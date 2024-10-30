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LAN Local Area Network ЛВС Локальная вычислительная сеть
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|30.10.2024
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Intact построил локальную вычислительную сеть школы «Новый взгляд»
Intact, системный интегратор и поставщик ИТ-решений, построил локальную вычислительную сеть (ЛВС) школы «Новый взгляд». Реализация проекта позволила создать эффективную и безопасную среду для совместной работы сотрудников школы со всеми корпоративными ресурсами. Об этом CNews сообщили
|16.10.2023
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В «Контур.доступе» появилась технология Wake-On-LAN
Через сервис для удаленного доступа к компьютерам можно подключаться даже к устройствам, которые выключены или находятся в спящем режиме. Это позволяет Wake-On-LAN — технология включения удаленного компьютера. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Компьютер абонента, к которому необходимо подключиться в данный момент, может быть выключен или
|15.04.2020
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«Айтеко» и Simple Group построили отказоустойчивую ЛВС на базе решений Huawei
здания телекоммуникационной инфраструктуры и работы с продуктовой линейкой Huawei, в установленные сроки был выполнен полный комплекс работ по обследованию, проектированию и поставке оборудования для ЛВС. На основе разработанного «Айтеко» проекта ИТ-подразделением Simple Group была развернута локальная вычислительная сеть емкостью 2,5 тыс. портов со следующими параметрами: ядро сети состоит
|04.07.2019
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Orange и Cisco разработают решение SD-LAN для корпоративных сетей
Orange Business Services и Cisco объявили о совместной работе над внедрением инновационных решений, которые помогут клиентам перейти от корпоративных локальных сетей (LAN) к более гибким и мощным программно-определяемым сетям SD-LAN. Это поможет компаниям открыть для себя новые возможности сетевого подключения в безопасной защищенной среде. Опираясь н
|30.05.2018
|Платежный модуль «Лантер» LAN-4Tap прошел сертификацию PCI PA-DSS v3.2
|27.01.2017
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Passive Optical LAN приходит в Россию
ый подбору комплексных решений для построения пассивных оптических локальных сетей (Passive Optical LAN). Ресурс позволяет просчитать стоимость системы и получить подробную информацию о техноло
|26.05.2016
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Riverbed объявила о выходе нового программно-определяемого решения SD-WAN для облачных сред
требованиях и задачах. SteelConnect — это первое и единственное в отрасли решение, объединяющее единую коммуникационную среду и управление доставкой приложений по гибридным WAN сетям, удаленным сетям LAN и облачным средам AWS и Microsoft Azure. С помощью полностью интегрированного семейства безопасных WAN шлюзов, удаленных LAN коммутаторов и точек доступа Wi-Fi, управление которыми о
|21.04.2016
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TeamViewer выпустил новую версию своего Android-приложения с поддержкой технологии Wake-on-LAN
я удаленного управления и совместной работы через интернет, объявил о выпуске новейшей версии своего Android-приложения. Обновленная версия предлагает новые возможности, в том числе поддержку Wake-on-LAN — одной из самых востребованных функций среди пользователей Android-приложения TeamViewer. Современные условия работы вынуждают организации переходить от среды, построенной вокруг настольно
|01.02.2016
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Citizen выпустила новый энергоэффективный чековый принтер
Компания Citizen Systems Europe, производитель решений для печати, выпустила новый доступный по цене чековый принтер, который сочетает в себе стильный и компактный дизайн с LAN-интерфейсом, что делает его совместимым с большим количеством периферийных устройств. Как сообщили CNews в Citizen, в дополнение к USB-интерфейсу, высокопроизводительный CT-S310II LAN
|15.10.2015
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Orange начинает предоставлять сервисы Managed LAN на оборудовании Huawei
Orange Business Services, международный сервис-провайдер, сообщил о расширении пакета услуг интеллектуального управления корпоративной сетью Managed LAN. Клиенты компании — крупные российские и международные заказчики — теперь могут передать специалистам Orange управление своей проводной и беспроводной сетью на базе решений Huawei. В послед
|20.08.2015
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Беспроводные технологии готовятся к завоеванию рынка LAN
