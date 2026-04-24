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Верховный суд РФ Судебный департамент УСД Управления судебного департамента
СОБЫТИЯ
|24.04.2026
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Уходит эпоха долгостроев. Власти вкладывают четверть миллиарда в ускоряющую стройки ГИС
Управление строительной деятельностью Министерство строительного комплекса Московской области заказала разработку государственной информационной системы «Управление строительной деятельностью» (ГИС УСД). Новая цифровая платформа предназначена для полного перевода в электронный формат документооборота при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительств
|17.12.2025
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Системный интегратор с боем получил три госконтракта, пригрозив срывом работы ВКС в российских судах
вило, имеется лишь один зал с ВКС, техника часто выходит из строя, а ремонт затягивается из-за нехватки специалистов. Судьба закупки Судьба закупки оказалась непростой, приобрести нужное оборудование Судебный департамент пытается с июля 2025 г. Новые тендеры появились на сайте госзакупок после расторжения контракта на 1,5 млрд руб. по тому же оборудованию с «СоюзИнтегро» по решению ФАС. Ант
|13.11.2025
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Десятки тысяч устройств под российскими брендами Sbertech, Lumien и Infobit застряли на складах из-за скандала на торгах
ВКС для судов Как стало известно CNews, Судебный департамент при Верховном суде России(обеспечивает деятельность судов в России)в одн
|25.08.2025
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Судебный департамент массово покупает серверы на полмиллиарда
Поставка серверов Как выяснил CNews, Судебный департамент при Верховном Суде России покупает 83 комплекта программно-аппаратных ко
|30.06.2021
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Российская судебная система увеличила закупки «МойОфис» на 10,6 тыс. лицензий
офисное ПО получат федеральные суды России, управления Судебных департаментов в субъектах России и Судебный департамент при Верховном Суде России. По условиям конкурсной документации, офисный
|30.09.2015
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Решения Avaya повысили эффективность российской судебной системы
почти 3000 судами, включая областные, краевые и районные суды, где работает более 120 тыс. человек. Судебный департамент при Верховном Суде РФ отвечает за обеспечение судов необходимыми ресурса
|28.01.2011
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«Энфорта» организовала доступ в интернет для УСД при ВС РФ в Хабаровском крае
К «Энфорте» подключилось Управление Судебного департамента при Верховном Суде РФ в Хабаровском крае. Управление является территор
|14.10.2010
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Судебный департамент при ВС РФ заказывает доработку ПО ГАС «Правосудие» за 79 млн руб. до 20 декабря
дназначенная для формирования единого информационного пространства судов общей юрисдикции и системы Судебного департамента при Верховном Суде РФ, обеспечивающая информационную и технологическую
|13.08.2010
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УСД в ХМАО-Югре выбрало поставщика ПО, оборудования и услуг по капремонту Урайского городского суда
Управление Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре объявило итоги открытого к
|25.06.2010
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УСД в ХМАО-Югре требуются услуги по капремонту Урайского городского суда, поставке ПО и оборудования
одится не более четырех месяцев с момента подписания государственного контракта. Вести прием заявок УСД в ХМАО-Югре намерено по 26 июля, перейти к рассмотрению конкурсных предложений планирует
|15.01.2010
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«Ростелеком» завершил создание VPN-сети для УСД Смоленской области
в рамках государственного контракта на оказание услуг связи для Управления Судебного Департамента (УСД) Смоленской области, завершил финальный этап работ по созданию ведомственной виртуальной
|10.12.2009
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УСД в Сахалинской области выбрал защиту Dr.Web Enterprise Suite
анимающаяся дистрибуцией различного ПО. В соответствии с результатами недавно проведенного конкурса Управление Судебного департамента в Сахалинской области будет использовать антивирусные решен
|19.10.2009
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«Ростелеком» строит VPN-сеть для Управления Судебного департамента Смоленской области
