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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Европа Восточная

Европа Восточная


20.10.2021 Искусственный интеллект: тренды развития и практика применения 2
19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
12.10.2021 RBI запустила API-платформу для бесшовного обслуживания клиентов 1
11.10.2021 Gazprom EP International и фирма «1С» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области ИТ 1
11.10.2021 Solid объявила о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы 4
08.10.2021 Solid объявил о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы 4
06.10.2021 Богдан Тоболь, TeamViewer Enterprise: С удаленным администрированием сегодня можно отказаться от VPN и «утилизировать» человеческий ресурс 1
04.10.2021 В Райффайзенбанке назначен руководитель дирекции информационных технологий 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
30.09.2021 Суперкомпьютер: как избежать ошибок при внедрении и построить команду мечты 1
29.09.2021 РТКОММ предложил судовладельцам спутниковые решения для эффективного управления флотом 1
28.09.2021 BlaBlaCar назначил Алексея Скоробогатова вице-президентом компании 2
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
27.09.2021 СNews Analytics выпускает первый обзор рынка промышленной робототехники 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 Легендарный отечественный ИТ-дистрибьютор Softline выходит на двойное IPO 1
17.09.2021 МТС построила для «Сбера» две пилотные зоны 5G 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
15.09.2021 Philips. Индекс здоровья будущего 2021 1
15.09.2021 «Т1 Интеграция» расширяет пул российских партнеров в области ИБ 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
10.09.2021 Softline купила бизнес по лицензированию Squalio 1
08.09.2021 Эрмитаж продал NFT картин из своей коллекции на 32,5 млн рублей 1
27.08.2021 RuVDS и Lenovo договорились о начале стратегического партнерства 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
26.08.2021 Первый серийный МРТ 1.5Т Philips, произведенный в России, готов к поставке в лечебные учреждения 1
23.08.2021 Softprom подписала дистрибьюторский контракт с Teamviewer 1
20.08.2021 Microsoft впервые за 10 лет резко повысит цены на ключевые продукты. В России будет два подорожания подряд 1
18.08.2021 Названо условие ликвидации домена Советского Союза 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
02.08.2021 Назначен новый глава инфраструктурного подразделения Lenovo в России 2
28.07.2021 Выручка Microsoft резко взлетела вопреки сокращению продаж Windows 1
27.07.2021 На европейском рынке ПК новый лидер 1
20.07.2021 SAS и UNFPA будут бороться с гендерным насилием с помощью аналитики и ИИ 2
09.07.2021 Microsoft поднимает цены в России 1
23.06.2021 Названы лауреаты премии «Инновация года 2021» 1
22.06.2021 Алексей Величко, Konnect, Россия – о новых трендах на рынке спутникового интернета в России 1
22.06.2021 ВСК застраховала робота-аватара на 1 млн долларов 1
17.06.2021 SAS выяснила, как изменилось потребительское поведение под влиянием пандемии 3

Публикаций - 1753, упоминаний - 2189

Европа Восточная упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11628 195
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 120
IBM 3677 116
SAP SE 3272 97
HP Inc. 3043 85
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 76
Oracle Corporation 3466 69
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 63
IBS - ИБС ИТ Услуги 1011 62
Cisco Systems 2158 59
Dell EMC 2502 58
Nokia Corporation 2546 56
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 54
3934 53
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 50
Lenovo Group 1667 50
Samsung Electronics 5878 50
Acer Group 1403 47
Google LLC 7439 45
Apple Inc - Эппл Рус 7861 44
Schneider Electric 409 40
Cinimex - Синимекс 160 37
SAP CIS - САП СНГ 758 31
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 31
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 303 30
Rimini Street 38 30
Ланит ГК 1185 29
ASUS - AsusTek Computer Inc 1251 29
Центр2М - Center2М 47 29
VK - Mail.ru Group 2508 29
Intel Corporation 4335 28
Softline - Софтлайн 1507 27
HP - Hewlett-Packard 963 27
PwC - PricewaterhouseCoopers 313 27
VMware 1839 27
Adobe Systems 846 27
Huawei 2750 26
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 26
Schneider Electric Secure Power 44 26
Yandex - Яндекс 4129 25
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 102
X5 Group 601 73
РЖД - Российские железные дороги 1093 66
Ингосстрах СПАО 210 54
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 724 53
X5 Group - Пятерочка 561 52
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 50
Аэрофлот 496 46
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 45
Росбанк ПАО - Societe Generale 330 42
Альфа-Банк 1135 41
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 102 39
ПГК - Первая грузовая компания 98 39
Procter&Gamble - P&G 96 33
Уралсиб Банк 391 32
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 31
Газпромбанк - ГПБ 696 31
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 30
Почта России ПАО 1586 28
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 25
Балтика - Пивоваренная компания 112 24
Segezha Group - Сегежа Групп 85 24
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 23
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 23
Банк Зенит 134 23
ОМК - Объединенная металлургическая компания 95 22
OKS Group 31 22
Черкизово ГК 73 21
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 21
МТС банк 254 20
Coca-Cola Company 117 20
UBS AG 122 20
О’Кей - Сеть магазинов 61 19
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 19
Лента - Сеть розничной торговли 189 19
Мегаполис ТК 92 18
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 645 18
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 465 18
PepsiCo - Пепсико 99 17
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 17
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 48
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 46
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 43
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 40
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 39
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 34
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 32
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 29
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 28
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 26
Правительство Москвы 660 24
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 22
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 20
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 19
Правительство РФ 2226 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 12
Счётная палата РФ 464 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 11
Роснано 456 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 10
Федеральное казначейство России 766 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 9
Президент Российской Федерации 1447 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 7
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 32 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 6
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 260 6
Администрация Президента РФ 274 6
World Bank Group - Всемирный банк 137 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 6
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 428 5
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 68 5
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 5
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 172 5
Руссофт - Russoft 269 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 8
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 460 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 5
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 50 4
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 7 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 140 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 281 3
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 8 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
АФТ - Ассоциация Финтех 76 3
ONF - Open Networking Foundation 14 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 181 2
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 101 2
АРБ - Ассоциация российских банков 84 2
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 29 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 49 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 155 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 116 2
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 49 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 31 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 1
CSA - Cloud Security Alliance 10 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 15 1
OSI - Open Source Initiative 34 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 21 1
Eclipse Foundation 13 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 13 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 27 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
OIN - Open Invention Network 18 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 50 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 224
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 82
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 76
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 59
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 54
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 49
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 48
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 47
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 790 45
Big Data - Большие данные 1136 38
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 35
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1505 34
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 31
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1191 30
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1259 29
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 29
e-Commerce - Электронная коммерция 299 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1041 27
3G - Стандарт мобильной связи 3835 26
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 413 25
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 24
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 22
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 22
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 20
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 20
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1247 19
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 584 19
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 410 18
ИТ-аутсорсинг 685 18
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 17
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 17
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 16
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1298 15
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 730 13
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 13
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 575 13
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 12
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1689 12
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 560 12
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 12
Google Android 10752 46
Microsoft Windows 10 6810 34
Apple iOS 5744 29
1С:ERP Управление предприятием 203 23
Linux OS 4386 23
Intel x86 - Архитектура процессора 1001 22
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 21
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 21
