Онлайн-конференция CNews «ИКТ в здравоохранении 2021» состоится 4 марта

«ИКТ в здравоохранении 2021»

Цифровизация здравоохранения — одна из самых актуальных задач. Повышение качества, доступности и скорости оказания медицинских услуг — основная задача, которая стоит перед государством. В то же время, пока государство пытается решить задачу построения e-Health в масштабах страны, на местах появляются решения, способные здесь и сейчас повысить качество медицинской помощи.

Цифровизация медицины неизбежно приведет к развитию пациентоцентрической модели, когда медицинские организации будут ориентироваться на предоставление пациентам максимально удобных сервисов. Основой должно стать создание платформ, получение доступа к данным о пациенте, развитие мобильности и телемедицины. Это и есть настоящая цифровая медицина.

В контексте этого 4 марта 2021 г. CNews проведет онлайн-конференцию «ИКТ в здравоохранении 2021».

Основные вопросы к обсуждению:

ЕГИСЗ и Единый цифровой контур здравоохранения

Как развивается Единый цифровой контур здравоохранения

Кто обеспечить интеграцию региональных и муниципальных решений

Что даст создание Единого цифрового контура пациентам

Как Единый цифровой контур изменит работу врачей

Что ждет медицинские ИТ-системы на местах

Данные в здравоохранении

Как организована обработка данных в здравоохранении

Какую роль в обработке данных играет искусственный интеллект

Как можно использовать обезличенные данные пациентов

Когда у врачей появятся системы поддержки принятия врачебных решений

Безопасность

Как обеспечить безопасное хранение медицинских данных

Насколько безопасны телемедицинские консультации

Можно ли доверять средствам мобильного мониторинга пациентов

Какие данные можно хранить в облаке

Технологии в здравоохранении

Как будет работать интегрированная электронная медицинская карта

Как создаются экосистемы поставщиков медицинских сервисов

Новые форматы повышения уровня квалификации врачей

Искусственный интеллект в здравоохранении

Какие процессы в здравоохранении можно роботизировать

Машинное обучение на службе врачей

Телемедицина и мобильные технологии

Телемедицина: что мешает ее повсеместному распространению

Эффективность удаленного мониторинга здоровья

Как показали себя удаленные консультации в период самоизоляции

С докладами выступят:

Павел Пугачев, заместитель министра здравоохранения России

Алексей Бахаев, начальник управления информатизации, ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»

Юрий Андрейчук, генеральный директор, «Лабораторная служба Хеликс»

Алексей Остроушко, руководитель информационно аналитической службы, Центр молекулярной диагностики (CMD)

Гибридная рабочая среда вызывает привыкание Бизнес

Сергей Арсеньев, заведующий отделом новых технологий, к.т.н., НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (детская клиника доктора Рошаля)

Никита Полищук, заместитель генерального директора, Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения Москвы

Олег Кальмуцкий, начальник ОИТ, КБ «РЖД-медицина» (Новосибирск)

Александр Кабанцов, директор по развитию бизнеса, «Открытая мобильная платформа»

Андрей Корнилов, менеджер по работе с медицинскими учреждениями, Avaya

Георгий Чернов, ведущий консультант-эксперт, ALFA HRMS

Представитель компании РТ МИС

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб. Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*. * — в случае подтверждения от CNews Conferences Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Елена Забродина