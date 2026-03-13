Разделы

РЖД Медицина ЦКБ ЧУЗ Центральная клиническая больница Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко

РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко

СОБЫТИЯ

13.03.2026 В здравоохранении скоро появится цифровая экосистема медицинских сервисов 1
06.06.2024 Холдинг Т1 и АО «РЖД Медицина» договорились о сотрудничестве 3
13.09.2023 Интеллектуальная система от МТС проследит за безопасностью железнодорожной больницы в Тюмени 1
20.07.2023 Власти разрешили частным клиникам консультировать пациентов онлайн 1
06.04.2023 «РЖД-технологии» получила более 75 млн руб. от «Сколково» на создание фабрики роботов 1
29.06.2022 VK и «РЖД-медицина» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве 2
24.06.2022 В России запущен новый телемедицинский сервис 2
01.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИКТ в здравоохранении 2021» состоится 4 марта 2
08.02.2021 Онлайн-конференция CNews «ИКТ в здравоохранении 2021» состоится 4 марта 2
25.05.2020 МТС организовала для медиков бесконтактный мониторинг сердечно-сосудистой системы 1
12.12.2019 Как быстро и недорого создать цифровую медицину 1
23.06.2016 Пациенты ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова получили электронные медицинские карты 1
04.04.2016 Конференция CNews. «ИТ в здравоохранении: в ожидании прорыва» 1
28.03.2016 МТС улучшила качество связи в Нижегородской области 1
20.11.2015 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: технологические тренды» 1
31.07.2014 МТС развернула сеть 4G в Нижегородской области 1
05.03.2013 «Яндексу» недопоставили оборудования на миллионы рублей 1
05.11.2008 "Инфоком 2008": все надежды на государство 1
04.08.2008 МГТС приступила к модернизации 16 АТС 1
19.06.2008 В Туркмении создается масштабная телемедицинская сеть 1
14.08.2006 Телемедицина пришла в Заполярный край 1
27.04.2006 "Энвижн Груп" объявляет итоги деятельности в 2005 г. 1
24.01.2006 РЖД построила ведомственный телемедицинский центр 3

РЖД Медицина ЦКБ и организации, системы, технологии, персоны:

