Российская судебная система увеличила закупки «МойОфис» на 10,6 тыс. лицензий

«МойОфис», российский производитель программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявляет о поставке 10,6 тыс. лицензий «МойОфис Стандартный» на общую сумму более 136 млн руб. в рамках закупки Федерального государственного бюджетного учреждения «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» (ФГБУ ИАЦ «Судебного департамента»). Развертывание офисного ПО на объектах автоматизации государственной автоматизированной системы завершится до конца 2021 г.

ФГБУ «ИАЦ Судебного департамента» продолжает перевод всех компонентов ГАС «Правосудие» на отечественное программное обеспечение. Ранее учреждение уже приобрело 12,65 тыс. бессрочных лицензий «МойОфис Стандартный» в рамках плана перехода российской судебной системы на отечественное ПО. Согласно условиям нового контракта, российское офисное ПО получат федеральные суды России, управления Судебных департаментов в субъектах России и Судебный департамент при Верховном Суде России.

По условиям конкурсной документации, офисный софт будет поддерживать режим централизованного автоматического обновления в течение трех лет после исполнения контракта. Одним из требований также является возможность интеграции редакторов файлов с системой электронного документооборота (СЭД) «ДЕЛО». Пользователи ГАС «Правосудие» смогут не только работать с документами локально, но и получат возможность создавать и редактировать файлы в СЭД. Это позволяет сохранить функциональную преемственность процессов обработки файлов при прохождении по маршрутам согласования в системе электронного документооборота.

В офисный пакет «МойОфис Стандартный» входят настольные редакторы текстов и таблиц, приложения для работы с презентациями, электронной почтой, календарями и адресными книгами.

«ФГБУ "ИАЦ Судебного департамента" начал работать с программным обеспечением МойОфис еще в 2016 г. Тогда, пять лет назад, в рамках пилотного запуска мы тестировали совместимость пакета «МойОфис Стандартный» с ГАС «Правосудие». Результат оказался положительным, и заказчик принял решение о постепенной замене зарубежного офисного ПО полностью отечественной разработкой. Важно, что благодаря совместимости с большим количеством наиболее востребованных российских и зарубежных продуктов переход на МойОфис не замедляет текущие рабочие процессы организаций, которые приняли решение об импортозамещении ИТ-инфраструктуры», – отметил заместитель начальника отдела проектирования системы и ведения фондов, алгоритмов и программ ФГБУ «ИАЦ Судебного департамента» Игорь Игнатенко.