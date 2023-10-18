Европа Восточная

«Лаборатория Касперского» обнаружила многоступенчатую кибератаку на десятки предприятий Восточной Европы сети с помощью USB-накопителей, а также бэкдор Linux MATA. В ходе многоступенчатой кибератаки были скомпрометированы десятки организаций в сфере оборонной промышленности и нефтегазового сектора стран Восточной Европы. Об этом CNews сообщили представители Лаборатории Касперского». Точка невозврата. В сентябре 2022 г. в рамках исследования инцидента эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружи

PT Expert Security Center: группировка Cloud Atlas атакует госсектор Восточной Европы и Азии пала в поле зрения исследователей, она будет продолжать усложнять техники и инструментарий атак, что может негативно сказаться на предприятиях атакуемых отраслей, прежде всего госучреждений РФ, стран Восточной Европы и Азии.

IBM наращивает присутствие в странах Центральной и Восточной Европы IBM объявила о расширении команды экспертного направления Client Engineering в странах Центральной и Восточной Европы для улучшения работы с заказчиками и бизнес-партнерами. Команды IBM Client Engineering в Москве, Варшаве и Праге будут содействовать развитию инноваций в регионе, помогая разви

Solid объявила о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы Solid объявила о публичном запуске своего глобального платежного провайдера, который позволяет компаниям из Центральной и Восточной Европы принимать платежи по всему миру. В 2021 г. компания планирует обработать платежей на $1 млрд. Solid была основана в 2016 г. выходцами из Genesis – одной из крупнейших продуктов

Solid объявил о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы Solid объявил о публичном запуске своего глобального платежного провайдера, который позволяет компаниям из Центральной и Восточной Европы принимать платежи по всему миру. В 2021 г. компания планирует обработать платежей на $1 млрд. Solid фокусируется на интернет-компаниях с офисами, основателями и командами из Це

Исследование Microsoft: 61% российских компаний не имеют комплексной стратегии кибербезопасности величить бюджет в странах Центральной и Восточной Европы (36%). Только 42% компаний в Центральной и Восточной Европе разработали комплексную стратегию безопасности, при этом значительное больши

Назначен глава Philips в регионе Центральной и Восточной Европы, России, СНГ Philips объявила о назначении Максима Кузнецова на должность главы Philips в регионе Центральной и Восточной Европы, России, СНГ. На этой позиции Максим будет руководить командой из 1600 сотрудников в 30 странах. Ранее Максим возглавлял региональное подразделение Philips в России, Беларуси и

DataPro построила первый ЦОД Tier IV в Восточной Европе DataPro объявила об открытии DataPro Moscow II – первого дата-центра в Восточной Европе, соответствующему уровню надежности Tier IV. Совокупная мощность нового дата

Veeam представила исследование о барьерах на пути компаний к цифровой трансформации то некритичных для бизнеса данных не существует. Исследование содержит блок результатов по России и Восточной Европе. Цифровая трансформация остается ключевым направлением для компаний в област

Microsoft и IDC: 96% ИТ-шников России и Центральной и Восточной Европы недостаточно квалифицированны Россия без «цифрового бизнеса» В Центральной и Восточной Европе выявлена катастрофическая нехватка ИТ-специалистов, полностью соответствующи

Исследование IDC и Microsoft: менее 4% ИТ-специалистов России, Центральной и Восточной Европы соответствуют современным требованиям Новое исследование IDC и Microsoft показало, что большинство компаний Центральной и Восточной Европы, включая Россию, хорошо осведомлены о цифровой трансформации и лишь 10,5% из них не считают ее необходимой. При этом только 13% компаний уже активно внедряют современные технол

В Axis назначен новый региональный директор по Восточной Европе, России и СНГ nications объявила о назначении Магнуса Зедерфельда на должность регионального директора по странам Восточной Европы, России и СНГ. Ранее этот пост занимала Анна Форсберг. Сейчас она исполняет

«Лаборатория Касперского» зафиксировала новый вид атак на банки Восточной Европы д атак получил название DarkVishnya. На сегодняшний день известно по крайней мере о восьми банках в Восточной Европе, которые были ограблены таким образом, а примерный ущерб от произошедших инц

