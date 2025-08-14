Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC

«МТС Exolve», дочерняя компания МТС, разработчик коммуникационных решений для бизнеса, внедрила сервис речевой аналитики для одной из частных клиник России — « Европейского медицинского центра » (ЕМС). Новый сервис позволяет анализировать звонки пациентов, вести статистику, определять тематику и тон диалогов, реагировать без задержек. Технология распоз

« Европейский медицинский центр » (ЕМС) объявил о завершении очередного этапа разработки инновационной системы искусственного интеллекта Juno AI для ранней диагностики заболевания на основе МРТ. О

выявления и локализации действий киберпреступников. Об этом CNews сообщили представители Softline. « Европейский медицинский центр » — частная многопрофильная клиника по оказанию высокотехнологич