и беспроводное подключение. В то время как выручка за услуги, предоставляемые по выделенным каналам LAN (Local Area Network, «локальная вычислительная сеть»), по-прежнему вдвое больше, чем выру
|06.08.2015
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Новый троян-майнер самостоятельно распространяется по локальной сети
й NSIS-установщик, затем создает собственную копию в папке автозагрузки, в папке «Документы» пользователя Windows и во вновь созданной на диске директории, к которой автоматически открывает доступ из локальной сети. В целевых папках эти копии вредоносной программы отображаются в виде файла с именем Key, имеющего значок WinRAR-архива, рассказали в компании. Затем троян копирует себя в корнев
|17.12.2014
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Мобильный 3G-роутер Huawei E5730 Mobile
кой, соответственно), разъем Ethernet и два порта USB: microUSB IN и полноразмерный OUT. И вот перед нами Huawei E5730, который работает в любую сторону: 1) принимает 3G и транслирует в Wi-Fi, 2) WAN/LAN преобразует в Wi-Fi, 3) 3G в локальную сеть. И все это заключено в удобную и компактную коробочку размером 99х23х66 мм и 170 г весом. Wi-Fi роутер Huawei E5730 Mobile Не будем предаваться п
|14.03.2014
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«Инфосистемы Джет» построили ЛВС на заводе «Такеда» в Ярославле
Компании «Такеда» и «Инфосистемы Джет» завершили создание локальной вычислительной сети (ЛВС) на фармацевтическом производственном комплексе Takeda (г. Ярославль). Пропускная способность управляемой и масштабируемой ЛВС — до 10 тыс. Мбит/с, при этом емкость сети рассчитана н
|28.01.2014
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«Атом Безопасность» обновила свой продукт для контроля персонала и защиты локальной сети от ИБ-угроз StaffCop Standard
в области информационной безопасности и событийного контроля, сообщила о выходе программного продукта StaffCop Standard 5.6, предназначенного для контроля персонала за рабочими компьютерами и защиты локальной сети от внутренних угроз. В новой версии решения значительное внимание специалистов было уделено вопросу производительности, говорится в заявлении компании «Атом Безопасность», поступ
|20.01.2014
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BCC модернизировала ЛВС офисов «Уралсиба» в Москве и Уфе
го специалистами BCC, был выполнен полный цикл работ по модернизации локальной вычислительной сети (ЛВС) банка «Уралсиб», включающий этапы проектирования, поставки, монтажа, пуско-наладки обору
|18.09.2013
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«Белтел» построил ЛВС в новом корпусе клиники «Медицина»
Системный интегратор «Белтел» объявил о завершении проекта для частной многопрофильной клиники «Медицина», в рамках которого была построена локальная вычислительная сеть (ЛВС) в новом корпусе клиники. Проект выполнен на базе сетевого оборудования HP, сообщили CNews в системном интеграторе. В апреле 2013 г. открылся новый лечебный корпус клиники, в котором находи
|29.10.2012
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Пользователю грозит тюрьма за размещение AutoCAD в локальной сети
ния по ч.2 ст. 146 УК (незаконное использование объектов авторского права, совершенное в крупном размере). Как установило следствие, в марте и октябре 2011 г. Рябиков с личного компьютера разместил в локальной сети интернет-провайдера «Брянск Связь ТВ» две работоспособные контрафактные программы Autodesk - AutoCAD 2011 Commercial New и AutoCAD 2012 Commercial New. «В результате преступных д
|21.06.2012
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«Инфосистемы Джет» модернизируют локальную вычислительную сеть «Авиастар-СП»
Компания «Инфосистемы Джет» объявила о завершении проекта по проектированию и модернизации ядра локальной вычислительной сети (ЛВС) авиастроительного завода «Авиастар-СП». Работы велись в двух ключевых корпусах завода, где сосредоточен центр вычислительной сети. В результате пропускная способность сети увеличилась в 10
|26.09.2011
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«Белтел» модернизировал ЛВС московского клинического комплекса «Медицина»
Системный интегратор «Белтел» сообщил о модернизации локально-вычислительной сети (ЛВС) клиники «Медицина» на базе решений компании Hewlett-Packard (HP). «Медицина» — частная многопрофильная клиника, более 20 лет оказывающая пациентам широкий спектр услуг по амбулаторной и ст
|25.01.2011
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«Софтрос» выпустила новую версию корпоративного мессенджера Softros LAN Messenger
Компания «Софтрос» объявила о выпуске Softros LAN Messenger 4.5.1, продукта для обмена мгновенными сообщениями и передачи файлов по локальн
|18.05.2010
