Гендиректор HP: Мы при первой возможности удаленно заблокируем ваш принтер за «неправильный картридж». Опрос

Глава HP открыто заявил, что компания охотно блокирует принтеры потребителей по всему миру, если те попадаются на использовании контрафактных картриджей. Таких людей он без стеснения назвал «плохими инвестициями». Репутация HP среди пользователей давно находится на уровне плинтуса.

Открыто и честно

Генеральный директор ушедшей из России компании HP Inc. Энрике Лорес (Enrique Lores) в одном из недавних интервью CNBC открыто признал, что HP охотно блокирует принтеры своего производства, чьи владельцы не пользуются оригинальными картриджами HP, пишет портал TechSpot. Делает она это удаленно при помощи технологии Dynamic Security, которую она анонсировала еще в 2016 г., и которая затем напрочь испортила ее репутацию. Эксперты TechSpot утверждают, что сейчас потребители относятся к HP Inc. даже «хуже, чем к Amazon» – эта компания известна своим интернет-магазином, где нередко можно купить фальсификат, а также своим плохим отношением к работникам складов и к своим курьерам.

Энрике Лорес прямым текстом заявил, что люди, которые, купив принтер HP, в дальнейшем или заправляют оригинальные картриджи, или покупают контрафактные или совместимые расходные материалы, являются «плохими инвестициями» (bad investments) для компании. Как сообщал CNews, Лорес возглавил HP Inc. в ноябре 2019 г., заняв место ушедшего в отставку Диона Вайслера (Dion Weisler). Последний руководил HP Inc. с ноября 2015 г., когда всемирно известная компания HP раскололась на HPE (серверы и корпоративное «железо») и HP Inc. (ноутбуки, принтеры и потребительская электроника).

Фото: HP Раз уж потребители для главы HP это плохая инвестиция, то и принтеры HP тоже могут оказаться плохой инвестицией для многих людей

Пока неясно, что именно заставило Лореса столь нелестно выразиться в адрес своих клиентов. Опыта в работе на HP у него предостаточно – он трудится в компании более 35 лет.

Проблемы потребителей HP не волнуют

HP чуть ли не требует от пользователей покупать исключительно оригинальные картриджи для своих принтеров, и давление на них с ее стороны лишь усилилось с релизом Dynamic Security. Предназначение у этиой фнуции всего одно – она мешает пользователям печатать при помощи сторонних картриджей или флаконов с чернилами.

Однако восемь лет назад, когда нововведение только было представлено, HP погрязла в судебных тяжбах со своими клиентами, которые завалили ее исками, утверждая, что та навязывает им свою продукцию. Тогда компания решила не внедрять Dynamic Security, но, как показала практика, она склонна к отказу от своих решений.

В 2017 г. HP вновь начала распространять Dynamic Security, и повышенная нагрузка на ее юристов ее больше не останавливала. К весне 2023 г. HP вошла в раж и стала не просто предупреждать пользователей о последствиях использования неоригинальных расходных материалов, а буквально блокировать принтеры при помощи обновления прошивки. К маю 2023 г. апдейт вышел для большинства актуальных на тот момент моделей принтеров – если патч успевал установиться, то эти принтеры переставали печатать. В августе 2023 г. очередное обновление прошивки начало отключать сканер и факс в МФУ компании HP при обнаружении неоригинального картриджа.

Дело принципа

HP не уточняет, сколько денег заработала, при помощи Dynamic Security заставляя людей покупать оригинальные картриджи. Также она не спешит раскрывать статистику убытков, которые понесла из-за этой технологии, но они точно есть – к маю 2023 г. HP проиграла несколько судебных дел от жителей ряда стран на сумму около $1,35 млн.

В США HP и вовсе столкнулась с коллективным иском, в котором, помимо прочего, говорится, что HP стала особенно активно блокировать принтеры с контрафактными расходниками сразу после повышения цен на свои фирменные картриджи.

Отвечая на вопрос об иске во время интервью CNBC, Лорес сказал: «Я думаю, что для нас важно защитить нашу интеллектуальную собственность. Существует много интеллектуальной собственности, которую мы встроили в чернила принтеров, в принтеры. И что мы делаем, так это когда мы выявляем картриджи, нарушающие наш IP, мы прекращаем работу принтеров».

Генеральный директор HP добавил: «Каждый раз, когда клиент покупает принтер, для нас это инвестиция. Мы инвестируем в этого клиента, и если этот клиент не печатает достаточно или не использует наши расходные материалы, это плохие инвестиции».

С заботой о потребителях

Лорес продолжал предупреждать об опасностях использования картриджей сторонних производителей и о том, что произойдет, если вы это сделаете. «Во многих случаях это может вызвать самые разные проблемы: от остановки работы принтера из-за того, что чернила не предназначены для использования в нашем принтере, до даже проблем с безопасностью».

Генеральный директор заявил, что технология DRM HP для чернильных картриджей существует исключительно для блага клиентов. «Мы увидели, что можно внедрять вирусы в картриджи, через картридж попадать в принтер, а из принтера в сеть, поэтому это может создать гораздо больше проблем для клиентов». Затем он, похоже, отошел от подхода, ориентированного на клиента, заявив: «Наша цель – сделать печать максимально простой, а наша долгосрочная цель – сделать печать по подписке».

«Можно работать по модели "клиент всегда прав", а можно выбирать, с кем сотрудничать. Жесткая позиция HP показывает, что они предпочитают вторую модель. Очевидно, на это есть финансовые причины и принципы заботы о качестве продукта, – сказал CNews Федор Чернов, руководитель отдела развития корпоративного мессенджера Compass. – Однако заботиться о клиентах можно, делая расходники более доступными. Dynamic Security и блокировка устройств приносит много головной боли в виде судебных тяжб, поэтому сложно сказать, насколько такие меры окупаются».