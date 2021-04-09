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Контрафакт Counterfeit фальсифицированные товары


Контрафакт (англ. counterfeit «подделка» (fake), нелицензионный (unlicensed)) — новый продукт, созданный на основе существующего оригинала с нарушением интеллектуальных прав; фальсифицированные потребительские товары.


09.04.2021 HP начала мировую войну с поддельными картриджами для принтеров. Она изымает их миллионами
07.04.2021 HP объявила о конфискации более 4,5 миллионов контрафактных продуктов и комплектующих для печати за 2020 год
21.01.2021 Контрафактные расходники: деньги в песок ради мнимой экономии
21.01.2021 Контрафактные расходники: деньги в песок ради мнимой экономии
23.04.2020 Интернет-магазины завалены поддельными процессорами Intel, собранными из старых Pentium
16.04.2020 Как распознать поддельные картриджи и защитить себя от контрафакта
17.10.2018 Group-IB: онлайн-рынок контрафакта с символикой российских вузов достиг 200 млн рублей
09.10.2018 Group-IB: онлайн-рынок контрафакта в России вырос до 100 млрд рублей
02.10.2017 Правоохранительные органы конфисковали 1700 контрафактных картриджей
21.01.2013 Пират выплатит почти 500 тыс. руб. правообладателям за распространение контрафакта
22.08.2012 ZOOM. CNews и группа компаний «АЯК» предупреждают: контрафактный кондиционер — деньги на ветер!
18.05.2012 Крупнейшую в России пиратскую фабрику закрыли со второй попытки. ВИДЕО
24.01.2012 Штрих-код из ДНК защитит армию от контрафакта
28.03.2011 Осторожно контрафакт!
08.10.2010 Милиция провела ночной рейд в Москве: изъят контрафакт на $1 млн
15.06.2010 HP изъяла 266 тыс. единиц контрафакта в Москве
17.05.2010 Ликвидировано крупное производство контрафактных картриджей в Московском регионе
11.01.2010 ВОЗ: среди лекарств в интернете контрафакта больше половины
09.11.2009 1/5 рынка пиратских DVD накрыли одним ударом
08.08.2008 Пиратские DVD могут исчезнуть?
23.07.2008 В Москве изъято 150 тыс. контрафактных DVD на сумму 12 млн. руб.
03.07.2008 В Москве изъято 50 тыс. контрафактных DVD-дисков с фильмом «Особо опасен»
25.06.2008 СЗТУ прогнозирует рост продаж контрафакта через интернет
05.06.2008 В Калининграде за контрафакт задержан студент
27.05.2008 Ямальская милиция изъяла контрафакта на 1,2 млн. руб.
26.05.2008 Карельская милиция уничтожила контрафакт на сумму 400 тыс. руб.
20.05.2008 В Самарской области обнаружен цех по производству контрафакта
20.05.2008 В Екатеринбурге ликвидирован цех по производству контрафакта
16.05.2008 В Ульяновской области изъяли контрафакт стоимостью 492 тыс. руб.
16.05.2008 В Ханты-Мансийском АО выявлена крупная партия контрафактных DVD
13.05.2008 ИТ-системы Правительства США - китайский контрафакт
12.05.2008 Компьютеры правительства США комплектовались контрафактными устройствами
23.04.2008 К производителям контрафакта пришли домой
17.04.2008 В Казани изъято более 1 млн контрафактных аудиодисков
16.04.2008 В Новгородской области завершилась операция «Контрафакт»
31.03.2008 В Новгородской области изъят мультимедиа-контрафакт на 1,7 млн. руб.
20.03.2008 В Краснодаре ликвидирован цех по производству контрафакта
19.03.2008 В Ульяновской области изъято контрафакта на 3 млн. руб.
18.03.2008 В Мексике закрыто четыре завода контрафакта
18.03.2008 3,5 млн. контрафактных дисков изъято в Подмосковье

Публикаций - 560, упоминаний - 792
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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