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NAT: строим сети нового поколения
яется по схеме "клиент-сервер", в которых ПК может выполнять роль универсального средства связи (Triple Play PC), а сервер не только реализует все существующие информационные технологии (ИТ) в рамках локальной сети, но и также обеспечивает широкополосный доступ в интернет. NGL могут стать основой для построения "интеллектуальных" зданий При этом сервер в зависимости от назначения локальн
|19.04.2010
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Toshiba Regza Z1: ЖК-телевизор с поддержкой записи по LAN
Все ТВ поддерживают фирменную технологию Regza Link (управление всей техникой Toshiba с одного пульта ДУ), Video-On-Demand и оснащаются двумя динамиками мощностью 10 Вт каждый, четырьмя портами HDMI, LAN и слотом для карт памяти SD/SDHC. Телевизоры Z1 также комплектуются двумя портами USB, которые можно использовать для подключения фирменного внешнего жесткого диска, представленного вместе
|15.09.2008
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К Локальной сети «Яндекса» присоединились пять новых городов
Компания «Яндекс» объявила о том, что к ее Локальной сети присоединились пять новых городов. Теперь жители Кургана, Перми, Салехарда, Тюмени и Ханты-Мансийска могут пользоваться всеми службами «Яндекса» по ценам местного трафика. Партне
|08.08.2008
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Челябинск и Киров подключены к локальной сети «Яндекса»
Интернет-компания «Яндекс» включила города Челябинск и Киров в свою программу «Локальная сеть», об этом сообщила пресс-служба компании «Яндекс». Жители Челябинска и Кирова
|25.07.2008
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Владивосток присоединился к Локальной сети «Яндекса»
ание «Яндекса» и организован бесплатный обмен трафиком с городскими провайдерами. Сейчас программу «Локальная сеть» уже поддержали два местных провайдера — компании «ПортТелеком» и «АльянсТелек
|26.06.2008
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Комитет по земельным ресурсам развивает ЛВС «Кадастр-2»
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга проводит запрос котировок на выполнение работ по развитию локальной вычислительной сети (ЛВС) информационно-технологической системы «Кадастр-2». Дата вскрытия заявок - 10 июля 2008 г. Лимит финансирования - 500 тыс. руб. Каждое стандартное рабочее место ЛВС должно комплектов
|23.06.2008
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«Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей» заказывает монтаж ЛВС
ия среднего профессионального образования «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей». Дата проведения конкурса - 31 июля 2008 г. Лимит финансирования - 900 тыс. руб. Требуется выполнить монтаж локальной сети для образовательных нужд центра.
|27.05.2008
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Эрмитаж заказывает обслуживание ЛВС и сопровождение «ESEL2005 СДПВ»
Государственный Эрмитаж проводит открытый аукцион на оказание услуг по обслуживанию программного обеспечения ЛВС, расширению функциональности существующих рабочих мест в целях оптимизации работы для подготовки и ввода текстового материала, формирования комплекта документов на основе введенных данных,
|15.05.2008
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УФМС Калининградской области заказывает монтаж ЛВС
тажу локальной вычислительной системы в нежилых помещениях, занимаемых ОУФМС России по Калининградской области. Максимальная цена контракта - 2,4 млн. руб. Подведение итогов конкурса - 21 мая 2008 г. ЛВС должна быть спроектирована в соответствии с международными стандартами TIA/EIA-568B и ISO/IEC 11801-2002 2nd Ed и соответствовать категории 5Е (класс D). Должна использоваться однотипная пр
|13.05.2008
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«Центр социальной помощи семьи и детям Выборгского района» заказывает монтаж ЛВС
района» проводит аукцион на выполнение работ по проектированию, монтажу и настройке локальной вычислительной сети. Дата проведения аукцуиона - 16 июня 2008 года. Лимит финансирования - 600 тыс. руб. ЛВС должна состоять из следующих подсистем: подсистема рабочего места; горизонтальная подсистема. Для облегчения идентификации разъемов коммутационного оборудования производить цифровую маркиро
|05.02.2008
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УФССП по Сахалинской области требуется монтаж ЛВС
Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Сахалинской области объявило открытый конкурс №1 на монтаж локальных вычислительных сетей (ЛВС) и установку оборудования в зданиях и помещениях управления. Исполнитель контракта сможет заработать до 11201,2 тыс. руб. Выполнить все работы заказчик требует в срок с момента заключения к
