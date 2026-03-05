Разделы

05.03.2026 ИИ в клиентском сервисе банков не оправдал надежд 1
19.11.2025 «Альфа-Капитал» запускает автоматическое обновление данных 1
14.11.2025 Компания «ПО Электротехник» внедрила электронный архив «Этлас» 1
07.11.2025 «Атол» добавил автообновление в кассовое ПО Frontol 1
30.10.2025 АО «Сити Инвест Банк» перешел на электронный архив «Этлас» 1
13.10.2025 Сверхпопулярный бесплатный архиватор позволяет в два счета захватить ПК. Жертве достаточно лишь открыть архив 1
05.09.2025 «Лаборатория Касперского»: на каждом втором компьютере по-прежнему установлена Windows 10 1
02.09.2025 «1С-Рарус» в пять раз ускорил подготовку кадровой регламентированной отчетности в авиакомпании «Икар» 1
22.08.2025 «Гамма Мьюзик» приступила к работе с системой электронного архива «Этлас» 1
01.08.2025 Нотариус города Москвы Быконя Руслан Евгеньевич внедрил электронный архив «Этлас» 1
30.07.2025 Выпущена новая версия СУБД Picodata — Picodata 25.3 1
26.06.2025 «Деснол» представляет три ключевых улучшения в обновлениях «1С:ТОиР Корп» и «Мобильная бригада» 1
19.06.2025 «АвтоВАЗ» и «СберМобайл» заключили договор на телеком-услуги для новых моделей Lada 1
21.05.2025 Modus BI 3.9 и Modus ETL 1.6: плагины для создания визуализаций, авторизация через «Битрикс24», оптимизация сбора и обработки данных 1
28.04.2025 Skyeng выстраивает процесс ежемесячного закрытия в Optimacros при поддержке Wave Solutions 1
16.04.2025 Т2 завершила тестирование полностью отечественных SIM-карт «Микрона» 1
16.04.2025 Как функционируют и в каких направлениях развиваются СЭД сегодня 1
15.04.2025 «Микро»н и АО «ГЛОНАСС» подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве 1
20.03.2025 Дело проиграно. Суд не стал наказывать HP за удаленную блокировку принтеров. Она не заплатит пострадавшим ни единого цента 1
06.03.2025 ИИ начал обрабатывать входящие звонки в контакт-центре «Самолет Плюс» 1
04.03.2025 E1 Card внедрила систему BPMSoft для автоматизации CRM-процессов 1
06.02.2025 SL Soft выпустила обновление BI-системы Polymatica 1
22.01.2025 NGR Softlab выпустил новое поколение аналитической платформы Dataplan 1
22.01.2025 Новый релиз Luxms BI 10.3 1
21.11.2024 «Аквариус» и «Группа Астра» выпустили ПАК облачной инфраструктуры 1
04.10.2024 ОЭЗ «Алабуга» перевела все базовые инфраструктурные сервисы на платформу виртуализации zVirt 1
24.09.2024 В России запатентована первая отечественная микросхема памяти DDR5, ничем не уступающая западным аналогам 1
22.08.2024 Windows не будет прежней. Microsoft уничтожит самый старый и заметный компонент системы, который обожают миллиарды пользователей 1
30.07.2024 Orion soft выпустила обновление zVirt 4.2 1
25.07.2024 Вендор «Нота» автоматизировал учет объектов КИИ в ГК «Ключевые Системы и Компоненты» 1
25.07.2024 CorpSoft24 организовала процесс управления НСИ для компании «Колымаэнерго» 1
17.07.2024 Хакерам нужно всего 22 минуты, чтобы применить демонстрационные эксплойты в реальных кибератаках 1
26.06.2024 Новый Solar webProxy 4.1 с быстрой блокировкой веб-ресурсов на базе наборов данных об угрозах от Solar 4RAYS 1
21.05.2024 «Лаборатория Касперского» представила отчёт по ландшафту киберугроз в России и СНГ 1
19.02.2024 Windows разлагается изнутри. Сломан один из важнейших и старейших компонентов системы. Решение подойдет не всем 1
28.12.2023 Эксперт Positive Technologies помог устранить уязвимости в устройствах учета энергоресурсов 1
25.08.2023 Платформа для управления охраной труда и промышленной безопасностью EHSM от разработчика «КИТ Консалтинг» 1
02.08.2023 Новое обновление сломало выключатель компьютеров на Windows 11. Теперь они работают бесконечно 1
25.07.2023 Sitronics Group укрепила защиту ИТ-инфраструктуры лесопромышленного холдинга Segezha Group 1
16.06.2023 Некому позвонить. В смартфонах Samsung самоудаляются все контакты. Решение нетривиальное 1

Публикаций - 141, упоминаний - 143

Patch Management и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25372 46
Google LLC 12372 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5344 11
9135 9
Adobe Systems 1574 6
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1626 5
IBM - International Business Machines Corp 9570 5
ADVA Optical Networking - MRV Communications 220 4
Ростелеком 10464 4
Broadcom - VMware 2515 4
Intel Corporation 12603 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9262 4
Orion soft - Орион софт - 229 3
Samsung Electronics 10749 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3176 3
Cisco Systems 5242 3
Yandex - Яндекс 8676 3
Huawei 4308 3
Apple Inc 12802 3
Softline - Софтлайн 3366 3
HP Inc. 5782 3
AMD - Advanced Micro Devices 4513 3
Sophos - SophosLabs 424 3
OpenText - Micro Focus - Novell 873 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1089 3
Qualys 70 3
Этлас Софт - Atlas Soft 135 3
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 836 2
МегаФон 10169 2
SAP SE 5473 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14761 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2115 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 889 2
Oracle Corporation 6913 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1616 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1565 2
VK - Mail.ru Group 3541 2
Fortinet 418 2
Citrix Systems 847 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1554 2
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 124 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 79 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 143 1
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 22 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 48 1
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 39 1
Orenair - Икар авиакомпания - Pegas Fly 4 1
ЦентроКредит АКБ 19 1
Первый Инвестиционный Банк 4 1
Группа Самолет - Самолет плюс 26 1
РЖД - Российские железные дороги 2023 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8350 1
ГПБ - Газпромбанк 1194 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2763 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1102 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1823 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 538 1
Tesla Motors 439 1
Visa International 1977 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 146 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 354 1
Royal Dutch Shell - Шелл 224 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1139 1
ПСБ - Промсвязьбанк 920 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 455 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1712 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 376 1
Альфа-Капитал УК 141 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 148 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1912 1
