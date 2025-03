Дело проиграно. Суд не стал наказывать HP за удаленную блокировку принтеров. Она не заплатит пострадавшим ни единого цента

HP удалось избежать необходимости выплаты компенсаций пользователям, чьи принтеры переставали работать из-за неоригинального картриджа. Эту опцию HP встроила в прошивку, но пользователям это не понравилось – они подали в суд и в итоге проиграли, хотя и частично.

Никаких денег

Компания HP, известная своими принтерами и тем, что может удаленно блокировать их, смогла уйти от материальной ответственности за эти блокировки. Как пишет The Register, она выиграла суд, являясь ответчиком – против нее был подан коллективный иск по которому с нее требовали компенсацию за блокировку принтеров, которые она отнюдь не раздавала бесплатно.

Суд встал на сторону HP – никакую компенсацию она может не выплачивать. Более того, запрет на блокировку принтеров тоже не был выписан, так что эта практика, вероятнее всего, продолжится. Свою вину HP тоже не признала.

Между тем, The Register пишет, что HP именно «урегулировала» этот коллективный иск (has settled a class action lawsuit). Она сказала, что сделает обновления для своих принтеров опциональными, а не принудительными, как сейчас. Иначе говоря, пользователи смогут сами решать, устанавливать их или нет.

HP Покупка такого устройства, в теории, способно привести к регулярным переплатам за оригинальные расходные материалы и невозможности использования совместимых

Но, по большому счету, в этом плане ничего не изменится. Пользователи и раньше могли не подключать принтер к интернету или блокировать ему доступ к конкретным серверам при помощи специализированного ПО (брандмауэров) или редактирования файла hosts (в случае Windows).

Кто боролся против HP

Блокировку своих принтеров за установку в них неоригинальных картриджей HP практикует на протяжении многих лет, но не все пользователи решаются подать на нее в суд. Кто-то переходит на оригинальные расходники, кто-то покупает принтер другого бренда, кто-то ищет другие пути решения.

В данном же случае против HP выступили сразу несколько компаний, в числе которых – Mobile Emergency Housing Corp (MEHC). Она сотрудничает с госструктурами и экстренными службами, предоставляя кров пострадавшим от стихийных бедствий. В августе 2019 г. она приобрела лазерный цветной принтер HP Color LaserJet Pro M254, а в октябре 2020 г. перешла на использование совместимых картриджей бренда Greensky, руководствуясь его более выгодной ценой. В ноябре 2020 г. принтер в фоновом режиме скачал и установил обновление прошивки, в которой была активирована функция его полной блокировки за использование неоригинальных расходных материалов.

Компания Performance Automotive – второй истец по этому делу. В ее распоряжении был принтер HP Color LaserJet Pro MFP M281fdw, приобретенный 2018 г., и он тоже перестал работать с картриджами сторонних производителей после автоматического обновления прошивки.

Деньги неси! Касса там

Происходящее с принтерами HP – следствие нынешней политики компании, в рамках которой она расценивает каждого владельца устройств печати как источник денег. Как сообщал CNews, в 2024 г. гендиректор Энрике Лорес (Enrique Lores) компании назвал всех тех, кто купил ее принтер и затем начал пользоваться совместимыми картриджами, «плохой инвестицией».

Лорес, не стесняясь заявил, что HP теряет деньги на «железе», но зарабатывает на расходных материалах к нему (We lose money on the hardware, we make money on the supplies).

Также Лорес открыто указал, что компания не желает видеть в рядах своих клиентов тех, кто ей невыгоден. The Register приводит его цитату, согласно которой HP работает над «сокращением числа невыгодных клиентов» (to reduce unprofitable customers), «Каждый раз, когда клиент покупает принтер, для нас это инвестиция. Мы инвестируем в этого клиента», – добавил Лорес (Every time a customer buys a printer it's an investment for us. We're investing in that customer).

В то же время ей удалось урегулировать иск, согласившись лишь сделать обновления ПО принтеров опциональными. «HP отрицает, что совершила что-либо противоправное, – приводит The Register выдержку из официального заявления компании. – HP соглашается в соответствии с Соглашением продолжать раскрывать определенную информацию об использовании Dynamic Security (технология, блокирующая принтеры – прим. CNews) и продолжать предоставлять пользователям принтеров возможность устанавливать или отказываться от установки обновлений прошивки, включающих Dynamic Security».

Нельзя исключать, что сам факт урегулирования HP иска без финансовых потерь может дать сигнал другим производителям техники для печати пойти по ее пути. Один из них уже сделал это – в марте 2025 г. CNews писал, что при установке неоригинального картриджа теперь блокируются принтеры Brother.