony 6739 54
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 54
Yandex - Яндекс 9215 53
VK - Mail.ru Group 3602 53
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 52
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 52
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 51
Rimini Street 77 51
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 50
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 148
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 105
РЖД - Российские железные дороги 2096 104
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 80
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 75
Ингосстрах СПАО 478 75
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 68
Альфа-Банк 1979 67
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 65
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 65
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 64
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 61
ГПБ - Газпромбанк 1273 59
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 59
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 56
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 54
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 53
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 50
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 47
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 45
OKS Group 51 43
Почта России ПАО 2370 38
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 37
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 37
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 36
МКБ - Московский кредитный банк 657 33
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 33
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 33
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 33
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 30
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 30
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 29
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 28
Сургутнефтегаз - СНГ 288 28
Газпром ПАО 1493 27
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 27
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 27
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 27
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 26
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 153
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 81
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 73
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 73
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 64
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 62
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 56
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 56
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 56
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 52
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 51
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 50
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 49
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 43
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 39
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 32
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 32
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 31
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 30
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 30
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 30
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 29
Федеральное казначейство России 1949 29
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 28
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 24
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 24
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 23
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 21
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 19
Судебная власть - Judicial power 2500 19
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 19
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 19
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 19
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 17
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 16
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 15
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 15
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 15
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 14
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 14
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 87
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 33
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 18
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 16
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 16
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 15
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 14
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 11
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 9
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 7
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 7
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 7
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 6
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 6
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 5
Международная академия связи - МАС 46 5
UFI - l'Union des foires internationales - Всемирная ассоциация выставочной индустрии 7 5
МСВЯ - Международный союз выставок и ярмарок 4 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 4
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 4
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 3
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 3
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 3
TIA - Telecommunications Industry Association 90 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 3
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 3
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 3
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 3
WiMAX Forum 69 3
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 3
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 710
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 373
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 367
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 362
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 350
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 331
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 319
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 292
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 281
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 278
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 233
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 209
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 206
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 196
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 181
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 180
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 170
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 165
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 163
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 162
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 160
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 160
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 153
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 153
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 151
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 150
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 150
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 139
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 139
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 135
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 133
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 131
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 129
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 128
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 125
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 125
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 124
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 124
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 120
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 120
Microsoft Windows 16882 102
Microsoft Windows 2000 8678 99
Linux OS 11533 70
Google Android 15243 60
Microsoft Office 4170 47
Intel x86 - архитектура процессора 2151 44
1С:ERP Управление предприятием 841 44
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 42
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 42
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 42
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 41
Apple iOS 8583 39
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 32
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 28
Apple iPhone 6 4861 27
Microsoft Azure 1526 26
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 25
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 24
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 23
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 22
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 21
Oracle Java - язык программирования 3469 20
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 20
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 20
Intel Itanium 649 20
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 20
Microsoft Windows XP 2431 19
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 19
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 19
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 19
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 19
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 18
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 18
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 17