Assist - Ассист 215 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 202 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 316 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 59 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 146 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 64 1
Снежная Королева - СК Трейд 59 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5110 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13098 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5791 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3437 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3167 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5364 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3550 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6368 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1680 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5293 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3130 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2214 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1869 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 580 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 436 2
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 54 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 225 1
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 41 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 126 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 396 1
Судебная власть - Judicial power 2418 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1631 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 96 1
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 35 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2980 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1414 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 164 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 216 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 84 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 339 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3587 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 539 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2831 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 705 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1488 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1054 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 746 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6431 1
Единая Россия - Политическая партия 318 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 377 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 55 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32316 45
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74337 42
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27277 42
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32122 35
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34254 31
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26267 28
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7085 28
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2736 27
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13724 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57998 21
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9757 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23178 20
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12458 19
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9850 17
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2274 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17291 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23484 14
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7767 14
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11656 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13098 12
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7719 12
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21889 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16726 12
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8255 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12474 11
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5451 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13442 11
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6661 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13370 10
Оповещение и уведомление - Notification 5439 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25826 9
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4177 9
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4838 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12770 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29020 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15034 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10551 8
Дистанционное управление - Удалённое управление 1214 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10194 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19099 8
Microsoft Windows 16479 49
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5249 22
Microsoft Windows 10 1907 13
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2026 12
Linux OS 11078 11
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 421 11
Google Android 14866 8
Microsoft Windows 7 1999 8
Microsoft Windows XP 2423 8
Microsoft Windows 11 748 7
Microsoft Office 4019 7
Microsoft Windows Server 2003 571 7
Google Chrome - браузер 1664 6
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1433 6
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 6
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1134 5
Microsoft Windows 2000 8679 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5147 5
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 829 4
Mozilla Firefox - браузер 1921 4
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 393 4
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1101 4
ADVA Optical Networking - MRV FiberDriver - MRV OptiDriver 75 3
OpenText - Micro Focus - Novell ZENworks 48 3
Apple iOS 8349 3
Apple macOS 2296 3
Intel x86 - архитектура процессора 2001 3
Oracle Java - язык программирования 3362 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2395 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1564 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1435 3
Opera Browser - Браузер 1040 3
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 621 3
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 259 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2423 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 374 3
