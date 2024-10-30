Intact построил локальную вычислительную сеть школы «Новый взгляд» Intact, системный интегратор и поставщик ИТ-решений, построил локальную вычислительную сеть (ЛВС) школы «Новый взгляд». Реализация проекта позволила создать эффективную и безопасную среду для совместной работы сотрудников школы со всеми корпоративными ресурсами. Об этом CNews сообщили

В «Контур.доступе» появилась технология Wake-On-LAN Через сервис для удаленного доступа к компьютерам можно подключаться даже к устройствам, которые выключены или находятся в спящем режиме. Это позволяет Wake-On-LAN — технология включения удаленного компьютера. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Компьютер абонента, к которому необходимо подключиться в данный момент, может быть выключен или

«Айтеко» и Simple Group построили отказоустойчивую ЛВС на базе решений Huawei здания телекоммуникационной инфраструктуры и работы с продуктовой линейкой Huawei, в установленные сроки был выполнен полный комплекс работ по обследованию, проектированию и поставке оборудования для ЛВС. На основе разработанного «Айтеко» проекта ИТ-подразделением Simple Group была развернута локальная вычислительная сеть емкостью 2,5 тыс. портов со следующими параметрами: ядро сети состоит

Orange и Cisco разработают решение SD-LAN для корпоративных сетей Orange Business Services и Cisco объявили о совместной работе над внедрением инновационных решений, которые помогут клиентам перейти от корпоративных локальных сетей (LAN) к более гибким и мощным программно-определяемым сетям SD-LAN. Это поможет компаниям открыть для себя новые возможности сетевого подключения в безопасной защищенной среде. Опираясь н

Passive Optical LAN приходит в Россию ый подбору комплексных решений для построения пассивных оптических локальных сетей (Passive Optical LAN). Ресурс позволяет просчитать стоимость системы и получить подробную информацию о техноло

Riverbed объявила о выходе нового программно-определяемого решения SD-WAN для облачных сред требованиях и задачах. SteelConnect — это первое и единственное в отрасли решение, объединяющее единую коммуникационную среду и управление доставкой приложений по гибридным WAN сетям, удаленным сетям LAN и облачным средам AWS и Microsoft Azure. С помощью полностью интегрированного семейства безопасных WAN шлюзов, удаленных LAN коммутаторов и точек доступа Wi-Fi, управление которыми о

TeamViewer выпустил новую версию своего Android-приложения с поддержкой технологии Wake-on-LAN я удаленного управления и совместной работы через интернет, объявил о выпуске новейшей версии своего Android-приложения. Обновленная версия предлагает новые возможности, в том числе поддержку Wake-on-LAN — одной из самых востребованных функций среди пользователей Android-приложения TeamViewer. Современные условия работы вынуждают организации переходить от среды, построенной вокруг настольно

Citizen выпустила новый энергоэффективный чековый принтер Компания Citizen Systems Europe, производитель решений для печати, выпустила новый доступный по цене чековый принтер, который сочетает в себе стильный и компактный дизайн с LAN-интерфейсом, что делает его совместимым с большим количеством периферийных устройств. Как сообщили CNews в Citizen, в дополнение к USB-интерфейсу, высокопроизводительный CT-S310II LAN

Orange начинает предоставлять сервисы Managed LAN на оборудовании Huawei Orange Business Services, международный сервис-провайдер, сообщил о расширении пакета услуг интеллектуального управления корпоративной сетью Managed LAN. Клиенты компании — крупные российские и международные заказчики — теперь могут передать специалистам Orange управление своей проводной и беспроводной сетью на базе решений Huawei. В послед

Беспроводные технологии готовятся к завоеванию рынка LAN и беспроводное подключение. В то время как выручка за услуги, предоставляемые по выделенным каналам LAN (Local Area Network, «локальная вычислительная сеть»), по-прежнему вдвое больше, чем выру

Новый троян-майнер самостоятельно распространяется по локальной сети й NSIS-установщик, затем создает собственную копию в папке автозагрузки, в папке «Документы» пользователя Windows и во вновь созданной на диске директории, к которой автоматически открывает доступ из локальной сети. В целевых папках эти копии вредоносной программы отображаются в виде файла с именем Key, имеющего значок WinRAR-архива, рассказали в компании. Затем троян копирует себя в корнев

Мобильный 3G-роутер Huawei E5730 Mobile кой, соответственно), разъем Ethernet и два порта USB: microUSB IN и полноразмерный OUT. И вот перед нами Huawei E5730, который работает в любую сторону: 1) принимает 3G и транслирует в Wi-Fi, 2) WAN/LAN преобразует в Wi-Fi, 3) 3G в локальную сеть. И все это заключено в удобную и компактную коробочку размером 99х23х66 мм и 170 г весом. Wi-Fi роутер Huawei E5730 Mobile Не будем предаваться п

«Инфосистемы Джет» построили ЛВС на заводе «Такеда» в Ярославле Компании «Такеда» и «Инфосистемы Джет» завершили создание локальной вычислительной сети (ЛВС) на фармацевтическом производственном комплексе Takeda (г. Ярославль). Пропускная способность управляемой и масштабируемой ЛВС — до 10 тыс. Мбит/с, при этом емкость сети рассчитана н

«Атом Безопасность» обновила свой продукт для контроля персонала и защиты локальной сети от ИБ-угроз StaffCop Standard в области информационной безопасности и событийного контроля, сообщила о выходе программного продукта StaffCop Standard 5.6, предназначенного для контроля персонала за рабочими компьютерами и защиты локальной сети от внутренних угроз. В новой версии решения значительное внимание специалистов было уделено вопросу производительности, говорится в заявлении компании «Атом Безопасность», поступ

BCC модернизировала ЛВС офисов «Уралсиба» в Москве и Уфе го специалистами BCC, был выполнен полный цикл работ по модернизации локальной вычислительной сети (ЛВС) банка «Уралсиб», включающий этапы проектирования, поставки, монтажа, пуско-наладки обору

«Белтел» построил ЛВС в новом корпусе клиники «Медицина» Системный интегратор «Белтел» объявил о завершении проекта для частной многопрофильной клиники «Медицина», в рамках которого была построена локальная вычислительная сеть (ЛВС) в новом корпусе клиники. Проект выполнен на базе сетевого оборудования HP, сообщили CNews в системном интеграторе. В апреле 2013 г. открылся новый лечебный корпус клиники, в котором находи

Пользователю грозит тюрьма за размещение AutoCAD в локальной сети ния по ч.2 ст. 146 УК (незаконное использование объектов авторского права, совершенное в крупном размере). Как установило следствие, в марте и октябре 2011 г. Рябиков с личного компьютера разместил в локальной сети интернет-провайдера «Брянск Связь ТВ» две работоспособные контрафактные программы Autodesk - AutoCAD 2011 Commercial New и AutoCAD 2012 Commercial New. «В результате преступных д

«Инфосистемы Джет» модернизируют локальную вычислительную сеть «Авиастар-СП» Компания «Инфосистемы Джет» объявила о завершении проекта по проектированию и модернизации ядра локальной вычислительной сети (ЛВС) авиастроительного завода «Авиастар-СП». Работы велись в двух ключевых корпусах завода, где сосредоточен центр вычислительной сети. В результате пропускная способность сети увеличилась в 10

«Белтел» модернизировал ЛВС московского клинического комплекса «Медицина» Системный интегратор «Белтел» сообщил о модернизации локально-вычислительной сети (ЛВС) клиники «Медицина» на базе решений компании Hewlett-Packard (HP). «Медицина» — частная многопрофильная клиника, более 20 лет оказывающая пациентам широкий спектр услуг по амбулаторной и ст

«Софтрос» выпустила новую версию корпоративного мессенджера Softros LAN Messenger Компания «Софтрос» объявила о выпуске Softros LAN Messenger 4.5.1, продукта для обмена мгновенными сообщениями и передачи файлов по локальн

NAT: строим сети нового поколения яется по схеме "клиент-сервер", в которых ПК может выполнять роль универсального средства связи (Triple Play PC), а сервер не только реализует все существующие информационные технологии (ИТ) в рамках локальной сети, но и также обеспечивает широкополосный доступ в интернет. NGL могут стать основой для построения "интеллектуальных" зданий При этом сервер в зависимости от назначения локальн

Toshiba Regza Z1: ЖК-телевизор с поддержкой записи по LAN Все ТВ поддерживают фирменную технологию Regza Link (управление всей техникой Toshiba с одного пульта ДУ), Video-On-Demand и оснащаются двумя динамиками мощностью 10 Вт каждый, четырьмя портами HDMI, LAN и слотом для карт памяти SD/SDHC. Телевизоры Z1 также комплектуются двумя портами USB, которые можно использовать для подключения фирменного внешнего жесткого диска, представленного вместе

К Локальной сети «Яндекса» присоединились пять новых городов Компания «Яндекс» объявила о том, что к ее Локальной сети присоединились пять новых городов. Теперь жители Кургана, Перми, Салехарда, Тюмени и Ханты-Мансийска могут пользоваться всеми службами «Яндекса» по ценам местного трафика. Партне

Челябинск и Киров подключены к локальной сети «Яндекса» Интернет-компания «Яндекс» включила города Челябинск и Киров в свою программу «Локальная сеть», об этом сообщила пресс-служба компании «Яндекс». Жители Челябинска и Кирова

Владивосток присоединился к Локальной сети «Яндекса» ание «Яндекса» и организован бесплатный обмен трафиком с городскими провайдерами. Сейчас программу «Локальная сеть» уже поддержали два местных провайдера — компании «ПортТелеком» и «АльянсТелек

Комитет по земельным ресурсам развивает ЛВС «Кадастр-2» Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга проводит запрос котировок на выполнение работ по развитию локальной вычислительной сети (ЛВС) информационно-технологической системы «Кадастр-2». Дата вскрытия заявок - 10 июля 2008 г. Лимит финансирования - 500 тыс. руб. Каждое стандартное рабочее место ЛВС должно комплектов

«Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей» заказывает монтаж ЛВС ия среднего профессионального образования «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей». Дата проведения конкурса - 31 июля 2008 г. Лимит финансирования - 900 тыс. руб. Требуется выполнить монтаж локальной сети для образовательных нужд центра.

Эрмитаж заказывает обслуживание ЛВС и сопровождение «ESEL2005 СДПВ» Государственный Эрмитаж проводит открытый аукцион на оказание услуг по обслуживанию программного обеспечения ЛВС, расширению функциональности существующих рабочих мест в целях оптимизации работы для подготовки и ввода текстового материала, формирования комплекта документов на основе введенных данных,

УФМС Калининградской области заказывает монтаж ЛВС тажу локальной вычислительной системы в нежилых помещениях, занимаемых ОУФМС России по Калининградской области. Максимальная цена контракта - 2,4 млн. руб. Подведение итогов конкурса - 21 мая 2008 г. ЛВС должна быть спроектирована в соответствии с международными стандартами TIA/EIA-568B и ISO/IEC 11801-2002 2nd Ed и соответствовать категории 5Е (класс D). Должна использоваться однотипная пр

«Центр социальной помощи семьи и детям Выборгского района» заказывает монтаж ЛВС района» проводит аукцион на выполнение работ по проектированию, монтажу и настройке локальной вычислительной сети. Дата проведения аукцуиона - 16 июня 2008 года. Лимит финансирования - 600 тыс. руб. ЛВС должна состоять из следующих подсистем: подсистема рабочего места; горизонтальная подсистема. Для облегчения идентификации разъемов коммутационного оборудования производить цифровую маркиро

УФССП по Сахалинской области требуется монтаж ЛВС Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Сахалинской области объявило открытый конкурс №1 на монтаж локальных вычислительных сетей (ЛВС) и установку оборудования в зданиях и помещениях управления. Исполнитель контракта сможет заработать до 11201,2 тыс. руб. Выполнить все работы заказчик требует в срок с момента заключения к

УФССП по Красноярскому краю необходим монтаж оборудования ЛВС УФССП России по Красноярскому краю объявило открытый конкурс № 24SSP-3K на поставку и монтаж оборудования локальной вычислительной сети (ЛВС) в отделе судебных приставов (ОСП) по Советскому району г. Красноярска. Лимит финансирования - 3980,5 тыс. руб.; источник – бюджет РФ. Реализовать контракт требуется в срок до 7 июня 2008 г

УФССП по Бурятии заказывает монтаж оборудования ЛВС Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по республике Бурятия объявило очередной открытый конкурс на поставку и монтаж оборудования локальной вычислительной сети (ЛВС) в зданиях районных отделов судебных приставов УФССП России по Бурятии. Всего на конкурс представлено три лота, по которым исполнителям будет необходимо выполнить поставку и монтаж оборудов

УФССП по Краснодарскому краю требуются услуги по установке ЛВС Управлению Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Краснодарскому краю понадобились услуги по поставке оборудования, монтажу и пуско-наладке локальных вычислительных сетей (ЛВС), в связи с чем объявлен открытый аукцион № 16. Исполнитель контракта сможет заработать до 8 943 081 руб. Финансируется аукцион за счет средств федерального бюджета. «Шаг аукциона» установл

УФССП по Мордовии установит ЛВС и приобретет СВТ Управлению Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по республике Мордовия необходимы услуги по установке ЛВС, а также поставке средств вычислительной техники (СВТ), в связи с чем объявлен открытый аукцион по выбору поставщиков соответствующих услуг. В рамках аукциона разыгрывается два лота. Первый

Против Apple, Dell, Intel и Sony объявлена война Канадская компания Wi-LAN подала в суд на крупнейших производителей компьютерной техники и поставщиков микрочипов, обвиняя их в незаконном использовании запатентованных ею технологий, сообщает Reuters. В исковом зая

Wi-LAN подала в суд на 22 компании Канадская Wi-LAN подала в окружной суд Техаса два судебных иска на Apple, Dell, HP, Sony, Toshiba и других производителей, поставщиков и магазинов цифровой техники, обвиняя их в нарушении патентов, сообщает

МГУ понадобились услуги по сервисному обслуживанию ЛВС ский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) проводит открытый аукцион № а-18 по выбору поставщика ИТ-услуг по техническому и сервисному обслуживанию локальной вычислительной системы (ЛВС) экономического факультета. Контракт оценивается в 7 800 тыс. руб. Более подробно ознакомиться с аукционной документацией можно на официальном сайте государственных закупок РФ. Принимать за