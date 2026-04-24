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Верховный суд РФ Судебный департамент УСД Управления судебного департамента

Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента

СОБЫТИЯ


24.04.2026 Уходит эпоха долгостроев. Власти вкладывают четверть миллиарда в ускоряющую стройки ГИС

Управление строительной деятельностью Министерство строительного комплекса Московской области заказала разработку государственной информационной системы «Управление строительной деятельностью» (ГИС УСД). Новая цифровая платформа предназначена для полного перевода в электронный формат документооборота при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительств
17.12.2025 Системный интегратор с боем получил три госконтракта, пригрозив срывом работы ВКС в российских судах

вило, имеется лишь один зал с ВКС, техника часто выходит из строя, а ремонт затягивается из-за нехватки специалистов. Судьба закупки Судьба закупки оказалась непростой, приобрести нужное оборудование Судебный департамент пытается с июля 2025 г. Новые тендеры появились на сайте госзакупок после расторжения контракта на 1,5 млрд руб. по тому же оборудованию с «СоюзИнтегро» по решению ФАС. Ант
13.11.2025 Десятки тысяч устройств под российскими брендами Sbertech, Lumien и Infobit застряли на складах из-за скандала на торгах

ВКС для судов Как стало известно CNews, Судебный департамент при Верховном суде России(обеспечивает деятельность судов в России)в одн
25.08.2025 Судебный департамент массово покупает серверы на полмиллиарда

Поставка серверов Как выяснил CNews, Судебный департамент при Верховном Суде России покупает 83 комплекта программно-аппаратных ко
30.06.2021 Российская судебная система увеличила закупки «МойОфис» на 10,6 тыс. лицензий

офисное ПО получат федеральные суды России, управления Судебных департаментов в субъектах России и Судебный департамент при Верховном Суде России. По условиям конкурсной документации, офисный

30.09.2015 Решения Avaya повысили эффективность российской судебной системы

почти 3000 судами, включая областные, краевые и районные суды, где работает более 120 тыс. человек. Судебный департамент при Верховном Суде РФ отвечает за обеспечение судов необходимыми ресурса
28.01.2011 «Энфорта» организовала доступ в интернет для УСД при ВС РФ в Хабаровском крае

К «Энфорте» подключилось Управление Судебного департамента при Верховном Суде РФ в Хабаровском крае. Управление является территор
14.10.2010 Судебный департамент при ВС РФ заказывает доработку ПО ГАС «Правосудие» за 79 млн руб. до 20 декабря

дназначенная для формирования единого информационного пространства судов общей юрисдикции и системы Судебного департамента при Верховном Суде РФ, обеспечивающая информационную и технологическую
13.08.2010 УСД в ХМАО-Югре выбрало поставщика ПО, оборудования и услуг по капремонту Урайского городского суда

Управление Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре объявило итоги открытого к
25.06.2010 УСД в ХМАО-Югре требуются услуги по капремонту Урайского городского суда, поставке ПО и оборудования

одится не более четырех месяцев с момента подписания государственного контракта. Вести прием заявок УСД в ХМАО-Югре намерено по 26 июля, перейти к рассмотрению конкурсных предложений планирует

15.01.2010 «Ростелеком» завершил создание VPN-сети для УСД Смоленской области

в рамках государственного контракта на оказание услуг связи для Управления Судебного Департамента (УСД) Смоленской области, завершил финальный этап работ по созданию ведомственной виртуальной

10.12.2009 УСД в Сахалинской области выбрал защиту Dr.Web Enterprise Suite

анимающаяся дистрибуцией различного ПО. В соответствии с результатами недавно проведенного конкурса Управление Судебного департамента в Сахалинской области будет использовать антивирусные решен
19.10.2009 «Ростелеком» строит VPN-сеть для Управления Судебного департамента Смоленской области

» в рамках государственного контракта на оказание услуг связи с Управлением Судебного департамента (УСД) Смоленской области завершил первый этап работ по созданию ведомственной виртуальной част
10.09.2009 «Сибирьтелеком» строит VPN-сети для Судебного департамента в Алтайском крае

с на оказание услуг по предоставлению каналов передачи данных и телематических служб для Управления Судебного департамента в Алтайском крае. Совместный проект по построению единой защищенной ко
29.06.2009 УСД при ВС РФ в Московской области потратит 54 млн руб. на аренду каналов связи

