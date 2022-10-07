Индексная книга (каталог) CNews*
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Правительство Москвы ДЗМ Москва НИИОЗММ ДЗМ ГБУ Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента
СОБЫТИЯ
Публикаций - 15, упоминаний - 27
Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
|Ассоциация менеджеров 104 3
|АММО - Ассоциация менеджеров медицинских организаций 4 3
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
|Бахаев Алексей 13 13
|Анкудинов Николай 19 8
|Ковалев Евгений 10 5
|Шарова Дарья 7 5
|Фишер Андрей 75 5
|Симаков Олег 113 5
|Гнеушев Сергей 6 5
|Архипов Алексей 10 4
|Махров Игорь 4 4
|Пугачев Павел 63 4
|Арсеньев Сергей 7 4
|Остроушко Алексей 27 4
|Кабанцов Александр 3 3
|Веселов Андрей 22 3
|Полищук Никита 6 3
|Зырянов Илья 17 3
|Образцов Алексей 16 3
|Владзимирский Антон 13 3
|Корнилов Андрей 8 3
|Андрейчук Юрий 7 3
|Яндулов Максим 3 3
|Домарев Дмитрий 12 3
|Храмова Ольга 3 3
|Природова Ольга 3 3
|Власов Иван 52 3
|Чернов Георгий 5 3
|Сененко Алия 2 2
|Толокольников Александр 9 2
|Потишний Роман 11 2
|Серов Сергей 9 2
|Нестеров Иван 5 2
|Лебедева Ольга 21 2
|Чаркин Евгений 317 2
|Абакумов Евгений 226 2
|Сирота Юрий 67 2
|Лебеденко Степан 10 2
|Путятинский Сергей 111 2
|Аршавский Анджей 31 2
|Беляев Алексей 37 2
|Кальмуцкий Олег 8 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449911, в очереди разбора - 728092.
Создано именных указателей - 196158.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449911, в очереди разбора - 728092.
Создано именных указателей - 196158.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.