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Контрафакт Counterfeit фальсифицированные товары

Контрафакт (англ. counterfeit «подделка» (fake), нелицензионный (unlicensed)) — новый продукт, созданный на основе существующего оригинала с нарушением интеллектуальных прав; фальсифицированные потребительские товары.

СОБЫТИЯ


06.02.2026 Ozon и Международная ассоциация «Антиконтрафакт» запускают независимый мониторинг карточек товаров на платформе

Ozon и Международная ассоциация «Антиконтрафакт» объявили о совместном запуске системы независимого мониторинга карточек товаров на платформе в рамках молодежного движения «Антиконтрафакт». Проект направлен на усиление

15.12.2025 Товары на маркеплейсах получат «родословную», чтобы уберечь покупателей от контрафакта

продукцией называется продукция, произведенная с нарушением прав на интеллектуальную собственность. Контрафакт нарушает исключительные права на товарный знак. Согласно законодательству, импорт

27.11.2025 «Яндекс Маркет» будет быстрее выявлять контрафакт с помощью ИИ

«Яндекс Маркет» внедрил систему машинного обучения (ML) для автоматической обработки и классификации жалоб покупателей на потенциальный контрафакт. Технология позволяет сотрудникам оперативнее реагировать на обращения и при необходимости скрывать товары с площадки, что снижает шанс приобрести покупателю неоригинальный продукт и
06.10.2025 Представлено приложение VetMap — первая цифровая экосистема для зооиндустрии с защитой от контрафакта

для питомцев и растений в едином пространстве и при этом обеспечивает защиту пользователей от подделок и недобросовестных исполнителей. Об этом CNews сообщили представители Международной ассоциации «Антиконтрафакт». Особенность VetMap состоит в том, что доступ к платформе получают только лицензированные зоомагазины и ветеринарные аптеки, а также сертифицированные специалисты. Каждый товар

11.09.2025 В мобильное приложение «Честный Знак» встроили карту всех магазинов России с рейтингом контрафакта

В мобильном приложении «Честный Знак» появилась интерактивная карта с рейтингом магазинов по всей России. Теперь потребители могут выбрать торговые точки, которые не продают контрафакт, и избегать нарушителей торговли с нелегальными товарами. О найденных нарушениях можно сразу сообщить в Роспотребнадзор – в приложении для этого есть специальная кнопка. Об этом CNew
17.06.2025 Продажи поддельной электроники в онлайн-магазинах уменьшились на 10%. Но и продажи премиальных брендов в России сократились

Cпрос на контрафакт падает Продажи контрафактной электроники на маркетплейсах снизились на 10%, пишет

21.03.2025 Контрафактная бытовая химия на маркет-плейсах и в соцсетях в 2-5 раз превышает предложение оригинала

составили 75 тыс. товаров. Об этом CNews сообщили представители «Городисский и Партнеры» Чаще всего контрафакт продавали через социальные сети — «ВКонтакте», Telegram, Instagram* (43% всей неза
12.03.2025 В России катастрофически растут продажи контрафактных наушников Apple и JBL. Больше половины Marshall подделка

в начале 2025 г. значительная часть продаж приходится на маркетплейсы, а там вероятность встретить контрафакт высокая. Дистрибуторы говорят, что такая статистика касается и других брендов науш
21.02.2025 В российские регионы под видом отечественной техники поставляли контрафакт, идут судебные разбирательства
13.01.2025 США внесли «Авито», «Вконтакте», Rutracker и «Горбушкин двор» в список распространителей контрафакта и пиратской продукции

о представителя США упомянуты три крупных физических рынка в Москве как значительные центры продажи контрафактных товаров. Один из них – рынок «Дубровка». В докладе утверждается, что большая ча
08.08.2022 Wildberries запустит новый сервис защиты правообладателей и покупателей от контрафакта

ля. Wildberries будет осуществлять мониторинг взаимодействия правообладателей и продавцов и принимать необходимые меры реагирования. Ранее онлайн-площадка запустила автоматическую систему мониторинга нелегальной продукции на основе искусственного интеллекта, которая анализирует карточки товаров, фотографии, отзывы и блокирует подозрительную продукцию.
09.04.2021 HP начала мировую войну с поддельными картриджами для принтеров. Она изымает их миллионами

