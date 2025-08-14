Разделы

Европейский медицинский центр European Medical Center, EMC

Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC

АО «Европейский Медицинский Центр» — одна из крупнейших частных медицинских компаний России. В EMC работает более 600 врачей из Западной Европы, США, Израиля, России. В состав EMC входят 9 медицинских центров в Москве и Московской области. EMC работает по всем медицинским направлениям, предлагая пациентам индивидуальный комплексный подход к заботе о здоровье и доступ к инновационным методам диагностики и лечения. 

 

"Цифровая вселенная ЕМС" Егор Сафрыгин, Директор по цифровой трансформации. Европейский Медицинский Центр / Данные 2025 года

14.08.2025 «МТС Exolve» запустила речевую аналитику для «Европейского медицинского центра»

14.08.2025 «МТС Exolve» запустила речевую аналитику для «Европейского медицинского центра»

«МТС Exolve», дочерняя компания МТС, разработчик коммуникационных решений для бизнеса, внедрила сервис речевой аналитики для одной из частных клиник России — «Европейского медицинского центра» (ЕМС). Новый сервис позволяет анализировать звонки пациентов, вести статистику, определять тематику и тон диалогов, реагировать без задержек.
26.11.2024 «Европейский медицинский центр» завершил первый этап разработки copilot врача: ИИ скрининга рака молочной железы

«Европейский медицинский центр» (ЕМС) объявил о завершении очередного этапа разработки инновационной системы искусственного интеллекта Juno AI для ранней диагностики заболевания на основе МРТ. О
23.10.2024 ГК Softline внедрила SIEM-систему RuSIEM в «Европейский медицинский центр»

23.10.2024 ГК Softline внедрила SIEM-систему RuSIEM в «Европейский медицинский центр»

выявления и локализации действий киберпреступников. «Европейский медицинский центр» — частная многопрофильная клиника по оказанию высокотехнологич
19.04.2017 В «Европейском медицинском центре» внедрена система телемониторинга RemsMed

Компания «Ай-Форс», входящая в группу компаний «Форс», объявила о завершении пилотного проекта и запуске в коммерческую эксплуатацию системы телемониторинга состояния здоровья пациентов RemsMed в «Европейском медицинском центре» (EMC) в Москве. Таким образом, клиника начала использовать передовые технологии по дистанционному взаимодействию с пациентами для наблюдения за их самочувствием

23.10.2008 TopS BI поможет «Европейскому Медицинскому Центру» построить МИС

«Европейский Медицинский Центр» (ЕМЦ), одно из первых московских медицинских учреждений сегмен