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 323 21
Microsoft Azure 1171 18
Microsoft Office 2004 14
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1218 13
Microsoft Windows 7 1662 12
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 12
Nokia AirScale Radio Access 27 12
Apple iPad 3263 11
Microsoft Skype 1501 10
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 804 10
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 10
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 10
Microsoft SharePoint Products and Technologies 840 10
Microsoft Outlook 659 10
Microsoft Exchange 695 9
Microsoft Windows 8 1228 9
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 296 9
Nvidia GeForce GTX 2130 9
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 459 8
VK - Mail.ru Одноклассники 864 8
Microsoft Dynamics 204 8
ASBIS Prestigio 158 8
Microsoft Office 365 769 8
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 491 8
Oracle Hyperion Planning 93 8
Java - Язык программирования 1221 8
Ericsson Radio System - ERS 43 7
IBM Cognos BI 156 7
Microsoft Windows XP 954 7
Microsoft Windows Phone OS 1472 7
Oracle E-Business Suite - OEBS 283 7
Microsoft Windows 876 6
Чаркин Евгений 182 59
Клепиков Алексей 77 53
Урьяс Вадим 76 46
Натрусов Артем 121 45
Дьяченко Валерий 66 39
Сотин Денис 103 37
Абакумов Евгений 103 37
Богданов Кирилл 91 36
Нестеров Алексей 79 33
Прохорова Алла 45 32
Ягнятинский Евгений 32 31
Халматов Максим 45 31
Ямщиков Владимир 32 30
Шевченко Владимир 135 30
Аксаков Анатолий 98 29
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 29
Егоров Владимир 52 28
Соловьев Алексей 60 28
Слышкин Василий 54 27
Трофимова Людмила 31 27
Рубин Адар 28 27
Мискевич Евгений 29 27
Шипов Савва 70 27
Попов Андрей 73 27
Сыкулев Андрей 57 26
Вахнин Павел 51 25
Четвернин Алексей 652 25
Хасин Михаил 26 24
Прянишников Николай 217 24
Семенихин Игорь 37 24
Генкина Екатерина 24 22
Горчаков Денис 26 22
Васильев Владислав 39 22
Степченков Максим 36 22
Каюмов Шамиль 34 22
Кучугин Илья 41 22
Емелин Александр 25 21
Лебедев Антон 28 21
Портной Михаил 23 21
Смык Виталий 27 21
Россия - Российская федерация - РФ 58975 1128
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8238 477
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14767 267
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 266
Ближний Восток 1513 247
Африка - Африканский регион 1543 241
Украина 3547 176
Европа 3900 173
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5852 169
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5934 140
Азия - Азиатский регион 1571 132
Европа Западная 634 132
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1118 129
Германия - Федеративная Республика 3796 124
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 114
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4146 105
Индия - Республика 2230 96
Казахстан - Республика 2721 96
Польша - Республика 854 92
Латинская Америка 748 88
Беларусь - Белоруссия 2152 86
Турция - Турецкая республика 968 73
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 262 70
Япония 2927 68
Северная Америка 1452 66
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 774 59
Чехия - Чешская Республика 515 56
Израиль 736 48
Франция - Французская Республика 2209 47
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 44
Италия - Итальянская Республика 1454 41
Бразилия - Федеративная Республика 1149 38
Австрия - Австрийская Республика 540 38
Прибалтика - Балтия 630 38
Канада 1360 38
Южная Корея - Республика 1519 36
Румыния 357 36
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 775 35
Испания - Королевство 1302 34
Венгрия 310 33
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 116
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 108
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 100
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 91
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1020 29
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 28
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 26
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 26
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 26
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 21
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 17
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1478 16
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 12
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 12
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 284 11
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 425 9
Русский язык 1028 9
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 320 8
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 655 8
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 328 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 284 6
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 90 6
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 91 6
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 155 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 171 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 661 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 5
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 363 4
Аутсорсинг 84 4
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 4
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 317 4
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 274 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
Образование в России 381 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 3
PSD2 - Payment Service Directive - Директива Европейского парламента и Совета о платежных услугах на внутреннем рынке 10 3
АЗС - Автомобильная заправочная станция 84 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 29
Коммерсантъ - Издательский дом 483 7
TAdviser - Центр выбора технологий 214 7
