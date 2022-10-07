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Индексная книга (каталог) CNews*
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Правительство Москвы ДЗМ Москва НИИОЗММ ДЗМ ГБУ Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента

Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента

СОБЫТИЯ


07.10.2022 ДИТ Москвы разработал программы повышения квалификации ИБ-специалистов 2
25.02.2022 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта 1
11.02.2022 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта 2
03.02.2022 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта 2
20.01.2022 CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровое здравоохранение 2022» 2
16.12.2021 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта 2
17.03.2021 Пандемия заставила граждан поверить в возможности цифровой медицины 1
01.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИКТ в здравоохранении 2021» состоится 4 марта 2
08.02.2021 Онлайн-конференция CNews «ИКТ в здравоохранении 2021» состоится 4 марта 2
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 4
18.03.2020 Когда поликлиники станут «умными» 1
27.02.2020 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: цифровая медицина становится реальностью» состоится 5 марта. Регистрация 2
13.02.2020 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: цифровая медицина становится реальностью» состоится 5 марта 2

Публикаций - 15, упоминаний - 27

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 69 5
Норси-Транс - НТ 137 4
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 510 4
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 154 3
Инкордмед ГБУЗ - Incordmed 5 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5548 3
Schneider Electric 607 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1099 3
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 430 3
Schneider Electric Secure Power 65 3
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 3
Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 3
Denodo Technologies 8 2
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 617 2
Fortinet 439 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9430 2
Brother - Brother Industries - Бразер 215 2
Т1 Сервионика - Айтеко - РАССЭ - Развитие систем связи и энергетики - РАССЭ-Инновации 16 2
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 84 2
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 71 1
Siemens AG - Siemens Group 2662 1
Huawei 4486 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15459 1
Veeam Software 343 1
IBM - International Business Machines Corp 9666 1
9444 1
Oracle Corporation 7043 1
VK - Mail.ru Group 3583 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 135 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 328 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1386 1
Naumen - Наумен 740 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 231 1
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 767 1
NtechLab - НтехЛаб 184 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 427 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Rimini Street 77 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 112 11
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 271 5
Телемед Экспресс - Академический МИАЦ - Академический медицинский информационно-аналитический центр 6 4
ЕКПЦ ГБУЗ СО - Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 11 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 266 4
Фармстандарт АО 46 4
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 34 3
ИНВИВОКлиник КЛРП - INVIVOClinic 3 3
Ренессанс клиника - Цифровые технологии здоровья - budu 4 3
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 156 3
Ренессанс Здоровье - страховая компания 4 2
МРТ Эксперт 4 2
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 23 2
ГАУЗ СО ОДКБ - Областной перинатальный центр Свердловской области 2 2
РЖД - Российские железные дороги 2064 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1873 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 232 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 361 2
Газпром нефть 701 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 217 2
Roche Holding - Холдинг Рош - Roche Diagnostics 26 2
Кораблик-Р 20 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 44 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 55 1
Fresenius Medical Care - Фрезениус Медикал Кеа - Fresenius Kabi - Фрезениус Каби - Fresenius NephroCare 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8688 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3116 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 547 1
ГПБ - Газпромбанк 1254 1
МКБ - Московский кредитный банк 647 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 901 1
Альфа-Банк 1958 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Ингосстрах СПАО 471 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 689 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 153 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2378 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 222 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1490 7
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 5
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 74 5
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 4
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 170 4
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 317 4
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 2
ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности 24 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13554 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5484 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2299 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 26 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3577 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2856 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5379 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2827 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 366 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 161 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
ФМБА России - Национальный центр спортивной медицины ФГБУ НЦСМ ФМБА России 12 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 127 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 1
Ассоциация менеджеров 104 3
АММО - Ассоциация менеджеров медицинских организаций 4 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60684 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21376 12
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1387 11
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9227 11
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17867 10
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1816 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13593 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63789 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10082 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5804 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6402 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24014 6
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 474 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34114 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35555 4
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 982 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10508 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7762 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3740 3
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4954 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2551 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13669 2
Data monetization - Монетизация данных 1939 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14657 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5031 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7298 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9188 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12633 2
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 206 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27924 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7015 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5547 2
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 25 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4632 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27035 2
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 170 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12760 2
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 684 2
BI - Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 55 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3056 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 617 10
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 6
Информконтакт консалтинг - Alfa HR - Alfa HRMS - PlanForce 9 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1012 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 451 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 263 2
Национальный проект - Здравоохранение 26 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 51 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 57 1
EPAM Digital Workplace 1 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо BI 4 1
Brother Secure Print+ 2 1
Samsung SVR-диктофон 463 1
Ростелеком - ОМП - СледопытSSL СКЗИ 15 1
FreePik 1773 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - ЕАВИИАС МСЭ ФГИС - Единая автоматизированная вертикально-интегрированная информационно-аналитическая система по проведению медико-социальной экспертизы 2 1
НИУ ВШЭ - iFora - система интеллектуального анализа больших данных 7 1
Google Android 15119 1
Apple iOS 8519 1
Intel x86 - архитектура процессора 2133 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 73 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6155 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5584 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1188 1
Sqream DB - Реляционная СУБД 3 1
1С:ERP Управление предприятием 806 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1307 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 96 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 114 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 355 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 971 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 151 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 45 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 67 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 60 1
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 24 1
Здравоохранение электронное - программа 35 1
Oracle Active Data Guard 26 1
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 26 1
Бахаев Алексей 13 13
Анкудинов Николай 19 8
Ковалев Евгений 10 5
Шарова Дарья 7 5
Фишер Андрей 75 5
Симаков Олег 113 5
Гнеушев Сергей 6 5
Архипов Алексей 10 4
Махров Игорь 4 4
Пугачев Павел 63 4
Арсеньев Сергей 7 4
Остроушко Алексей 27 4
Кабанцов Александр 3 3
Веселов Андрей 22 3
Полищук Никита 6 3
Зырянов Илья 17 3
Образцов Алексей 16 3
Владзимирский Антон 13 3
Корнилов Андрей 8 3
Андрейчук Юрий 7 3
Яндулов Максим 3 3
Домарев Дмитрий 12 3
Храмова Ольга 3 3
Природова Ольга 3 3
Власов Иван 52 3
Чернов Георгий 5 3
Сененко Алия 2 2
Толокольников Александр 9 2
Потишний Роман 11 2
Серов Сергей 9 2
Нестеров Иван 5 2
Лебедева Ольга 21 2
Чаркин Евгений 317 2
Абакумов Евгений 226 2
Сирота Юрий 67 2
Лебеденко Степан 10 2
Путятинский Сергей 111 2
Аршавский Анджей 31 2
Беляев Алексей 37 2
Кальмуцкий Олег 8 2
Россия - РФ - Российская федерация 163944 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47160 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19319 6
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4435 3
Израиль 2835 2
Россия - СФО - Новосибирск 4825 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14740 2
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 131 1
Казахстан - Республика 5983 1
Европа 24878 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1209 1
Беларусь - Белоруссия 6232 1
Европа Восточная 3136 1
Великобритания - Лондон 2427 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 889 1
Украина 7899 1
Грузия 1320 1
Куба - Республика 411 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11142 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33228 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10140 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56899 9
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3810 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15791 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6499 5
Здравоохранение - Реабилитация 438 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4928 3
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 308 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3355 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52816 2
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Фертильность, беременность и роды - рождение ребенка, деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 573 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5591 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26916 2
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 384 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 790 2
СРО - саморегулируемые организации 108 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2080 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2998 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2999 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8743 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7276 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1810 1
ФСЛИ - Федеральный справочник лабораторных исследований 2 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 836 1
Здравоохранение - Гинекология 38 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1618 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2011 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 484 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8414 1
Reference - Референс 215 1
Здравоохранение - Превентивная медицина - Антивозрастная медицина - Preventage medicine - Антиэйдж-медицина - Antiage medicine - Биохакинг - Biohacking 31 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4386 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5869 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11301 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 515 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6629 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12133 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21292 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8510 9
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 17 4
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 4
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 3
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 126 1
Минздрав РФ - НМИЦ ГБ имени Гельмгольца ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца 4 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 18 1
ФМБА России - Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна ФГБУ ГНЦ РФ 8 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 998 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1421 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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