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 120 2
Microsoft WSUS - Microsoft Windows Server Update Services - Microsoft SUS - Microsoft Software Update Services 35 2
Этлас Софт - Этлас Архивное дело - электронный архив 7 2
FreePik 1554 2
Clinton Nate - Клинтон Нэйт 2 2
Путин Владимир 3398 2
Водясов Алексей 222 2
Березин Максим 136 2
Myerson Terry - Мейерсон Терри 24 1
Марков Антон 13 1
Королев Максим 33 1
Гусев Алексей 19 1
Самойленко Максим 67 1
Храмцовская Наталья 48 1
Алкснис Виктор 70 1
Солонин Виталий 89 1
Капцов Сергей 12 1
Душа Игорь 23 1
Голуб Константин 3 1
Игнатенко Игорь 1 1
Беляев Дмитрий 31 1
Грановский Олег 21 1
Мигаль Андрей 2 1
Чегодаев Станислав 20 1
Никонов Андрей 5 1
Nielsen Rebecca 1 1
Горюнов Андрей 6 1
Назаров Никита 14 1
Хасин Евгений 20 1
Budd Christopher - Бадд Кристофер 8 1
Пушкарский Станислав 1 1
LeBlanc Brandon - Лебланк Брэндон 18 1
Горшков Михаил 4 1
Сухарев Александр 7 1
Ростовцев Евгений 12 1
Вараксин Денис 3 1
Тютюнник Александр 43 1
Янов Алексей 8 1
Чегодаев Сергей 1 1
Чаплин Никита 4 1
Silver Michael - Сильвер Майкл 22 1
Kojm Tomasz - Кожм Томаш 2 1
Jaschan Sven - Джашан Свен - Яшан Свен 8 1
Илюхин Максим 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 159229 57
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53664 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14567 6
Европа 24715 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46266 5
Южная Корея - Республика 6897 5
Германия - Федеративная Республика 12977 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18450 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13601 4
Земля - планета Солнечной системы 10713 3
Беларусь - Белоруссия 6103 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8263 3
Канада 5002 3
Украина 7828 3
Испания - Королевство 3778 3
Казахстан - Республика 5864 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2456 2
Япония 13584 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3067 2
Швеция - Королевство 3721 2
Финляндия - Финляндская Республика 3661 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18886 2
Сингапур - Республика 1916 2
Индия - Bharat 5744 2
Европа Восточная 3124 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4352 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1023 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2545 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1794 2
Италия - Итальянская Республика 4441 2
Франция - Французская Республика 8019 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2958 2
Россия - ПФО - Самарская область 1497 2
Германия - Бавария - Мюнхен 480 2
Румыния 743 2
Латвия - Латвийская Республика 826 2
Португалия - Португальская Республика 941 2
США - Луизиана 110 1
США - Техас - Хьюстон 253 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 754 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55343 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51575 20
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15335 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11843 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11478 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26170 10
Статистика - Statistics - статистические данные 1839 8
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2823 8
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4960 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32150 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7002 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8269 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10599 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7400 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6365 6
Английский язык 6908 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20527 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8574 5
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1223 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4440 5
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1087 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1842 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7632 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2602 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5761 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3745 4
Аудит - аудиторский услуги 3150 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5366 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3817 4
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1347 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3425 4
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1971 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 767 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10576 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8419 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6323 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2932 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8241 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2983 3
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2201 3
BleepingComputer - Издание 429 3
Neowin 189 3
heise online - heise security 122 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11458 2
Reddit 366 2
Tom’s Hardware 542 2
Silicon.com 364 1
Computer Weekly 376 1
BetaNews 50 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2726 1
Forbes - Форбс 938 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1176 1
ITHome 40 1
The Register - The Register Hardware 1737 1
ZDnet 662 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
9to5Google 58 1
AP - Associated Press 2006 1
Известия ИД 724 1
Парламентская газета 32 1
TechSpot 168 1
Gartner - Гартнер 3626 4
IDC - International Data Corporation 4952 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8442 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 356 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 160 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3782 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 134 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
Forrester Wave 45 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 170 2
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 67 1
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 271 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 633 1
МЭИ - Московский энергетический институт 160 1
Роскосмос РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 26 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2602 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2152 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 939 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 728 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7641 1