» в рамках государственного контракта на оказание услуг связи с Управлением Судебного департамента (УСД) Смоленской области завершил первый этап работ по созданию ведомственной виртуальной част
|10.09.2009
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«Сибирьтелеком» строит VPN-сети для Судебного департамента в Алтайском крае
с на оказание услуг по предоставлению каналов передачи данных и телематических служб для Управления Судебного департамента в Алтайском крае. Совместный проект по построению единой защищенной ко
|29.06.2009
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УСД при ВС РФ в Московской области потратит 54 млн руб. на аренду каналов связи
Управление Судебного Департамента (УСД) при Верховном Суде РФ в Московской области объявило открытый конкурс, в рамках которого
|01.12.2008
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Управление Судебного департамента в г. Москве нуждается в ИТ-услугах
Управление Судебного департамента в г. Москве объявило о проведении открытого аукциона № 081128/004790/16 на техническое обслуживание и ремонт компьютерной и оргтехники в судах общей юрисдикции и Управлен
|27.06.2008
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Управление судебного департамента Коми закупает компьютерную технику
Управление Судебного департамента в Республике Коми проводит открытый аукцион на поставку компьютерной техники и лицензионного программного обеспечения для республиканских судов общей юрисдикции. Максимал
|24.06.2008
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УСД при ВС РФ в Ставропольском крае обновит компьютерную технику
Управление судебного департамента при ВС РФ в Ставропольском крае намерено приобрести компьютерную технику, поставкой которой предстоит заняться победителю открытого аукциона № 53. В состав комплектов пос
|11.06.2008
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Управление судебного департамента Петербурга закупает компьютеры
Управление Судебного департамента в Санкт-Петербурга проводит открытый аукцион на поставку комплектов компьютеров для нужд районных судов Санкт-Петербурга. Лимит финансирования - 2,728 млн. руб. Дата пров
|06.06.2008
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УСД по Башкортостану купит компьютеры и копировальную технику
оимостью 975 тыс. руб., требует поставку копировальной техники (28 штук). Завершить доставку товара УСД по Башкортостану требует в июле 2008 г. Величина понижения начальной стоимости лотов: №1
|04.06.2008
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УСД по Татарстану обновит компьютерную технику
о 120 комплектов), в связи с чем проводит открытый аукцион №17/08-ОА по выбору ИТ-поставщиков. Так, УСД по РТ планирует закупить системные блоки (в полной комплектации), 17-дюймовые мониторы, И
|04.06.2008
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УСД Челябинской области закупает компьютерную технику
пку техники из средств федерального бюджета выделяется до 3 410 тыс. руб. Выполнить доставку товара УСД Челябинской области требует в срок до 1 сентября 2008 г. Вести прием заявок от потенциаль
|28.05.2008
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УСД при Верховном Суде РФ в Оренбургской области купит компьютеры
Управление судебного департамента при Верховном Суде РФ в Оренбургской области планирует закупить компьютерную технику, в связи с чем проводит открытый аукцион № 8. Так, исполнителю контракта будет необхо
|23.05.2008
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Управление судебного департамента в Алтайском крае купит компьютеры
Управление судебного департамента в Алтайском крае планирует приобрести компьютерную технику, в связи с чем объявило открытый аукцион №1. Так, исполнителю контракта предстоит выполнить поставку 200 систем
|20.05.2008
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Управление судебного департамента в Хабаровском крае закупает СВТ
где также представлена электронная версия документации. Прекратить прием заявок на участие в торгах Управление судебного департамента в Хабаровском крае планирует 9 июня, а на следующий день –
|30.04.2008
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УСД в Орловской области требуются услуги передачи данных
ных для целей передачи информации по корпоративной сети для нужд районных судов Орловской области и УСД в Орловской области. Данные услуги оцениваются заказчиком в 3173,6 тыс. руб. Финансирован
|30.04.2008
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Управление Судебного департамента в Кемеровской области закупает ИТ-технику
можно на официальном портале госзакупок РФ. Приступить к приему заявок от потенциальных поставщиков Управление Судебного департамента в Кемеровской области планирует 5 мая. Завершить прием и пе
|24.04.2008
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УСД при Верховном Суде РФ в Оренбургской области закупает ПК
Управление Судебного департамента при Верховном Суде РФ в Оренбургской области проводит торги в форме от
|23.04.2008
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Управление Судебного департамента в Приморском крае закупает рабочие станции
в истратить не более 3100 тыс. руб. Финансируется закупка средствами госбюджета. Завершить доставку Управление Судебного департамента в Приморском крае требует в срок до 15 августа 2008 г. Нача
|16.04.2008
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Управлению Судебного департамента Кемеровской области требуется ремонт ВТ
Управление Судебного департамента в Кемеровской области проводит торги в форме открытого аукциона на техническое обслуживание и ремонт средств вычислительной техники и оргтехники. Данные услуги оцениваютс
|15.04.2008
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Судебный департамент при Верховном Суде РФ ищет ИТ-подрядчика
зации Государственной автоматизированной системы РФ «Правосудие» в судах общей юрисдикции и системе Судебного департамента в 2008-2010 гг. Проект, финансируемый за счет средств госбюджета, оцен
|11.04.2008
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Управление Судебного департамента Челябинской области купит компьютеры
Управление Судебного департамента Челябинской области планирует приобрести компьютерную технику, в связи
|10.04.2008
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Судебный департамент Вологодской области нуждается в информационных услугах
Управление Судебного департамента Вологодской области проводит открытый конкурс на оказание информационн
|03.04.2008
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Управление Судебного департамента в Читинской области приобретет СПС
руб. Подробную информацию о конкурсе предоставляет на официальном сайте госзакупок РФ. Поставку СПС Управление Судебного департамента в Читинской области требует выполнить в срок до 31 декабря
|31.03.2008
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Управление Судебного департамента в Кировской области купит ПК и принтеры
и, доступной для скачивания на официальном сайте госзакупок РФ. Заявки от потенциальных поставщиков Управление Судебного департамента в Кировской области принимает с 31 марта по 21 апреля. 21 ч
|17.03.2008
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Управление судебного департамента в Дагестане купит компьютеры
Управление судебного департамента в республике Дагестан планирует закупить компьютеры и различную ИТ-технику, в связи с чем объявило открытый конкурс №1 по выбору поставщика. Помимо компьютеров, победител
|07.03.2008
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УСД Петербурга закупает компьютеры
Управление Судебного департамента Санкт-Петербурга объявило открытый аукцион на поставку компьютерной те
|05.03.2008
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УСД Мурманской области закупает компьютеры
Управление Судебного департамента в Мурманской области объявило открытый конкурс на поставку компьютеров. Лимит финансирования – 2,8 млн. руб., дата окончания подачи заявок – 28 марта. Необходимо поставит
|22.02.2008
|Судебный департамент при Верховном Суде РФ нуждается в ИТ-услугах
|21.02.2008
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Управление Судебного департамента в Хабаровском крае купит СВТ
Управление Судебного департамента в Хабаровском крае объявило открытый аукцион № 16А на поставку средств вычислительной техники. Поставщик СВТ сможет заработать до 4379 тыс. руб. Источник финансирования з
Верховный суд РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Калина Роман 62 20
|Чаркин Евгений 317 14
|Шипов Савва 102 14
|Волков Никита 80 14
|Гимранов Ринат 126 13
|Филатов Андрей 117 12
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 12
|Паршин Константин 64 12
|Петров Сергей 61 12
|Хрипунов Павел 20 12
|Юхневич Леонид 28 9
|Толстова Татьяна 37 7
|Шадаев Максут 1210 6
|Подобайло Николай 16 5
|Соловьев Игорь 53 4
|Комиссаров Дмитрий 248 4
|Бутенко Юрий 65 4
|Рудычева Наталья 95 3
|Стисон Мария 3 3
|Путин Владимир 3454 3
|Рубанов Владимир 76 3
|Солопов Вячеслав 37 3
|Фомин Дмитрий 25 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Герман Андрей 24 2
|Сурков Антон 10 2
|Данилова Елена 13 2
|Блинов Сергей 7 2
|Данилов Валентин 4 2
|Кильмашкин Николай 2 2
|Каменир Анатолий 2 2
|Евменова Елена 2 2
|Пустовит Юрий 14 2
|Петрунин Иван 2 2
|Рейман Леонид 1065 2
|Щеголев Игорь 699 2
|Натрусов Артем 313 2
|Греф Герман 485 2
|Лысенко Эдуард 317 2
|Никифоров Николай 1138 2
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