|31.01.2008
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УФССП по Красноярскому краю необходим монтаж оборудования ЛВС
УФССП России по Красноярскому краю объявило открытый конкурс № 24SSP-3K на поставку и монтаж оборудования локальной вычислительной сети (ЛВС) в отделе судебных приставов (ОСП) по Советскому району г. Красноярска. Лимит финансирования - 3980,5 тыс. руб.; источник – бюджет РФ. Реализовать контракт требуется в срок до 7 июня 2008 г
|28.01.2008
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УФССП по Бурятии заказывает монтаж оборудования ЛВС
Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по республике Бурятия объявило очередной открытый конкурс на поставку и монтаж оборудования локальной вычислительной сети (ЛВС) в зданиях районных отделов судебных приставов УФССП России по Бурятии. Всего на конкурс представлено три лота, по которым исполнителям будет необходимо выполнить поставку и монтаж оборудов
|25.01.2008
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УФССП по Краснодарскому краю требуются услуги по установке ЛВС
Управлению Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Краснодарскому краю понадобились услуги по поставке оборудования, монтажу и пуско-наладке локальных вычислительных сетей (ЛВС), в связи с чем объявлен открытый аукцион № 16. Исполнитель контракта сможет заработать до 8 943 081 руб. Финансируется аукцион за счет средств федерального бюджета. «Шаг аукциона» установл
|25.01.2008
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УФССП по Мордовии установит ЛВС и приобретет СВТ
Управлению Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по республике Мордовия необходимы услуги по установке ЛВС, а также поставке средств вычислительной техники (СВТ), в связи с чем объявлен открытый аукцион по выбору поставщиков соответствующих услуг. В рамках аукциона разыгрывается два лота. Первый
|06.11.2007
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Против Apple, Dell, Intel и Sony объявлена война
Канадская компания Wi-LAN подала в суд на крупнейших производителей компьютерной техники и поставщиков микрочипов, обвиняя их в незаконном использовании запатентованных ею технологий, сообщает Reuters. В исковом зая
|06.11.2007
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Wi-LAN подала в суд на 22 компании
Канадская Wi-LAN подала в окружной суд Техаса два судебных иска на Apple, Dell, HP, Sony, Toshiba и других производителей, поставщиков и магазинов цифровой техники, обвиняя их в нарушении патентов, сообщает
|11.10.2007
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МГУ понадобились услуги по сервисному обслуживанию ЛВС
ский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) проводит открытый аукцион № а-18 по выбору поставщика ИТ-услуг по техническому и сервисному обслуживанию локальной вычислительной системы (ЛВС) экономического факультета. Контракт оценивается в 7 800 тыс. руб. Более подробно ознакомиться с аукционной документацией можно на официальном сайте государственных закупок РФ. Принимать за
|01.10.2007
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Бухгалтерия Кировского района расширяет ЛВС
о района Санкт-Петербурга». Лимит финансирования - 1 006 827 руб. Дата проведения конкурса - 13 ноября 2007 г. В техническом задании предусматривается также подключение компьютеров новых рабочих мест ЛВС ГУ «ЦБ Администрации Кировского района» к городской корпоративной сети автоматизированной информационной системы бюджетного процесса – Электронное казначейство «АИС БП-ЭК» Комитета финансов
LAN и организации, системы, технологии, персоны:
|Солонин Виталий 90 12
|Наумов Максим 100 11
|Ксенин Алекс 311 11
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 11
|Рустамов Рустам 548 8
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 8
|Рейман Леонид 1065 7
|Мельникова Анастасия 440 7
|Рыстенко Михаил 62 6
|Kaempfer Jan - Кэмпфер Ян 10 6
|Яшин Леонид 21 6
|Путин Владимир 3454 6
|Гольцов Александр 84 5
|Панкратов Виталий 8 5
|Стуров Дмитрий 33 5
|Степанов Антон 71 5
|Зенкин Денис 263 5
|Семенов Андрей 23 5
|Горшков Василий 9 5
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 5
|Касперский Евгений 337 5
|Иванов Алексей 163 5
|Ковалев Александр 165 4
|Шевченко Владимир 153 4
|Гвоздев Дмитрий 145 4
|Устюжанин Дмитрий 50 4
|Малафеев Андрей 52 4
|Коротнев Константин 35 4
|Дьяконова Наталия 19 4
|Юсупов Ренат 125 4
|Kerravala Zeus - Керравала Зевс 14 4
|Готальский Михаил 95 4
|Ермаченков Алексей 14 4
|Мякишева Марина 84 4
|Ширшов Павел 76 4
|Потапкин Никита 14 4
|Пшыченко Дмитрий 20 4
|Hughes David - Хьюз Дэвид 7 4
|Галушкин Олег 182 4
|Водясов Алексей 222 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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