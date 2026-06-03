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ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова

СОБЫТИЯ


03.06.2026 Голосовой ИИ-агент от ИТ-холдинга «Т1» работает в четырех операционных ЦИТО им. Н.Н. Приорова 1
26.02.2026 В России создали «исчезающие» импланты для лечения переломов и готовят их серийный выпуск 1
15.07.2020 Сбербанк внедряет ИИ-модель диагностики коронавируса в крупнейших медицинских центрах столицы 3
20.07.2017 ИТ в медицине: Российским врачам запретили ставить диагнозы по видеосвязи 1
18.09.2014 В ЦИТО им. Н.Н. Приорова внедрен «Парус — Бюджет 8» 2
08.08.2014 PACS в России мешает разрозненность и дороговизна 1
09.04.2007 В Петербурге пройдёт конференция по экстремальной робототехнике 1
04.12.2006 ЦНИИ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова переходит на "Парус-Бюджет 8.5.2.2" 1

Публикаций - 8, упоминаний - 11

ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова и организации, системы, технологии, персоны:

Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 22 1
Siemens AG - Siemens Group 2656 1
BridgeHead Software 3 1
Teladoc Health - Teladoc Medical Services - InTouch Health - Advance Medical - Best Doctors - Livongo - HealthiestYou - MédecinDirect 3 1
Amwell - American Well Corporation 4 1
Dell EMC 5157 1
Alibaba Group 468 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1444 1
Philips 2094 1
VideoMost - ВидеоМост 283 1
TrueConf - ТруКонф 449 1
GE Healthcare - General Electric Healthcare - GE Healthcare Life Sciences 29 1
Парус Корпорация 206 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 347 1
Доктор рядом - Doc+ 54 1
Siemens Healthineers AG - Siemens Healthcare - Siemens Medical Solutions - Siemens Medical Systems - Siemens Medical Engineering Group 22 1
Philips Healthcare - Philips Medical Systems 16 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 55 1
McKesson 15 1
Onex Corporation - Carestream Health - Eastman Kodak Company's Health Group 3 1
Национальная Медицинская Сеть - НМС 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8637 1
Газпром ПАО 1457 1
RusProfile - Руспрофайл 25 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1485 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Бюро медицинской статистики Департамента здравоохранения Москвы 1 1
ФМБА России - Росздрав - Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию России 52 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3251 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3037 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3634 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 440 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2816 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 42 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 170 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21083 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60345 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24769 2
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 639 2
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 377 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11974 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6285 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5459 1
Графический планшет - Graphics pad, Drawing tablet, Drawing tab - Digitizing tablet, Digitizer - Дигитайзер, Диджитайзер 32 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 933 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10471 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7258 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16861 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35390 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10061 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9120 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 523 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32895 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26957 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4303 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3354 1
MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - PACS - Picture Archiving and Communication System - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 186 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12645 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2677 1
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ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3510 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3002 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1218 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56689 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15734 1
Кибернетика - Cybernetics 250 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10744 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11519 1
Markets&Markets Research 113 1
Минздрав РФ - НМИЦ радиологии ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации 14 1
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 16 1
Гуманитарно-экономический институт имени B. C. Черномырдина - Московский государственный открытый университет - Московский государственный машиностроительный университет, МАМИ - Московский государственный вечерний металлургический институт, МГВМИ 23 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 452 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 264 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 98 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 349 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 711 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 17 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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