Назначен новый глава SAP в Центральной и Восточной Европе Хартмут Томсен занял пост Президента SAP в Центральной и Восточной Европе. Он будет отвечать за развитие и операционную деятельность компании в регион

МТС сообщила о запуске первой в Восточной Европе гигабитной LAA-сети ционных операторов и провайдер цифровых услуг, сообщил о запуске в Республике Башкортостан первую в Восточной Европе и России коммерческую высокоскоростную LTE-сеть гигабитного класса с поддерж

В Москве пройдет крупнейшая в Восточной Европе выставка технологий, услуг и инноваций для интернет-торговли ECOM Expo'18, крупнейшая в Восточной Европе выставка технологий, услуг и инноваций для интернет-торговли, пройдет 23 и 2

Мобильный банк «Открытие» назван лучшим в Центральной и Восточной Европе рейтинге ведущих цифровых розничных банков России 2017 года, по версии международного журнала Global Finance. При этом «Открытие» победило сразу в 3 номинациях рейтинга по всему региону Центральной и Восточной Европы: «Самый инновационный цифровой банк», «Лучший проект в области информационной безопасности» и «Лучший мобильный банк».Рейтинг формируется специалистами компании Infosys (мирово

LanCloud перенесла облачную инфраструктуру в крупнейший в Восточной Европе ЦОД ата-центр на текущий момент является крупнейшим центром обработки данных не только в России, но и в Восточной Европе. Совокупная мощность ЦОДа превышает 20 МВт и предоставляет возможность разме

«Рэйдикс» выстраивает экосистему высокопроизводительных вычислений в Восточной Европе разрозненными аппаратными комплексами от различных производителей.Среди крупных внедрений RAIDIX в Восточной Европе стоит отметить поставку СХД в Национальный киноархив Словакии. Задача данног

Lenovo назначила нового вице-президента по России, СНГ и странам Восточной Европы ости, начиная с текущего момента.За время работы в Lenovo Глеб обеспечил стабильный рост компании в Восточной Европе. Под его руководством компания Lenovo достигла и сохраняет лидерство на рынк

Стефан Випперманн назначен вице-президентом Sabre по региону Центральная и Восточная Европа огическом хабе Sabre в Берлине и отвечать за агентское направление бизнеса компании в Центральной и Восточной Европе, в том числе в Германии, Австрии, Швейцарии, России, СНГ, Турции, Польше и И

Nokia назначила Деметрио Руссо на пост вице-президента региона Восточная Европа заявил со своей стороны Деметрио Руссо, вице-президент Nokia по региону Восточная Европа. На рынке Восточной Европы Nokia ведет деятельность в трех странах. Работа компании направлена на содей

Eset раскрыла кампанию по кибершпионажу в Восточной Европе набор программ для кибершпионажа — SBDH. Вредоносное ПО использовалось для кражи документов у государственных и общественных организаций, работающих в области экономического развития в Центральной и Восточной Европе, сообщили CNews в Eset. Файлы с SBDH распространялись в приложениях к спам-письмам. Злоумышленники маскировали их под текстовые документы и приложения Microsoft. После того как

Василий Ваганов назначен старшим региональным директором Veeam по Восточной Европе, России и СНГ rise), объявила о назначении Василия Ваганова на должность старшего регионального директора Veeam в Восточной Европе, России и СНГ. Об этом говорится в заявлении Veeam, поступившем в редакцию C

Cloud Technologies — поставщик больших данных в Центральной и Восточной Европе — выходит на российский рынок loud Technologies, специализирующаяся в области аналитики больших данных, объявила о выходе на российский рынок. Компания располагает большим хранилищем данных интернет-пользователей из Центральной и Восточной Европы и намерена предложить доступ к этим данным участникам медиарынка и маркетинговым агентствам, работающим в России. Ожидается, что это поможет российским компаниям монетизировать

Ingram Micro расширяет присутствие в Центральной и Восточной Европе: покупка подразделения RRC Group Компания Ingram Micro объявила о приобретении подразделения международного дистрибьютора RRC Group в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ). Подразделение RRC Group в ЦВЕ со штаб-квартирой в Варшаве предоставляет полный набор услуг, включая логистику, обучение и техническую и маркетинговую поддержку, сообщили

