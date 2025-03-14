Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170753
ИКТ 13296
Организации 10430
Ведомства 1451
Ассоциации 976
Технологии 3404
Системы 25249
Персоны 73165
География 2768
Статьи 1511
Пресса 1199
ИАА 685
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2588
Мероприятия 844

Лебедев Антон


14.03.2025 Российский «убийца» Starlink готовится к тестированию в Арктике 1
30.10.2023 Завершается прием заявок на участие в ИТ-событии года. Успейте зарегистрироваться 1
26.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
24.10.2023 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
18.10.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
11.10.2023 Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы ИКТ-отрасли на CNews FORUM 1 ноября. Задайте вопрос 1
10.10.2023 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
05.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
28.09.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
20.09.2023 Знающие люди расскажут на CNews FORUM 2023, как выстроить информационную безопасность в наше непростое время 1
14.09.2023 Лидеры цифровизации розничной торговли выступят на CNews FORUM 2023 1
05.09.2023 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2023 1
31.08.2023 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2023 1
23.08.2023 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», ИТ-директоры «Полюса», Мосбиржи и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2023 1
08.08.2023 CNews FORUM 2023: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
04.07.2023 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2023 года 1
25.07.2022 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2022 года 1
08.11.2021 CNews FORUM 2021 онлайн состоится завтра, успейте подать заявку 1
03.11.2021 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM. Задайте вопрос 1
02.11.2021 Осталась неделя до CNews FORUM 2021 онлайн. Успейте зарегистрироваться 1
19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1

