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LAN Local Area Network ЛВС Локальная вычислительная сеть

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


30.10.2024 Intact построил локальную вычислительную сеть школы «Новый взгляд»

Intact, системный интегратор и поставщик ИТ-решений, построил локальную вычислительную сеть (ЛВС) школы «Новый взгляд». Реализация проекта позволила создать эффективную и безопасную среду для совместной работы сотрудников школы со всеми корпоративными ресурсами. Об этом CNews сообщили

16.10.2023 В «Контур.доступе» появилась технология Wake-On-LAN

Через сервис для удаленного доступа к компьютерам можно подключаться даже к устройствам, которые выключены или находятся в спящем режиме. Это позволяет Wake-On-LAN — технология включения удаленного компьютера. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Компьютер абонента, к которому необходимо подключиться в данный момент, может быть выключен или
15.04.2020 «Айтеко» и Simple Group построили отказоустойчивую ЛВС на базе решений Huawei

здания телекоммуникационной инфраструктуры и работы с продуктовой линейкой Huawei, в установленные сроки был выполнен полный комплекс работ по обследованию, проектированию и поставке оборудования для ЛВС. На основе разработанного «Айтеко» проекта ИТ-подразделением Simple Group была развернута локальная вычислительная сеть емкостью 2,5 тыс. портов со следующими параметрами: ядро сети состоит
04.07.2019 Orange и Cisco разработают решение SD-LAN для корпоративных сетей

Orange Business Services и Cisco объявили о совместной работе над внедрением инновационных решений, которые помогут клиентам перейти от корпоративных локальных сетей (LAN) к более гибким и мощным программно-определяемым сетям SD-LAN. Это поможет компаниям открыть для себя новые возможности сетевого подключения в безопасной защищенной среде. Опираясь н
30.05.2018 Платежный модуль «Лантер» LAN-4Tap прошел сертификацию PCI PA-DSS v3.2
27.01.2017 Passive Optical LAN приходит в Россию

ый подбору комплексных решений для построения пассивных оптических локальных сетей (Passive Optical LAN). Ресурс позволяет просчитать стоимость системы и получить подробную информацию о техноло
26.05.2016 Riverbed объявила о выходе нового программно-определяемого решения SD-WAN для облачных сред

требованиях и задачах. SteelConnect — это первое и единственное в отрасли решение, объединяющее единую коммуникационную среду и управление доставкой приложений по гибридным WAN сетям, удаленным сетям LAN и облачным средам AWS и Microsoft Azure. С помощью полностью интегрированного семейства безопасных WAN шлюзов, удаленных LAN коммутаторов и точек доступа Wi-Fi, управление которыми о
21.04.2016 TeamViewer выпустил новую версию своего Android-приложения с поддержкой технологии Wake-on-LAN

я удаленного управления и совместной работы через интернет, объявил о выпуске новейшей версии своего Android-приложения. Обновленная версия предлагает новые возможности, в том числе поддержку Wake-on-LAN — одной из самых востребованных функций среди пользователей Android-приложения TeamViewer. Современные условия работы вынуждают организации переходить от среды, построенной вокруг настольно
01.02.2016 Citizen выпустила новый энергоэффективный чековый принтер

Компания Citizen Systems Europe, производитель решений для печати, выпустила новый доступный по цене чековый принтер, который сочетает в себе стильный и компактный дизайн с LAN-интерфейсом, что делает его совместимым с большим количеством периферийных устройств. Как сообщили CNews в Citizen, в дополнение к USB-интерфейсу, высокопроизводительный CT-S310II LAN

15.10.2015 Orange начинает предоставлять сервисы Managed LAN на оборудовании Huawei

Orange Business Services, международный сервис-провайдер, сообщил о расширении пакета услуг интеллектуального управления корпоративной сетью Managed LAN. Клиенты компании — крупные российские и международные заказчики — теперь могут передать специалистам Orange управление своей проводной и беспроводной сетью на базе решений Huawei. В послед
20.08.2015 Беспроводные технологии готовятся к завоеванию рынка LAN

и беспроводное подключение. В то время как выручка за услуги, предоставляемые по выделенным каналам LAN (Local Area Network, «локальная вычислительная сеть»), по-прежнему вдвое больше, чем выру
06.08.2015 Новый троян-майнер самостоятельно распространяется по локальной сети

й NSIS-установщик, затем создает собственную копию в папке автозагрузки, в папке «Документы» пользователя Windows и во вновь созданной на диске директории, к которой автоматически открывает доступ из локальной сети. В целевых папках эти копии вредоносной программы отображаются в виде файла с именем Key, имеющего значок WinRAR-архива, рассказали в компании. Затем троян копирует себя в корнев
17.12.2014 Мобильный 3G-роутер Huawei E5730 Mobile

кой, соответственно), разъем Ethernet и два порта USB: microUSB IN и полноразмерный OUT. И вот перед нами Huawei E5730, который работает в любую сторону: 1) принимает 3G и транслирует в Wi-Fi, 2) WAN/LAN преобразует в Wi-Fi, 3) 3G в локальную сеть. И все это заключено в удобную и компактную коробочку размером 99х23х66 мм и 170 г весом. Wi-Fi роутер Huawei E5730 Mobile Не будем предаваться п
14.03.2014 «Инфосистемы Джет» построили ЛВС на заводе «Такеда» в Ярославле

Компании «Такеда» и «Инфосистемы Джет» завершили создание локальной вычислительной сети (ЛВС) на фармацевтическом производственном комплексе Takeda (г. Ярославль). Пропускная способность управляемой и масштабируемой ЛВС — до 10 тыс. Мбит/с, при этом емкость сети рассчитана н
28.01.2014 «Атом Безопасность» обновила свой продукт для контроля персонала и защиты локальной сети от ИБ-угроз StaffCop Standard

в области информационной безопасности и событийного контроля, сообщила о выходе программного продукта StaffCop Standard 5.6, предназначенного для контроля персонала за рабочими компьютерами и защиты локальной сети от внутренних угроз. В новой версии решения значительное внимание специалистов было уделено вопросу производительности, говорится в заявлении компании «Атом Безопасность», поступ
20.01.2014 BCC модернизировала ЛВС офисов «Уралсиба» в Москве и Уфе

го специалистами BCC, был выполнен полный цикл работ по модернизации локальной вычислительной сети (ЛВС) банка «Уралсиб», включающий этапы проектирования, поставки, монтажа, пуско-наладки обору
18.09.2013 «Белтел» построил ЛВС в новом корпусе клиники «Медицина»

Системный интегратор «Белтел» объявил о завершении проекта для частной многопрофильной клиники «Медицина», в рамках которого была построена локальная вычислительная сеть (ЛВС) в новом корпусе клиники. Проект выполнен на базе сетевого оборудования HP, сообщили CNews в системном интеграторе. В апреле 2013 г. открылся новый лечебный корпус клиники, в котором находи
29.10.2012 Пользователю грозит тюрьма за размещение AutoCAD в локальной сети

ния по ч.2 ст. 146 УК (незаконное использование объектов авторского права, совершенное в крупном размере). Как установило следствие, в марте и октябре 2011 г. Рябиков с личного компьютера разместил в локальной сети интернет-провайдера «Брянск Связь ТВ» две работоспособные контрафактные программы Autodesk - AutoCAD 2011 Commercial New и AutoCAD 2012 Commercial New. «В результате преступных д
21.06.2012 «Инфосистемы Джет» модернизируют локальную вычислительную сеть «Авиастар-СП»

Компания «Инфосистемы Джет» объявила о завершении проекта по проектированию и модернизации ядра локальной вычислительной сети (ЛВС) авиастроительного завода «Авиастар-СП». Работы велись в двух ключевых корпусах завода, где сосредоточен центр вычислительной сети. В результате пропускная способность сети увеличилась в 10
26.09.2011 «Белтел» модернизировал ЛВС московского клинического комплекса «Медицина»

Системный интегратор «Белтел» сообщил о модернизации локально-вычислительной сети (ЛВС) клиники «Медицина» на базе решений компании Hewlett-Packard (HP). «Медицина» — частная многопрофильная клиника, более 20 лет оказывающая пациентам широкий спектр услуг по амбулаторной и ст
25.01.2011 «Софтрос» выпустила новую версию корпоративного мессенджера Softros LAN Messenger

Компания «Софтрос» объявила о выпуске Softros LAN Messenger 4.5.1, продукта для обмена мгновенными сообщениями и передачи файлов по локальн
18.05.2010 NAT: строим сети нового поколения

яется по схеме "клиент-сервер", в которых ПК может выполнять роль универсального средства связи (Triple Play PC), а сервер не только реализует все существующие информационные технологии (ИТ) в рамках локальной сети, но и также обеспечивает широкополосный доступ в интернет. NGL могут стать основой для построения "интеллектуальных" зданий При этом сервер в зависимости от назначения локальн
19.04.2010 Toshiba Regza Z1: ЖК-телевизор с поддержкой записи по LAN

Все ТВ поддерживают фирменную технологию Regza Link (управление всей техникой Toshiba с одного пульта ДУ), Video-On-Demand и оснащаются двумя динамиками мощностью 10 Вт каждый, четырьмя портами HDMI, LAN и слотом для карт памяти SD/SDHC. Телевизоры Z1 также комплектуются двумя портами USB, которые можно использовать для подключения фирменного внешнего жесткого диска, представленного вместе

15.09.2008 К Локальной сети «Яндекса» присоединились пять новых городов

Компания «Яндекс» объявила о том, что к ее Локальной сети присоединились пять новых городов. Теперь жители Кургана, Перми, Салехарда, Тюмени и Ханты-Мансийска могут пользоваться всеми службами «Яндекса» по ценам местного трафика. Партне
08.08.2008 Челябинск и Киров подключены к локальной сети «Яндекса»

Интернет-компания «Яндекс» включила города Челябинск и Киров в свою программу «Локальная сеть», об этом сообщила пресс-служба компании «Яндекс». Жители Челябинска и Кирова

25.07.2008 Владивосток присоединился к Локальной сети «Яндекса»

ание «Яндекса» и организован бесплатный обмен трафиком с городскими провайдерами. Сейчас программу «Локальная сеть» уже поддержали два местных провайдера — компании «ПортТелеком» и «АльянсТелек
26.06.2008 Комитет по земельным ресурсам развивает ЛВС «Кадастр-2»

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга проводит запрос котировок на выполнение работ по развитию локальной вычислительной сети (ЛВС) информационно-технологической системы «Кадастр-2». Дата вскрытия заявок - 10 июля 2008 г. Лимит финансирования - 500 тыс. руб. Каждое стандартное рабочее место ЛВС должно комплектов
23.06.2008 «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей» заказывает монтаж ЛВС

ия среднего профессионального образования «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей». Дата проведения конкурса - 31 июля 2008 г. Лимит финансирования - 900 тыс. руб. Требуется выполнить монтаж локальной сети для образовательных нужд центра.
27.05.2008 Эрмитаж заказывает обслуживание ЛВС и сопровождение «ESEL2005 СДПВ»

Государственный Эрмитаж проводит открытый аукцион на оказание услуг по обслуживанию программного обеспечения ЛВС, расширению функциональности существующих рабочих мест в целях оптимизации работы для подготовки и ввода текстового материала, формирования комплекта документов на основе введенных данных,

15.05.2008 УФМС Калининградской области заказывает монтаж ЛВС

тажу локальной вычислительной системы в нежилых помещениях, занимаемых ОУФМС России по Калининградской области. Максимальная цена контракта - 2,4 млн. руб. Подведение итогов конкурса - 21 мая 2008 г. ЛВС должна быть спроектирована в соответствии с международными стандартами TIA/EIA-568B и ISO/IEC 11801-2002 2nd Ed и соответствовать категории 5Е (класс D). Должна использоваться однотипная пр
13.05.2008 «Центр социальной помощи семьи и детям Выборгского района» заказывает монтаж ЛВС

района» проводит аукцион на выполнение работ по проектированию, монтажу и настройке локальной вычислительной сети. Дата проведения аукцуиона - 16 июня 2008 года. Лимит финансирования - 600 тыс. руб. ЛВС должна состоять из следующих подсистем: подсистема рабочего места; горизонтальная подсистема. Для облегчения идентификации разъемов коммутационного оборудования производить цифровую маркиро
05.02.2008 УФССП по Сахалинской области требуется монтаж ЛВС

Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Сахалинской области объявило открытый конкурс №1 на монтаж локальных вычислительных сетей (ЛВС) и установку оборудования в зданиях и помещениях управления. Исполнитель контракта сможет заработать до 11201,2 тыс. руб. Выполнить все работы заказчик требует в срок с момента заключения к
31.01.2008 УФССП по Красноярскому краю необходим монтаж оборудования ЛВС

УФССП России по Красноярскому краю объявило открытый конкурс № 24SSP-3K на поставку и монтаж оборудования локальной вычислительной сети (ЛВС) в отделе судебных приставов (ОСП) по Советскому району г. Красноярска. Лимит финансирования - 3980,5 тыс. руб.; источник – бюджет РФ. Реализовать контракт требуется в срок до 7 июня 2008 г
28.01.2008 УФССП по Бурятии заказывает монтаж оборудования ЛВС

Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по республике Бурятия объявило очередной открытый конкурс на поставку и монтаж оборудования локальной вычислительной сети (ЛВС) в зданиях районных отделов судебных приставов УФССП России по Бурятии. Всего на конкурс представлено три лота, по которым исполнителям будет необходимо выполнить поставку и монтаж оборудов
25.01.2008 УФССП по Краснодарскому краю требуются услуги по установке ЛВС

Управлению Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Краснодарскому краю понадобились услуги по поставке оборудования, монтажу и пуско-наладке локальных вычислительных сетей (ЛВС), в связи с чем объявлен открытый аукцион № 16. Исполнитель контракта сможет заработать до 8 943 081 руб. Финансируется аукцион за счет средств федерального бюджета. «Шаг аукциона» установл
25.01.2008 УФССП по Мордовии установит ЛВС и приобретет СВТ

Управлению Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по республике Мордовия необходимы услуги по установке ЛВС, а также поставке средств вычислительной техники (СВТ), в связи с чем объявлен открытый аукцион по выбору поставщиков соответствующих услуг. В рамках аукциона разыгрывается два лота. Первый
06.11.2007 Против Apple, Dell, Intel и Sony объявлена война

Канадская компания Wi-LAN подала в суд на крупнейших производителей компьютерной техники и поставщиков микрочипов, обвиняя их в незаконном использовании запатентованных ею технологий, сообщает Reuters. В исковом зая
06.11.2007 Wi-LAN подала в суд на 22 компании

Канадская Wi-LAN подала в окружной суд Техаса два судебных иска на Apple, Dell, HP, Sony, Toshiba и других производителей, поставщиков и магазинов цифровой техники, обвиняя их в нарушении патентов, сообщает
11.10.2007 МГУ понадобились услуги по сервисному обслуживанию ЛВС

ский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) проводит открытый аукцион № а-18 по выбору поставщика ИТ-услуг по техническому и сервисному обслуживанию локальной вычислительной системы (ЛВС) экономического факультета. Контракт оценивается в 7 800 тыс. руб. Более подробно ознакомиться с аукционной документацией можно на официальном сайте государственных закупок РФ. Принимать за
01.10.2007 Бухгалтерия Кировского района расширяет ЛВС

о района Санкт-Петербурга». Лимит финансирования - 1 006 827 руб. Дата проведения конкурса - 13 ноября 2007 г. В техническом задании предусматривается также подключение компьютеров новых рабочих мест ЛВС ГУ «ЦБ Администрации Кировского района» к городской корпоративной сети автоматизированной информационной системы бюджетного процесса – Электронное казначейство «АИС БП-ЭК» Комитета финансов

Публикаций - 3374, упоминаний - 3593

LAN и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 328
Intel Corporation 12811 320
Cisco Systems 5372 192
Samsung Electronics 11064 123
HP Inc. 5883 112
IBM - International Business Machines Corp 9699 105
Apple Inc 13154 99
Nvidia Corp 4002 90
Sony 6739 83
D-Link - Д-Линк Трейд 395 78
9594 77
Acer Group - Acer Inc 2776 73
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 72
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 69
Dell EMC 5180 68
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 68
Google LLC 12688 67
Huawei 4676 62
HP - Hewlett-Packard 3662 61
AMD - Advanced Micro Devices 4641 60
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 57
LG Electronics 3735 56
Toshiba Corporation 2980 54
Broadcom - VMware 2610 52
HP 3Com 681 47
Крок - Croc 1964 47
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 46
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 45
Siemens AG - Siemens Group 2673 45
Oracle Corporation 7074 45
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 45
Xiaomi - Сяоми 2231 43
TP-Link - ТП-Линк 231 43
Yandex - Яндекс 9216 42
Lenovo Group 2446 41
Netgear 253 40
Ростелеком 10948 40
Philips 2099 39
АйТи 1519 39
AMD Graphics Product Group - ATI 973 39
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 33
Россети Ленэнерго 1699 30
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 25
РЖД - Российские железные дороги 2096 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 18
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 14
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 14
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 13
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 13
Superjob - Суперджоб 858 12
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 12
Открытые системы ИД - OSP-Con - Агентство корпоративных коммуникаций 33 12
Эра HD - Эра ХД 54 10
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 10
Белый Ветер 365 9
101Hotels.com 456 9
eBay Inc 1640 9
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 9
Газпром ПАО 1493 8
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 7
Родник 91 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
Почта России ПАО 2370 7
Северсталь ПАО - Severstal 629 7
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 6
Связной ГК 1401 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 6
Hyundai Motor Company 436 6
Royal Dutch Shell - Шелл 233 6
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 6
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 6
ВТБ - ВТБ24 671 5
Yamaha - Ямаха 110 5
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 5
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 5
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АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 8
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 6
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 6
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 6
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 5
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 4
TIA - Telecommunications Industry Association 90 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 4
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
OWASP - Open Web Application Security Project 146 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
OSI - Open Source Initiative 80 3
Аль-Каида - террористическая организация 67 3
Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 9 3
Электрокабель 13 3
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
Демократическая политическая партия США 122 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 2
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 2
OLPC - One Laptop per Child 82 2
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 2
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 2
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 2
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 844
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 826
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 689
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 618
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 591
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 584
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 578
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 556
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 520
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 504
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 487
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 454
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 442
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 379
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 357
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 352
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 347
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 337
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 332
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 308
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 304
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 301
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 285
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 273
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 269
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 266
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 263
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 263
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 771 259
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 258
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 252
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 247
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 245
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 243
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 241
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 240
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 239
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 229
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 225
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 219
Microsoft Windows 16882 352
Linux OS 11533 222
Google Android 15243 150
Microsoft Windows 2000 8678 142
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 115
Microsoft Windows XP 2431 97
Apple iOS 8583 96
Microsoft Office 4170 78
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 77
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 77
Microsoft Windows 7 2007 74
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 69
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 64
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 60
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 56
Intel Celeron - Серия процессоров 979 55
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 54
Google YouTube - Видеохостинг 3002 53
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 53
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 50
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 49
Microsoft Windows 10 1938 49
Apple iPhone 6 4861 49
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 48
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 48
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 47
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 47
Intel Core - Семейство процессоров 1251 46
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 46
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 45
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 44
Apple macOS 2419 44
Microsoft Windows NT 890 43
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 43
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 42
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 40
Microsoft Windows Server 2003 571 39
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 38
Microsoft Outlook 1506 38
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 37
Солонин Виталий 90 12
Наумов Максим 100 11
Ксенин Алекс 311 11
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 11
Рустамов Рустам 548 8
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 8
Рейман Леонид 1065 7
Мельникова Анастасия 440 7
Рыстенко Михаил 62 6
Kaempfer Jan - Кэмпфер Ян 10 6
Яшин Леонид 21 6
Путин Владимир 3454 6
Гольцов Александр 84 5
Панкратов Виталий 8 5
Стуров Дмитрий 33 5
Степанов Антон 71 5
Зенкин Денис 263 5
Семенов Андрей 23 5
Горшков Василий 9 5
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 5
Касперский Евгений 337 5
Иванов Алексей 163 5
Ковалев Александр 165 4
Шевченко Владимир 153 4
Гвоздев Дмитрий 145 4
Устюжанин Дмитрий 50 4
Малафеев Андрей 52 4
Коротнев Константин 35 4
Дьяконова Наталия 19 4
Юсупов Ренат 125 4
Kerravala Zeus - Керравала Зевс 14 4
Готальский Михаил 95 4
Ермаченков Алексей 14 4
Мякишева Марина 84 4
Ширшов Павел 76 4
Потапкин Никита 14 4
Пшыченко Дмитрий 20 4
Hughes David - Хьюз Дэвид 7 4
Галушкин Олег 182 4
Водясов Алексей 222 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1304
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 373
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 368
Европа 24964 211
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 169
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 156
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 138
Германия - Федеративная Республика 13221 108
Япония 13807 99
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 95
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 70
Франция - Французская Республика 8177 62
Украина 7928 56
Южная Корея - Республика 7052 49
Азия - Азиатский регион 5920 49
Россия - СФО - Новосибирск 4876 46
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 43
Канада 5081 43
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 41
Италия - Итальянская Республика 4508 38
Земля - планета Солнечной системы 10865 35
Китай - Тайвань 4245 32
Европа Восточная 3138 31
Беларусь - Белоруссия 6289 29
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 27
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 27
Испания - Королевство 3840 27
Казахстан - Республика 6048 26
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 26
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 26
Израиль 2856 26
США - Калифорния 4829 26
Индия - Bharat 5869 25
Африка - Африканский регион 3641 25
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 25
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 24
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 24
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 23
Америка - Американский регион 2206 23
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 411
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 302
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 262
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 232
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 225
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 199
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 158
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 137
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 128
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 119
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 118
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 104
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 95
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 94
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 91
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 83
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 78
Ergonomics - Эргономика 1755 76
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 75
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 74
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 73
Английский язык 7030 68
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 67
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 67
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 66
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 66
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 64
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 61
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 61
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 60
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 59
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 59
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 57
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 57
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 54
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 52
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 52
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 51
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 50
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CNews - ZOOM.CNews 1866 69
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 37
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 16
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 13
The Register - The Register Hardware 1784 10
BleepingComputer - Издание 458 10
NYT - The New York Times 1100 9
DigiTimes - Издание 1331 9
Times 661 8
Bloomberg 1627 8
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 8
AP - Associated Press 2007 7
New Scientist 1448 7
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ComputerWorld 144 5
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Infosan 75 5
TechnologyAdvice - eWeek 230 5
ZDnet 663 5
23ABC News 183 5
Gizmodo 133 4
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Мобильные системы 118 4
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MacWorld 134 4
Phys.org 972 4
Silicon 494 4
Silicon.com 364 4
cw360 84 4
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IDC - International Data Corporation 4975 52
Gartner - Гартнер 3658 44
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 24
Forrester Research 834 11
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 8
Gartner - Dataquest 353 8
Fortune Global 500 295 8
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 7
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 6
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 6
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 6
IBM Research 111 4
Synergy Research Group 48 4
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
Frost & Sullivan 207 3
ZK Research 8 3
HFS Research 49 3
Dell'Oro Group 66 3
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 3
TeleGeography Research 40 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 3
Markets&Markets Research 113 3
Security Compute Rating 5 2
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 2
Strategy Analytics 285 2
Google Threat Analysis Group 18 2
Tolly Group 14 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
Cybersecurity Ventures 11 2
Security Compute Ratings 3 2
Net Applications 127 2
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 2
Gartner Magic Quadrant WAN Edge Infrastructure 4 2
Gartner Magic Quadrant Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure 3 2
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 20
РАН - Российская академия наук 2122 19
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 17
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 11
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 9
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 5
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 4
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 4
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
University of Oxford - Оксфордский университет 211 3
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 3
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 3
Информзащита Учебный центр 38 3
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 3
Микроинформ 36 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 2
УГМУ ФГБОУ ВО - Уральский государственный медицинский университет 9 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 2
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
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