Ozon и Международная ассоциация «Антиконтрафакт» запускают независимый мониторинг карточек товаров на платформе Ozon и Международная ассоциация «Антиконтрафакт» объявили о совместном запуске системы независимого мониторинга карточек товаров на платформе в рамках молодежного движения «Антиконтрафакт». Проект направлен на усиление

Товары на маркеплейсах получат «родословную», чтобы уберечь покупателей от контрафакта продукцией называется продукция, произведенная с нарушением прав на интеллектуальную собственность. Контрафакт нарушает исключительные права на товарный знак. Согласно законодательству, импорт

«Яндекс Маркет» будет быстрее выявлять контрафакт с помощью ИИ «Яндекс Маркет» внедрил систему машинного обучения (ML) для автоматической обработки и классификации жалоб покупателей на потенциальный контрафакт. Технология позволяет сотрудникам оперативнее реагировать на обращения и при необходимости скрывать товары с площадки, что снижает шанс приобрести покупателю неоригинальный продукт и

Представлено приложение VetMap — первая цифровая экосистема для зооиндустрии с защитой от контрафакта для питомцев и растений в едином пространстве и при этом обеспечивает защиту пользователей от подделок и недобросовестных исполнителей. Об этом CNews сообщили представители Международной ассоциации «Антиконтрафакт». Особенность VetMap состоит в том, что доступ к платформе получают только лицензированные зоомагазины и ветеринарные аптеки, а также сертифицированные специалисты. Каждый товар

В мобильное приложение «Честный Знак» встроили карту всех магазинов России с рейтингом контрафакта В мобильном приложении «Честный Знак» появилась интерактивная карта с рейтингом магазинов по всей России. Теперь потребители могут выбрать торговые точки, которые не продают контрафакт, и избегать нарушителей торговли с нелегальными товарами. О найденных нарушениях можно сразу сообщить в Роспотребнадзор – в приложении для этого есть специальная кнопка. Об этом CNew

Продажи поддельной электроники в онлайн-магазинах уменьшились на 10%. Но и продажи премиальных брендов в России сократились Cпрос на контрафакт падает Продажи контрафактной электроники на маркетплейсах снизились на 10%, пишет

Контрафактная бытовая химия на маркет-плейсах и в соцсетях в 2-5 раз превышает предложение оригинала составили 75 тыс. товаров. Об этом CNews сообщили представители «Городисский и Партнеры» Чаще всего контрафакт продавали через социальные сети — «ВКонтакте», Telegram, Instagram* (43% всей неза

В России катастрофически растут продажи контрафактных наушников Apple и JBL. Больше половины Marshall подделка в начале 2025 г. значительная часть продаж приходится на маркетплейсы, а там вероятность встретить контрафакт высокая. Дистрибуторы говорят, что такая статистика касается и других брендов науш

США внесли «Авито», «Вконтакте», Rutracker и «Горбушкин двор» в список распространителей контрафакта и пиратской продукции о представителя США упомянуты три крупных физических рынка в Москве как значительные центры продажи контрафактных товаров. Один из них – рынок «Дубровка». В докладе утверждается, что большая ча

Wildberries запустит новый сервис защиты правообладателей и покупателей от контрафакта ля. Wildberries будет осуществлять мониторинг взаимодействия правообладателей и продавцов и принимать необходимые меры реагирования. Ранее онлайн-площадка запустила автоматическую систему мониторинга нелегальной продукции на основе искусственного интеллекта, которая анализирует карточки товаров, фотографии, отзывы и блокирует подозрительную продукцию.

HP начала мировую войну с поддельными картриджами для принтеров. Она изымает их миллионами риджей. Этого результата она добилась всего за год – как сообщили CNews ее представители, весь этот контрафакт был конфискован в период с 1 ноября 2019 г. по 31 октября 2020 г. (финансовый 2020

HP объявила о конфискации более 4,5 миллионов контрафактных продуктов и комплектующих для печати за 2020 год – в период, когда пандемия COVID-19 усложнила и без того непростые условия борьбы с производителями контрафактных расходных материалов для печати во всём мире. На фоне введенных ограничений, см

Контрафактные расходники: деньги в песок ради мнимой экономии анные единицы процентов, — рынок делят между собой оригинальные и «совместимые» картриджи. Выходит, контрафакт — не такая уже острая проблема сегодня? П.А.: Не совсем так. Надо понимать каким о

Контрафактные расходники: деньги в песок ради мнимой экономии анные единицы процентов, — рынок делят между собой оригинальные и «совместимые» картриджи. Выходит, контрафакт — не такая уже острая проблема сегодня? П.А.: Не совсем так. Надо понимать каким о

Group-IB оценила оборот нелегальной онлайн-продажи алкоголя в 2020 году итогам года стали Instagram и Telegram — по объему продаж соцсети и мессенджеры уже обошли традиционные онлайн-ресурсы. Четвертый год подряд эксперты Group-IB Digital Risk Protection оценивают оборот нелегальной интернет-продажи алкоголя — все эти годы наблюдался активный рост «теневого» рынка: в 2017 году — 1,7 млрд рублей, в 2018 году — 2,1 млрд руб., в 2019 году — 2,5 млрд рублей. Уходящ

Интернет-магазины завалены поддельными процессорами Intel, собранными из старых Pentium т огромное количество поддельных процессоров Intel. Через интернет-магазины материкового Китая этот контрафакт постепенно начинает распространяться по всему миру, сообщил гонконгский ИТ-портал

Как распознать поддельные картриджи и защитить себя от контрафакта рой производитель МФУ может отказать в гарантийном обслуживании. Согласно результатам анализа рынка контрафактных расходных материалов, который провела исследовательская компания Harris Interac

Group-IB: оборот нелегальной онлайн-продажи алкоголя в 2019 году превысил 2,5 млрд рублей станционной продажей алкоголя приводит к «миграции» подпольных продавцов в мессенджеры, мобильные приложения и соцсети. Вот уже третий год подряд специалисты Group-IB Brand Protection измеряют оборот нелегальной интернет-продажи алкоголя. В 2019 г. было обнаружено около 2,5 тыс. сайтов, аккаунтов и групп в соцсетях, торгующих алкогольной продукцией в интернете (в 2018 г. их было больше — ок

Group-IB: онлайн-рынок контрафакта с символикой российских вузов достиг 200 млн рублей одаж брендированных товаров и услуг не имеют рычагов и инструментов контроля за использованием своей символики в свободной интернет-торговле. Этим пользуются различного рода мошенники и производители контрафакта. По оценкам экспертов Brand Protection Group-IB, объем рынка контрафакта с символикой вузов в первой половине 2018 года составил около 200 млн рублей. Посетителями ресурсов,

Group-IB: онлайн-рынок контрафакта в России вырос до 100 млрд рублей ая цена — стоимость, за которую потенциальный покупатель готов приобрести продукт у официального представителя. Около 64% пользователей перестают покупать продукцию компании после негативного опыта». Контрафакт – не единственная угроза для брендов известных компаний в интернете. Мошенники создают сайты-клоны известных брендов, фейковые промо-акции, аккаунты в соцсетях. В последние годы попу

Правоохранительные органы конфисковали 1700 контрафактных картриджей nc. совместно с российскими правоохранительными органами пресекли несколько поставок крупных партий контрафактных картриджей для корпоративных клиентов в Москве и Санкт-Петербурге. С января по

ГИС поможет бороться с нелегальной торговлей в Индии В Индии проблема нелегальной торговли стоит особенно остро. Многочисленные лавочники буквально оккупировали дорожную сеть: киоски, столы с товаром и просто коробейники с сумками и подносами «облепили» крупные д

Сайтами с нелегальной музыкой и книгами депутаты займутся осенью ения. Нам необходимо выработать оптимальные методы по пресечению пиратской деятельности в отношении каждого из видов интеллектуальной собственности», - отметил Железняк. Закон о блокировании сайтов с нелегальной кино- и видеопродукцией, принятый нижней палатой и одобренный президентом вступит в силу с 1 августа 2013 г. В рамках осенней сессии парламентарии намерены выработать новые законода

Пират выплатит почти 500 тыс. руб. правообладателям за распространение контрафакта г. Сычевский районный суд Смоленской области вынес приговор Михаилу Марову за незаконную реализацию контрафактных дисков на территории рыночной площади с. Новодугино и назначил ему наказание в

