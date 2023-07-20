Власти разрешили частным клиникам консультировать пациентов онлайн

С разрешения Правительства полтора десятка российских медицинских организаций смогут принять участие в апробации телемедицинских технологий — станут консультировать пациентов в онлайн-режиме.



Постановление о частной телемедицине

Правительство установило новый экспериментальный правовой режим (ЭПР) для расширению возможностей дистанционного взаимодействия врача с пациентом с использованием телемедицинских технологий. Постановление Правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Куратором направления является первый вице-премьер Андрей Белоусов. Сообщение об этом опубликовано на сайте Министерства экономического развития.

«Начиная с 1 августа на всей территории России появятся правовые основания для апробации нескольких телемедицинских технологий. В эксперименте 15 компаний, но их число может быть увеличено. Столь обширное количество участников еще раз подчеркивает заинтересованность бизнеса как можно скорее подтвердить эффективность телемедицинских технологий и предоставить востребованные населением услуги», — приводит портал слова министра экономического развития Максима Решетникова.

Участниками ЭПР станут Сберздоровье, «РЖД-медицина», «Медси», «Доктор рядом», «М-лайн», «Ренклиника», «Европейский медицинский центр» и др. Участвовать могут только организации, у которых есть лицензия и необходимая ИТ-инфраструктура.

Что это даст пациентам

Врачи смогут предоставлять консультации пациентам из разных городов и регионов. Это должно повысить доступность медицинской помощи. Пациенты смогут сэкономить время на ожидании консультации, потому что теперь есть возможность не приходить лично в медицинскую организацию при повторном обращении, а сделать это дистанционно.

Фото: Freepik Телемедицина развивается во всем мире

Пациент сможет выбрать лечащего врача в участвующих в эксперименте клиниках. Если первичный очный прием был проведен одним врачом, то для дальнейшего наблюдения и консультаций врача по этому заболеванию пациент при желании может самостоятельно выбрать оказание услуги в другом подразделении этого же медучреждения любого города, региона России.

Кроме того, появится возможность корректировать лечение или назначать его в тех случаях, когда оно не было назначено на очном приеме, в том числе выписывать рецепты на лекарственные препараты, онлайн.

Телемедицина в России и в мире

Бизнес в сфере телемедицины развивается во всем мире. К 2026 г. объем мирового рынка может составить $175,5 млрд. Такие прогнозы ранее приводил РБК.

Что выгоднее – внедрить одну интеллектуальную систему, или интегрировать несколько ИИ-сервисов? ПО

К этому рынку относится не только предоставление медицинских услуг на расстоянии. Удаленный мониторинг состояния пациента — второй по популярности вид телемедицины. Часто он необходим для наблюдения за пожилыми людьми, которые не в состоянии дойти до ближайшей поликлиники или для жителей удаленных или малодоступных регионов. Кроме того, удаленный мониторинг нужен для контроля здоровья пациентов, которым необходимы регулярные обследования, а также состояния работников опасных производств.

Как и любые другие системы, предусматривающие хранение данных, телемединские системы подвержены хакерским атакам. Медицинские организации остаются одной из главных целей для онлайн-преступников, поэтому кибербезопасности уделяют особое внимание.

В России понятие «телемедицина» было законодательно закреплено федеральным законом 323-ФЗ, вступившим в силу с 1 января 2018 г., порядок оказания таких услуг также регулируется ведомственными документами Минздрава. Рынок постепенно развивается. Свою роль сыграла пандемия. По данным BusinesStat, которые приводил Интерфакс, в 2020 г. было организовано 4,51 млн телемедицинских консультаций – в 4 раза больше, чем в 2019 г.