Мишель Шарук назначен генеральным менеджером IBM в Центральной и Восточной Европе Компания IBM объявила о назначении Мишеля Шарук на должность генерального менеджера IBM в Центральной и Восточной Европе. Дэвид ла Рос, занимавший эту должность ранее, назначен вице-президентом подразделения IBM Global Business Partners в Европе, сообщили CNews. Мишель Шарук начал свою карьеру IB

Центральная и Восточная Европа – самый быстрорастущий регион мира по проникновению смартфонов Более 144,3 млн человек в Центральной и Восточной Европе являются обладателями как минимум одного смартфона. Несмотря на то, что по у

Digital Design создал унифицированную инфраструктуру для «Пивоваренной компании Балтика» и региона «Карлсберг Восточная Европа» новые требования бизнеса, — заявил Максим Казанцев, начальник отдела бизнес-сервиса «Пивоваренной компании Балтика». — Этот проект завершил комплекс работ по объединению инфраструктуры всего региона Восточной Европы, в которую входят Россия, Казахстан, Беларусь, Украина и Азербайджан. Технологии, использованные компанией Digital Design, позволили провести процесс интеграции информационных

Юха-Пекка Такала возглавил регион Восточная Европа в Nokia Networks -Пекка Такала, руководитель региона Восточная Европа в Nokia Networks. По данным компании, на рынке Восточной Европы Nokia Networks ведет деятельность в трех странах. Работа компании направлена

Дмитрий Танюхин назначен региональным директором ViewSonic в СНГ и Восточной Европе егионе СНГ и Восточной Европы. Основной его задачей в регионе является развитие бизнеса ViewSonic в Восточной Европе, а также усиление позиций компании в странах СНГ, особенно в сегменте В2В, с

Дирк Пфефферль возглавил бизнес Citrix в Центральной и Восточной Европе Компания Citrix Systems объявила о назначении нового вице-президента в Центральной и Восточной Европе. Им стал Дирк Пфефферль. С начала 2015 г. он возглавил бизнес компании в Гер

В Axis назначен специалист логистики в России, странах СНГ и Восточной Европы омпании», — прокомментировала назначение Анна Форсберг, региональный директор Axis Communications в Восточной Европе.

Anaplan открыла представительство в Москве азчиков на рынках России и Восточной Европы. Как сообщили CNews в Anaplan, расширение присутствия в Восточной Европе стало логичным шагом после выхода компании на ряд международных рынков, вклю

«Энвижн Груп» стала крупнейшим в Восточной Европе покупателем ПО Microsoft для разработчиков ние Visual Studio 2012 и Team Foundation Server 2012 в «Энвижн Груп» является крупнейшим проектом в Восточной Европе, сообщили CNews в Microsoft. Среди других крупных заказчиков, использующих V

Назначен новый глава подразделения Citi в России и странах Центральной и Восточной Европы Компания Citi объявила о назначении Марка Луэ президентом КБ «Ситибанк» и главой подразделения Citi в регионе Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), центром которого является Москва. Назначение Марка Луэ на должность главы подразделения Citi в ЦВЕ вступает в силу незамедлительно, а его кандидатура на пост президента

Ассоциация CFA оценила инвестиционную привлекательность стран Центральной и Восточной Европы редварительные результаты совместного с «Лабораторией финансовых исследований» финансового факультета РЭУ им. Г.В. Плеханова исследования на тему «Инвестиционная привлекательность стран Центральной и Восточной Европы». Финальная версия исследования будет представлена в рамках конференции, 22 апреля. Экономический рост развивающихся стран в 2013 г. достигнет 5,5% и превысит темп роста мирово

Мстислав Емец будет отвечать за развитие бизнеса группы «Борлас» в странах бывшего СССР и Восточной Европы Консалтинговая группа «Борлас» объявила о назначении Мстислава Емца вице-президентом по региональному развитию. На этой позиции он будет отвечать за развитие бизнеса в странах бывшего СССР и Восточной Европы, координацию работы региональных компаний и интеграционные процессы в рамках группы. В «Борлас» Мстислав перешел с должности руководителя представительства Oracle East Central

Qualcomm назначил вице-президента по развитию бизнеса в Восточной Европе Джонатан Спарроу (Jonathan Sparrow) занял в Qualcomm пост вице-президента по развитию бизнеса в Восточной Европе. В новой должности он будет отвечать за сотрудничество с мобильными оператор