Управление Судебного Департамента (УСД) при Верховном Суде РФ в Московской области объявило открытый конкурс, в рамках которого

01.12.2008 Управление Судебного департамента в г. Москве нуждается в ИТ-услугах

Управление Судебного департамента в г. Москве объявило о проведении открытого аукциона № 081128/004790/16 на техническое обслуживание и ремонт компьютерной и оргтехники в судах общей юрисдикции и Управлен
27.06.2008 Управление судебного департамента Коми закупает компьютерную технику

Управление Судебного департамента в Республике Коми проводит открытый аукцион на поставку компьютерной техники и лицензионного программного обеспечения для республиканских судов общей юрисдикции. Максимал
24.06.2008 УСД при ВС РФ в Ставропольском крае обновит компьютерную технику

Управление судебного департамента при ВС РФ в Ставропольском крае намерено приобрести компьютерную технику, поставкой которой предстоит заняться победителю открытого аукциона № 53. В состав комплектов пос
11.06.2008 Управление судебного департамента Петербурга закупает компьютеры

Управление Судебного департамента в Санкт-Петербурга проводит открытый аукцион на поставку комплектов компьютеров для нужд районных судов Санкт-Петербурга. Лимит финансирования - 2,728 млн. руб. Дата пров
06.06.2008 УСД по Башкортостану купит компьютеры и копировальную технику

оимостью 975 тыс. руб., требует поставку копировальной техники (28 штук). Завершить доставку товара УСД по Башкортостану требует в июле 2008 г. Величина понижения начальной стоимости лотов: №1

04.06.2008 УСД по Татарстану обновит компьютерную технику

о 120 комплектов), в связи с чем проводит открытый аукцион №17/08-ОА по выбору ИТ-поставщиков. Так, УСД по РТ планирует закупить системные блоки (в полной комплектации), 17-дюймовые мониторы, И
04.06.2008 УСД Челябинской области закупает компьютерную технику

пку техники из средств федерального бюджета выделяется до 3 410 тыс. руб. Выполнить доставку товара УСД Челябинской области требует в срок до 1 сентября 2008 г. Вести прием заявок от потенциаль
28.05.2008 УСД при Верховном Суде РФ в Оренбургской области купит компьютеры

Управление судебного департамента при Верховном Суде РФ в Оренбургской области планирует закупить компьютерную технику, в связи с чем проводит открытый аукцион № 8. Так, исполнителю контракта будет необхо
23.05.2008 Управление судебного департамента в Алтайском крае купит компьютеры

Управление судебного департамента в Алтайском крае планирует приобрести компьютерную технику, в связи с чем объявило открытый аукцион №1. Так, исполнителю контракта предстоит выполнить поставку 200 систем
20.05.2008 Управление судебного департамента в Хабаровском крае закупает СВТ

где также представлена электронная версия документации. Прекратить прием заявок на участие в торгах Управление судебного департамента в Хабаровском крае планирует 9 июня, а на следующий день –

30.04.2008 УСД в Орловской области требуются услуги передачи данных

ных для целей передачи информации по корпоративной сети для нужд районных судов Орловской области и УСД в Орловской области. Данные услуги оцениваются заказчиком в 3173,6 тыс. руб. Финансирован
30.04.2008 Управление Судебного департамента в Кемеровской области закупает ИТ-технику

можно на официальном портале госзакупок РФ. Приступить к приему заявок от потенциальных поставщиков Управление Судебного департамента в Кемеровской области планирует 5 мая. Завершить прием и пе
24.04.2008 УСД при Верховном Суде РФ в Оренбургской области закупает ПК

Управление Судебного департамента при Верховном Суде РФ в Оренбургской области проводит торги в форме от
23.04.2008 Управление Судебного департамента в Приморском крае закупает рабочие станции

в истратить не более 3100 тыс. руб. Финансируется закупка средствами госбюджета. Завершить доставку Управление Судебного департамента в Приморском крае требует в срок до 15 августа 2008 г. Нача
16.04.2008 Управлению Судебного департамента Кемеровской области требуется ремонт ВТ

Управление Судебного департамента в Кемеровской области проводит торги в форме открытого аукциона на техническое обслуживание и ремонт средств вычислительной техники и оргтехники. Данные услуги оцениваютс
15.04.2008 Судебный департамент при Верховном Суде РФ ищет ИТ-подрядчика

зации Государственной автоматизированной системы РФ «Правосудие» в судах общей юрисдикции и системе Судебного департамента в 2008-2010 гг. Проект, финансируемый за счет средств госбюджета, оцен
11.04.2008 Управление Судебного департамента Челябинской области купит компьютеры

Управление Судебного департамента Челябинской области планирует приобрести компьютерную технику, в связи
10.04.2008 Судебный департамент Вологодской области нуждается в информационных услугах

Управление Судебного департамента Вологодской области проводит открытый конкурс на оказание информационн
03.04.2008 Управление Судебного департамента в Читинской области приобретет СПС

руб. Подробную информацию о конкурсе предоставляет на официальном сайте госзакупок РФ. Поставку СПС Управление Судебного департамента в Читинской области требует выполнить в срок до 31 декабря

31.03.2008 Управление Судебного департамента в Кировской области купит ПК и принтеры

и, доступной для скачивания на официальном сайте госзакупок РФ. Заявки от потенциальных поставщиков Управление Судебного департамента в Кировской области принимает с 31 марта по 21 апреля. 21 ч
17.03.2008 Управление судебного департамента в Дагестане купит компьютеры

Управление судебного департамента в республике Дагестан планирует закупить компьютеры и различную ИТ-технику, в связи с чем объявило открытый конкурс №1 по выбору поставщика. Помимо компьютеров, победител
07.03.2008 УСД Петербурга закупает компьютеры

Управление Судебного департамента Санкт-Петербурга объявило открытый аукцион на поставку компьютерной те
05.03.2008 УСД Мурманской области закупает компьютеры

Управление Судебного департамента в Мурманской области объявило открытый конкурс на поставку компьютеров. Лимит финансирования – 2,8 млн. руб., дата окончания подачи заявок – 28 марта. Необходимо поставит
22.02.2008 Судебный департамент при Верховном Суде РФ нуждается в ИТ-услугах
21.02.2008 Управление Судебного департамента в Хабаровском крае купит СВТ

Управление Судебного департамента в Хабаровском крае объявило открытый аукцион № 16А на поставку средств вычислительной техники. Поставщик СВТ сможет заработать до 4379 тыс. руб. Источник финансирования з

Публикаций - 230, упоминаний - 408

Верховный суд РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 18
Крок - Croc 1964 18
Ростелеком 10948 17
IBM - International Business Machines Corp 9699 15
Восход ФГБУ НИИ 721 14
Галактика - Корпорация 1545 12
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 9
Новые облачные технологии (НОТ) 485 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Oracle Corporation 7074 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 5
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 5
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 5
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
Итерион 7 4
МегаФон 10742 4
Dr.Web - Доктор Веб 1294 4
Intel Corporation 12811 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
9594 4
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 4
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 4
АйТи 1519 4
Бином 24 4
Мегар 8 3
BO Team - Хакерская группировка 13 3
Samsung Electronics 11065 3
Cisco Systems 5372 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 3
Xerox - The Haloid Company 1168 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 3
1С-Битрикс - Bitrix 675 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 3
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 180 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 16
Почта России ПАО 2370 16
РЖД - Российские железные дороги 2096 15
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 13
Сургутнефтегаз - СНГ 288 13
КонсультантПлюс 161 12
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 69 10
Газпром ПАО 1493 7
Татнефть 243 6
Мосэнерго ПАО 132 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
Россети Ленэнерго 1699 5
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 3
Мигалка ООО 9 2
Силовые машины - Электросила 18 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Гарант-Максимум 4 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 2
Альфа-Банк 1979 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
Спортмастер - Sportmaster 201 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 2
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 2
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 2
Газпром трансгаз 157 2
Сбер - Сбербанк Среднерусский банк 36 1
НОВЭКС 7 1
ОМПК - Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 8 1
Силовые машины 166 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 1
Северсталь ПАО - Nordgold - Нордголд 18 1
СКМ ПКО - Сентинел Кредит Менеджмент Профессиональная Коллекторская организация « 17 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 89
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 81
Судебная власть - Judicial power 2500 59
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 27
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 23
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 19
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 19
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 18
Федеральное казначейство России 1949 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 13
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 13
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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