Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
LAN
Local Area Network
ЛВС
Локальная вычислительная сеть
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 136, упоминаний - 163
LAN упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 2
|VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 1
|Лига стримеров 2 1
|Шибаев Александр 17 2
|Хрычев Михаил 4 2
|Фролов Антон 7 2
|Игнатов Андрей 10 2
|Ревяшко Андрей 18 2
|Ковалев Сергей 18 2
|Прозоровский Василий 40 2
|Степанов Антон 56 2
|Biaggiх Pierre-Louis - Бьяджи Пьер-Луи 7 1
|Бородянский Борис 22 1
|Головин Леонид 25 1
|Герасимов Александр 40 1
|Чучелов Андрей 44 1
|Соловьева Мария 4 1
|Дьяков Петр 9 1
|Деянышев Вадим 19 1
|Алешин Александр 4 1
|Леви Гавриил 17 1
|Сиваков Руслан 4 1
|Гуральников Сергей 161 1
|Гаттаров Руслан 117 1
|Лантух Владислав 18 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Шмид Александр 18 1
|Дегтерева Мария 25 1
|Брагин Павел 22 1
|Межов Игорь 15 1
|Щербаков Сергей 14 1
|Чулапов Александр 1 1
|Бычков Михаил 1 1
|Корня Алексей 73 1
|Новиков Алексей 39 1
|Чукарин Алексей 56 1
|Козырев Алексей 270 1
|Козлов Александр 54 1
|Ефимов Петр 29 1
|Елисеев Владимир 18 1
|Быков Сергей 10 1
|Николаев Александр 15 1
|Зисман Александр 2 1
|CNews - ZOOM.CNews 1093 7
|CNews Analytics 1988 2
|Juniper Research 278 1
|Gartner 2190 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru