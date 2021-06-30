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Верховный суд РФ Судебный департамент УСД Управления судебного департамента

Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента


30.06.2021 Российская судебная система увеличила закупки «МойОфис» на 10,6 тыс. лицензий

офисное ПО получат федеральные суды России, управления Судебных департаментов в субъектах России и Судебный департамент при Верховном Суде России. По условиям конкурсной документации, офисный

26.12.2016 Уплатить госпошлину в суд теперь можно через «Сбербанк-Онлайн» и банкоматы Сбербанка

нно-аналитического центра поддержки ГАС «Правосудие», взаимодействующего со Сбербанком по поручению Судебного департамента при Верховном Суде РФ.
30.09.2015 Решения Avaya повысили эффективность российской судебной системы

почти 3000 судами, включая областные, краевые и районные суды, где работает более 120 тыс. человек. Судебный департамент при Верховном Суде РФ отвечает за обеспечение судов необходимыми ресурса
28.01.2011 «Энфорта» организовала доступ в интернет для УСД при ВС РФ в Хабаровском крае

К «Энфорте» подключилось Управление Судебного департамента при Верховном Суде РФ в Хабаровском крае. Управление является территор
14.10.2010 Судебный департамент при ВС РФ заказывает доработку ПО ГАС «Правосудие» за 79 млн руб. до 20 декабря

дназначенная для формирования единого информационного пространства судов общей юрисдикции и системы Судебного департамента при Верховном Суде РФ, обеспечивающая информационную и технологическую
13.08.2010 УСД в ХМАО-Югре выбрало поставщика ПО, оборудования и услуг по капремонту Урайского городского суда

Управление Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре объявило итоги открытого к
25.06.2010 УСД в ХМАО-Югре требуются услуги по капремонту Урайского городского суда, поставке ПО и оборудования

одится не более четырех месяцев с момента подписания государственного контракта. Вести прием заявок УСД в ХМАО-Югре намерено по 26 июля, перейти к рассмотрению конкурсных предложений планирует

15.01.2010 «Ростелеком» завершил создание VPN-сети для УСД Смоленской области

в рамках государственного контракта на оказание услуг связи для Управления Судебного Департамента (УСД) Смоленской области, завершил финальный этап работ по созданию ведомственной виртуальной

10.12.2009 УСД в Сахалинской области выбрал защиту Dr.Web Enterprise Suite

анимающаяся дистрибуцией различного ПО. В соответствии с результатами недавно проведенного конкурса Управление Судебного департамента в Сахалинской области будет использовать антивирусные решен
19.10.2009 «Ростелеком» строит VPN-сеть для Управления Судебного департамента Смоленской области

» в рамках государственного контракта на оказание услуг связи с Управлением Судебного департамента (УСД) Смоленской области завершил первый этап работ по созданию ведомственной виртуальной част
10.09.2009 «Сибирьтелеком» строит VPN-сети для Судебного департамента в Алтайском крае

с на оказание услуг по предоставлению каналов передачи данных и телематических служб для Управления Судебного департамента в Алтайском крае. Совместный проект по построению единой защищенной ко
29.06.2009 УСД при ВС РФ в Московской области потратит 54 млн руб. на аренду каналов связи

Управление Судебного Департамента (УСД) при Верховном Суде РФ в Московской области объявило открытый конкурс, в рамках которого

01.12.2008 Управление Судебного департамента в г. Москве нуждается в ИТ-услугах

Управление Судебного департамента в г. Москве объявило о проведении открытого аукциона № 081128/004790/16 на техническое обслуживание и ремонт компьютерной и оргтехники в судах общей юрисдикции и Управлен
27.06.2008 Управление судебного департамента Коми закупает компьютерную технику

Управление Судебного департамента в Республике Коми проводит открытый аукцион на поставку компьютерной техники и лицензионного программного обеспечения для республиканских судов общей юрисдикции. Максимал
24.06.2008 УСД при ВС РФ в Ставропольском крае обновит компьютерную технику

Управление судебного департамента при ВС РФ в Ставропольском крае намерено приобрести компьютерную технику, поставкой которой предстоит заняться победителю открытого аукциона № 53. В состав комплектов пос
11.06.2008 Управление судебного департамента Петербурга закупает компьютеры

Управление Судебного департамента в Санкт-Петербурга проводит открытый аукцион на поставку комплектов компьютеров для нужд районных судов Санкт-Петербурга. Лимит финансирования - 2,728 млн. руб. Дата пров
06.06.2008 УСД по Башкортостану купит компьютеры и копировальную технику

оимостью 975 тыс. руб., требует поставку копировальной техники (28 штук). Завершить доставку товара УСД по Башкортостану требует в июле 2008 г. Величина понижения начальной стоимости лотов: №1

04.06.2008 УСД по Татарстану обновит компьютерную технику

о 120 комплектов), в связи с чем проводит открытый аукцион №17/08-ОА по выбору ИТ-поставщиков. Так, УСД по РТ планирует закупить системные блоки (в полной комплектации), 17-дюймовые мониторы, И
04.06.2008 УСД Челябинской области закупает компьютерную технику

пку техники из средств федерального бюджета выделяется до 3 410 тыс. руб. Выполнить доставку товара УСД Челябинской области требует в срок до 1 сентября 2008 г. Вести прием заявок от потенциаль
29.05.2008 Сыктывкарский блоггер подал в суд на Правительство России

рском суде это норма не выполняется. В своем иске блоггер просит суд обязать Правительство России и Судебный департамент при Верховном суде РФ к 1 января 2010 г. довести площадь помещений Сыкты
28.05.2008 УСД при Верховном Суде РФ в Оренбургской области купит компьютеры

Управление судебного департамента при Верховном Суде РФ в Оренбургской области планирует закупить компьютерную технику, в связи с чем проводит открытый аукцион № 8. Так, исполнителю контракта будет необхо
23.05.2008 Управление судебного департамента в Алтайском крае купит компьютеры

Управление судебного департамента в Алтайском крае планирует приобрести компьютерную технику, в связи с чем объявило открытый аукцион №1. Так, исполнителю контракта предстоит выполнить поставку 200 систем
20.05.2008 Управление судебного департамента в Хабаровском крае закупает СВТ

где также представлена электронная версия документации. Прекратить прием заявок на участие в торгах Управление судебного департамента в Хабаровском крае планирует 9 июня, а на следующий день –

30.04.2008 УСД в Орловской области требуются услуги передачи данных

ных для целей передачи информации по корпоративной сети для нужд районных судов Орловской области и УСД в Орловской области. Данные услуги оцениваются заказчиком в 3173,6 тыс. руб. Финансирован
30.04.2008 Управление Судебного департамента в Кемеровской области закупает ИТ-технику

можно на официальном портале госзакупок РФ. Приступить к приему заявок от потенциальных поставщиков Управление Судебного департамента в Кемеровской области планирует 5 мая. Завершить прием и пе
24.04.2008 УСД при Верховном Суде РФ в Оренбургской области закупает ПК

Управление Судебного департамента при Верховном Суде РФ в Оренбургской области проводит торги в форме от
23.04.2008 Управление Судебного департамента в Приморском крае закупает рабочие станции

в истратить не более 3100 тыс. руб. Финансируется закупка средствами госбюджета. Завершить доставку Управление Судебного департамента в Приморском крае требует в срок до 15 августа 2008 г. Нача
16.04.2008 Управлению Судебного департамента Кемеровской области требуется ремонт ВТ

Управление Судебного департамента в Кемеровской области проводит торги в форме открытого аукциона на техническое обслуживание и ремонт средств вычислительной техники и оргтехники. Данные услуги оцениваютс
15.04.2008 Судебный департамент при Верховном Суде РФ ищет ИТ-подрядчика

зации Государственной автоматизированной системы РФ «Правосудие» в судах общей юрисдикции и системе Судебного департамента в 2008-2010 гг. Проект, финансируемый за счет средств госбюджета, оцен
11.04.2008 Управление Судебного департамента Челябинской области купит компьютеры

Управление Судебного департамента Челябинской области планирует приобрести компьютерную технику, в связи
10.04.2008 Судебный департамент Вологодской области нуждается в информационных услугах

Управление Судебного департамента Вологодской области проводит открытый конкурс на оказание информационн
03.04.2008 Управление Судебного департамента в Читинской области приобретет СПС

руб. Подробную информацию о конкурсе предоставляет на официальном сайте госзакупок РФ. Поставку СПС Управление Судебного департамента в Читинской области требует выполнить в срок до 31 декабря

31.03.2008 Управление Судебного департамента в Кировской области купит ПК и принтеры

и, доступной для скачивания на официальном сайте госзакупок РФ. Заявки от потенциальных поставщиков Управление Судебного департамента в Кировской области принимает с 31 марта по 21 апреля. 21 ч
17.03.2008 Управление судебного департамента в Дагестане купит компьютеры

Управление судебного департамента в республике Дагестан планирует закупить компьютеры и различную ИТ-технику, в связи с чем объявило открытый конкурс №1 по выбору поставщика. Помимо компьютеров, победител
07.03.2008 УСД Петербурга закупает компьютеры

Управление Судебного департамента Санкт-Петербурга объявило открытый аукцион на поставку компьютерной те
05.03.2008 УСД Мурманской области закупает компьютеры

Управление Судебного департамента в Мурманской области объявило открытый конкурс на поставку компьютеров. Лимит финансирования – 2,8 млн. руб., дата окончания подачи заявок – 28 марта. Необходимо поставит
22.02.2008 Судебный департамент при Верховном Суде РФ нуждается в ИТ-услугах

21.02.2008 Управление Судебного департамента в Хабаровском крае купит СВТ

Управление Судебного департамента в Хабаровском крае объявило открытый аукцион № 16А на поставку средств вычислительной техники. Поставщик СВТ сможет заработать до 4379 тыс. руб. Источник финансирования з
21.02.2008 Redlab помогла НИИ «Восход» в обучении пользователей ГАС «Правосудие»

нной автоматизированной системы РФ «Правосудие», разработанной специалистами НИИ «Восход» по заказу Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Целью проекта стало дистанционное обучение сотр
18.02.2008 Управлению Судебного департамента Ярославской области необходимы ИТ-услуги

Управлению Судебного департамента в Ярославской области потребовались услуги по сопровождению справочно-

Публикаций - 206, упоминаний - 365

Верховный суд РФ замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Крок - Croc 1768 18
Ростелеком 10609 15
IBM - International Business Machines Corp 9317 15
Восход ФГБУ НИИ 616 14
Microsoft Corporation 23975 13
Галактика - Корпорация 1433 12
ЭОС - Электронные офисные системы 1163 11
Новые облачные технологии (НОТ) 425 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4471 8
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КриптоПРО - Крипто-ПРО 364 5
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ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8363 5
Digital Design - Диджитал Дизайн 524 5
Dr.Web - Доктор Веб 1235 4
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 188 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10506 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 348 4
Бином 23 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1570 4
7546 4
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1156 3
Ланит - Консист Бизнес Групп 118 3
Цифра ГК 2252 3
Cisco Systems 4989 3
1С-Битрикс - Bitrix 532 3
Samsung Electronics 9919 3
МегаФон 7617 3
Intel Corporation 11858 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1404 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 946 3
АйТи 1328 3
Xerox 1130 3
ИВК - Информационная внедренческая компания 176 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1962 2
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 48 2
NeuHaus Group - NeuHaus DG - NeuHaus Distributor Group - НойХаус 63 2
RedSys - РедСис 73 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2627 2
ФОРС - Центр разработки 599 2
Почта России ПАО 1982 16
РЖД - Российские железные дороги 1757 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6405 14
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 920 13
Сургутнефтегаз - СНГ 256 13
КонсультантПлюс 118 11
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 66 8
Газпром ПАО 1213 7
Татнефть 215 6
Мосэнерго ПАО 125 6
Россети Ленэнерго 1698 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 748 5
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 136 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 389 2
Силовые машины - Электросила 18 2
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 40 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 215 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 109 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 194 2
Газпром трансгаз 137 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 249 2
Лента - Сеть розничной торговли 1880 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 209 2
Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 644 2
Возрождение - Коммерческий банк 334 2
Альфа-Банк 1653 2
Спортмастер - Sportmaster 163 2
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 26 1
Сентинел Кредит Менеджмент 13 1
ЕС-лизинг 20 1
Силовые машины 88 1
ОМПК - Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 7 1
НСПК - Национальная система платежных карт 700 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 244 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 213 1
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1000 1
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Coca-Cola Company 252 1
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Microsoft Windows XP 2536 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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