риджей. Этого результата она добилась всего за год – как сообщили CNews ее представители, весь этот контрафакт был конфискован в период с 1 ноября 2019 г. по 31 октября 2020 г. (финансовый 2020
07.04.2021 HP объявила о конфискации более 4,5 миллионов контрафактных продуктов и комплектующих для печати за 2020 год

– в период, когда пандемия COVID-19 усложнила и без того непростые условия борьбы с производителями контрафактных расходных материалов для печати во всём мире. На фоне введенных ограничений, см
21.01.2021 Контрафактные расходники: деньги в песок ради мнимой экономии

анные единицы процентов, — рынок делят между собой оригинальные и «совместимые» картриджи. Выходит, контрафакт — не такая уже острая проблема сегодня? П.А.: Не совсем так. Надо понимать каким о
21.01.2021 Контрафактные расходники: деньги в песок ради мнимой экономии

анные единицы процентов, — рынок делят между собой оригинальные и «совместимые» картриджи. Выходит, контрафакт — не такая уже острая проблема сегодня? П.А.: Не совсем так. Надо понимать каким о
29.12.2020 Group-IB оценила оборот нелегальной онлайн-продажи алкоголя в 2020 году

итогам года стали Instagram и Telegram — по объему продаж соцсети и мессенджеры уже обошли традиционные онлайн-ресурсы. Четвертый год подряд эксперты Group-IB Digital Risk Protection оценивают оборот нелегальной интернет-продажи алкоголя — все эти годы наблюдался активный рост «теневого» рынка: в 2017 году — 1,7 млрд рублей, в 2018 году — 2,1 млрд руб., в 2019 году — 2,5 млрд рублей. Уходящ
23.04.2020 Интернет-магазины завалены поддельными процессорами Intel, собранными из старых Pentium

т огромное количество поддельных процессоров Intel. Через интернет-магазины материкового Китая этот контрафакт постепенно начинает распространяться по всему миру, сообщил гонконгский ИТ-портал

16.04.2020 Как распознать поддельные картриджи и защитить себя от контрафакта

рой производитель МФУ может отказать в гарантийном обслуживании. Согласно результатам анализа рынка контрафактных расходных материалов, который провела исследовательская компания Harris Interac
27.12.2019 Group-IB: оборот нелегальной онлайн-продажи алкоголя в 2019 году превысил 2,5 млрд рублей

станционной продажей алкоголя приводит к «миграции» подпольных продавцов в мессенджеры, мобильные приложения и соцсети. Вот уже третий год подряд специалисты Group-IB Brand Protection измеряют оборот нелегальной интернет-продажи алкоголя. В 2019 г. было обнаружено около 2,5 тыс. сайтов, аккаунтов и групп в соцсетях, торгующих алкогольной продукцией в интернете (в 2018 г. их было больше — ок
17.10.2018 Group-IB: онлайн-рынок контрафакта с символикой российских вузов достиг 200 млн рублей

одаж брендированных товаров и услуг не имеют рычагов и инструментов контроля за использованием своей символики в свободной интернет-торговле. Этим пользуются различного рода мошенники и производители контрафакта. По оценкам экспертов Brand Protection Group-IB, объем рынка контрафакта с символикой вузов в первой половине 2018 года составил около 200 млн рублей. Посетителями ресурсов,

09.10.2018 Group-IB: онлайн-рынок контрафакта в России вырос до 100 млрд рублей

ая цена — стоимость, за которую потенциальный покупатель готов приобрести продукт у официального представителя. Около 64% пользователей перестают покупать продукцию компании после негативного опыта». Контрафакт – не единственная угроза для брендов известных компаний в интернете. Мошенники создают сайты-клоны известных брендов, фейковые промо-акции, аккаунты в соцсетях. В последние годы попу
02.10.2017 Правоохранительные органы конфисковали 1700 контрафактных картриджей

nc. совместно с российскими правоохранительными органами пресекли несколько поставок крупных партий контрафактных картриджей для корпоративных клиентов в Москве и Санкт-Петербурге. С января по

27.12.2013 ГИС поможет бороться с нелегальной торговлей в Индии

В Индии проблема нелегальной торговли стоит особенно остро. Многочисленные лавочники буквально оккупировали дорожную сеть: киоски, столы с товаром и просто коробейники с сумками и подносами «облепили» крупные д
09.07.2013 Сайтами с нелегальной музыкой и книгами депутаты займутся осенью

ения. Нам необходимо выработать оптимальные методы по пресечению пиратской деятельности в отношении каждого из видов интеллектуальной собственности», - отметил Железняк. Закон о блокировании сайтов с нелегальной кино- и видеопродукцией, принятый нижней палатой и одобренный президентом вступит в силу с 1 августа 2013 г. В рамках осенней сессии парламентарии намерены выработать новые законода
21.01.2013 Пират выплатит почти 500 тыс. руб. правообладателям за распространение контрафакта

г. Сычевский районный суд Смоленской области вынес приговор Михаилу Марову за незаконную реализацию контрафактных дисков на территории рыночной площади с. Новодугино и назначил ему наказание в

22.08.2012 ZOOM. CNews и группа компаний «АЯК» предупреждают: контрафактный кондиционер — деньги на ветер!

правильный монтаж даже самого замечательного и «правильного» кондиционера может легко его погубить. Контрафакт в наше время может быть любым. Подделываются, нелегально поставляются в Россию сот
18.05.2012 Крупнейшую в России пиратскую фабрику закрыли со второй попытки. ВИДЕО

и перезапущено производство контрафактных дисков. Судя по всему, поступил какой-то крупный заказ на контрафакт, - говорит источник в управлении. - Организаторов, похоже, даже не пугают сроки, к
24.01.2012 Штрих-код из ДНК защитит армию от контрафакта

потере вертолета стоимостью 100 млн долл., не говоря уже об опасности для жизни людей. Аналогичный контрафакт встречается и в гражданской сфере, что ставит под угрозу сотни жизней. Копирование
28.03.2011 Осторожно контрафакт!

Осторожно, контрафакт! Прежде всего стоит помнить, что компания HP работает хоть и с достаточно широким, но ограниченным кругом реселлеров. Другими словами, приобрести оригинальный картридж для лазерного

08.10.2010 Милиция провела ночной рейд в Москве: изъят контрафакт на $1 млн

му в точности подсчитать ущерб, нанесенный каждым пиратским экземпляром затруднительно. При изъятии контрафактных DVD ущерб от каждого из них принимается равным «средней стоимости», или 260 руб
15.06.2010 HP изъяла 266 тыс. единиц контрафакта в Москве

ый удар по репутации компании. По её словам, контрафактная продукция не только не способна работать должным образом, но и может нанести непоправимый ущерб принтеру. Кроме того, из-за низкого качества контрафактных картриджей, которые, как подчеркнула Тина Роуз, протекают, а текст обычно нечеткий и размытый, пользователям приходится использовать больше бумаги; при этом в поддельных картриджа
17.05.2010 Ликвидировано крупное производство контрафактных картриджей в Московском регионе

отличие от оригинальной продукции подделка не проходит сертификации. Химический состав содержимого контрафактных картриджей может быть потенциально опасен», – подчеркнул Алексей Плотников, дир
11.01.2010 ВОЗ: среди лекарств в интернете контрафакта больше половины

ых стран с эффективными нормативно-правовыми системами и рыночным контролем, в частности в Австралии, большинстве стран Европейского союза, Канаде, Новой Зеландии, Соединенных Штатах Америки и Японии контрафактные лекарственные средства встречаются крайне редко. На подделки в этих государствах приходится менее 1% от общего объема рынка лекарств. В среднем в мире фальсифицированные лекарстве
09.11.2009 1/5 рынка пиратских DVD накрыли одним ударом

менее, по сообщениям информагентств, 5 ноября в ходе проверок, связанных именно с распространением контрафактных DVD, был совершен обыск в офисе коммерческой фирмы, арендующей помещение в Цент
08.08.2008 Пиратские DVD могут исчезнуть?

и контрафакта. Тиражирование нелегальных дисков остается одним из основных способов распространения нелегальной мультимедиапродукции. Согласно данным Комитета по телекоммуникациям и средствам м
23.07.2008 В Москве изъято 150 тыс. контрафактных DVD на сумму 12 млн. руб.