Публикаций - 52, упоминаний - 55

Лебедев Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 42
8317 42
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12883 41
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 450 41
Schneider Electric 575 41
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 323 41
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 210 41
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 41
Такском - Taxcom 241 41
Центр2М - Center2М 67 41
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 62 41
Rimini Street 58 34
Schneider Electric Secure Power 65 34
Ситилабс 44 34
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2170 14
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 13
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 617 13
АйТи Бастион - IT Bastion 103 13
Русагро Тех - Русагро Технологии 50 13
Ланит Интеграция 191 13
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 13
РСХБ Интех - RSHB Intech 51 12
BSS - Банк Софт Системс - БСС 674 11
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 223 10
Hoff Tech - Хофф Тех 41 7
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 117 6
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 33 5
Veeam Software 320 4
Naumen - Наумен 630 3
Dynatrace 56 3
Ростелеком 9791 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 325 2
Крок - Croc 1779 2
Diasoft - Диасофт 897 2
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 221 2
Программный продукт ГК 63 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1017 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 540 2
РЖД - Российские железные дороги 1920 47
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 42
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1041 42
ГПБ - Газпромбанк 1092 41
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 806 41
ОМК - Объединенная металлургическая компания 204 41
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 932 41
Ингосстрах СПАО 422 41
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 60 41
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 41
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 39
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 35
OKS Group 51 34
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 488 33
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1649 31
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7421 30
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 27
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 26
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 24
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 24
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 498 24
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2826 20
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 20
Сургутнефтегаз - СНГ 269 19
Абсолют Банк 234 16
МКБ - Московский кредитный банк 562 15
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 461 14
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 459 13
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 467 13
Интер РАО ЕЭС ПАО 339 13
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 82 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 69 13
Траско - Trasko 32 13
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 13
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 144 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 73 13
Победа - Кондитерская фабрика 15 13
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 36 13
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 30 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2733 51
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 48
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11797 46
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 43
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 41
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 22
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 20
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3368 20
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2538 20
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 20
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 19
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 15
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 335 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 41 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1390 13
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 11
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 294 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2921 9
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 8
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 115 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5010 4
Федеральное казначейство России 1791 4
Минэкономразвития РФ - Департамент обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций - Департамент государственного управления 8 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2917 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 842 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3072 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3301 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4566 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2770 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5997 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 331 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 589 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 134 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 28 1
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 9 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 54 1
Минцифры РФ - Департамент развития облачных сервисов и управления данными 2 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 296 1
Талант и успех - Общественный фонд 19 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51402 51
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67229 50
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15887 48
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4441 47
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21405 47
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28081 46
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6680 46
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2977 43
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5825 43
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1455 43
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12157 42
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5347 42
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2804 42
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 156 41
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6729 41
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 616 41
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 545 40
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2189 27
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19850 21
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4783 20
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2039 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31138 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 13990 15
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 534 13
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 588 13
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4319 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20827 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12651 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5134 5
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1508 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5370 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5469 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12085 4
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 54 3
Оцифровка - Digitization 4602 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25624 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24385 3
Data monetization - Монетизация данных 1655 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3106 3
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 412 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 839 42
1С:ERP Управление предприятием 566 42
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 41
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 973 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3257 2
Microsoft Windows 15770 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1137 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 242 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1439 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 73 1
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 21 1
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 19 1
Минприроды РФ - ГИС Леса России - Цифровой лес 9 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 16 1
Обращения граждан 229 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 275 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 947 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 917 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2295 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5294 1
Linux OS 10068 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1288 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 224 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ТОРО 18 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бюджетирование 20 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бухгалтер 23 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 81 1
1С:Консолидация 53 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 128 1
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 20 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 208 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4562 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 473 1
ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 23 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 48 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 124 1
Абакумов Евгений 206 48
Чаркин Евгений 297 47
Слышкин Василий 129 46
Урьяс Вадим 98 41
Клепиков Алексей 117 41
Карпов Иван 78 41
Нестеров Алексей 145 41
Мискевич Евгений 50 41
Семенихин Игорь 56 37
Прохорова Алла 65 35
Дьяченко Валерий 95 35
Сотин Денис 205 35
Егоров Владимир 82 35
Трофимова Людмила 50 34
Каюмов Шамиль 53 34
Халматов Максим 64 34
Степченков Максим 65 34
Сыкулев Андрей 84 34
Соловьев Алексей 89 34
Васильев Владислав 58 34
Ямщиков Владимир 51 34
Генкина Екатерина 43 34
Рубин Адар 47 34
Смык Виталий 46 34
Емелин Александр 45 34
Портной Михаил 42 34
Москальков Дмитрий 42 34
Сороченков Алексей 42 34
Горчаков Денис 48 34
Юсупов Шамиль 41 34
Шадаев Максут 1019 29
Натрусов Артем 284 26
Богданов Кирилл 112 24
Платонов Михаил 42 24
Казарин Станислав 175 24
Валчев Стоян 48 24
Козак Николай 163 24
Белоусов Максим 108 21
Демидов Сергей 127 20
Вахнин Павел 53 20
Россия - РФ - Российская федерация 146164 52
Европа Восточная 3102 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43549 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17549 27
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7545 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14170 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 829 5
Украина 7640 4
Грузия 1247 4
Казахстан - Республика 5585 3
Беларусь - Белоруссия 5744 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 3
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 593 2
Россия - ЮФО - Севастополь 543 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2687 1
Россия - ЦФО - Калужская область 991 1
Россия - УФО - Челябинская область 1240 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1218 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 730 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 611 1
Европа 21836 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1583 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2972 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 387 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17209 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3988 51
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51660 51
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48508 49
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5820 48
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 154 42
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24362 42
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1670 41
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2957 31
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 384 14
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4893 13
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5696 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18798 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13748 10
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3512 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4407 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29482 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8119 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2420 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3679 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1235 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8671 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 225 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14609 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4038 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 536 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 47 1
ЭПР - Экспериментальный правовой режим 34 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6021 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1220 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7689 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3191 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2875 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5017 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1212 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1752 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6228 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2214 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6211 1
Аренда 2448 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 395 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1083 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 98 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 13 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 235 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 17 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 225 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1120 48
CNews AWARDS - награда 521 42
CNews Баттл 64 34
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2036 3
День молодёжи - 27 июня 908 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1224 1
CNews FORUM Кейсы 226 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346603, в очереди разбора - 764221.
Создано именных указателей - 170753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще