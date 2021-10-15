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15.10.2021 Какие приложения поставить на Android TV: выбор ZOOM 1
12.10.2021 Какие потери данных, MIPS, IOPS могут быть у топового облачного провайдера? Обзор Market.CNews 3
05.10.2021 Cisco отказалась латать дыру в проверенных временем роутерах. Пользователям придется раскошелиться на новые 1
29.07.2021 X-Com масштабировала информационную систему «Трест Севзапэнергомонтаж» 1
04.06.2021 Asus представляет новый мини-ПК PN41 1
29.05.2021 Доступные 4G роутеры для дачи: выбор ZOOM 1
30.03.2021 Huawei за год вложила в исследования и разработки $20 млрд 1
03.11.2020 Как выбрать Wi-Fi роутер для дома: советы ZOOM 1
02.11.2020 Step Logic построила инфраструктуру шестого кассационного суда общей юрисдикции 1
01.09.2020 Как построить систему резервного копирования в сетях с несколькими контурами безопасности 1
24.08.2020 Можно ли обеспечить непрерывность бизнеса при полном отказе ЦОД 2
17.08.2020 Лучшие беспроводные проекторы для смартфонов: выбор ZOOM 1
15.04.2020 «Айтеко» и Simple Group построили отказоустойчивую ЛВС на базе решений Huawei 1
21.11.2019 Самые «дырявые» беспроводные роутеры: рейтинг по результатам тестов 1
18.11.2019 Разбор рынка SD-WAN: какие существуют решения и кому они нужны 1
22.10.2019 Лучшие 4K телевизоры: хиты продаж 1
13.08.2019 Inline Technologies модернизировала ИТ-инфраструктуру НИЦ «Строительство» 1
29.07.2019 D-Link представила новые беспроводные маршрутизаторы AC1200 для операторов связи 1
12.07.2019 Обновление Windows 10 отправляет систему в «черный экран» 1
08.07.2019 «Стэп лоджик» и Huawei заложили ИТ-фундамент в башне «Око» 2
08.07.2019 «Инфосистемы джет» провела модернизацию инфраструктуры 1
04.07.2019 Orange и Cisco разработают решение SD-LAN для корпоративных сетей 1
01.07.2019 Быстрые роутеры для дома: хиты продаж 1
26.06.2019 Начались продажи крохотного ПК за 800 рублей 1
24.06.2019 D-link представила гибридный маршрутизатор DRW-980 для сегмента SMB/SOHO 1
17.04.2019 Россияне наладили производство безопасной замены ПК и телефонам на базе Linux для бизнеса и госсектора 1
13.03.2019 МТС запускает интерактивную медиаплатформу WASD.TV для киберспорта 1
07.03.2019 Tele2 разместил бизнес-приложения SAP в облаке «Техносерв Cloud» 1
21.01.2019 Navicon модернизировала учет для поставщика BSS-решений Nexign 1
07.11.2018 Как выбрать проектор для домашнего кинотеатра: советы ZOOM 1
22.10.2018 В Психиатрической клинической больнице № 1 им. Н.А. Алексеева внедрена UC-платформа Panasonic 1
21.09.2018 Самые мощные игровые ноутбуки. Выбор ZOOM 1
30.05.2018 Платежный модуль «Лантер» LAN-4Tap прошел сертификацию PCI PA-DSS v3.2 3
15.05.2018 Positive Technologies: внутренний злоумышленник может захватить полный контроль над сетью 1
23.04.2018 Netis Systems поставила коммутаторы для криптофермы Russian Mining Center 2
10.04.2018 Обзор проектора RICOH PJ HD5451 1
12.03.2018 Viewsonic представила новые 55-дюймовые коммерческие дисплеи с ультратонкой рамкой 1
01.03.2018 КРОК создал телеком-инфраструктуру для «Валенты Фарм» 1
28.02.2018 D-Link представила обновленные версии IP-телефонов DPH-150S и DPH-150SE 1
28.02.2018 ASUS выпустил три клона iPhone X с искусственным интеллектом 1

Публикаций - 136, упоминаний - 163

LAN упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 6
Cisco Systems 2040 5
Huawei 2730 5
Samsung Electronics 5666 4
Крок 1219 4
Xiaomi 904 4
Lenovo Group 1636 4
VMware 1829 3
D-Link 189 3
Fortinet 286 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 2
Инфосистемы Джет 675 2
Panasonic 1138 2
Nvidia Corp 2019 2
SAP SE 3212 2
ТелеСвязь 11 2
Panasonic Россия - Панасоник Рус 78 2
АйТи 751 2
Стэп лоджик - Step Logic 103 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 2
Intel Corporation 4175 2
Ланит ГК 1156 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 1
НТЦ Протей - Научно-Технический Центр 28 1
Brocade Communications Systems 141 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 26 1
Harman Kardon 165 1
Лантер 32 1
ZTE Mobile Devices 29 1
Riverbed Technology 103 1
Комстар Регионы 89 1
Apple Inc - Эппл Рус 7701 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
Ростелеком Связьинвест 696 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 1
Rover Computers 74 1
iTeco - Ай-Теко 717 1
Casio 58 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 2
Wildberries 128 2
Полипластик 11 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
ЕС-лизинг 13 1
Эталон ГК - ЛенСпецСМУ - Etalon Group 9 1
АЗЛК - Автомобильный завод Москвич 1 1
SimpleWine 5 1
Валента Фарм - Valenta Pharm 8 1
ФК Краснодар - российский футбольный клуб 8 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 1
Связной ГК 878 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 87 1
Simple Group - Симпл 5 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 1
AliExpress 275 1
Gambit Esports 6 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 1
Ярославская областная Дума 4 1
Правительство Москвы - Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы 53 1
ПКБ №1 ДЗМ - Психиатрическая клиническая больница №1 им Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения Москвы 1 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 1
Лига стримеров 2 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 47
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 47
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 24
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 19
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 19
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 831 15
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 9
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 9
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 9
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 8
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 772 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 7
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 605 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 6
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 382 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 6
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2960 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 393 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 5
3G - Стандарт мобильной связи 3731 4
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 260 4
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 4
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 4
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 122 3
PoE - Power over Ethernet 275 3
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 22 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 3
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 311 3
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 103 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 3
DDR - Double data rate 1068 2
Google Android 10751 12
Microsoft Windows 10 6635 7
Apple iOS 5742 7
Linux OS 4257 5
Intel x86 - Архитектура процессора 992 5
Nvidia GeForce GTX 2062 4
Microsoft Windows 7 1662 4
SQL - Язык программирования 433 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2076 3
Microsoft SQL Server 793 3
Microsoft Windows 8 1228 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Microsoft DirectX 327 2
Panasonic KX-NSX - Серия UC-платформы 7 2
Яндекс.DNS 16 2
D-Link Assistant 7 2
D-Link DSL - Серия маршрутизаторов 3 2
ТелеСвязь FLAT SoftSwitch 2 2
Microsoft Office 365 769 2
Microsoft Exchange 681 2
VK - Mail.ru Одноклассники 857 2
LG webOS - Встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 208 2
ZyXEL Keenetic 17 2
Apple iPad 3263 2
Huawei WS - серия роутеров 3 2
Google Picasa Web Albums 119 2
WASD.tv - Стриминговая платформа для геймеров, киберспортсменов и любителей IRL 29 1
Huawei OceanStor Dorado V3 - Серия OceanStor C - Система хранения данных All-Flash NVMe уровня Enterprise 12 1
Huawei Fusion - Серия смартфонов 1 1
Huawei S - Серия коммутаторов 1 1
Huawei NE20E - Серия маршрутизаторов 1 1
SoftPedia - Каталог и архив программного обеспечения 41 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 1
Microsoft Edge - Браузер 974 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
Positive Technologies - PT ESC - Expert Security Center 45 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 223 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 158 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 39 1
Шибаев Александр 17 2
Хрычев Михаил 4 2
Фролов Антон 7 2
Игнатов Андрей 10 2
Ревяшко Андрей 18 2
Ковалев Сергей 18 2
Прозоровский Василий 40 2
Степанов Антон 56 2
Biaggiх Pierre-Louis - Бьяджи Пьер-Луи 7 1
Бородянский Борис 22 1
Головин Леонид 25 1
Герасимов Александр 40 1
Чучелов Андрей 44 1
Соловьева Мария 4 1
Дьяков Петр 9 1
Деянышев Вадим 19 1
Алешин Александр 4 1
Леви Гавриил 17 1
Сиваков Руслан 4 1
Гуральников Сергей 161 1
Гаттаров Руслан 117 1
Лантух Владислав 18 1
Рудычева Наталья 81 1
Шмид Александр 18 1
Дегтерева Мария 25 1
Брагин Павел 22 1
Межов Игорь 15 1
Щербаков Сергей 14 1
Чулапов Александр 1 1
Бычков Михаил 1 1
Корня Алексей 73 1
Новиков Алексей 39 1
Чукарин Алексей 56 1
Козырев Алексей 270 1
Козлов Александр 54 1
Ефимов Петр 29 1
Елисеев Владимир 18 1
Быков Сергей 10 1
Николаев Александр 15 1
Зисман Александр 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Россия - СФО - Новосибирск 1967 2
Германия - Федеративная Республика 3633 2
Россия - ПФО - Самара 1288 2
Россия - Рязань 353 1
Испания - Барселона 536 1
Россия - Ульяновская область 349 1
Россия - Оренбургская область 293 1
Россия - Дубна 133 1
США - Сан-Хосе 109 1
Россия - Республика Марий Эл 203 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 342 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 1
Россия - Самарская область 558 1
Бразилия - Федеративная Республика 1125 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 515 1
Франция - Французская Республика 2122 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Индия - Республика 2169 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 1
Европа 3752 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 624 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 1
Whitebox 3 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 7
CNews Analytics 1988 2
Juniper Research 278 1
Gartner 2190 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
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