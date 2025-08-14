Получите все материалы CNews по ключевому слову
Европейский медицинский центр European Medical Center, EMC
АО «Европейский Медицинский Центр» — одна из крупнейших частных медицинских компаний России. В EMC работает более 600 врачей из Западной Европы, США, Израиля, России. В состав EMC входят 9 медицинских центров в Москве и Московской области. EMC работает по всем медицинским направлениям, предлагая пациентам индивидуальный комплексный подход к заботе о здоровье и доступ к инновационным методам диагностики и лечения.
"Цифровая вселенная ЕМС" Егор Сафрыгин, Директор по цифровой трансформации. Европейский Медицинский Центр / Данные 2025 года
СОБЫТИЯ
14.08.2025
|
«МТС Exolve» запустила речевую аналитику для «Европейского медицинского центра»
«МТС Exolve», дочерняя компания МТС, разработчик коммуникационных решений для бизнеса, внедрила сервис речевой аналитики для одной из частных клиник России — «Европейского медицинского центра» (ЕМС). Новый сервис позволяет анализировать звонки пациентов, вести статистику, определять тематику и тон диалогов, реагировать без задержек. Технология распоз
26.11.2024
|
«Европейский медицинский центр» завершил первый этап разработки copilot врача: ИИ скрининга рака молочной железы
«Европейский медицинский центр» (ЕМС) объявил о завершении очередного этапа разработки инновационной системы искусственного интеллекта Juno AI для ранней диагностики заболевания на основе МРТ. О
23.10.2024
|
ГК Softline внедрила SIEM-систему RuSIEM в «Европейский медицинский центр»
выявления и локализации действий киберпреступников. Об этом CNews сообщили представители Softline. «Европейский медицинский центр» — частная многопрофильная клиника по оказанию высокотехнологич
19.04.2017
|
В «Европейском медицинском центре» внедрена система телемониторинга RemsMed
Компания «Ай-Форс», входящая в группу компаний «Форс», объявила о завершении пилотного проекта и запуске в коммерческую эксплуатацию системы телемониторинга состояния здоровья пациентов RemsMed в «Европейском медицинском центре» (EMC) в Москве. Таким образом, клиника начала использовать передовые технологии по дистанционному взаимодействию с пациентами для наблюдения за их самочувствием
23.10.2008
|
TopS BI поможет «Европейскому Медицинскому Центру» построить МИС
«Европейский Медицинский Центр» (ЕМЦ), одно из первых московских медицинских учреждений сегмен