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 17
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 17
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 17
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 16
Microsoft Outlook 1506 16
Nokia AirScale Radio Access - Nokia 5G AirScale Cloud RAN - Nokia AirScale indoor Radio - Nokia ASiR - Nokia AirScale Smart HUB - Nokia AirScale Basestation - Nokia AirScale All-in-Cloud 37 16
Чаркин Евгений 317 79
Клепиков Алексей 121 73
Урьяс Вадим 98 69
Натрусов Артем 313 66
Дьяченко Валерий 96 59
Абакумов Евгений 227 58
Сотин Денис 216 58
Нестеров Алексей 175 53
Сыкулев Андрей 85 53
Прохорова Алла 66 52
Халматов Максим 64 51
Ямщиков Владимир 51 50
Шадаев Максут 1210 49
Соловьев Алексей 97 48
Трофимова Людмила 50 47
Богданов Кирилл 112 47
Слышкин Василий 129 47
Мискевич Евгений 50 47
Рубин Адар 47 47
Семенихин Игорь 56 44
Каюмов Шамиль 53 42
Степченков Максим 65 42
Васильев Владислав 59 42
Генкина Екатерина 43 42
Горчаков Денис 48 42
Карпов Иван 79 41
Лебедев Антон 53 41
Смык Виталий 46 41
Емелин Александр 45 41
Портной Михаил 42 41
Москальков Дмитрий 43 41
Сороченков Алексей 42 41
Юсупов Шамиль 41 41
Аксаков Анатолий 163 39
Шевченко Владимир 153 38
Шипов Савва 102 37
Попов Андрей 116 37
Ермолаев Артем 379 33
Прянишников Николай 316 33
Иншаков Дмитрий 51 33
Россия - РФ - Российская федерация 166163 2423
Европа 24962 1108
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 997
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 821
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 730
Украина 7928 429
Африка - Африканский регион 3640 413
Ближний Восток 3154 409
Германия - Федеративная Республика 13220 356
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 351
Азия - Азиатский регион 5920 329
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 317
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 298
Европа Западная 1496 261
Польша - Республика 2030 251
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 247
Индия - Bharat 5869 220
Беларусь - Белоруссия 6289 205
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 203
Казахстан - Республика 6047 186
Чехия - Чешская Республика 1349 177
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 175
Япония 13807 173
Франция - Французская Республика 8176 134
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 133
Венгрия 855 132
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 128
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 125
Турция - Турецкая республика 2620 123
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 119
Италия - Итальянская Республика 4508 108
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 100
Австрия - Австрийская Республика 1357 98
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 96
Румыния 753 95
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 91
Нидерланды 3745 90
Израиль 2856 89
Южная Корея - Республика 7051 88
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 87
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 795
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 680
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 369
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 353
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 311
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 217
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 210
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 206
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 196
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 194
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 190
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 153
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 146
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 124
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 122
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3303 121
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 102
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 98
Логистика сбытовая - Сбыт 2565 96
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 93
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 92
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 92
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 91
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 89
Английский язык 7030 89
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 89
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 86
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 85
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8837 83
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 80
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 79
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 77
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 76
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 76
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 70
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 69
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 69
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 68
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 98
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 26
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 19
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 16
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 14
Открытые системы ИД 176 14
TAdviser - Центр выбора технологий 468 13
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 13
FT - Financial Times 1295 11
Bloomberg 1627 11
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 11
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 10
Forbes - Форбс 1002 9
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 8
РИА Новости 1033 8
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 8
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 8
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 8
DigiTimes - Издание 1331 7
CNews TV 747 7
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 6
NYT - The New York Times 1099 6
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 6
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 6
ComNews - Медиа-бизнес 142 6
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 6
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 6
Компьютерра 45 6
CNews RND - R&D.CNews 2274 6
BleepingComputer - Издание 458 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 5
AP - Associated Press 2007 5
Fortune 211 5
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 5
Times 661 5
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 5
Infosan 75 4
TechnologyAdvice - eWeek 230 4
Ведомости 1466 4
N+1 - Издание 188 4
IDC - International Data Corporation 4975 277
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 231
Gartner - Гартнер 3658 114
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 93
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 28
Gartner - Dataquest 353 21
Forrester Research 834 18
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 13
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 12
IDC Russia - IDC Россия 183 12
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 12
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 11
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 11
CNews Рынок ИТ-услуг 171 9
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 9
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 9
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 8
Frost & Sullivan 207 8
eMarketer 206 8
ITResearch 123 8
Datamonitor 83 8
Informa - Ovum - Omdia 155 7
Forbes Global 2000 50 7
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 7
NPD DisplaySearch 285 7
Fortune Global 500 295 6
The Economist Intelligence Unit 41 6
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 6
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 5
IAOP Global Outsourcing 100 18 5
IBM Institute for Business Value 25 5
IDC EMEA 19 5
IDC CEMA 8 5
Synergy Research Group 47 5
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 5
comScore 379 5
Gartner - AMR Research 48 5
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 4
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 4
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 50
РАН - Российская академия наук 2122 39
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 17
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 16
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 16
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 14
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 13
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 11
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 11
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 10
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 9
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 9
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 9
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 7
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 7
ТГУ - Томский государственный университет 233 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 6
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 6
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 6
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 6
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 6
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 6
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет - Kingston University Business School 16 6
RRC Education - Учебный центр 8 6
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 5
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 5
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НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 5
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 5
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
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НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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