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 241 7
Forbes - Форбс 442 6
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 534 6
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 193 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 401 6
Thomson Reuters - Рейтер 1942 6
Прайм - Агентство экономической информации 530 5
РИА Новости 657 5
Bloomberg 789 5
НТВ - Телекомпания 170 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 310 4
WarnerMedia CNN - Телеканал 138 2
CoinMarKetCap 14 2
CNews - ZOOM.CNews 1114 2
The Washington Post 117 2
Newzoo - Игровая аналитика 14 2
DigiTimes - Издание 538 2
CrunchBase 62 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 60 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 2
CNews TV 461 2
FT - Financial Times 250 2
BleepingComputer - Издание 120 2
NYT - The New York Times 525 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 236 2
Ведомости 260 2
National Geographic 38 1
Парламентская газета 7 1
Детское радио 6 1
Newsweek 21 1
ТВ-3 - телеканал 49 1
Стрим-ТВ - телекомпания 81 1
GlobalPitch.vc 1 1
Der Standard 2 1
NBC News 8 1
НГС - Новости Новосибирска 3 1
Муз-ТВ - телеканал 26 1
IDC - International Data Corporation 2797 141
Gartner 2230 66
CNews Analytics 2006 33
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 13
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 491 11
Forrester Research 402 9
Juniper Research 280 7
Frost & Sullivan 105 7
IDC Russia - IDC Россия 117 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 93 6
eMarketer 94 4
NPD DisplaySearch 201 4
IBM Institute for Business Value 19 4
Fortune Global 500 164 4
comScore 242 3
The Economist Intelligence Unit 31 3
IDC EMEA 14 3
Markswebb 21 3
Analysys Mason 26 3
RAEX - Эксперт РА 49 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 2
IDC COVID-19 Tech Index 2 2
РБК 500 - рейтинг крупнейших компаний России 5 2
Synergy Research Group 13 2
Superdata 9 2
Data Insight - Исследовательское агентство 71 2
Markets&Markets Research 78 2
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 22 2
Ericsson Mobility Report 27 2
ABI Research 187 2
Microsoft Research 96 2
IDTechEx 3 1
Tolly Group 6 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
Dimensional Research 12 1
Technavio 23 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
IAOP Global Outsourcing 100 10 1
Oxford Economics 11 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 40 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 662 27
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 10
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 9
РАН - Российская академия наук 326 9
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 136 8
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 219 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 411 7
GfK - ГФК-Русь 121 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 432 6
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 70 5
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 140 5
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 36 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 108 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 3
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет 3 3
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 198 3
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 120 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 2
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 68 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 45 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 39 2
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 16 2
ИРИ - Институт развития интернета 94 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет 14 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 92 2
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 2
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 90 2
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет 23 1
СПб ГУАП - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 8 1
AIBEc - American Institute of Business and Economics - Американский институт бизнеса и экономики 3 1
ТУСУР - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 21 1
НГУЭУ - Новосибирский государственный университет экономики и управления 4 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
КГТУ - Калининградский государственный технический университет 3 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
Школа информационных технологий и инженерии 1 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 68
CNews AWARDS 296 45
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1144 36
CNews Баттл 34 21
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 329 9
Олимпийские игры - Olympic Games 307 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 5
CNews Мисс ИТ России 12 3
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 3
SAP Forum 28 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 120 3
CNews FORUM Кейсы 44 3
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 2
Oracle OpenWorld 36 2
Oracle AppsForum 14 2
CNews Женщины года в отрасли ИТ 7 2
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CSTB Telecom & Media 37 2
Eventiada IPRA Golden World Awards 1 1
EastWind Формула - пользовательская конференция 1 1
ПРОSTOR 4 1
Демо День стартапов 1 1
УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 12 1
Паралимпиада - Паралимпийские игры - Paralympic Games 7 1
Microsoft Imagine Cup 48 1
GSMA Global Mobile Awards 6 1
World Summit Awards 5 1
SAP Coach Jam 1 1
SC Awards Europe 1 1
UK Finance Financial Innovation Awards 1 1
Развитие регионов - премия 1 1
Dell Solutions Forum 3 1
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Merlion IT Solutions Summit 9 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 55 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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