NVision Group - Энвижн Груп 686 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14822 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9267 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1084 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 400 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 495 2
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 64 2
Cisco Systems - Tandberg 162 1
Motorola Inc 1151 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 417 1
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 1
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 1
AIBY - ЭЙБИ 1 1
РЖД Технологии - РЖД ЦПР - РЖД Цифровые пассажирские решения - Инновационная мобильность 17 1
АФК Система - Система-Саров ИТЦ Технопарк - Саровский технопарк - Открытый технопарк - Технопарк-Технология 24 1
РЖД Технологии - РЖД-ТехСервис - ОСК ИнфоТранс 3 1
Интерин - Интерин технологии - Интерин сервис 8 1
С-Инновации 45 1
М-лайн 3 1
Ростелеком 10479 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 1
Cisco Systems 5244 1
Yandex - Яндекс 8698 1
Восход ФГБУ НИИ 690 1
Microsoft Corporation 25384 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1596 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 255 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
HP Inc. 5783 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 1
ESET - ESET Software 1147 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 475 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 439 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4653 1
Logitech 428 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 292 1
Adobe Systems 1574 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 419 1
Казахтелеком 339 1
Код Безопасности 715 1
РЖД - Российские железные дороги 2025 11
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 151 3
АльфаСтрахование СГ 361 2
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 14 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 112 2
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 33 2
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 42 2
Gedeon Richter - Гедеон Рихтер-Рус - Фармацевтический завод 12 1
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис - Др. Редди’с Лабораторис 12 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ИАЦ ГКУ - Информационно-аналитический центр Департамента здравоохранения города Москвы 3 1
МЕДСТРАХ МСК 1 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 55 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГКБ №1 имени Н.И. Пирогова ГБУЗ - Городская клиническая больница №1 имени Н.И. Пирогова 3 1
Новая поликлиника 3 1
ФораФарм 1 1
Микроген НПО 11 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ММНКЦ им. С.П. Боткина - Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина - ГКБ им С. П. Боткина - Городская клиническая больница имени С. П. Боткина - Боткинская больница 17 1
СГМУ ФГБОУ ВО - Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского - НИИТОН СГМУ - СарНИИТО - НИИ травматологии и ортопедии 2 1
Минздрав РФ - НЦЭСМП ФГБУ МЗРФ - Научный центр экспертизы средств медицинского применения 12 1
Рапид Био 102 1
Международный центр лечения глазных болезней - Научно-клинического центра глазных болезней имени С.Каранова 1 1
Гепатера - Hepatera 46 1
Жар-Птица ТРЦ 1 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 125 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3041 1
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 149 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 213 1
Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 25 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 50 1
Нанолек - биофармацевтическая компания 14 1
Валента Фарм - Valenta Pharm 17 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 70 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 30 1
Этажи 0 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Альфа-Центр Здоровья - Медицина АльфаСтрахования - АльфаСтрахование Медицина 19 1
Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова - Стригино 12 1
Студия Артемия Лебедева 99 1
ЯКласс 68 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1466 7
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 219 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4849 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 3
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Поликлиники ФГБУ - Клинические больницы ФГБУ - Медицинский центр 12 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 167 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2026 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5297 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3132 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 950 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2774 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 160 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 597 2
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 126 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 2
Правительство Туркмении - Кабинет министров Туркмении - органы государственной власти 17 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 25 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13117 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3170 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3487 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1108 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1416 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 795 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1494 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3589 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2832 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2216 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3298 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 839 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 142 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 249 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 1
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 25 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 1
Правительство Москвы - Департамент финансов 32 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 143 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 2
Союз кинематографистов России 11 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 791 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74530 17
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1335 11
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1764 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58158 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19222 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9014 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9867 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22133 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7000 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17328 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12189 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34333 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8892 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3440 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13188 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25687 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32430 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6061 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23557 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12425 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13380 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5734 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15078 2
Микрофон - Microphone 2721 2
Аналоговые технологии 2843 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4761 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9456 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10209 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5003 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9539 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1407 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12503 2
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 197 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11592 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16738 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9637 2
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 24 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32167 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2878 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5702 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 592 3
Информконтакт консалтинг - Alfa HR - Alfa HRMS - PlanForce 9 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 119 2
Mandriva Linux 85 1
Ситроникс - Sitronics Daterium - Датериум МЦОД - мобильные центры обработки данных 9 1
Softline - Sl Soft - Robin - Облачная фабрика программных роботов РЖД 3 1
AIBY Smart Mirror 1 1
FreePik 1567 1
Интерин - PROMIS МИС 5 1
ФМБА России - ЕИБД - Единая информационная база донорства крови - Единое информационное пространство службы крови 11 1
Linux OS 11090 1
Microsoft Office 4026 1
Microsoft Windows 16502 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 124 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 95 1
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 257 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 105 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 171 1
МТС 120/80 8 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 149 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 44 1
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 112 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 466 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2133 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol - Cisco TelePresence Tactical MXP - Cisco Tandberg Tactical MXP - Cisco TelePresence SX 73 1
Минздрав РФ - Телемедицинская система ВЦМК — КТЦ ФТМС - Федеральная телемедицинская сеть - Национальная телемедицинская система 12 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 332 1
ВымпелКом - Билайн Мед - BeelineMED 2 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ - ЕГИС ОТБ - Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности 13 1
Кальмуцкий Олег 8 3
Столбов Андрей 22 2
Полищук Никита 6 2
Лобанова Вера 2 2
Пастушенко Владимир 4 2
Железнов Олег 3 2
Собина Ольга 2 2
Жидкова Елена 3 2
Фишер Андрей 74 2
Пугачев Павел 63 2
Захаров Павел 60 2
Бахаев Алексей 13 2
Корнилов Андрей 8 2
Андрейчук Юрий 7 2
Смирнов Михаил 70 2
Афанасьев Юрий 3 2
Когай Евгений 12 2
Арсеньев Сергей 7 2
Гилев Сергей 14 2
Борщевская Наталья 3 2
Остроушко Алексей 25 2
Чернов Георгий 5 2
Дегтерева Мария 28 2
Сафронов Юрий 68 2
Киляков Александр 5 2
Кабанцов Александр 3 2
Мякишева Марина 84 1
Пономарев Илья 72 1
Зубков Виктор 49 1
Потишний Роман 11 1
Бессольцев Михаил 11 1
Кошечкин Константин 11 1
Зеленовская Анна 7 1
Смолин Сергей 6 1
Проскурякова Ольга 3 1
Аннанепесов Клычнепес 1 1
Бранц Андрей 1 1
Дробот Андрей 3 1
Вирченко Андрей 3 1
Якушкин Дмитрий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 159504 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46324 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3299 3
Россия - СФО - Новосибирск 4738 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18921 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3445 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14573 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2171 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 877 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 763 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Кстовский район - Кстово 55 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Дзержинск 103 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Выксунский район - Выкса 67 1
Россия - Володарский район 30 1
Москва - СЗАО - Строгино 51 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Балахнинский район - Балахна 32 1
Москва - СВАО - Северо-Восточный административный округ 60 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2459 1
Армения - Республика 2391 1
Беларусь - Белоруссия 6106 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8278 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4356 1
Германия - Федеративная Республика 12982 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1472 1
Китай - Тайвань 4157 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 971 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1625 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1724 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1701 1
Германия - Бавария - Мюнхен 480 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1466 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 904 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1723 1
Россия - УФО - Тюменская область 1306 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1001 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1589 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 806 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1339 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1285 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 942 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10838 20
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9799 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32222 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55438 10
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1982 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6326 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3781 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4794 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5934 3
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15365 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51646 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6000 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8583 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4289 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2582 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5540 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20576 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26220 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6291 2
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7640 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7342 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 753 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2615 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2195 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8436 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17542 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5366 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2936 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6407 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6461 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1135 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2035 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2694 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1437 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3203 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 664 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2990 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2610 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11462 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1096 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8445 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 356 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 243 3
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 3
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 16 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1314 2
РАН - Российская академия наук 2050 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 14 2
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 16 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 39 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - ИБМХ - Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича 2 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
МВД РФ АУ - Академия управления МВД России 11 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 31 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - ВНИИИМТ - Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники 9 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 49 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 79 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 28 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 171 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 37 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 23 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
РАО - Российская академия образования ФГБУ - Институт управления образованием - Институт информатизации образования, ИИО РАО ФГБНУ 26 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 34 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2155 3
ИнфоКом 118 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