В Москве в ходе 50 профилактических мероприятий, проведенных в различных районах города, на столичных рынках, около метро и в подземных переходах, сотрудники милиции изъяли 150 тыс. контрафактных DVD-дисков на общую сумму 12 млн. руб., пишет РБК. Как сообщил начальник пресс-службы управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Москвы Филипп Золотницкий, в ходе м
03.07.2008 В Москве изъято 50 тыс. контрафактных DVD-дисков с фильмом «Особо опасен»

В Москве изъята партия из 50 тыс. контрафактных DVD-дисков с фильмом "Особо опасен", заявил начальник пресс-группы управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД столицы Филипп Золотницкий, сообщает РБК. По его слова
25.06.2008 СЗТУ прогнозирует рост продаж контрафакта через интернет

(СЗТУ) выразило опасение, что интернет скоро станет основным источником реализации подделок в России, сообщает ИА Regnum. По словам представителей таможни и правообладателей, ввиду того, что признаки контрафакта во всемирной паутине выявить трудно, основная масса нелегального сбыта вскоре может перекочевать в Сеть. Количество товаров, выявленных Калининградской областной таможней и признанн
05.06.2008 В Калининграде за контрафакт задержан студент

В Калининграде студента задержали за установку контрафактных компьютерных программ и попытку дать взятку милиционеру. Контрафактное программное обеспечение было установлено за денежное вознаграждение на одном из персональных компьютеров в з
27.05.2008 Ямальская милиция изъяла контрафакта на 1,2 млн. руб.

На Ямале начиная с 24 марта 2008 г. в течение полутора месяцев проходила операция «Контрафакт», целью которой является изъятие из оборота нелицензионной продукции, нарушающей а

Публикаций - 863, упоминаний - 1145

Контрафакт и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 128
Adobe Systems 1597 45
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 44
9594 42
Apple Inc 13154 34
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 226 34
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 25
HP Inc. 5883 25
Autodesk 639 25
Yandex - Яндекс 9215 24
Google LLC 12688 24
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 20
Samsung Electronics 11064 18
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 18
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 16
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 15
Data Matrix - Дата Матрикс 91 14
Cisco Systems 5372 13
Telegram Group 2940 13
SAP SE 5601 12
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 11
Amazon Inc - Amazon.com 3277 11
Sony 6739 11
Intel Corporation 12811 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 9
Oracle Corporation 7074 9
Corel Corporation 341 9
Microsoft - Activision Blizzard - Bizarre Creations 41 8
Dell EMC 5180 8
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
Ростелеком 10948 7
МегаФон 10742 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Xiaomi - Сяоми 2231 7
Meta Platforms - Facebook 4621 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
VK - Mail.ru Group 3602 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 22
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 21
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 17
eBay Inc 1640 12
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 11
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
Почта России ПАО 2370 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 8
WMG - Warner Music Group 210 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 8
Visa International 1993 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 7
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 7
ЦНКЭС - Центр Независимой Комплексной Экспертизы 16 6
Техноресурс 9 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 6
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 6
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 6
ОРБИ 14 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 5
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 5
Walt Disney Company 647 5
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 5
Assist - Ассист 218 5
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 5
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 5
Резонанс НПП 407 5
Газпром ПАО 1493 4
Альфа-Банк 1979 4
Спортмастер - Sportmaster 201 4
Nike 195 4
Совкомбанк Совесть 279 4
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 177
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 136
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 71
Судебная власть - Judicial power 2500 47
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 45
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 38
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 31
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 29
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 27
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 27
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 27
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 26
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 24
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 20
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 20
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 19
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 17
Районные суды РФ 196 17
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 16
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 13
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 13
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 13
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 13
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 12
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 75 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 11
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 11
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 10
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 9
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 8
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 78 8
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 7
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 7
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 7
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 7
Роскачество - Российская система качества 49 7
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 27
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 26
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 18
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 17
Русский Щит - ассоциация 39 11
ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 10
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 10
Единая Россия - Политическая партия 321 10
РАПО - Российская антипиратская организация по защите прав на аудиовизуальные произведения 15 9
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 6
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 5
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 4
AAP - Association of American Publishers - Ассоциация американских издателей 17 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 4
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 4
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 4
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 14 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 3
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 3
BCS - British Computer Society - Британское компьютерное общество 13 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 8 2
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 4 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 2
Ассоциация управления авторскими и смежными правами 3 2
Московская ассоциация предпринимателей 9 2
Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса 2 1
НБП - Национал-большевистская партия - запрещена в России 11 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
ППР - Пиратская партия России 12 1
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Земля из космоса 51 2
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 1
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 1
ICLR - International Conference on Learning Representations 7 1
CyberCrimeCon 7 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Чемпионат Италии по футболу 14 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
SAP Международный горно-металлургический саммит 2 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 17 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
NeurIPS 13 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
Docflow 148 1
Венчурная ярмарка 25 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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