ZOOM. CNews и группа компаний «АЯК» предупреждают: контрафактный кондиционер — деньги на ветер! правильный монтаж даже самого замечательного и «правильного» кондиционера может легко его погубить. Контрафакт в наше время может быть любым. Подделываются, нелегально поставляются в Россию сот

Крупнейшую в России пиратскую фабрику закрыли со второй попытки. ВИДЕО и перезапущено производство контрафактных дисков. Судя по всему, поступил какой-то крупный заказ на контрафакт, - говорит источник в управлении. - Организаторов, похоже, даже не пугают сроки, к

Штрих-код из ДНК защитит армию от контрафакта потере вертолета стоимостью 100 млн долл., не говоря уже об опасности для жизни людей. Аналогичный контрафакт встречается и в гражданской сфере, что ставит под угрозу сотни жизней. Копирование

Осторожно контрафакт! Осторожно, контрафакт! Прежде всего стоит помнить, что компания HP работает хоть и с достаточно широким, но ограниченным кругом реселлеров. Другими словами, приобрести оригинальный картридж для лазерного

Милиция провела ночной рейд в Москве: изъят контрафакт на $1 млн му в точности подсчитать ущерб, нанесенный каждым пиратским экземпляром затруднительно. При изъятии контрафактных DVD ущерб от каждого из них принимается равным «средней стоимости», или 260 руб

HP изъяла 266 тыс. единиц контрафакта в Москве ый удар по репутации компании. По её словам, контрафактная продукция не только не способна работать должным образом, но и может нанести непоправимый ущерб принтеру. Кроме того, из-за низкого качества контрафактных картриджей, которые, как подчеркнула Тина Роуз, протекают, а текст обычно нечеткий и размытый, пользователям приходится использовать больше бумаги; при этом в поддельных картриджа

Ликвидировано крупное производство контрафактных картриджей в Московском регионе отличие от оригинальной продукции подделка не проходит сертификации. Химический состав содержимого контрафактных картриджей может быть потенциально опасен», – подчеркнул Алексей Плотников, дир

ВОЗ: среди лекарств в интернете контрафакта больше половины ых стран с эффективными нормативно-правовыми системами и рыночным контролем, в частности в Австралии, большинстве стран Европейского союза, Канаде, Новой Зеландии, Соединенных Штатах Америки и Японии контрафактные лекарственные средства встречаются крайне редко. На подделки в этих государствах приходится менее 1% от общего объема рынка лекарств. В среднем в мире фальсифицированные лекарстве

1/5 рынка пиратских DVD накрыли одним ударом менее, по сообщениям информагентств, 5 ноября в ходе проверок, связанных именно с распространением контрафактных DVD, был совершен обыск в офисе коммерческой фирмы, арендующей помещение в Цент

Пиратские DVD могут исчезнуть? и контрафакта. Тиражирование нелегальных дисков остается одним из основных способов распространения нелегальной мультимедиапродукции. Согласно данным Комитета по телекоммуникациям и средствам м

В Москве изъято 150 тыс. контрафактных DVD на сумму 12 млн. руб. В Москве в ходе 50 профилактических мероприятий, проведенных в различных районах города, на столичных рынках, около метро и в подземных переходах, сотрудники милиции изъяли 150 тыс. контрафактных DVD-дисков на общую сумму 12 млн. руб., пишет РБК. Как сообщил начальник пресс-службы управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Москвы Филипп Золотницкий, в ходе м

В Москве изъято 50 тыс. контрафактных DVD-дисков с фильмом «Особо опасен» В Москве изъята партия из 50 тыс. контрафактных DVD-дисков с фильмом "Особо опасен", заявил начальник пресс-группы управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД столицы Филипп Золотницкий, сообщает РБК. По его слова

СЗТУ прогнозирует рост продаж контрафакта через интернет (СЗТУ) выразило опасение, что интернет скоро станет основным источником реализации подделок в России, сообщает ИА Regnum. По словам представителей таможни и правообладателей, ввиду того, что признаки контрафакта во всемирной паутине выявить трудно, основная масса нелегального сбыта вскоре может перекочевать в Сеть. Количество товаров, выявленных Калининградской областной таможней и признанн

В Калининграде за контрафакт задержан студент В Калининграде студента задержали за установку контрафактных компьютерных программ и попытку дать взятку милиционеру. Контрафактное программное обеспечение было установлено за денежное вознаграждение на одном из персональных компьютеров в з